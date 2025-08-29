Бесконечная история: перспективы жанра аниме в российском прокате

В середине июля в японский прокат вышел давно ожидаемый многими поклонниками жанра аниме-проект ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ. Релиз сразу отметился в локальном прокате множеством кассовых рекордов. За семнадцать дней в кинотеатрах лента собрала $119 млн и поднялась на десятое место среди самых успешных проектов в истории японского проката. На зарубежные рынки аниме-хит выпустит Sony Pictures, в США релизом занимается принадлежащая ей компания Crunchyroll. Заокеанская премьера намечена на сентябрь. Одновременно с этим БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ выйдет на множестве международных территорий, включая Казахстан и другие страны СНГ. Не исключена вероятность того, что именно полнометражный ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ станет первым аниме-блокбастером, который попадет в максимально широкий теневой российский прокат, по аналогии с голливудскими студийными релизами. В связи с этим аналитики БК решили изучить достижения жанра аниме в России за последние десять лет и вместе с экспертами оценить его перспективы в обозримом будущем.

ПО ПРИНЦИПУ ВСПЫШКИ

ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ не станет первым теневым аниме-релизом в российском прокате. Например, два года назад в ряде отечественных кинотеатров поклонники аниме могли посмотреть новую работу Макото Синкая СУДЗУМЭ, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ДВЕРИ. Картина только в одной Японии заработала более $105 млн и занимает на данный момент восьмое место среди самых успешных фильмов японского проката за последние десять лет (см. таблицу ниже). Это лишь один из множества примеров глобальной востребованности жанра аниме. Уже долгие десятилетия японская анимация занимает крайне прочные позиции на рынке медиаразвлечений, с каждым годом завоевывая все больше поклонников по всему миру. Наиболее наглядным примером сверхпопулярности жанра является бурное развитие сервиса Crunchyroll, представляющего собой глобальную экосистему, построенную вокруг аниме. Ключевое преимущество Crunchyroll – крайне активное многомиллионное сообщество поклонников жанра по всему миру. По состоянию на 2024 год одних только платных подписчиков у Crunchyroll насчитывалось более 15 миллионов человек, а общее количество зарегистрированных пользователей и вовсе превышает 120 миллионов. В России же аниме долго существовало как глубоко субкультурный продукт, во многом благодаря тому, что до недавнего времени лучшие образцы направления не появлялись в легальном поле. Однако, по наблюдениям опрошенных нами представителей киноиндустрии и лидеров мнений, в последние годы имеет место устойчивый рост интереса к аниме среди российских зрителей. За десять лет этот жанр в России поэтапно прошел путь от нишевого увлечения до устойчивой аудиторной базы, готовой голосовать за любимые тайтлы рублем – и в кино, и в особенности на стримингах.

Отсчет современной истории аниме на российском рынке позволим себе начать с 2017-го. Напомним, что в 2014 и 2015 годах компания ЦПШ выпустила в России и СНГ три японские анимационные работы, а именно ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ (последняя на тот момент картина Хаяо Миядзаки), космическое фэнтези КОСМИЧЕСКИЙ КАПИТАН ХАРЛОК и полнометражное продолжение известного сериала НАРУТО. ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ. Совокупно три проекта собрали на рынке СНГ приличные 78 млн рублей. Однако в 2016 году в российских кинотеатрах не вышло ни одного аниме-проекта. А вот уже в 2017-м заметным событием стала премьера ТВОЕГО ИМЕНИ уже упомянутого Макото Синкая, одной из самых модных звезд режиссуры в мире аниме на текущий момент. Картина собрала 36,9 млн рублей, обогнав ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ. Впрочем, по-своему прорывным для аниме-сегмента стал 2018 год. Тогда набралось уже восемь премьер японских мультфильмов, а совокупно они собрали 159 млн (рост год к году – почти в четыре раза). Половина из этой суммы пришлась на ленту МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК, заработавшую рекордные на тот момент для аниме в России 84 млн рублей. Если в 2017-м доля сборов аниме от всей анимации в году составила меньше 1%, то в 2018-м этот показатель более чем удвоился.

