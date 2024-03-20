«Обнаженная муза Пьера Боннара»: постимпрессионистское полотно о любви и творчестве

Фильм о паре, где важны он и она

В прокат выходит франко-бельгийский байопик, участник Каннского фестиваля об одном из главных французских художников-постимпрессионистов Пьере Боннаре и его музе, имя которой скрывалось более 30 лет, Марте де Мелиньи (она же Мария Бурсен).

«Почему на картинах постоянно изображают обнаженных женщин, а не мужчин?» – спрашивает у художника юная натурщица Мария Бурсен, дочь провинциального французского плотника с больной матерью и непутевой сестрой, которая, однако, представляется как сирота с итальянскими аристократическими корнями, Марта де Мелиньи. «Потому что пишут их мужчины,» – отвечает уже влюбленный в нее Пьер Боннар, который, впрочем, на своей знаменитой картине 1900 года «Мужчина и женщина» добавит на холст и обнаженного мужчину.

ОБНАЖЕННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА – это не классический биографический фильм о художнике, это картина об отношениях, о паре, где важны он и она, и их взаимоотношения обогащают друг друга и отражаются в их творчестве. Впрочем, значение имеет не только он и она, здесь – и дружба с Клодом Моне, и противостояние Марты с богемным кружком парижской элиты, которая резко отвергла неотесанную спутницу художника. Долгие годы Марта боялась появляться на публике и не приходила на выставки партнера, боясь осуждения и пересудов, ведь Боннар на своих картинах открывал красоту чувственности и женскую телесность.

Будучи одним из ярких представителей французского постимпрессионизма вместе с Полем Серюзье, Полем Рансоном и Жаном Вюйаром художник входит в художественное объединение группу «Наби», что с иврита переводится как пророк. Художественной задачей участников группы стало развитие символического синтетизма Поля Гогена, а итогом их работы – прижизненный успех, известность, многочисленные выставки и заказы. Среди коллег Боннар особо выделялся своим колоритом и жизнерадостностью картин. Но творчество художника неотделимо от Марты, с которой он начинает жить, практически сразу же после первой встречи. Художник изобразил женщину на четырехстах своих работах, на большинстве картин Марта предстает перед зрителем обнаженной. Часто – муза художника пребывает в ванной, которую она принимала несколько раз в день. Создатели фильма связывают это с рекомендациями врача при лечении астмы. Хотя есть версии и о психическом заболевании Марты. Большую часть времени пара проводила в небольшом домике за городом, лишь изредка наведываясь в Париж.

Однако в 1918 году тучи сгущаются над парой, Боннар заводит роман со своей студенткой-художницей Рене Моншати, а Марта вынуждена длительное время закрывать на это глаза до тех пор, пока ее терпению не приходит конец и она не ставит партнеру ультиматум. Боннар выбирает остаться с Мартой, спустя более тридцати лет после первой встречи пара женится, а Рене трагически оканчивает свою жизнь. В самые сложные моменты Марта тоже начинает писать, ее живопись, одновременно наивная, трогательная и яркая – не менее интересна, чем картины Боннара.

Режиссер картины Мартин Прово снял еще один замечательный фильм о художнице – СЕРАФИНА ИЗ САНЛИСА, удостоенной 7 премий «Сезар», в том числе за лучший фильм. Это история французской художницы-самоучки Серафины Луи, одной из ярчайших представительниц движения «примитивистов» начала ХХ века. Очевидно, Прово – мастер кинематографически воплощать жизнь художников на экране. Вот и в ОБНАЖЕННОЙ МУЗЕ ПЬЕРА БОННАРА каждый кадр насыщен светом, теплом и природным очарованием, фильм как будто распадается на полотна постимпрессионистов с их любовью к цвету и колоритным деталям. Эта картина без сомнения – и по форме, и по содержанию – источник эстетического наслаждения и красоты, красоты природы, человека и той жизни, которую он создает.

Фото: кадр из фильма ОБНАЖЕННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА