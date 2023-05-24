Женская доля

После принятия законопроекта об электронных повестках число мужчин в России в очередной раз может сократиться. Кто-то покинет страну, кто-то отправится в зону боевых действий, как это произошло осенью после объявления частичной мобилизации. Мы попытались выяснить, как глобальные изменения прошлого года повлияли на кинозрителей и как в настоящее время изменилась структура аудитории.

Количество уехавших из России в прошлом году, по разным оценкам, достигло миллиона человек. Только по официальным данным Росстата за 2022-й число работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн. Важно учитывать, что сюда входят военнослужащие и мобилизованные. При этом количество работающих женщин младше 35 лет уменьшилось сильнее – на 8,5% против 3,5% мужчин. Вызванное внезапными внешними обстоятельствами сокращение числа мужчин накладывается на общий тренд преобладания женского населения. На тысячу мужчин к началу 2022 года приходилась 1151 женщина (46% против 54%). Такое распределение сохраняется последние двадцать лет. При этом до 35 лет мужчин чуть больше, а дальше пропорция меняется.

Трекинг «Кинозритель», совместный проект Фонда кино и агентства маркетинговых исследований Wanta Group, подтверждает глобальные тренды: доля женской аудитории в кинотеатрах растет, а мужской – сокращается. Соотношение менялось постепенно в течение последних лет, но в прошлом году ускорилось. На это повлияли изменившаяся в стране и в мире ситуация, а также уход с рынка голливудского контента, поскольку именно мужчины были его основными зрителями. Российское кино в целом и семейное в частности, доминирующие в настоящее время в прокате, активнее смотрят женщины. По итогам первого квартала 2023 года их доля в посещаемости кинотеатров достигла 66%, мужчин – 34%. Годом ранее зрители женского пола составляли 60%, мужского – 40%. В первом квартале 2019 года доля женщин была ниже и равнялась 57% аудитории против 43% мужчин.

С января по март 2023 года кинотеатры посетило 52,1 млн человек, что близко к уровню 2021-го за аналогичный период (47,1 млн зрителей). Средняя цена билета в кино составила 306,6 рублей. Российские картины в кинотеатрах посмотрело 39,4 млн человек (75,6% от совокупного числа зрителей), зарубежные фильмы привлекли 12,7 млн зрителей.

Публика кинотеатров в целом стала более молодой. По итогам первого квартала средний возраст зрителя сократился до 24,7 лет. В 2022 году за тот же период он составлял 26 лет, в 2019-м – 29 лет. Доля подростков в киноходящей аудитории выросла и достигла 30%, в прошлом году она равнялась 18%, в 2019-м – 26%. По всей видимости, на структуру публики значительно повлияли рекордные сборы ЧЕБУРАШКИ и более активное использование «Пушкинской карты». Сегмент молодых людей от 18-ти до 24 лет в аудитории кинотеатров практически не изменился – 35% против 36% в прошлом году. В 2019-м люди такого возраста приносили только 25% сборов. Значительно сократилась доля взрослых людей 25–34 лет – с прошлогодних 25% до 16% в нынешнем. В 2019 году таких зрителей было 31,5%, и они составляли самую многочисленную часть аудитории. Уменьшился сегмент 35–44-летних – с 13,7% до 12,7%. В 2019 году их было 18%. Доля людей старше 45 лет выросла с 5,4% до 6,2%. В 2019 году таких зрителей было 10%.

Женская аудитория преобладает среди зрителей анимации, семейных релизов и мелодрам. Лидерами по доле рассматриваемой аудитории среди двадцати самых кассовых релизов первого квартала 2023 года стали мультфильмы КОТЫ ЭРМИТАЖА (82%), СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (79%), ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (77%), семейные комедии ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (77%) и ЧЕБУРАШКА (73%), драма НЕПОСЛУШНАЯ (77%), а также комедийные мелодрамы МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (75%) и ПОЕХАВШАЯ (73%). То есть женщины в основном приводят в кино детей и смотрят мелодрамы. Также женщин привлекли исторические драмы НЮРНБЕРГ (67%) и ПРАВЕДНИК (67%), приключенческая драма НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (69%) и комедия СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (67%).

Самыми популярными релизами среди мужчин стали экшн-фильмы. Мужчины доминировали в составе аудитории только одного проекта – ДЖОН УИК 4, обеспечив ему 66% посещаемости. При этом в стартовый уикенд ДЖОНА УИКА доля публики мужского пола впервые за год возросла до 44%, что является наибольшим значением с уикенда 10–13 февраля 2022 года, когда аналогичная доля составила 46%. У боевиков ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ и КРУШЕНИЕ аудитория разделилась поровну между мужчинами и женщинами. Исторический приключенческий экшн ТРИ МУШКЕТЕРА: Д'АРТАНЬЯН привлек 43% мужчин в первый уикенд и 38% в целом.

Среди самых кассовых релизов первого квартала нынешнего года подростки предпочитали смотреть комедии ПАПЫ ПРОТИВ МАМ (62%), БЫТЬ (49%), ПОЕХАВШАЯ (39%), СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (38%), мультфильмы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (42%) и КОТЫ ЭРМИТАЖА (39%), драму НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (36%), триллер БЕШЕНСТВО (35%). Также дети 12–17 лет активно приходили в новогодние каникулы на картины МИРА (50%), ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (46%), ЕЛКИ 9 (47%). Фэнтези БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ привлекло 45% подростков в первый уикенд. Интересно, что 12–17-летние активно смотрят фильмы с возрастным рейтингом 18+. Так, доля подростков среди зрителей БЕШЕНСТВА составила 35%, МОЕГО ПРЕКРАСНОГО НЕСЧАСТЬЯ – 24%, ДЖОНА УИКА 4 – 19%, ОПЕРАЦИИ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ – 17%, НЕПОСЛУШНОЙ – 12%.

Для молодых людей 18–24 лет наиболее привлекательными оказались эротическая драма НЕПОСЛУШНАЯ (72%), мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (54%), триллер БЕШЕНСТВО (51%), комедии СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (48%), БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (42%), БЫТЬ (37%), ПОЕХАВШАЯ (37%), драма НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (39%), экшны ДЖОН УИК 4 (38%) и ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА» (37%).

Более взрослые зрители 25–34 лет в основном приходили на зарубежные экшны ДЖОН УИК 4 (32%), ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (30%), КРУШЕНИЕ (22%). Фильм ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН привлек на старте 26% публики этого возрастного сегмента, по 20% получили в премьерный уикенд МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ и БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ.

Зрители 35–44 лет выбирали мультфильмы ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (27%) и СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА (25%), наиболее активно они посещали фильмы ЧУК И ГЕК (37% в Новый год), ЧЕБУРАШКА (26% на новогодних каникулах), ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (24% на старте). Публика старше 45 лет выбирала картины ПРАВЕДНИК (19%), ТРИ МУШКЕТЕРА (13%), НЮРНБЕРГ (11%) и ЧЕБУРАШКА (10%). Интересно, что военные картины ПРАВЕДНИК и НЮРНБЕРГ привлекли не только взрослых, что было ожидаемо, но и молодых зрителей. Доля подростков на ПРАВЕДНИКЕ оказалась самой высокой, обеспечив 30% сборов, на НЮРНБЕРГЕ она составила 30%.

В двадцатке самых кассовых релизов первого квартала 2022 года женщины доминировали среди зрителей мелодрамы ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (85%), комедий МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (85%), ХОЧУ ЗАМУЖ (77%), НЕПОСЛУШНИК (67%) и ЛУЛУ И БРИГГС (66%), мультфильмов КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (79%), ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ (75%), ФИННИК (74%).

Мужчины преобладали среди аудитории экшн-фильмов ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (56%), НАЕМНИК (55%) и KING'S MAN: НАЧАЛО (52%). Также сильный пол активно приходил на перевыпуск БРАТА (49%), АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (47%), КРИК (45%) и МИСТЕР НОКАУТ (43%).

Доля женской аудитории в целом преобладает во всех возрастных сегментах за редким исключением. Так, зрители БЕШЕНСТВА в сегменте 18–24 лет разделились поровну между женщинами и мужчинами. Также на АНЧАРТЕД в том же возрастном сегменте публика распределилась поровну (17% на 17%), как и зрители 24–34 лет. У KING'S MAN: НАЧАЛО мужчины доминировали среди аудитории 25–34 лет. У ПАДЕНИЯ ЛУНЫ мужчины преобладали в сегментах 18–24 и 25–34 лет.

Если рассматривать отдельные жанры, то, по данным «Кинозрителя», женщины активнее смотрят хорроры. ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ привлек 68% женщин, ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ – 62%, ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА – 60%, ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ – 59%. Интересно, что у фильмов ужасов с возрастным рейтингом 16+ доля подростков преобладает над молодыми людьми 18–24 лет. На проектах категории 18+ больше 18–24-летних зрителей, но и подростки присутствуют на сеансах.

В индустрии привыкли говорить о том, что аудитория кинотеатров стареет, но практика показала обратное. ЧЕБУРАШКА привлек в кинотеатры новых зрителей – в первую очередь подростков. Теперь необходимо удержать достигнутый результат. Благо в будущем в прокате появятся новые масштабные сказки – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ОГНИВО. В то же время проблемой видится нехватка контента для зрителей 25–34 лет. Именно этот сегмент показывал самую высокую посещаемость на голливудских блокбастерах КОРОЛЬ ЛЕВ (37%), МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (37%), ВЕНОМ (34%), МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (27%), ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (28%) и активно приходил на фильмы ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (29%), ВЕНОМ 2 (27%), ДЖОКЕР (37%). Также очевидно не хватает кино для мужчин либо не хватает самих мужчин.

«Кинозритель» исследует аудиторию, уже пришедшую в кинотеатры, объективно. Букеры же самих площадок описывают те зачастую аномальные личные впечатления, которые скрываются в массивах статистики. «Мы не наблюдаем сильного уменьшения общего количества зрителей, но произошло изменение возрастных групп со сдвигом к старшей аудитории, – говорит букер сети кинотеатров «Люмен фильм» Мария Шашкова. – Мы видим сильный приток людей, которые раньше в кино почти не ходили. Они старше 40 и даже 45 лет. Фильмы сейчас позиционируют так, что этой категории зрителей стало интересно посещать кинотеатры. При этом они по-прежнему приходят в кино не на первом уикенде фильма, а только на второй-третьей неделе проката. На старте мы такую публику наблюдаем очень редко. Нужно время, чтобы реклама сработала именно на эту аудиторию. Сократилось количество зрителей среди подростков и молодежи, они в кино ходить почти перестали. Это публика фильмов Marvel и подобных проектов. Сейчас российское кино ничего данной аудитории предложить не может. А возраст около 20 лет мы упускаем, потому что у этих зрителей есть стереотип, что смотреть российские фильмы не стоит. Также мы продолжаем терять детей в возрасте около 13 лет, потому что для них сейчас нет подходящих мультфильмов. МАША И МЕДВЕДЬ – все-таки очень детская анимация, как и многие другие проекты».

«У нас стало меньше молодежи, если не говорить об организованных группах и тех, кто ходит по «Пушкинской карте». А молодых людей, которые приходили бы сами по себе, стало очень мало, – рассказывает букер кинотеатров «Смена» и «Дружба» в Кирове Александр Сухарев. – Наверное, это логично и связано с текущей ситуацией, ведь для молодежи фильмов не очень много. А вот аудитории среднего возраста стало больше, потому что для нее теперь выходит больше контента. Организованных посещений достаточно, но их у нас было много и раньше. Очень плохо то, что в кино почти перестала ходить молодежь. Не только с точки зрения прибыли, но и с позиции воспитания. Семейной аудитории у нас всегда было много, и сказать, что сейчас ее стало больше или меньше, нельзя. По этому сегменту публики процент сохранился. Что касается старшей аудитории, то сейчас она приходит в кино уже даже на первом уикенде, чего раньше не было. Возможно, в этом плане работает реклама, возможно, еще что-то. Например, про ВЫЗОВ стали спрашивать задолго до старта, причем даже интересовались, почему он выходит не 13 апреля, а 20-го».

«Можно с уверенностью сказать, что среди зрителей резко сократилось количество мужчин призывного возраста, – отмечает директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение» Евгений Буслейко. – Приоритет сдвинулся: теперь преобладает детско-семейная аудитория, и мы стараемся делать на ней акцент при планировании расписания. На детях не экономят, их водят в кино на все, что есть. Про остальную аудиторию сказать ничего нельзя, потому что другие люди к нам почти не ходят. ЧЕБУРАШКА немного расшевелил публику, приведя в кинотеатры в том числе и старшее поколение. В кино пришли люди, которые, как мне кажется, в последний раз ходили на ЧАПАЕВА. То есть это были очень разные зрители. Сейчас же сильного интереса со стороны такой аудитории не наблюдается. Что касается молодых людей, аудитории зарубежных блокбастеров – они забыли дорогу в кинотеатры и смотрят кино дома. Эксклюзивность потеряна, так что они почти полностью перешли на стриминги».

Фото: Flickr.com

24.05.2023 Автор: Рая Башинская, Дмитрий Некрасов, Ольга Куликова