Пандемийный 2020-й, на который пришелся многомесячный простой кинотеатров, принес аниме обидный спад, став худшим по сборам для жанра за все последние восемь лет. Оживление в сегмент в 2021 году привнес релиз полнометражного продолжения сериального хита ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ». Как и на множестве других рынков, проект вызвал ажиотаж в среде поклонников жанра. Впервые аниме-проект заработал на отечественном рынке свыше 100 млн рублей. Следующий всплеск интереса случился через два года, когда новая работа Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА освоила сенсационные 466 млн. Совокупные сборы аниме впервые превысили 500 млн, что подняло его долю в годовом объеме анимации до 11,5%.

То, что скачок в спросе на аниме начался в 2018-м, подтвердила в разговоре с БК генеральный директор компании «Пионер» Александра Подрядова: «Как раз тогда аниме стало регулярно появляться в кинотеатрах и выходить в прокат не как экзотика для своих, а как коммерческий продукт. При этом говорить о зрелости сегмента как тогда, так и сейчас пока рано. В целом рынок все еще крайне мал по сравнению с Японией, США или Францией. Но в то же время у аудитории высокая вовлеченность, и у аниме в России остается значительный потенциал для роста – и в плане широты аудитории, и в плане регулярности выхода релизов».

В самом деле, таблица ниже наглядно показывает определенную незрелость сегмента аниме на отечественном рынке. Спрос на жанр демонстрирует огромную амплитуду и сильно зависит от громких релизов, имен режиссеров или брендов-франшиз. Если дистрибьюторам удается предложить потенциальному зрителю новый фильм любимого автора или полнометражную версию нашумевшего сериала, это тут же отражается на динамике сборов в позитивную сторону. Обратим внимание на то, что в текущем году за счет официального релиза проекта ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ доля аниме в суммарных сборах анимации пока что вновь превысила рубеж в 11%, как и в год выхода последнего фильма Миядзаки.

«Когда мы начинали максимально широко освещать тему аниме в 2022-м, мне казалось, что мы опоздали минимум на год-два. Тогда как раз выходили первый полнометражный ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ, КРАСАВИЦА И ДРАКОН Мамору Хосоды, другие заметные релизы. То есть до 2022 года выпуск аниме на нашем рынке набирал обороты, – вспоминает редактор портала «Кино-Театр.Ру», автор блога об аниме «Покебол с предсказанием» Алексей Филиппов. – Потом началась СВО, регулярные поставки контента прекратились, и мы откатились в этом смысле назад. Японские компании вслед за голливудскими студиями начали отказывать в продаже прав на Россию для подавляющего большинства тайтлов. Со временем наши дистрибьюторы, как я понимаю, нашли обходные пути, в том числе через французских и прочих партнеров. В данный момент сегмент аниме довольно активно отстраивается заново. Этим летом, начиная с конца мая, премьеры интересных проектов выходили почти каждую неделю. Такой темп, конечно, будет трудно удержать, но рост определенно продолжится. Причем, как мне кажется, сегмент продолжит расти именно вспышками, от одного громкого релиза к другому».

Сегодня довольно сложно прогнозировать, какие сборы будут у того или иного аниме-проекта, считает Филиппов: «Например, у второго ПРИЗРАКА В ДОСПЕХАХ были плачевные кассовые сборы, хотя это известная франшиза, известный режиссер, было довольно мощное паблисити. Неправильно смотреть на доходы условного Миядзаки и на основании этого делать какие-то окончательные выводы о рынке. Но неверно их делать и на основании скромных сборов отдельных релизов, потому что дело может быть в качестве и масштабе рекламной кампании, иных факторах. Рынок аниме в России развивается скачкообразно, за счет отдельных успешных брендов и франшиз, которые прорывают нишевый аниме-пузырь. Последний подобный пример – ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ, который следом за АТАКОЙ ТИТАНОВ привлек внимание массовой аудитории».

Двумя самыми успешными аниме-релизами на нашем рынке являются МАЛЬЧИК И ПТИЦА и ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ». Это единственные проекты, которые перешагнули рубеж в 100 млн рублей. Тех же самых лидеров (только переставленных местами) мы встретим и в топе самых кассовых аниме-релизов американского проката за последние десять лет. В свою очередь, это рифмуется и с предпочтениями японских зрителей. Рекордсменом по сборам на родине аниме является ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» ($383,1 млн), а пару ему составляет другая работа Миядзаки, УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ.

Возвращаясь к российскому топ-10, в нем можно найти проекты ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ и АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА, а также ленты Макото Синкая ДИТЯ ПОГОДЫ и ТВОЕ ИМЯ. Другими словами, предпочтения отечественных фанатов аниме заметно коррелируют с общемировыми.

По мнению Анны Бочаровой, директора по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж», аниме в России завоевало свою базу лояльных кинотеатральных фанатов, но по рыночному потенциалу все еще находится на стадии активного роста. Бочарова отметила следующие ключевые характеристики этого процесса:

• растет интерес рекламодателей и брендов к кросс-промо с тайтлами жанра аниме;

• происходит расширение возрастной группы у целевой аудитории: аниме смотрят не только подростки, но и миллениалы, которые выросли на фильмах 2000-х годов и более раннем аниме-контенте;

• университеты и культурные центры уже включают аниме в образовательную программу, что сигнализирует о значительном культурном влиянии жанра.

«Я бы назвала тренд развития ниши аниме как ступенчатый, – продолжает Бочарова в беседе с БК. – Рост не равномерный, но с устойчивой тенденцией вверх, так как объемы потребления контента этого жанра между высокими ступеньками растет. В России после проката успешных тайтлов стабильно увеличивается фанатская активность, количество тематических мероприятий, растет производство мерча. Эти виды активности свидетельствуют о зрелом потребительском поведении аудитории, которая приходит в кино на этот жанр вне зависимости от хайпа».

По мнению директора по развитию бизнеса, программного директора онлайн-кинотеатра «Амедиатека» Салихат Магадовой, планомерный, стабильный рост популярности аниме и всплеск интереса к наиболее громким тайтлам – параллельные процессы, которые поддерживают друг друга: «Развитие онлайн-платформ и интерес аудитории позволяют привозить больше заметных тайтлов. В свою очередь, выход хитов позволяет привлечь к аниме-культуре более широкую аудиторию. И самое главное, что после таких всплесков аудитория не уходит с платформ, а продолжает изучать существующий каталог. Например, после выхода в «Амедиатеке» «Дандадана» мы наблюдаем новый виток интереса к тайтлам, вышедшим несколько месяцев назад – «Рагне Багровому», «Рубежу ШангриЛа», «Ведьмнадзору», «Звездному дитя» и другим. Также у нас прекрасно стартовала новинка «Темный демон» – сериал сразу вошел в десятку самых популярных тайтлов на платформе в июле. С одной стороны, сегмент достиг определенной зрелости. У аниме сложилась устойчивая фан-база в России, существует множество студий озвучания с преданными поклонниками, регулярно проводятся тематические фестивали. Но при этом потенциал для роста сохраняется – в первую очередь среди зрителей, которые раньше не воспринимали аниме как серьезный жанр. Рост происходит как за счет закупки нового контента, так и за счет расширения среды распространения».

ОСОБЕННЫЕ ЗРИТЕЛИ

С давних пор и по сей день аниме-комьюнити существует онлайн и офлайн, являясь очень сложно устроенной экосистемой. По аниме в рунете есть собственная онлайн-база под названием Shikimori, где можно найти данные обо всех имеющихся тайтлах, с информацией о «сейю» (актерах озвучания), режиссерах, с указанием первоисточников и взаимосвязей. Успешно функционируют профессиональные студии озвучания, а также десятки телеграм-каналов и онлайн-подкастов, публикующих и обсуждающих актуальные новости и премьеры. Параллельно легальному сегменту существуют крупные пиратские онлайн-кинотеатры с собственными базами и рейтингами (наиболее известные – Animego и Yammianime), сайты команд неофициальных озвучек и так далее. И это не говоря об организаторах тематических конвентов, фестивалей косплея и многом другом. С одной стороны, очевидно, что в столь разветвленном фанатском сообществе содержится почти бесконечный потенциал по наращиванию аудитории аниме. С другой – поклонники жанра обладают рядом особенностей, которые затрудняют легальную монетизацию их увлечения.

«Главной особенностью зрителей аниме является тот факт, что в сравнении с рядовой российской аудиторией среди них много публики, которая идеологически против платить за контент или просто не понимает, зачем это делать, – обращает внимание на важную деталь Алексей Филиппов. – Многие годы из аниме на наш рынок ничего не переводили и не покупали, отчего значительная часть фанатской аудитории очень долго существовала в условиях пиратства. Эта аудитория давно смотрит свои любимые сериалы на условном «Аниме. ру» с любительским переводом или с субтитрами. Они так давно погружены в данную культуру, настолько привыкли на одном энтузиазме заниматься самостоятельными переводами и озвучкой, что убедить их заплатить за билет в кино сегодня под предлогом того, что потом им привезут легально что-то очень интересное, невероятно трудно».

Еще одной особенностью зрителей аниме является их устойчивый интерес к перевыпускам известных тайтлов. Постоянный спрос вызывают как классика жанра, например, фильмы все того же Миядзаки, так и другие аниме-проекты прошлых лет, не выходившие в официальный российский прокат (АКИРА).

Многие опрошенные нами эксперты также отмечали вовлеченность и повышенную лояльность как ключевые характеристики фанатов аниме. «Поклонники жанра демонстрируют феноменальные показатели по UGC, они создают сообщества, покупают коллекционные издания, собирают мерч, пересматривают любимые тайтлы, поддерживая их рублем в кинотеатрах. Также они характеризуются платежеспособностью – покупают билеты, мерч, подписки на стриминги, преимущественно это люди в диапазоне 20–35 лет. Очень ценят качество – плохая локализация может убить потенциальный хит», – подчеркнула Анна Бочарова.

Салихат Магадова также согласилась с тем, что аудитория аниме крайне требовательная и вовлеченная одновременно: «Вокруг культовых тайтлов складываются невероятно сплоченные сообщества, трепетно следящие за качеством перевода, озвучания, локализации промоматериалов. Оправдать ожидания фанатов аниме – задача непростая, но очень увлекательная. Мы сотрудничаем с ведущими студиями озвучания и привлекаем их не только к локализации, но и к работе с аудиторией. Они сами предлагают идеи по продвижению, которые великолепно работают, ведь они знают свою аудиторию как никто другой. Но что самое приятное – фанаты аниме подхватывают новости, делятся ими в соцсетях, активно обсуждают. То же касается изданий и каналов, пишущих об аниме. Для них каждая новость о любимом тайтле – это событие, которое они с энтузиазмом распространяют и обсуждают, усиливая органический охват контента».

ОНЛАЙН БЕСКОНЕЧНЫЙ

Несмотря на описанные выше трудности, аниме все больше легализуется на российском рынке, и особенно заметно это ощущается на платформах. Например, согласно «Индексу Кинопоиск Pro», за первые семь месяцев текущего года в топ-100 сериалов можно встретить двадцать аниме-проектов. Из них три – в топ-10. Речь о сериалах «Поднятие уровня в одиночку» (2-е место), «Монолог фармацевта» (3-е место) и «ВанПис» (10-е место). Также в рейтинге можно встретить проекты «Синяя тюрьма: Блю Лок» (12-е место), «Истребитель демонов» (34-е место), «Атака титанов» (46-е место), «Дандадан» (54-е место).

Согласно данным, предоставленным «Кинопоиском», с начала работы «Индекса Кинопоиск Pro» внимание жителей России к аниме стабильно растет. Подъем интереса был заметен еще в 2024 году, а в марте 2025-го россияне впервые интересовались аниме больше, чем американскими сериалами, что соответствует мировому тренду. В первые шесть месяцев этого года аниме на «Кинопоиске» посмотрело на 60% больше пользователей, чем в первом полугодии 2024-го, а за все время существования онлайн-кинотеатра аниме на «Кинопоиске» уже посмотрели 8 млн подписчиков «Яндекс Плюса».

Как подчеркивают в пресс-службе «Кинопоиска», аниме – большой сегмент, с которым сервис много работает: «Каталог онлайн-кинотеатра постоянно пополняется новинками и хитами от наших партнеров. Этой весной сразу после трансляции в японском телеэфире на «Кинопоиске» выходил третий сезон «Пламенной бригады пожарных», сейчас так же публикуются новые серии аниме «Гачиакута» от сценариста «Дандадана», а в конце июля библиотека пополнилась проектом «Человек-бензопила» – одним из самых популярных аниме среди россиян по данным «Индекса Кинопоиск Pro». С помощью продуктовых инструментов мы делаем просмотр аниме на «Кинопоиске» еще удобнее. Например, для фанатов жанра мы добавили возможность выбрать японский как язык аудиодорожки, который при наличии включается по умолчанию. Аудитория продолжает расти за счет крупных новинок. Подписчики, которые смотрят японскую анимацию, также обращают внимание на популярные российские и зарубежные релизы».

