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В Якутии построят многофункциональный кинопроизводственный павильон

Автор: Илья Кувшинов

20 июня 2024

Об этом заявил генеральный директор «Сахафильм» Алексей Егоров на фестивале «Золотой ворон»

18 июня в рамках индустриальной программы VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» в Южно-Сахалинске состоялся круглый стол «Китай – Дальний Восток: потенциал и перспективы дальневосточных регионов в формировании и развитии международных связей российской киноиндустрии».

Во время дискуссии генеральный директор «Сахафильм» Алексей Егоров рассказал о том, что на территории Якутии запланировано строительство нового многофункционального кинопавильона.

«Кинопавильон будет отвечать всем современным техническим требованиям, и уже с 2027 года появится достаточное количество нового оборудования для обеспечения работы кинематографистов по всему Дальнему Востоку с учетом ко-продукции», – подчеркнул он.

Основная часть круглого стола пришлась на обсуждение потенциального партнерства между Россией и Китаем. По его итогам участники пришли к выводу, что Дальневосточный регион может стать мостом между киноиндустриями двух стран.

Фото: пресс-служба фестиваля

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