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ТВ-3 снимет российскую версию «Зорро»

Автор: Илья Кувшинов

26 января 2024

Работа над сценарием грядущего сериала уже идет

ТВ-3 сделает своего «Зорро». Об этом рассказал генеральный продюсер телеканала Константин Обухов на закрытой премьере испанского сериала от Amazon Prime, который дебютирует в эфире канала 26 января.

Сообщается, что отечественная версия легендарной истории про мстителя в маске уже запущена в производство – сейчас вовсю идет работа над сценарием.

Согласно тизеру будущего проекта, представленному во время мероприятия, действие сериала будет разворачиваться в 1840 году. Объявленный вне закона Зорро вынужден бежать в Европу после того, как губернатор Калифорнии направил по его следам наемных убийц – правда, они настигают героя и в России.

«После ухода мейджоров с российского рынка ТВ-3 смог не только стабилизировать свои показатели, но и вновь начать привлекать новых зрителей, представителей целевой аудитории канала. Этого удалось добиться как за счет продвижения проектов собственного производства, включая громкие новинки, так и благодаря возвращению в эфир больших и знаковых международных премьер. А теперь мы решили объединить эти два компонента успеха и снять собственный сериал по мотивам всем известной и давно любимой во всем мире истории. С течением времени «Зорро» постоянно менялся, и мы видели уже немало иностранных версий. Уверен, что сегодня и нам тоже есть что привнести в эту историю, чтобы увлечь зрителей ТВ-3», – подчеркнул Обухов.

Имена создателей проекта и исполнителя главной роли пока неизвестны.

Фото: пресс-служба канала ТВ-3

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