Крупные новинки и культовые проекты появляются в каталоге «Кинопоиска» благодаря сотрудничеству с партнерами, дистрибутирующими азиатский контент: DEEP, онлайн-кинотеатр «Амедиатека», «Русский Репортаж» и другими. Например, за последние три года в подписке «Плюс» выходили финал «Атаки титанов», все сезоны аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» и «О моем перерождении в слизь», а также десятки других японских анимационных проектов, которые активно смотрят поклонники жанра.

Упомянутая выше компания DEEP – пожалуй, ведущая команда экспертов в области азиатского развлекательного контента на отечественном рынке. Она основана в 2019 году японскими компаниями Dentsu Japan Network (DJN) и OKS Group и занимается на российском рынке получением и распространением прав, производством качественной локализации и продвижением азиатских сериалов, кино и анимации. Директор по контенту DEEP Евгений Краснов в разговоре с БК отметил усилия «Кинопоиска» по популяризации аниме в России: «Если говорить о платформах, то «Кинопоиск» сейчас запустил большую маркетинговую программу «Всем аниме!», за что им большое спасибо. Они не только верят в наш рынок, но и продвигают его всеми силами. «Иви» тоже помогает в продвижении аниме, особенно в этом году, когда стал покупать сериалы на коэксклюзив. Можно упомянуть Rutube и «VK Видео», но это больше видеоплатформы, чем стриминги. С их стороны тоже идет поддержка наших тайтлов, которые они берут к себе».

В «Кинопоиске» считают, что востребованность аниме на отечественном рынке продолжит расти, но строить точные прогнозы затруднительно из-за отсутствия агрегированной статистики. В данный тип контента вкладываются не только японские производители, но и глобальные игроки, обращает внимание пресс-служба «Кинопоиска». Например, Netflix недавно отчитался, что за последние пять лет аудитория аниме выросла втрое и сейчас составляет 50% от всех подписчиков стриминга. Это подтверждает исследование группы Dentsu, в котором также рассказали, что 31% зрителей по всему миру смотрят аниме хотя бы один раз в неделю. Контентное предложение от Netflix, Disney+, Prime Video и Sony, который владеет тематическим стримингом Crunchyroll, в этом году рекордно богатое, напомнили в «Кинопоиске».

Как рассказали наши собеседники, при текущих геополитических условиях совместная работа с японскими правообладателями затруднена, но не остановлена. Японские студии либо напрямую работают с российскими дистрибьюторами, либо через нейтральных посредников. Как отметила в беседе с БК Анна Бочарова, проблемы заключаются в усложнении банковских платежей, росте стоимости прав и пристальном внимании к пиратскому рынку в России. Также на закупки влияют юридические и логистические факторы. Тем не менее уже имеющийся опыт работы помогает компаниям «Пионер», «Русский Репортаж», «Амедиатека» и другим успешно сотрудничать с японской стороной. С тем, что работа с правообладателями из Японии всегда требует особенного терпения, внимания к деталям и больших сроков, согласна Салихат Магадова: «Японские студии и дистрибьюторы всегда очень тщательно отбирают лицензиатов, внимательно следят за соблюдением всех условий договора и согласовывают мельчайшие детали. При этом они видят большой потенциал в нашем регионе и доверяют нам как партнеру, умеющему работать с лучшими образцами контента со всего мира. Мы внимательно следим за мировыми тенденциями в аниме, соотносим их с интересом российской аудитории и даже советуемся с коллегами – фанатами аниме (а их в «Амедиатеке» немало!). Мы опираемся на существующую фан-базу тех или иных тайтлов, а также изучаем потенциал для расширения аудитории за счет дополнительных активностей – показов в кинотеатрах, участия в тематических фестивалях, сотрудничества с издательствами и другими локальными бизнесами».

Евгений Краснов также признался, что договариваться с зарубежными правообладателями о покупке востребованных тайтлов в текущих условиях крайне непросто: «Это нелегко. Я бы даже сказал, сложно. Однако в 2024 году у нас произошел большой прогресс в закупке аниме, и мы смогли пробить брешь в стене, через которую хлынули разные дистрибьюторы. До сих пор некоторые партнеры в Японии не хотят разговаривать из-за санкций, хотя с нами работает уже 60 процентов этой индустрии. Мы научились работать в этих условиях и сотрудничаем с теми, кто готов продавать тайтлы, а остальных терпеливо ждем. С китайцами, если говорить о дунхуа, сейчас тоже непросто, особенно с платежами, но мы стараемся преодолеть эти трудности и продолжаем выпускать и японский, и китайский, и даже корейский контент (речь о взрослой анимации)».

