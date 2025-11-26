Возвращение домой: итоги AFM-2025

С 11 по 16 ноября в США прошел 46-й American Film Market (AFM). После единоразового проведения Кинорынка в Лас-Вегасе, вызвавшего массу критики среди участников, мероприятие вернулось в привычный Лос-Анджелес. Как шутят некоторые из гостей, для индустрии, которая любит жаловаться, на AFM этого года оказалось мало поводов для недовольства.

Новой локацией для проведения рынка стал отель Fairmont Century Plaza в районе Сенчери-Сити. Как утверждает продюсер Сэм Прессман, работающий вместе с режиссером Лукой Гуаданьино и Lionsgate над новой адаптацией АМЕРИКАНСКОГО ПСИХОПАТА, энергетика этого места просто потрясающая: «Даже когда идет дождь, люди чувствуют себя уютно». И действительно: лифты работали и не были переполнены, как год назад в Вегасе; до офисов можно легко добраться, а в округе оказалось достаточно удобств. «Fairmont – отличное место. Несложно перемещаться между встречами и показами. Я очень доволен этой версией AFM и хорошим разнообразием проектов на рынке», – заявил глава киноподразделения британской Sky Originals Эндрю Орр.

Некоторые местные участники сетовали, что для визитов в офисы Black Bear, A24, FilmNation и 193, размещенные в Waldorf Astoria Beverly Hills, Avalon Beverly Hills и других резиденциях, им каждый раз приходилось вызывать машину. Зато приезжие гости Лос-Анджелеса, не привыкшие к городу, напротив, никак не могли наездиться на беспилотных городских такси, используя их и для деловых встреч, и для развлечений за пределами основной площадки.

Многие отмечают, что рынок постепенно возвращается к прежним масштабам. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие 285 экспонентов из 35 стран – показатели, сопоставимые с прошлым годом. Среди них были такие крупные игроки, как Lionsgate, Neon и A24, а также международные студии уровня StudioCanal и TrustNordisk. Что касается покупателей, то несколько сократилось число представителей Ближнего Востока, Азии и Испании – для них столь короткий рынок вряд ли окупает стоимость перелета. Самое заметное международное присутствие, помимо США, обеспечили Южная Корея, Германия, Великобритания, Франция и Италия.

Если говорить о трендах, то ключевые тезисы, звучавшие в коридорах Fairmont, были следующие:

• Проекты с бюджетами в $10–15 млн остаются самыми сложными для предпродаж. Стоит отметить, что в прошлом это была основа для AFM. Сейчас же подобное практически невозможно, если в пакет не входят сильный актерский состав, кристально понятная концепция и продуманный маркетинговый путь для релиза в кинотеатрах или на онлайнплатформах.

• Ощущается острая нехватка «крупных независимых» предложений. Многие проекты, с большой помпой объявленные в последние годы, так и не были реализованы, оказались отложены или просто исчезли.

• Покупатели сосредоточены на снижении рисков. Каждая минимальная гарантия обсуждается с крайней осторожностью – дистрибьюторы хотят получить готовые материалы, маркетинговые ресурсы и подробные планы дальнейших действий, прежде чем вкладываться в проекты деньгами. Тем временем кинопрокат продолжает формировать общие ожидания индустрии: например, во время проведения AFM сразу несколько громких драм с хорошей фестивальной историей (КРИСТИ; УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ и КРУШАЩАЯ МАШИНА) продемонстрировали низкие результаты на североамериканском рынке, что лишь усилило скептицизм покупателей.

И действительно, за неделю рынка было объявлено всего о нескольких продажах. Одной из наиболее громких сделок стала покупка Neon прав на прокат новой ленты от режиссера МАГАЗИННЫХ ВОРИШЕК Хирокадзу Корээды SHEEP IN THE BOX в США, Великобритании и Австралии. Действие картины разворачивается в недалеком будущем, где супружеская пара усыновляет высокотехнологичного гуманоида. Утверждается, что название вдохновлено повестью Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Несмотря на то, что дни жарких торгов на AFM, возможно, остались в прошлом, как минимум несколько проектов привлекли международных байеров. Одним из них оказалось драмеди IBELIN Мортена Тильдума (ИГРА В ИМИТАЦИЮ), вдохновленное реальной историей игрока World of Warcraft Матса Стина – молодого человека с редким мышечным заболеванием, который обрел вторую жизнь в виртуальном мире. Главные роли в картине, съемки которой начнутся в Европе в следующем году, исполнят Чарли Пламмер (ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА), Стивен Грэм («Переходный возраст»), Тони Коллетт (ШЕСТОЕ ЧУВСТВО), Изабелла Мерсед (СУПЕРМЕН), Энтони Хопкинс и дебютанка Мэйси Стелла.

