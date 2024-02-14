«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски

Высокая кухня и чувства

«Открытие нового блюда способно сильнее осчастливить человечество, чем открытие новой звезды,» – говорит Доден Буффан, главный герой РЕЦЕПТА ЛЮБВИ, Наполеон французской гастрономии, превративший процесс приготовления пищи в искусство. И эта фраза очень хорошо характеризует и основной посыл новой картины французского режиссера вьетнамского происхождения Чан Ань Хунга, завоевавшей приз за лучшую режиссуру в Каннах в прошлом году, и очень важное во французской культуре явление l'art de vivre à la française («искусство жить»), которое отражается в повседневных мелочах и делает жизнь человека лучше: вкусной еде, красивой сервировке, элегантной одежде, вежливому и уважительному отношению к себе и окружающим. Французы видят бóльшую пользу в том, чтобы сделать жизнь человека максимально приятной и комфортной, чем в том, чтобы заставить людей страдать во имя идеи, какой бы красивой и одухотворяющей она ни была, и об этом Чан Ань Хунг снимает свой гимн любви и гастрономии.

Картина РЕЦЕПТ ЛЮБВИ или СТРАСТЬ ДОДЕНА БУФФАНА, как она называется во французском прокате, основана на книге Марселя Руффа «Жизнь и страсть гурмана Додена Буффана», опубликованной в 1924 году. В 1970-е на ее основе уже был снят телевизионный фильм. Герметичная гастро-романтическая драма разворачивается во французском замке в 1885 году (фильм снимали в настоящем замке в Сегре-ан-Анжу-Бле), в котором живет выдающийся кулинар Доден Буффан и его не менее выдающаяся кухарка Эжени, вместе они работают уже 20 лет, и их отношения давно переросли в роман на фоне общей страсти к кулинарии. Главные роли исполняют Бенуа Мажимель и Жюльетт Бинош, чей роман и завершившийся брак в жизни придает взаимоотношению героев на экране настоящую страсть, чувственность и трагичность.

Эжени и Доден – настоящие энтузиасты кулинарии, проводящие за этим занятием большую часть своих дней. Эжени царствует на кухне, где при помощи девушек-служанок без устали жарит, парит, варит, и воплощает в жизнь самые разнообразные проявления кулинарной фантазии, от традиционного французского пот-о-фё до волована из слоеного теста с лангустом, от кнелей из палтуса до норвежского омлета. Доден горд представить результаты труда Эжени и придуманных им рецептов своим друзьям, которые по достоинству оценивают каждое предложенное блюдо в его шикарной гостиной в то время, как Эжени трудится на кухне: «Бог создал воду, а человек – вино».

Однако постепенно становится понятно, что героине Бинош отведена не только кухня, но и огромное место в сердце самого хозяина замка, который не раз делал предложение женщине, но пока безуспешно. «Брак – это обед, который начинается с десерта,» - говорит Доден, предпринимая очередную матримониальную попытку, однако для Эжени намного важнее, чтобы ее воспринимали как творческого человека, кулинара с большой буквы, чем как жену. И вот уже пара меняется местами и Доден готовит для Эжени ужин, который для него – диалог с любимой, признание в любви и попытка дать все самое лучшее, что он может предложить, а Эжени, конечно же, сможет оценить это по-достоинству. В ход идут и устрицы со взбитым маслом с лимоном, и консоме из петуха, и груша в вине, и бутылка особого шампанского, 50 лет пролежавшая на дне моря. Для героев кулинария – это язык их любви, и ужин, приготовленный для Эжени, - поэма, наивысшее проявление этой любви, которое героиня воспринимает со слезами на глазах.

Вообще, высокая кухня и возможность создавать кулинарные шедевры, как и любое другое искусство, дается людям, обладающим талантом в этом деле. Не зря режиссер признавался в том, что хотел снять фильм об искусстве и выбрал кулинарию как искусство очень конкретное. И история любви Додена и Эжени выходит за рамки любовного романа, становясь содружеством и взаимным вдохновением двух творческих людей, обладающих очень сильной страстью к тому, что они делают, и друг к другу. По этому же принципу они выбирают единомышленников и людей в своем окружении, от фанатичных друзей Буффана, способных выдержать обед на 8,5 часов до девочки – ученицы, способной назвать многочисленные ингридиенты соуса Бургиньон, и чувствующей желание заплакать от вкуса прекрасной еды, которую она попробовала впервые.

В это гастрономическое путешествие приглашаются и зрители, способные по-достоинству оценить медитативное кино, длящееся более двух часов, где французской кухне и приготовлению блюд отведена основная роль. Можно попробовать воплотить рецепты блюд, приготовление которых досконально показано в фильме, в жизнь после просмотра. Эта идея уже пришла в голову шеф-повару московскому необистро «Жеральдин», основанному Владимиром Познером в честь своей матери Жеральдин Познер. Здесь, в соответствии с оригинальной маркетинговой стратегией прокатчика фильма Global Film, в течение месяца будет подаваться меню, вдохновленное рецептами из фильма от устриц с шампанским до норвежского омлета. Самое главное – не приходить на просмотр фильма голодными, иначе инстинкты помешают воспринять и операторскую работу в духе европейской бытовой живописи и натюрмортов XIX века, и наэлектризованное, трагичное сосуществование в кадре Бинош и Мажимеля, и режиссуру Чан Ань Хунга, который будучи вьетнамцем и прожив во Франции большую часть жизни, сумел достаточно отстраниться, чтобы создать визуальную поэму о том, что французы любят больше всего на свете, – еде.

Фото: кадр из фильма РЕЦЕПТ ЛЮБВИ