АНИМЕ-ПОРТРЕТ

Как рассказала Салихат Магадова, основная аудитория аниме в «Амедиатеке» – зрители от 18-ти до 34 лет, с существенным преобладанием мужчин (соотношение примерно 72% на 28%). В первую очередь это студенты и молодые специалисты, работающие в сфере IT и в финансовом секторе. Среди других их интересов можно отметить киберспорт: «Первая волна популяризации аниме в России началась в середине двухтысячных годов. Тогда многие российские зрители впервые познакомились с классикой аниме, это способствовало появлению первых косплей-фестивалей и развитию аниме-сообщества. А три-четыре года назад в России началась серьезная работа по изданию манги, что сильнейшим образом повлияло на популярность аниме в нашей стране». Учитывая, что мужчины пока доминируют по доле в аудитории аниме, можно предположить, что именно японская анимация может сыграть заметную роль по возвращению мужчин в кинотеатры в обозримой будущем.

Впрочем, Анна Бочарова уже наблюдает рост доли женщин среди потребителей аниме в последние годы: «Доля мужчин пока преобладает в относительном анализе, но постепенно уступает женщинам ввиду текущих демографических особенностей территории. Возраст – 14–35 лет. Если сравнивать нынешний портрет аудитории с тем, что было десятилетие назад, то раньше аниме смотрели студенты и подростки, мужчины, без привычки платить за легальный просмотр. Последние четыре года в России активно развиваются фандомы, женщины ведут блоги и создают собственные комьюнити. Также уже наблюдается стабильная привычка и готовность платить за контент, но аудитория проявляет повышенное внимание к локализации и адаптации контента».

«Аудиторию аниме можно разделить на несколько условных групп. Во-первых, это, конечно, хардкорные фанаты, которые смотрят все в оригинале и с субтитрами, – рассказывает Алексей Филиппов. – Такие зрители погружены в культуру максимально, например, следят за «сэйю», то есть актерами озвучания аниме, вокруг которых в самой Японии есть немалый культ. Понятно, что среди такой аудитории сегодня много молодежи. В то же время есть и возрастные зрители, которые много смотрели аниме-контента еще в девяностых – начале нулевых. Такие зрители сегодня приводят на аниме уже своих детей, так что сегмент в перспективе может развиваться за счет семейного смотрения».

Евгений Краснов также обратил внимание на то, что аниме с каждым днем становится все более привычным семейным развлечением: «В данном случае рост точно бесконечен, но это в том числе зависит от демографии. Многие анимешники (около 60 процентов) продолжают смотреть аниме и после 25 лет: у меня есть подписчики, которым 40 и даже 50 лет, и они смотрят аниме. Они же увлекают аниме своих детей, и вместе, всей семьей начинают его смотреть и ходить на фестивали. Помимо этого, молодое поколение, в чьих семьях не смотрят аниме, все равно само узнает о таком жанре и начинает его смотреть».

По мнению экспертов, только в случае слаженной работы всех сегментов индустрии (издательств манги, команд по озвучанию, организаторов тематических конвентов и других представителей смежных медиасфер) можно будет заметно поднять популярность жанра на нашем рынке. «Важно развивать экосистему и поддерживать согласованную работу с аудиторией. Без объединения усилий (прокат, локализация, конвенты, мерч, медиа) выйти за пределы ядра аудитории непросто», – подчеркнула Анна Бочарова. «Безусловно, слаженная работа всех участников индустрии позволяет повысить качество контента и охватить новую аудиторию, – соглашается Салихат Магадова. – Популярные издательства, студии дубляжа и фестивали кропотливо взращивают свою аудиторию, развивая и укрепляя аниме-сообщество. А при качественной совместной работе они могут добиться еще большего успеха – обмениваться аудиторией, придумывать необычные мероприятия, привлекающие внимание не только поклонников аниме, но и новых зрителей. «Амедиатека» тоже активно работает с сообществами. Например, в этом году мы представили свою линейку аниме на VK Fest в Санкт-Петербурге: вместе со студией озвучания «Студийная банда» провели live-озвучку «Дандадана» и представили трейлер нового сериала «Темный демон».

