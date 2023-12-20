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ТВ-3 приобрел права на испанский сериал «Зорро» от Prime Video

Автор: Юлия Шампорова, Илья Кувшинов

20 декабря 2023

Российские зрители смогут увидеть его уже в январе 2024 года

Телеканал ТВ-3 приобрел эксклюзивные права на показ в России нового сериала от режиссера «Бумажного дома» Хавьера Кинтаса – высокобюджетного многосерийного проекта «Зорро».

Российские зрители смогут увидеть сериал в эфире канала уже в январе 2024 года – всего лишь спустя неделю после его американской премьеры на сервисе Amazon Prime.

Действие новой истории будет разворачиваться в охваченной беспорядками Калифорнии 1834 года, где представителям коррумпированных властей противостоят местные жители. Именно туда и приезжает юный Дон Диего де ла Вега, вынужденный оставить учебу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им – он надевает маску Зорро и бросает вызов всесильному мексиканскому губернатору Педро Виктория.

«Наш «Зорро» по стилистике напоминает комикс про супергероев, так как мы стремились сделать героев ближе зрителям нового поколения, и при этом все персонажи – с их характерами, особенностями, навыками – остались такими, какими мы и привыкли их видеть в классических произведениях», – рассказали шоураннеры проекта.

Главную роль в «Зорро» исполняет Мигель Бернардо («Элита»). В проекте также задействованы Пако Тоус и Чача Хуан из актерского состава «Бумажного дома».

Сериал снят одной из компаний-лидеров испанского рынка кинопроизводства Secuoya Studios по заказу Prime Video.

Фото: кадр из сериала «Зорро»

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