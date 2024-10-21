Большой фестиваль мультфильмов 2024: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»

Страхи, память и много любви

25 октября в Москве стартует XVIII Большой фестиваль мультфильмов. Онлайн-составляющая смотра будет доступна с 8 по 17 ноября. «Бюллетень кинопрокатчика» изучил конкурсные короткометражные программы фестиваля и выбрал несколько проектов, которые всячески рекомендует не пропустить.

«Ап!», реж. Ася Филиппова, Аня Дармограй, Ксюша Малыгина, Маша Алексеева

Россия, 2024

Плод коллективных усилий сразу четырех художниц, настоящий маленький гимн совместному творчеству, который выглядит не как альманах, а как единое целое. Яркое, энергичное, сделанное с фантазией цирковое представление из нескольких номеров, каждый из которых запоминается надолго.

«Мазайка», реж. Юрий Чайка-Пронин

Россия, 2023

Дед Мазай здесь предстает былинным богатырем, который спасает всех – и зайчиков, и волчат, и весь мир вокруг. Самый, наверное, детский мультфильм из этой выборки БК, но в то же время способный тронуть любого взрослого. На качественно иной уровень картину поднимает музыкальное сопровождение – это отрывок из этнографической записи 1981 года жителей Белгородской области и ее современное воспроизведение.

«Стыдные стихи», реж. Надежда Щербакова

Россия, 2023

Крохотный, в одну минуту шедевр о боли, печали, растерянности ребенка перед пугающим миром и в то же время его пока еще непоколебимой вере в лучшее, которая с возрастом так часто уходит.

«Супермаркет в Калифорнии», реж. Анастасия Верейкина

Россия, 2024

Экранизация стихотворения Аллена Гинзберга про совместный поход в супермаркет с Уолтом Уитменом. И Гинзберг, и Уитмен в этой картине – как живые, со всей своей гениальностью, масштабом фигур, значительностью и в то же время физиологизмом и призрачностью. Ода и Одиссея по Америке в ее самом фантомном, самом миражном изводе.

«Папины письма», реж. Алексей Евстигнеев

Франция, Россия, 2023

Еще один шедевр фестиваля этого года, мучительная история про то, как отец подменяет для ребенка рассказ об аде лагерной жизни рассказом об экспедиции на север и чудесах природы. Сложный закольцованный нарратив, мощная, выразительная техника, и декоративность, идеально сочетающаяся с выбранным материалом. И, разумеется, неизбывная актуальность произведений о репрессиях со стороны власти.

«Нечетная сторона голов», реж. Иван Максимов

Россия, 2023

Новая работа классика современной российской и мировой анимации. Очередное путешествие в сюрреалистический мир Максимова вызывает хорошо знакомый каждому его поклоннику эффект. Это ностальгия по месту, которого не может существовать в реальности – и тем не менее, вот оно, перед нами, со всеми своими удивительными обитателями и странными правилами.

«Ракушка», реж. Вероника Непутина

Россия, 2024

Даже не драма, а трагедия про то, как травмы и боль, причиненные одними людьми, могут потом разрушать отношения с другими. К счастью, героине картины Вероники Непутиной удалось справиться с миром вокруг, но далеко не всем нам так везет. Мощнейшее напоминание о том, что делают с нами слова и насколько унизительным и кошмарным может быть злосчастный канат на уроке физры в старшей школе.

«Приют», реж. Мария Май

Россия, 2023

Антология историй про реальных кошек, попавших в приют – а до этого выброшенных прежними хозяевами, живших на помойках и во дворах, испытавших ужас, предательство и полную оставленность. С одной стороны, страшная манипуляция чувствами со стороны создателей мультфильма, с другой – а как еще с нами, людьми, разговаривать, чтобы хоть что-то дошло.

«Саночки», реж. Евгений Бирюков, Варвара Лаврова, Анна Масюк, Юлия Серикова, Ксения Плешкова, Марина Спирина, Соня Богданова, Алиса Шадрина

Россия, 2023

В конкурсе БФМ в этом году несколько музыкальных клипов, но «Саночки» представляют собой, пожалуй, максимально удачное сочетание пронзительной печали песни Ильи Мазо и аскетичного, сурового видеоряда. История первой встречи ребенка с вечной темнотой ночи вскрывает в памяти что-то страшное, очень узнаваемое и доселе глубоко запрятанное.

«Никогда я не был счастливей», реж. Алексей Ермолаев, Мария Ермолаева

Грузия, Россия, 2024

Короткое путешествие в сказочный райский сад, еще один мираж в программе БФМ этого года. Святая простота, но в самом лучшем смысле слова. Место за столом в этом мультфильме явно найдется для всех, кто способен к простой любви.

«Волны», реж. Юми Чжон

Республика Корея, 2023

Строжайший минимализм «Волн» вызван не экономией техники или материалов, а серьезностью темы жизни и смерти. В то же время, невозможно не проникнуться трогательностью фигурок, приходящих к берегу Стикса.

«Амфибия», реж. Шива Садег Асади

Иран, 2024

Едва ли не главная хоррор-драма БФМ этого года, минимально отягощенный сюжетом психологический портрет женщины, которая скоро станет матерью. В пять минут уместилось, кажется, всё – и страх перед самими родами, и ужас за здоровье ребенка, и давление со стороны других людей и общества. Предельная выразительность, идеальный саундтрек, беспощадное искусство.

«Последние генералы», реж. Йохен Кун

Германия, 2024

Два генерала созваниваются в конце войны, но не слышат и не хотят слышать друг друга. Здесь минимализм приема идеально работает на месседж и на образность фильма, а общий стиль заставляет вспомнить и апокалиптические пейзажи Пола Нэша, и деконструированные портреты Фрэнсиса Бэкона. Тяжеловесное и прямолинейное, каким оно и должно быть, высказывание о войне, поверх которой всегда прорастает трава.

Фото: кадр из фильма «Ракушка»