«Маркетинг аниме – это прежде всего работа с сообществом. Аниме-аудитория отличается высокой вовлеченностью, но и чувствительностью к тону коммуникации, – отмечает Александра Подрядова. – Маркетинг строится не на универсальной рекламной подаче, а на погружении в контекст, знании персонажей, оригинального материала. Работа с фанатами обязательна – от коллабораций с блогерами и тематическими пабликами до специальных показов, эксклюзивного мерча и фан-сервисов вроде оригинального арта, Q&A, бонусных материалов. Нам очень важно делать из релиза именно событие, чтобы вытащить их в кино. Чем больше проект вовлекает комьюнити, тем выше шансы на успех».

Что касается перспектив жанра, то Александра Подрядова ожидает рост интереса к нему, в том числе в кинотеатральном сегменте: «Формируется поколение, которое росло на аниме и теперь готово потреблять его уже как взрослый зритель: покупать билеты, мерч, участвовать в фан-мероприятиях. При этом есть потенциал и в привлечении новой аудитории за счет качественного дубляжа, грамотного позиционирования и расширения жанров (не только сёнэн, но и романтика, драма, детектив и так далее). Главный драйвер роста – регулярные релизы не нишевых, а масштабных, заметных проектов, способных привлечь не только фанатов, но и более широкую аудиторию. Таких как ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ, где есть потенциал для настоящего события в прокате. Если удастся выстроить стабильную дистрибуцию и диалог с фан-базой, сегмент будет расти, не взрывными темпами, но стабильно и последовательно».

Анна Бочарова также прогнозирует сегменту аниме уверенный, устойчивый и планомерный рост. По ее оценке, при поддержке локальных партнеров и удачной стратегии продвижения аниме имеет все шансы получить до 7–9% от общего кинотеатрального бокс-офиса среди молодежного сегмента: «Динамика положительная, и мы можем видеть высокий темп роста интереса среди киноходящей аудитории. Если ранее аниме ассоциировалось с субкультурностью, то сейчас это востребованный жанр среди молодежной и семейной аудитории. Не только в нашей стране растет интерес к аниме, это международный тренд. В Японии еще по итогам 2023 года индустрия достигла 3,346 триллиона иен (примерно 21 миллиарда долларов), впервые превысив отметку в 3 триллиона. В 2024-м глобальный рынок аниме оценивался в 34,3 миллиарда долларов, а к 2030 году его объем ожидается около 60,27 миллиарда. Важно отметить, что более 51 процента доходов – это международный бокс-офис и лицензирование».

По мнению Алексея Филиппова, одна из заметных точек роста – работа с кинотеатрами, особенно региональными, но при этом по авторской модели: «Мы проводим различные показы и розыгрыши по теме, и я вижу, что почти всегда в них участвуют площадки, разумеется, из Москвы и Санкт-Петербурга, но уже из городов-миллионников интерес со стороны показчиков наблюдается ограниченный. Мы стараемся по возможности проводить показы в разных городах, чтобы поддерживать аниме-смотрение в целом. Порой кажется, что некоторые прокатчики думают: раз они смогли заполнить на премьере своего аниме-проекта первый зал «Октября», их миссия выполнена. Но у онлайн-кинотеатров и кинодистрибьюторов так или иначе сложилось представление о перспективности аниме, и многие из них уже давно работают в данном направлении. А вот в кинопоказе нам требуется больше успешных и громких кейсов в регионах».

Опрошенные нами на условиях анонимности представители кинотеатров, работающих с теневым контентом, подтвердили, что в случае появления на рынке копии нового ИСТРЕБИТЕЛЯ ДЕМОНОВ они рассмотрят возможность ее приобретения. Тогда теневой релиз парадоксальным образом поспособствует расширению легальной аудитории аниме на российском рынке, так как вызовет очередную волну интереса к жанру у самой широкой аудитории. Другой вопрос, что пиратский формат показа не столь активно будет вытягивать аниме-аудиторию из субкультурной ниши, в первую очередь в силу ограниченности маркетинга, но тут уже вопрос к ситуации, в которой находится российский кинопрокат в целом.

Фото: кадр из фильма ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ

29.08.2025 Автор: Никита Никитин