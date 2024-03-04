Берлин-2024: оптимизм после забастовки

С 15 по 25 февраля в Берлине прошли 74-й Берлинский международный кинофестиваль и Европейский кинорынок. Это первые крупные общемировые индустриальные события после завершения забастовок в Голливуде. Вынужденный простой во второй половине прошлого года привел к тому, что на EFM было представлено множество значимых проектов, включая те, которые еще только запускаются в производство. В то же время на фестивале жаловались на нехватку как ярких премьер, привлекательных для зрителя, так и звезд на красных дорожках.

ПЕРЕД ЮБИЛЕЕМ

74-й Берлинале стал последним для его руководителей Карло Шатриана и Мариетт Риссенбек. Они находились у руля фестиваля последние пять лет. На этот период выпало множество тяжелых событий, включая пандемию и вооруженные конфликты в разных частях света, что заметным образом влияло на развитие смотра. Берлинале всегда славился тем, что находился на острие общемировой политической повестки, но теперь эта направленность сыграла в каком-то смысле против него. Кульминацией оживленных политических споров на фестивале стала церемония награждения – со сцены некоторые лауреаты сделали ряд пропалестинских заявлений. Антиизраильская риторика ожидаемо не понравилась немецкому правительству. К примеру, госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот пообещала разобраться, каким образом кинофестиваль стал площадкой для недопустимых в Германии высказываний. В итоге уход Шатриана и Риссенбек с постов художественного руководителя и исполнительного директора сопровождается дополнительным скандалом. Многие представители индустрии теперь надеются, что приход нового директора, Триши Таттл, до этого руководившей Лондонским кинофестивалем BFI, сможет поднять привлекательность конкурсных программ Берлина в глазах и широкой публики, и профессиональной общественности.

В этом году на Берлинском кинофестивале впервые за десять лет присутствовал Мартин Скорсезе. Вручение ему почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф стало для многих напоминанием о былой славе смотра. В разные годы Скорсезе приезжал в Берлин с картинами БЕШЕНЫЙ БЫК (1981), МЫС СТРАХА (1992), БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА (2003), THE ROLLING STONES: ДА БУДЕТ СВЕТ (2008) и ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (2010). Но уже больше десяти лет подобные студийные проекты – большая редкость в программах Берлинале. То же можно сказать и про работы самых крупных мастеров артхауса. В прежние времена участие в фестивальных программах становилось поворотным моментом для многих тогда еще мало известных, но перспективных независимых режиссеров, среди которых были, собственно, Скорсезе, а также Брайан де Пальма, Филипп Кауфман и другие. Как вспоминает Скорсезе, в те годы именно после побед в Берлине и на других европейских смотрах студии начинали воспринимать молодых режиссеров всерьез.

К примеру, в далеком 1969 году в главном конкурсе Берлина соревновались Райнер Вернер Фассбиндер, Жан-Люк Годар, Джон Шлезингер, Карлос Саура и другие известные режиссеры. Насколько Берлинский фестиваль остается привлекательным для самых авторитетных режиссеров сегодняшнего дня – большой вопрос для профессионалов отрасли. В этом году здесь были и статусные премьеры, и красные дорожки со звездами, но Канны и Венеция по этому параметру превосходят Берлин многократно.

Безусловно, у немецкого фестиваля сохраняется ядро преданной ему аудитории. Берлинале по-прежнему остается одним из самых посещаемых киносмотров в мире, на него приезжает более полумиллиона человек каждый год. Художественного руководителя фестиваля Карло Шатриана высоко ценят ярые поклонники артхаусного кино, но специалисты по продажам и дистрибуции отмечают, что стратегии развития Берлинале, которые исповедовал уже бывший арт-директор, тормозили рыночную активность EFM, уводя внимание с инди-картин, которые имеют шансы на успех в кинотеатрах. «Всегда требуется побольше крупных фильмов. Давайте не забывать, что кино – еще и развлечение. Когда фестиваль превращается в парад арт-релизов для критиков, это не помогает рынку», – подчеркнул международный торговый агент, который предлагал на EFM микс артхаусных и мейнстримных фильмов.

«Вы должны были слышать, как люди говорили: «Карло должен помнить, что он в Берлине, а не в Локарно», – отметил в разговоре с Deadline один европейский кинообозреватель, намекая на то, что до Берлина Шатриан занимал должность художественного руководителя МКФ в Локарно, известного своей тягой к артхаусным экспериментам. Многие эксперты ждут, что приходящая Шатриану на смену Триша Таттл переформатирует часть берлинских программ. Например, большие вопросы вызывает конкурс Encounters, запущенный Шатрианом в 2020 году. Он задумывался как аналог каннского «Особого взгляда» или венецианских «Горизонтов», то есть секция, в которой проходят премьеры более авторских фильмов. Однако представители индустрии, торгующие даже независимыми и артхаусными проектами, так и не полюбили эту программу настолько, чтобы отдавать в нее свои картины.

Неоднозначно оценивается и роль самого European Film Market. В прежние годы EFM устраивал многих профессионалов рынка как удобная промежуточная точка между American Film Market и Marché du Film, даже без оглядки на уровень самой фестивальной программы. «AFM служит для нас итоговой площадкой года, после чего наступают каникулы и следом январь, за который окончательно можно закрыть все дела. И в этом смысле EFM стоит на удачном месте в графике. Как раз в этот момент начинаются съемки многих привлекательных фильмов. И даже если у кого-то работа не выстроена вокруг предварительных продаж, многие все равно предпочитают подстраховаться и приехать. Берлин в этом смысле подходящий для многих перевалочный пункт», – отметил в разговоре с Deadline один из топ-менеджеров компаний.

Инсайдеры сетовали на отсутствие в программах смотра студийных и масштабных проектов, ведь это лишает руководителей крупных студий стимула приезжать в Берлин и взаимодействовать с другими игроками. Эксперты постоянно думают о перестановках в фестивальном календаре, и один из них предположил, что EFM и фестиваль выиграют в случае возникновения более тесной связи с «Сандэнсом», который проходит всего за несколько недель до берлинских мероприятий.

По мнению одного из инсайдеров, на качество программы этого года оказал влияние перенос церемонии вручения премии «Оскар» с марта на конец февраля. Это сократило перерыв между событиями, и многие заокеанские звезды, вынужденные заниматься продвижением оскаровских картин, попросту не нашли лишнего времени и не смогли приехать.

Дополнительной критике Шатриан и Риссенбек подверглись по политической линии. Среди прочего не всем понравилось, как руководство смотра сначала пригласило на церемонию открытия, а после обсуждения с коллегами само отказало в участии в фестивале немецкой ультраправой партии. Кроме того, Берлинале подвергся критике со стороны Ассоциации чернокожих кинематографистов Германии, которая была недовольна тем, что сразу в трех конкурсных фильмах темнокожие персонажи были изображены излишне стереотипно.

По мнению самого Шатриана, на программу фестиваля продолжает оказывать влияние пандемия в том смысле, что многие продюсеры все чаще стараются проводить премьеры, особенно наиболее масштабных своих фильмов, осенью, поближе к сезону наград. С Шатрианом согласна исполнительный директор Мариетт Риссенбек, которая в разговорах с журналистами подчеркивала, что многие рабочие процессы, которые были выстроены до пандемии одним образом, пришлось изобретать полностью с нуля. В итоге подавляющая часть срока сотрудничества с фестивалем прошла совсем не так, как организаторы планировали изначально, призналась Риссенбек.

К примеру, заметной проблемой стал большой дефицит бюджета на фоне неминуемого роста расходов. В связи с COVID-19 Министерство культуры Германии вынуждено было перекрыть любое дополнительное финансирование, которое превышало ежегодную поддержку в размере $11,3 млн. Одним из направлений экономии стало сокращение приглашаемых фильмов. «Невозможно единовременно выбрасывать на рынок и продвигать четыреста и даже триста фильмов в текущих условиях, – рассказывал Шатриан. – В этом году у нас было 237 фильмов, включая ретроспективы, против 281-го в прошлом году. Мы начали примерно с четырехсот фильмов и постепенно с каждым годом сокращали количество». Также было принято решение об экономии на деловой части смотра, включая сокращение расходов на программу немецких телесериалов и панель «Перспективное немецкое кино» (PDK), ориентированную на начинающих немецких кинематографистов. По мнению Шатриана, это решение не сильно повлияло на представленность немецкого кино на фестивале. Однако это не понравилось руководителям местных телеканалов, которые отметили, что из-за этого резко сократилось число представителей телеиндустрии, приехавших в Берлин. «Такая экономия обманчива. Они сэкономили на расходах на показы, но потеряли доход от регистрации участников и прочие поступления, которые можно получать по ходу фестиваля», – посетовал исполнительный директор одной из ведущих немецких компаний по производству и продажам телепродукции.

В рамках EFM’s Berlinale Series Market была проведена конференция по ТВ-бизнесу, но деловая часть сама по себе не является достаточным стимулом для приезда специалистов, считают наблюдатели. Для этого нужны полноценные премьеры и скрининги. Некоторые представители телеотрасли уже лоббируют возвращение на Берлинале отдельной секции сериалов. Однако, возможно, время для подобной инициативы упущено. Зарекомендовать себя как популярное и важное мероприятие для телевизионного рынка фестивалю будет сложно хотя бы в силу того, что телевизионные топ-менеджеры уже привыкли посещать аналогичный рынок в Лондоне или Series Mania во французском Лилле.

Инсайдеры по-человечески сочувствуют Шатриану и Риссенбек в связи с тем снежным комом проблем, который им пришлось разгребать за время своей работы на Берлинале, однако многие эксперты все же приветствуют смену руководства смотра. Шатриан и Риссенбек постоянно конкурировали между собой за финансирование и влияние, в то время как предыдущие руководители Берлинского МКФ, директор Дитер Косслик и его правая рука Йоханнес Вакс, больше державшийся в тени, исповедовали немного другой подход к менеджменту. Как считают инсайдеры, конфигурация управления по модели Косслик/Вакс была более результативной для фестиваля. «У Триши Таттл, вероятно, есть своя собственная команда, но на ее месте я позвонил бы Йоханнесу Ваксу. Желательно знать местных специалистов и разбираться в локальных политических нюансах хотя бы потому, что придется сотрудничать с местным министерством культуры», – подчеркивает один опытный представитель немецкой киноиндустрии. Как отмечают наблюдатели, ситуация осложнена тем, что госминистр Клаудия Рот – не большая поклонница кинематографа.

В этом смысле Таттл, которая приходит в руководство Берлинале, являясь человеком извне, имеет в глазах экспертов ряд преимуществ. Сама она родом из США, но бόльшую часть жизни прожила в Англии. Возможно, как представительнице англоязычного мира ей будет проще налаживать связи с заокеанской индустрией и приглашать на красную дорожку американских звезд, нехватка которых так ощущалась на фестивале. В конце концов, как вспоминают собеседники Deadline, немецкий кинофестиваль изначально был детищем американского офицера, дислоцированного в Берлине и предложившего проведение киносмотра в столице Германии в 1950 году для оживления местной послевоенной жизни.

ФОКУС НА КОНКУРС

Второй год подряд на фестивале побеждает документальная картина. «Золотой медведь» за лучший фильм получила работа Мати Диоп ДАГОМЕЯ (Dahomey). В 2019-м за свой дебют АТЛАНТИКА постановщица удостоилась Гран-при жюри Каннского фестиваля. Ее новая лента повествует о возвращении правительством Франции западноафриканской Республике Бенин 26-ти произведений искусства, вывезенных колониальными войсками еще в конце XIX века. Вопрос о том, насколько правомерно награждение неигровой картины в конкурсе игрового кино, остался открытым. В то же время сложно отрицать, что документальное кино занимает на смотре все более уверенные позиции. Так, лучшим режиссером Берлинале был признан Нельсон Карло де лос Сантос Ариас за работу над докуфикшном ПЕПЕ (Pepe). Другим хитом фестивальной публики стал АРХИТЕКТОН, новый фильм Виктора Косаковского, автора АКВАРЕЛИ и ГУНДЫ. В этой работе режиссер вновь фокусирует внимание зрителя на природной стихии, в этот раз – на камнях и скалах. A24 выпустит картину в Северной Америке. Также фильм выйдет в Испании, Италии, скандинавских странах и странах Балтии – там его дистрибьютором выступит A-One Films Baltics.

Гран-при жюри досталось очередному фильму кумира синефилов Хон Сан-су НУЖДЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА (Yeohaengjaui pilyo). Судя по отзывам посмотревших ленту критиков, корейский постановщик вновь не изменил себе и снял камерную трагикомичную историю о сложности человеческих взаимоотношений. В третий раз режиссер сотрудничает с актрисой Изабель Юппер. В его новой работа она исполняет роль преподавательницы французского, обучающей языку двух кореянок. В России картину выпустит A-One Films.

Третью по значимости награду фестиваля, приз жюри, получила новая картина еще одного культового автора. Свежая работа кумира критиков и интеллектуалов Брюно Дюмона ИМПЕРИЯ (L’empire) имеет шанс стать одним из арт-хитов наступившего года. Автор экспериментально-минималистичных картин окончательно погрузился в стихию фарса и снял пародию на ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. В фильме французская глубинка становится ареной противостояния двух космических цивилизаций. В российских кинотеатрах лента появится 4 июля. Выпускает картину компания «Русский Репортаж».

«Серебряного медведя» за лучшую главную роль получил Себастьян Стэн. В картине ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК (A Different Man) он исполнил роль актера с редким заболеванием (нейрофиброматоз), который надеется на карьеру востребованного артиста. До европейской премьеры в Берлине фильм стал заметным событием на фестивале «Сандэнс».

За лучшую второстепенную роль была награждена Эмили Уотсон за ленту МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (Small Things Like These). Драма с Киллианом Мерфи в главной роли стала фильмом открытия фестиваля. Это мрачная остросоциальная работа о нелегкой жизни бедняков, занимающихся добычей угля в маленьком ирландском городке в 1985 году. Кроме рассказа о безнадежности жизни в провинции, картина затрагивает тему исправительных женских монастырей, которые существовали в стране аж до 1996 года. В свое время победа тематически близкой ленты СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ Питера Муллана стала заметным событием на Венецианском кинофестивале в 2002 году.

Призом за лучший сценарий был награжден Маттиас Гласнер за работу над лентой СМЕРТЬ (Sterben). В этой драме о сложных отношениях внутри семьи сыграл Ларс Айдингер, известный российской аудитории по роли Николая Второго в скандальной МАТИЛЬДЕ. В российский прокат картину в конце весны выпустит «Про:взгляд». Также фильм был продан на ключевые европейские территории.

Потенциальным арт-хитом представляется картина ДЬЯВОЛЬСКАЯ БАНЯ (Des teufels bad) Северина Фиалы и Вероники Франц. За свою работу в фильме оператор Мартин Гшлахт получил награду за художественные достижения. Антиклерикальный феминистский фолкхоррор с местом действия в Австрии XVIII века вызывает ассоциации с ВЕДЬМОЙ и СОЛНЦЕСТОЯНИЕМ. Картина рассказывает о молодой замужней женщине Агнес, подавленной миром мужа, лишенным эмоций и ограничивающимся повседневными делами. Набожная и чувствительная женщина впадает в глубокую депрессию, прежде чем совершить шокирующий акт насилия, который она считает единственным выходом из своей внутренней тюрьмы. Для показа в России картину приобрела компания Russian World Vision.

В секции Generation Kplus на Берлинале состоялась мировая премьера мультфильма FOX AND HARE SAVE THE FOREST Маши Хальберстад. Анимационный проект расскажет о том, как лис и заяц пытались спасти родной лес от затопления после того, как страдающий манией величия бобер построил плотину. Проект продан на более чем 50 территорий, включая Францию, Германию, Польшу, страны Балтии, Норвегию, Данию, Швецию, государства MENA. В России картину выпустит «Русский Репортаж».Среди фильмов из конкурса Берлинале, которые, как ожидается, будут куплены для показа в США, особенно выделяются КУХНЯ с Руни Мара и упомянутые выше МЕЛОЧИ ЖИЗНИ с Киллианом Мерфи. КУХНЯ (La cocina) Алонсо Руиспаласиоса, рассказывающая об отношениях официантки и повара, работающих в ресторане на Манхэттене, уже была продана для показа в Германии и Австрии. Хоррор КУКУШКА Тильмана Сингера с Хантер Шафер («Эйфория») и Дэном Стивенсом («Аббатство Даунтон», «Легион») в главных ролях и драму СЕМЬ ВУАЛЕЙ Атома Эгояна с Амандой Сайфред из гала-премьер фестиваля компания «Парадиз» выпустит в России 2 мая и 26 сентября соответственно.

ОЖИВЛЕНИЕ НА РЫНКЕ

Если прошлогодний Европейский кинорынок был первым полноценным после пандемии ковида, то нынешний EFM стал первым после завершения голливудских забастовок, что придало ему дополнительное усиление. В этом году EFM посетило рекордное число участников – 12 тысяч человек из 143 стран (годом ранее 11 с половиной тысяч гостей представляли 132 государства). А вот количество закупщиков сократилось – с 1302 в прошлом году до 1263 в этом. На Кинорынке было представлено 614 компаний из 69 стран (против 612 из 78 в прошлом году). Было показано 664 фильма и сериала (773 в прошлом году), в том числе 536 рыночных премьер (против 599 в 2023-м). «С первого дня было очевидно, что Европейский кинорынок 2024-го, первый подобный ивент в этом году, а также первое подобное мероприятие после прошлогодних забастовок в голливудской индустрии, был чрезвычайно загружен. Каждый день сообщалось о все новых успешных сделках», – рассказал директор EFM Деннис Ру, последний год, занимающий эту должность.

На EFM обсуждали влияние искусственного интеллекта на киноиндустрию, развитие системы дистрибуции, стратегии распространения в эпоху после COVID-19, а также доступность и инклюзивность в отрасли. «Большое количество участников конференции, особенно в тех разделах программы, которые были посвящены искусственному интеллекту, показало, что мы держим руку на пульсе с точки зрения актуальных сегодня тем и что существует огромная потребность в обмене знаниями в киноиндустрии, чтобы подготовить нас к будущим процессам технологических и экономических изменений», – добавил Ру.

Эксперты отмечают, что EFM оказался на подъеме и прошел бодро и оптимистично. На Кинорынках в Каннах, Торонто, Санта-Монике в прошлом году количество проектов и заключенных сделок было небольшим. Во время забастовок произошло неизбежное замедление девелопмента и производства картин, но, наконец, положение дел в отрасли начало восстанавливаться. Нынешний EFM мог похвастаться рядом больших коммерческих фильмов с крупнейшими голливудскими звездами в актерском составе и с потенциалом продаж на $20 млн. «Замечательно видеть, что в Берлине было представлено много проектов, напоминающих студийные, с бюджетом в диапазоне между 20 миллионами и 100 миллионами долларов, которые действительно нужны международным дистрибьюторам», — отметил продавец из США.

Как отмечают продавцы, с точки зрения проектов это был самый загруженный EFM за последние пять лет. «Я не помню, чтобы EFM был настолько загружен как минимум два последних года, а может, и больше. Все наши встречи были полностью расписаны за две недели до открытия рынка, – рассказал опытный сейлз-агент из Великобритании на условиях анонимности. – Зрители возвращаются в кинотеатры, и дистрибьюторам необходимо пополнять свои пакеты. Похоже, на всех основных территориях снова наблюдается искренний интерес к пресейлам. Проектам по-прежнему нужны четко идентифицируемая аудитория и набор талантов перед и за камерой, чтобы обеспечить это».

Европейские продавцы отмечают, что на рынке наблюдается возрождение покупательского энтузиазма, поскольку дистрибьюторам нужны проекты, чтобы восполнить пробелы, вызванные переносом релизов голливудских фильмов. Сокращение студиями затрат и смещение сроков производства после забастовки в целом уменьшили список релизов. Также крайне обнадеживающим для инди-сегмента выглядит успех в прокате ряда независимых фильмов от режиссеров-авторов, в числе которых Селин Сон, Жюстин Трие, Вим Вендерс, Джонатан Глейзер, Хаяо Миядзаки и другие.

Исполнительный вице-президент по международным продажам Signature Entertainment Элла Филд называет EFM самым экономически эффективным Кинорынком года. «Люди будут приезжать туда, где предлагают отличные фильмы, а здесь они имелись. Байеры были позитивны и открыты к диалогу, и это приятно видеть, потому что какое-то время все было не так. AFM оказался настолько разочаровывающим, что все были готовы к работе», – замечает она.

Покупка Sony мелодрамы A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY за $50 млн стала хорошим знаком того, что кинотеатральный рынок восстанавливается после нескольких сложных лет. И хотя о продаже остальных крупных проектов не было сообщено публично, важно понимать, что заключение сделок сегодня растянуто по времени, поэтому официально они могут быть объявлены позднее. К примеру, Стюарт Форд, глава AGC International, представлявшей на Кинорынке SUGAR BANDITS, EPIPHANY и THE MOTHER, сообщает, что продажи этих картин прошли невероятно хорошо. «Посмотрим, вызвано ли это просто волной энтузиазма в начале года или это сигнализирует о настоящих кардинальных изменениях на рынке, но этот EFM определенно достиг для нас стандартов заключения крупных сделок предыдущих лет», – уточняет он.

Также наблюдатели сообщают о заоблачных ценах на некоторые проекты, что тоже влияет на скорость принятия закупщиками решений. Скотт Шуман, глава AMC Networks, в которую входит IFC Films, отмечает, что рынки часто обладают корректирующими способностями и устанавливают правильную стоимость создания фильмов. Однако он предположил, что некоторые проекты могут не продаться на EFM и вновь появиться на последующих рынках по другим ценам. По его словам, лидерами продаж являются проекты с крупными звездами и представители жанров, пользующихся наибольшим доверием – боевики или научно-фантастические триллеры.

Что касается спроса со стороны стримингов, то он остается более избирательным – платформы теперь фокусируются не на объеме, как было во времена, когда они пополняли свои библиотеки, а на потенциальных жанровых хитах. Если крупнейшей сделкой «Сандэнса» стала покупка Netflix за $17 млн триллера ТО, ЧТО ВНУТРИ (It’s What’s Inside) Грега Жардина, то в Берлине платформа не отметилась большими приобретениями. Среди сделок стримингов выделилась только покупка Amazon Prime Video триллера ASH. Очевидно, что платформам нужно не сложное авторское кино, а жанровые проекты, которые легко укладываются в алгоритмы просмотров подписчиков и легче продаются им, а это в первую очередь боевики или триллеры. Такое кино может уже не пользоваться высоким спросом у зрителей в кинотеатрах, что доказывают американские сборы ЗАЛОЖНИКОВ ($7 млн) с Лиамом Нисоном и НЕУДЕРЖИМЫХ 4 ($17 млн). Таким образом, независимому продюсеру нужно как-то удовлетворить оба запроса – попасть и на большие экраны, чтобы вызвать интерес аудитории, и на стриминги, потому что они приносят существенный доход. В следующие несколько лет стремление найти баланс между этими направлениями станет ключевым вызовом для независимых кинопродакшнов.

ГЛАВНЫЕ СДЕЛКИ

Крупнейшие сделки этого рынка на текущий момент заключила Sony. Компания приобрела за предположительно $50 млн общемировые права на фантастическую мелодраму A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY Когонады (ПОСЛЕ ЯНГА) с Марго Робби и Колином Фарреллом в главных ролях. Детали сюжета не раскрываются, но судя по логлайну, это изобретательная история двух незнакомцев и их необычайного эмоционального совместного путешествия. Генеральный директор Sony Pictures Motion Picture Group Том Ротман назвал сценарий картины особенным и оригинальным, захватывающим внимание с первых строк и оставляющим читателя воодушевленным в финале. Съемки проекта начнутся этой весной.

Также Sony купила международные права на романтическую комедию МАТЕРИАЛИСТЫ (Materialists) Селин Сон, следующую картину режиссера ПРОШЛЫХ ЖИЗНЕЙ, номинированную на «Оскар». В фильме студии A24 предположительно будут сниматься Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. Сумма сделки достигла, как сообщается, восьмизначной цифры. Картина снова расскажет о любовном треугольнике: профессиональная сваха в Нью-Йорке вступает в отношения с состоятельным человеком, но все еще питает чувства к бедному актеру-официанту, которого когда-то оставила.

Непосредственно перед рынком Paramount Pictures заплатила $25 млн за североамериканские права на показ в кинотеатрах музыкального байопика о Робби Уильямсе BETTER MAN Майкла Грэйси. Фильм рассказывает историю успеха популярного певца, о повлиявших на его жизнь событиях, а также о демонах, с которыми ему приходится бороться на сцене и за ее пределами. Роль Уильямса воплотят Джонно Дэвис и сам Уильямс. Съемки картины завершены.