Еще одним обсуждаемым среди покупателей проектом стал триллер BAD BRIDGETS с Дейзи Эдгар-Джонс (СМЕРЧ 2) и Эмилией Джонс (CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ). Сценарий картины вдохновлен книгой Элейн Фаррелл и Линн Маккормик «Плохая Бриджит: преступления, хаос и жизнь ирландских женщин-эмигранток» и разработан при поддержке Королевского университета Белфаста. Действие проекта разворачивается в XIX веке в разоренной от голода Ирландии. В центре повествования – две сестры, которые отправляются в опасное путешествие в Америку, чтобы сбежать от жестокого отца и бедности. Оказавшись в Нью-Йорке, они присоединяются к сообществу «Плохие Бриджит» – в него входят ирландские женщины, сеющие хаос в городе. Режиссером фильма выступит Рич Пеппиатт (KNEECAP), съемки планируется начать весной.

Помимо этого, глава AGC Studios Стюарт Форд заявил в разговоре с Variety, что триллер PHANTOM SON от режиссера ГАРРИ ПОТТЕРА и ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ Дэвида Йейтса оказался «довольно сильным» тайтлом для компании. Картина расскажет о женщине (Рене Зеллвегер), у которой двадцать лет назад похитили сына. Однажды героиня решает поселить у себя дома бродягу, принимая его за пропавшего ребенка. «У проекта очень сильное маркетинговое предложение и четкая концепция», – добавил Форд.

Самым высокобюджетным проектом минувшего рынка стала новая дилогия Мэла Гибсона THE RESURRECTION OF THE CHRIST. Продолжение эпика СТРАСТИ ХРИСТОВЫ будет посвящено событиям, которые произошли за три дня и три ночи между распятием Иисуса и его воскресением. Инсайдеры утверждают, что бюджет каждой из картин составляет в районе $100 млн, что является беспрецедентными цифрами для независимого рынка. Съемки проекта уже идут в Риме, а релиз обоих фильмов запланирован на 2027 год: первая часть появится на экранах в Страстную пятницу, 26 марта, а вторая – через сорок дней, 6 мая, в праздник Вознесения Господня.

Говоря о Lionsgate, нельзя не упомянуть сделку, случившуюся незадолго до AFM: компания приобрела права сразу на две ценные франшизы Millennium Media – РЭМБО и НЕУДЕРЖИМЫЕ. Помимо разработки новых проектов, студия также заполучила права на их мировой прокат. В частности, на рынке Lionsgate представила ленту JOHN RAMBO, приквел истории о легендарном наемнике. Фильм расскажет о молодом Джоне Рэмбо в период войны во Вьетнаме. Главную роль в боевике исполнит Ной Сентинео («Рекрут»), а режиссером выступит Ялмари Хеландер (БЕССМЕРТНЫЙ, БОЛЬШАЯ ИГРА). Ожидается, что съемки начнутся в Таиланде в следующем году.

Любителей комедийных хорроров должно порадовать возвращение франшизы АКУЛИЙ ТОРНАДО от студии The Asylum. Компания, некогда добившаяся неожиданного успеха с малобюджетной лентой о смерче, поднимающим из океана тысячи акул, заявила седьмой фильм – SHARKNADO ORIGINS. Как можно догадаться из названия, действие картины будет разворачиваться до событий первой части – в ней зрители узнают, как главные герои оригинала познакомились друг с другом и почему появился самый первый акулий торнадо. Производство планируется начать в конце этого года, а режиссером вновь станет Энтони Ферранте, снявший все прошлые шесть картин франшизы. Релиз предварительно запланирован на лето 2026 года.

Производственная и дистрибуционная компания SND объявила о том, что готовит новую экранизацию романов Пьера Сувестра и Марселя Аллена о приключениях преступника Фантомаса. Действие фильма будет разворачиваться в Париже в 1914 году, когда серия жестоких преступлений приводит полицию и общественность в состояние паники – ведь Фантомас всегда оказывается на шаг впереди. Тем временем охоту на мастера обмана и хаоса начинает инспектор Жюв. Главные роли в картине исполнят Гийом Кане (ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ), Ромен Дюриc (ТРИ МУШКЕТЕРА), Лина Кудри (ТРИ МУШКЕТЕРА) и Луис Перес («Часовые»). Режиссером проекта выступит Фредерик Телье (ГОЛИАФ). Съемки начнутся в Париже в январе 2026 года, а французский релиз запланирован на 2027-й.

WME Independent занималась на рынке продажей боевика THE BEAST c Сэмюэлом Л. Джексоном, Джоэлем Киннаманом и Гаем Бернетом (ОППЕНГЕЙМЕР). По сюжету, президент США в результате государственного переворота оказывается запертым в своем бронированном лимузине и по ходу событий открывает секретные возможности машины, позволяющие ему дать отпор врагам. Режиссером картины выступает Ренни Харлин (КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2, СКАЛОЛАЗ, франшиза НЕЗНАКОМЦЫ). Съемки уже вовсю идут в Мадриде и на Канарских островах.

Джош Хартнетт выступит продюсером и сыграет главную роль в боевике ALL DAY & ALL NIGHT. В центре повествования – бывший грабитель банков, который возвращается к преступной жизни, чтобы достать деньги на обучение дочери. Когда ограбление идет не по плану, Билли Дэвис и его команда случайно попадают на съемочную площадку провального реалити-шоу. Теперь главному герою необходимо задержаться в эфире, чтобы придумать план побега, а продюсерам – поднять рейтинги и избежать закрытия передачи. Режиссером проекта, за мировые продажи которого отвечал XYZ Films, значится Томми Виркола (ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ).

Не обошлось на AFM и без российского следа. В частности, в рамках рынка состоялось подписание соглашения между киностудией «Сайдам Барыл» и компанией Argentic Productions о совместном производстве фильма THAW – фолк-хоррора от режиссера АЙТЫ Степана Бурнашева. В центре повествования – американский режиссер, который приезжает в отдаленную якутскую деревню ради исследования таяния вечной мерзлоты и оказывается втянут в ритуал посвящения местной девушки-подростка в шаманы. Отмечается, что THAW должен стать первой копродукцией в области игрового кино между якутской и американскими кинокомпаниями. Фестивальная премьера проекта предварительно запланирована на конец 2026 – начало 2027 года.

Режиссер ЮМОРИСТА и ДЖЕТЛАГА Михаил Идов займется постановкой шпионского триллера STRATAGEM. Действие картины будет разворачиваться на элитном саммите по кибербезопасности в Альпах. По сюжету, агент ЦРУ Стелла Тернер работает под прикрытием, чтобы соблазнить и завербовать технического гения Дэниела Сима, чей опыт поможет предотвратить разрушительную утечку секретов обороны США. Однако по мере развития опасной игры в кошки-мышки Стелла обнаруживает, что Дэниел далеко не пешка – он манипулятор со своими скрытыми мотивами. Главные роли в проекте исполнят Нуми Рапас (ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА), Тео Ю (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ) и Майкл С. Холл («Декстер»). Сценарий фильма Михаил написал вместе со своей женой Лили Идовой – в прошлом они вместе работали над ЛЕТОМ Кирилла Серебренникова, ЮМОРИСТОМ и мини-сериалом «Германия 89».

Нуми Рапас также заявлена на главную роль в еще одном проекте российского постановщика – триллере NO MAN’S LAND от режиссера байопика НИКА Василисы Кузьминой. Действие картины разворачивается в женском сообществе, которое было основано главной героиней после разрушительной гражданской войны. Однако когда с фронта в этот мир без мужчин возвращается сын Магды, другие женщины встречают его враждебно. Отмечается, что фильм вдохновлен реальными событиями, которые произошли в Венгрии в начале XX века – так называемые «ангелоделы из Надьрева» в период с 1914 по 1929 год отравили почти все мужское население деревни. Съемки проекта, описываемого как смесь СОЛНЦЕСТОЯНИЯ и «Рассказа служанки», начнутся в Испании в апреле 2026 года. Производством займется компания AF Films.

Что касается участия в AFM российских байеров, то, судя по всему, в силу тренда на снижение цен на цифровые права со стороны отечественных стримингов и растущих рисков при выпуске импортного контента в РФ оно было не особо активным. Однако рынок остается в фокусе их внимания. Так, генеральный директор «Пионера» Александра Подрядова рассказала БК, что представители компании в этот раз лично не присутствовали в Лос-Анджелесе, однако следили за мероприятием и смотрели все проекты: «Контента довольно много, мы, как всегда, в первую очередь в поиске семейных фильмов, и один такой приобрели. Пока находимся по нему в стадии подписания, так что подробностями поделиться смогу позже. Но это большой релиз любимого нашей компанией режиссера, который мы выпустим в летние каникулы. Касательно конкуренции кажется, что ситуация становится лучше. Вернее, конкуренция, конечно, очень высокая, но предложения все же более реалистичные».

Президент компании Arna Media Надежда Мотина отмечает как позитивный тренд то, что российский рынок стал менее агрессивным в предложениях, более осторожным и возвращается к более разумным закупкам. «Контента было меньше по сравнению с прошлым годом. Байеров тоже меньше. Я рассматривала традиционно около 300 фильмов, сделала 25 предположений. Какие-то фильмы еще находятся на стадии переговоров, – рассказывает она. – Мы посмотрели целиком три фильма. В первую очередь это большое семейное приключение ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ по популярной, в том числе и в нашей стране, серии книг Энид Блайтон. Первая часть будущей франшизы повествует о том, как уставшая от городской суеты семья перебирается в старинный загородный дом, где все еще случаются чудеса, а на огромном дереве в лесу живут феи и эльфы. Дорогие спецэффекты, куча аттракционов для детей в духе ГАРРИ ПОТТЕРА и ПАДДИНГТОНА, а еще Эндрю Гарфилд для мам и голые коленки Ребекки Фергюсон для пап. В Америке картина выходит в широкий прокат в марте, у нас – 9 апреля, и мы уверены, что в России она сможет рассчитывать на внушительный бокс-офис. Второй наш фаворит – откровенный детектив ПОСЛЕДНЕЕ УБИЙСТВО МИСТЕРА РИПЛИ. Молодой литературный агент пытается убедить знаменитую писательницу написать новый роман о мистере Рипли, а она его взамен – совершить изощренное убийство. Действие фильма происходит в Швейцарии и Италии, герой то и дело перевоплощается из книжного червя в опасного сердцееда, охотящегося на богатых наследниц среди римских красот. Причем повествование переплетается так плотно, что в какой-то момент перестаешь понимать, где реальность, а где вымысел. Отдельно стоит отметить актерскую работу Хелен Миррен. Она всегда играет превосходно, но тут какой-то совсем иной уровень. Буквально от одного взгляда ее героини бросает в дрожь. А уж когда она берется за кинжал! Раз уж зашла речь о трясущихся коленках, то у нас есть проект, который буквально пропитан адреналином – это СКАЛОЛАЗ 2 с Пирсом Броснаном и Лили Джеймс. Отец и дочь пытаются остановить террористов, взявших в заложники миллиардера и его возлюбленную. Все действие происходит высоко в горах, куча трюков и эффектных падений. Бюджет – 100 миллионов долларов. Смотреть под ноги становится страшно даже в кинотеатре. Картина выйдет в широкий американский прокат в августе следующего года. Еще мы посмотрели материалы по фильму ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ, и хотя я ограничена NDA, хочу сказать, что это просто вау! Обсуждали маркетинговую кампанию и позиционирование. Очень вдохновляет начинать работу за год до релиза. И буквально пару слов о новинках. INVERTIGO – фильм-аттракцион от продюсеров ВЫШКИ – выйдет в широкий прокат США благодаря cтудии Lionsgate. Ребята решили покататься ночью на самом опасном аттракционе в мире и застряли на огромной высоте. До утра их никто не спасет, и ситуация ухудшается с каждой минутой. Проект действительно большой, и мы рассчитываем на внушительные сборы. Чтобы окончательно закрыть тему страхов, мы отправимся вместе с Шейлин Вудли в ультрамарафон по Долине смерти. Назвали это место не просто так. Умереть на 60-градусной жаре действительно нетрудно. Но жара – не единственный враг: жажда, галлюцинации, хищники и собственное прошлое, убежать от которого сложнее всего. Если дорога до вашего офиса кажется вам непростой, представьте, что такое 200 километров по Долине смерти. Переживать за героиню триллера ULTRA мы будем в следующем году».

Говоря об итогах AFM, важно заметить, что возвращение рынка в Лос-Анджелес оказалось не просто символичным, а стратегически важным. Да, эпоха бездумных предварительных покупок завершилась – на смену ей пришел более спокойный и аналитический рынок, где дистрибьюторы берутся только за проекты с железным коммерческим потенциалом. «Если у тебя есть особенный фильм, то он всегда будет иметь успех среди покупателей. Именно это и должно быть целью независимых кинопроизводителей. Ситуация не такая уж мрачная и безнадежная, как может показаться, но, разумеется, непростая», – подытожил Руперт Престон из британской Vertigo Releasing.

