Алексей Воронков: «Чтобы реализовать даже быстрые тактические решения «АВКШоу 2024» – надо полгода»

С 6 по 9 июня на курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел очередной слет владельцев кинотеатров «АВКШоу 2024». В первый день состоялась закрытая часть делового мероприятия, в которой участвуют только члены Ассоциации владельцев кинотеатров. 7 и 8 июня прошли открытые сессии, к которым присоединились дистрибьюторы, представители онлайн-платформ, компаний «Яндекс», «Афиша», «Деловая Русь», «Техника+», «НеваФильм» и другие участники кинорынка. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров и управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков поделился впечатлениями о прошедшем деловом событии.

Если поначалу «АВКШоу» представлял из себя узкопрофессиональную встречу представителей киносетей, владельцев бизнеса, то постепенно отраслевой слет превращается в площадку, где участники кинорынка из смежных сфер обсуждают общие проблемы. «В целом формат АВКШоу остается неизменным с самого начала, но просто если на первом мероприятии 95% участников составляли кинотеатры, то в прошлом году к нам присоединились дистрибьюторы, пусть и не в полном составе. Тогда состоялся стартовый открытый круглый стол с участием демонстраторов и дистрибьюторов, и между нами впервые (в массовом формате) прошло общение без противостояния и претензий. Это стало пробой пера, которое привело к результату этого года, когда были все ведущие дистрибьюторы и мейджоры за исключением разве что «Нашего кино», – рассказывает Алексей Воронков. – Новой информации и решений было очень много. Первую половину первого публичного дня мы посвятили аналитике, как формируется себестоимость сеанса и цена билета. Одним из первых основных выводов, к которому мы пришли, и что удалось донести внешним по отношению к АВК игрокам, что акции в духе «100 рублей за билет» только убивают бизнес кинотеатров, а не помогают, как думали еще два года назад. В том числе, это убивает ценность самой услуги, которую предоставляет кинотеатр».

Итогами прошедшего в этот раз круглого стола глава АВК остался очень доволен: «Всем быстро стало понятно, что отведенных на встречу полутора часов не хватает, так что после весь вечер мы продолжили общение уже в неформальной обстановке, что было крайне приятно. Дистрибьюторы обращают все больше внимания на летний сезон, отдавая себе отчет в том, что кинотеатры живут в году только полгода, а вторые полгода – выживают. К рынку все больше приходит понимание, что друг без друга кинотеатры и дистрибьюторы не выживут».

Как рассказал Алексей Воронков, кинотеатры и дистрибьюторами пришли к четкому разделению обязанностей. Прокатчик в большей степени отвечает за качество предоставляемого продукта (фильмов) и наполнение кинозала, то есть обеспечивает поток зрителей, который требуется кинотеатрам. Демонстраторы, в свою очередь, отвечают за содержание самих кинотеатров и получаемый общий вал, то есть выручку, которую они генерирует на своей территории. Ключевой фактор последнего – ценовая политика. По вопросу цены билета была презентована специльная аналитика. Были взяты тридцать знаковых коммерческих кинотеатров по всей стране от Владивостока до Калининграда за вычетом Москвы (в столице немного другие условия по аренде, зарплатам и другим факторам). По выбранным площадкам аналитики АВК высчитали среднюю себестоимость одного сеанса. На первый квартал 2024 года она составила 4 тысячи 174 рубля. За последние три года этот показатель вырос практически вдвое. При этом многие торговые центры последние два года в рамках достигнутых договоренностей любезно давали хорошие скидки по аренде, а сами кинотеатры не поднимали зарплаты сотрудникам, а, наоборот, только сокращали людей и, самое главное, не вкладывались в развитие и реконструкцию. Эта пружина копилась последние два года, но теперь настало время ее распрямить, подчеркнул Алексей Воронков. Лендлорды попросили вернуться к нормальным условиям аренды, а фонд оплаты труда кинотеатров также начал расти. Наконец кинотеатрам требуется начать обновлять свой технический парк. Если среднюю стоимость умножить на количество сеансов, состоявшихся в 2023 году, получится сумма, необходимая в данный момент кинотеатрам для выхода в ноль – это около 52,5 млрд рублей. Цена билета при этом должна составлять не менее 410 рублей. Чтобы достичь необходимого вала в 50-52 млрд (председатель АВК подчеркивает, что желательно гораздо больше, хотя бы 60+ млрд), кинотеатрам необходимо 126 млн проданных билетов к концу года. По оценке АВК, на момент 1 июня этот план выполнен на 51,6% по билетам и на 46,6% – по общей выручке. Выходит, чтобы как-то развиваться, двигаться дальше, кинотеатрам уже сегодня нужна средняя цена билета в 450-500 рублей.

Алексей Воронков убежден, что повышение цены с 350 до 450 рублей не повлияет на кинохождение: «На конференции мы приводили массу аргументов в защиту этого тезиса, начиная с бургерных и концертов и заканчивая цирком Никулина. Везде произошел как минимум 50-процентный рост, но зритель продолжает ходить. Если он понимает, что качество услуги стоит денег – он готов за это их отдавать. Так что повышение цены билета до минимально необходимой планки в 450-500 рублей неизбежно, и я ожидаю, что оно произойдет к концу года. Чтобы развиваться, улучшать кинотеатральный опыт зрителей, кинотеатрам нужно и зарабатывать больше. Мы все знаем кинотеатры, где билет стоит и тысячу рублей, и даже больше, и эти площадки продолжают спокойно работать».

Другой большой разговор, который состоялся между прокатчиками и демонстраторами – по поводу трейлеринга. Вместе представители отрасли пришли к выводу, что объем трейлеров, который пришивает сам прокатчик к копии фильма, не должен превышать шести минут. Помимо этого основного блока у кинотеатра еще есть фильмы от других дистрибьюторов, которые требуется проанонсировать, а также коммерческая и социальная реклама. Весь блок трейлеров не должен в идеале превышать 10 минут.

Отдельно Алексей Воронков выделил прошедший во второй раз питчинг дистрибьюторов, на котором второй год подряд выиграла компания Russian World Vision, на этот раз представив режиссерский проект Джонни Деппа МОДИ: «Мне лично этот формат взаимодействия с прокатчиками очень нравится. Если в прошлом году при голосовании у нас наблюдался явный лидер, то теперь имела место заметная конкуренция. Победитель определялся открытым голосованием в режиме реального времени, и ему теперь гарантирована роспись и рекламная поддержка в кинотеатрах-членах АВК. Победитель нашего питчинга понимает, что расписал проект более чем на 600 кинотеатров, что в дальнейшем дает ему возможность еще больше вложиться в продвижение своего релиза, рассчитывать на долгий прокат и так далее. Но я уверен, что и другие проекты полную роспись также наверняка получат. Мне представляется важным, что в питчинге участвуют именно независимые дистрибьюторы. По нашей задумке у нас пока нет даже в планах подключать к питчингу мейджоров, которые могут тратить на продвижение фильмов большие бюджеты. Независимые игроки заявляют на подобное мероприятие наиболее перспективные свои проекты, и по их презентации, соответственно, можно судить об уровне всего пакета компании. Я надеюсь, этот формат останется эксклюзивной фишкой АВКШоу».

Также большой разговор состоялся у кинотеатров с платформами. Вместе с их представителями демонстраторы обсудили наиболее болезненные для себя вопросы. В их числе – кинотеатральные окна, поддержку или неподдержку принудительного лицензирования и так далее. Алексей Воронков отметил серьезный скачок в отношениях киносетей и онлайн-сервисов, которым также интересен кинотеатральный сегмент. Генеральным партнером «АВКШоу 2024» стала компания «Афиша». В своей презентации они рассказали, как через свою платформу собираются привлекать зрителей в кинозалы, сколько планируют вложить в продвижение данного направления и как собираются помогать кинотеатрам выстраивать более удобные каналы продаж кинобилетов. «С 2022 года интернет-продажи кинобилетов выросли примерно вдвое, и на сегодняшний день интернет-продажи обеспечивают до 80-90 процентов всех продаж в кинотеатрах. При этом, кстати, с учетом сервисных сборов и прочих наценок цена билета онлайн достигает отметки 500-550 рублей, но это не отпугивает людей от покупки. Это к вопросу о росте цены билета» – отметил глава АВК.

Кроме дистрибьюторов и представителей различных компаний в отрасли в мероприятии приняли участие специалисты по телеграмм-каналам и СММ в целом, профессионалы по управлению персоналом и другие представители из смежных отраслей, но Алексей Воронков особенно отметил участие около 50-ти киносетей и кинотеатров, генерирующих примерно 70% киносборов в стране: «Назовите меня человеком в розовых очках, но у меня стойкое чувство, что эти ребята договорились и покатили камень в гору. Жаль, что ПМЭФ не пустил к нам Минкульт и продюсеров (ну давайте будем так говорить хотя бы официально), но, как говориться, вода камень точит. Всем присутствовавшим на слете – огромное человеческое спасибо за мысли и мнения. Отдельное спасибо нашим партнерам. Приношу официальные извинения тем, кому пришлось отказать из-за ограниченного количества мест. Мы обязательно подумаем над вашим предложением о расширении количества участников и продолжительности «АВКШоу», но пока еще остается уверенность, что три дня и не более 150 участников – идеальный формат для работы. Простите, если кому-то рабочие сессии показались слишком длинными, а информации – слишком много. Понимаю, как это тяжело. Но, думаю, через полгода каждый из нас в своем кинотеатре почувствует эффект от всего внедренного. Всем добра, мирного неба, и встречаемся в следующем году на «АВКШоу 2025»!».

14.06.2024 Автор: Никита Никитин