Amazon Prime Video приобрела международные права на научно-фантастический триллер ASH с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом в главных ролях, второй фильм продюсера и рэпера Flying Lotus. Сумма сделки предположительно составила семизначную цифру и приблизилась к $10 млн. Гонсалес сыграет женщину, просыпающуюся на далекой планете и обнаруживающую, что экипаж ее космической станции жестоко убит. Героиня должна решить, может ли доверять человеку, посланному спасти ее. Продюсером проекта XYZ Films выступает Нил Бломкамп. Съемки ленты завершены.

Одним из самых крупнобюджетных проектов Кинорынка стал боевик SUGAR BANDITS с Уиллом Смитом в главной роли. Стоимость производства картины предположительно составит $80 млн. По сюжету, бывший солдат спецназа присоединяется к элитному отряду самопровозглашенных борцов с наркоторговлей в Бостоне, но вскоре узнает, что все не так, как кажется. Режиссера у ленты еще нет. Ее продажами занимаются AGC Studios и CAA Media Finance.

Самым крупным новым европейским проектом на EFM стал фильм Люка Бессона DRACULA – A LOVE TALE, крупнобюджетное переосмысление романа Брэма Стокера о легендарном вампире. Главные роли в фильме исполнят Калеб Лэндри Джонс (ДОГМЕН; ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ) и Кристоф Вальц (ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ, БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ). Сообщается, что в картине будет глубже раскрыта готическая и трагичная история любви князя Владимира к своей жене, потеря которой заставляет его оставить Бога и стать вампиром.

На Европейском кинорынке представили первый за последние восемь лет проект Гора Вербински, приключенческий экшн GOOD LUCK, HAVE FUN, DON’T DIE, рассказывающий о человеке из будущего, который набирает в закусочной группу раздраженных посетителей, чтобы спасти мир от смертельной угрозы, исходящей от ставшего неуправляемым искусственного интеллекта. В фильме задействованы Сэм Рокуэлл, Джуно Темпл, Зази Битц, Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья. Картина будет сниматься в этом году в Южной Африке.

Одним из крупнобюджетных проектов Кинорынка стал постапокалиптический приключенческий экшн ИСТЛЕВШЕЕ (Afterburn) с Сэмюэлом Л. Джексоном и Дэйвом Батистой в главных ролях. По сюжету, бывший солдат и охотник за сокровищами находит ценные предметы для влиятельных клиентов. Ему необходимо объединиться с борцом за свободу Дреей, чтобы вернуть «Мону Лизу», пока до нее не добрался обезумевший боевик. Режиссером станет Джей Джей Перри, известный по картине ДНЕВНАЯ СМЕНА. По словам продюсеров, лента соединит в себе веселье фильмов об Индиане Джонсе и атмосферу мира ближайшего будущего, схожую с той, что была в проекте ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. Съемки начнутся весной этого года. Продажами на EFM занимались Black Bear и CAA Media Finance.

Еще одним проектом AGC Studios и CAA Media Finance на EFM стал новый фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли THE EPIPHANY. Готовящийся к пенсии упертый детектив полиции вместе с молодым полицейским и бывшим священником должен остановить серийного убийцу в его кровавом крестовом походе по улицам Филадельфии. Режиссерское кресло проекта займет Уильям Юбэнк (ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: БЛИЖАЙШИЙ РОДИЧ).

Активный интерес закупщиков вызвал обладающий, как отмечают, большим наградным потенциалом криминальный триллер FEATHERWOOD со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Актриса сыграет Кэрол Блевинс, героиновую наркоманку и «арийскую принцессу», которая стала одним из самых важных информаторов ФБР во время шестилетнего расследования преступлений неонацистского наркосиндиката «Арийское братство Техаса». Блевинс жила с бандой, запоминала детали, предупреждала убийства и помогла осудить тринадцать членов группировки. Режиссером станет Андреа Арнольд (АМЕРИКАНСКАЯ МИЛАШКА, АКВАРИУМ, «Большая маленькая ложь»).

Также байеров привлек триллер об ограблении FUZE с Аароном Тейлором-Джонсоном. Режиссером выступит Дэвид Маккензи (ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ, ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, ХОЛЛЭМ ФОУ). По сюжету, в Лондоне находят на стройке неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, и массовая эвакуация становится прикрытием для ограбления. Продажами проекта занимается компания Anton.

Высокий интерес на рынке вызвал экшн NORMAL с Бобом Оденкерком. Режиссером заявлен Бен Уитли (МЕГ 2: БЕЗДНА, ПЕРЕСТРЕЛКА, ВЫСОТКА), сценарий написал Дерек Колстад (франшиза ДЖОН УИК, НИКТО). По сюжету, герой Оденкерка становится временным шерифом маленького сонного городка. После ограбления местного банка он начинает понимать, что город скрывает секреты и что все горожане в них замешаны. Продажами занимается WME Independent.

AGC International и CAA Media Finance представили мировые права на экшн-триллер THE MOTHER Мелани Лоран (ГАЛВЕСТОН, ЗАВТРА, Я ДЫШУ). Мишель Йео предстанет в образе иммигрантки и предпринимательницы, которая пытается извлечь максимальную пользу из новой жизни в Америке. Когда двое ее сыновей-подростков случайно переходят дорогу продажному полицейскому из Бостона и преступной группировке, матери не остается ничего другого, как вспомнить прошлое, чтобы спасти своих детей.

Закупщиков заинтересовал новый проект Тодда Солондза КОГДА ТВОЯ МАТЬ КРАСОТКА (Love Child), драма с элементами черной комедии о подростке, который пытается помочь своей маме вырваться из брака с жестоким отцом и для этого придумывает изощренные планы, включающие в себя покушение на убийство и приводящие к катастрофическим последствиям. В фильме сыграют Элизабет Олсен и Чарльз Мелтон (МАЙ ДЕКАБРЬ, «Покерфейс»). Одним из продюсеров картины станет Дэвид Инохоса, ответственный за МАТЕРИАЛИСТОВ, ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, ШИРЛИ, ВОКС ЛЮКС.

Одним из громких проектов рынка стал H IS FOR HAWK с Клэр Фой и Бренданом Глисоном в главных ролях. Режиссером экранизации биографического романа Хелен Макдональд «Я» значит «ястреб» станет Филиппа Лоуторп («Корона», «Вызовите акушерку»). Потеряв любимого отца, героиня фильма находит утешение в неожиданной дружбе с ястребом, и благодаря этой связи заново открывает для себя красоту жизни. Это честная и жизнеутверждающая история об универсальных темах исцеления и восстановления, которые являются фундаментальными для человека и имеют отношение к каждому.

Еще одним ярким проектом Кинорынка стал криминальный фильм ROOFMAN с Ченнингом Татумом в главной роли. Режиссерское кресло займет Дерек Сиенфрэнс, известный по лентам СВЕТ В ОКЕАНЕ, МЕСТО ПОД СОСНАМИ, ВАЛЕНТИНКА. В основе сюжета – история Джеффри Манчестера, бывшего офицера запаса армии США, эксцентричного и обаятельного серийного грабителя, который обокрал около шестидесяти ресторанов McDonald’s, проникая в них через крышу. Попав в тюрьму, Манчестер смог сбежать и из нее, а затем месяцами скрывался в магазинах в Северной Каролине.

Закупщиков также привлекла экшн-комедия PLAYDATE Люка Гринфилда (СОСЕДКА) с Аланом Ричсоном («Джек Ричер») и Кевином Джеймсом (ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА, 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ) в главных ролях. По сюжету, потерявший работу герой начинает заниматься своим сыном и вскоре знакомится с таким же отцом-домохозяином, который оказывается непредсказуемым человеком. Среди достоинств фильма создатели отмечают «химию» между двумя актерами, остроумный сценарий и понятных зрителю персонажей. Съемки начнутся в марте в Канаде.

Еще одним звездным проектом Кинорынка стал готический хоррор THE DREADFUL с Софи Тернер и Китом Харрингтоном в главных ролях. Во времена Войны роз героиня и ее свекровь живут одинокой, суровой жизнью на задворках общества, пока к ним не возвращается мужчина из их прошлого. Режиссером и автором сценария стала Наташа Кермани (ВЕЗУЧАЯ, ИМИТАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ, З/Л/О 85).

Наконец, заметным событием на рынке стал проект с Итаном Хоуком, Дэниелом Рэдклиффом и Джессикой Бил BATSO о трио прокладывающих новые пути альпинистов, которые в начале 70-х отправились по самому сложному маршруту восхождения на легендарную вершину Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Режиссером проекта станет Кайл Марвин («Не сработало»).

Фото: официальный сейт Берлинского кинофестиваля

04.03.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин