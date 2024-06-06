Каннский взлет: итоги минувшего кинофестиваля

С 14 по 25 мая во Франции в очередной раз прошел Каннский международный кинофестиваль. В основном конкурсе главного киносмотра планеты соседствовали новые картины самых актуальных режиссеров современности и живых классиков – Йоргоса Лантимоса, Паоло Соррентино, Али Аббаси, Жака Одиара, Фрэнсиса Форда Копполы, Кирилла Серебренникова, Шона Бейкера, Дэвида Кроненберга и других. Если впечатления от прошлогоднего смотра были отчасти смазаны начавшимся в тот момент кризисом в Голливуде, то на этот раз профессионалы и поклонники фестивального кино могли всецело погрузиться в обсуждение фильмов, а не думать о заокеанских индустриальных проблемах. На подъеме прошел и очередной Marché du Film, который продолжает из года в год наращивать количество делегатов.

МАРШ НА РЫНОК!

В этом году Marché du Film планировал исторический рекорд по количеству участников – ожидалось, что на профессиональный конвент аккредитуется до 15 тысяч человек из более чем 140 стран, что превышает максимум прошлого года, когда рынок посетило свыше 14 тысяч участников из 120 стран. Учитывая, что на официальном сайте Кинорынка не появилось окончательной новости с подтверждением этих цифр, судя по всему, рекорд все же не состоялся. Впрочем, это не умаляет масштабов мероприятия – Marché du Film остается одним из крупнейших профессиональных слетов мировой киноиндустрии. На выставке было представлено до 4 тысяч игровых фильмов из 140 стран, а мероприятия прошли на 33-х различных площадках. Участники смогли посетить свыше 250 отраслевых мероприятий, что значительно больше 200 аналогичных событий, проведенных в прошлом году. Одних только рабочих панелей и конференций было запланировано не менее 70-ти. В деловой программе состоялись крайне разнообразные и нетривиальные ивенты, например, Cannes Remakes, посвященный презентациям успешных проектов из разных стран для их адаптации на других территориях, а также специальный форум стриминг-платформ, в котором приняли участие ведущие игроки рынка Disney+, Max, MUBI, PlutoTV, Filmin и Cinebo.

«Мы приятно удивлены количеством участников в этом году, – отметил Гийом Эсмиоль, исполнительный директор Marché du Film. – Впечатляющий рост посещаемости свидетельствует о подъеме мировой киноиндустрии и доверии ее представителей к тому, что мы предлагаем. Позитивный прием наших инициатив вдохновил нас на расширение программ, чтобы способствовать развитию бизнеса наших делегатов в текущем году».

При этом последний Кинорынок ожидаемо прошел под знаком роста цен, о чем не преминули пожаловаться закупщики. Заокеанские забастовки закончились, студии и платформы вернулись к производству, и последнее закономерно привело к резкому росту спроса на услуги съемочных команд. Независимые продакшны, чтобы сохранить в своих фильмах желаемых звезд, вынуждены были пойти на увеличение гонораров. Это также отразилось на съемочных расходах. В свою очередь продавцы вынуждены удовлетворять растущие требования инвесторов. В отдельных случаях высокие цены были связаны с финансовыми соглашениями, заключенными более года назад. Тогда платформы активно закупали проекты, но рост инфляции вызывает дополнительное увеличение производственных издержек. Все это приводит к тому, что далеко не все байеры могут позволить себе особенно дорогие проекты. В силе остается и такой тренд, как более продолжительное сопровождение сделок. Многим продавцам, в том числе ведущим французским компаниям, грех было жаловаться на количество заключенных соглашений, однако для их полного закрытия требовалось больше времени. К примеру, Александр Моро, руководитель отдела продаж Memento International, отметил, что многие переговоры не заканчивались с завершением Marché du Film, и по многим проектам бумаги подписывались уже спустя неделю после Кинорынка.

Важным сегментом международных продаж остаются сделки с азиатскими покупателями. Однако наблюдатели отмечают, что уже не первый год это направление не может выйти на докризисные мощности. В этом году число участников из Азии выросло, но объемы сделок по-прежнему уступают допандемейному уровню. Кому-то не хватает привлекательных проектов на рынке, кто-то из-за ограниченности бюджета сосредоточился только на паре крупных сделок или вынужденно сократил состав делегации из-за высоких цен на аккредитацию и проживание на французском курорте. И все же число покупателей из Японии и Китая продолжило расти, по-прежнему высока посещаемость из Южной Кореи. К примеру, в прошлом году участников из Поднебесной набралось 250 человек, а в этом их было уже около 300. Однако это по-прежнему более чем вдвое меньше тех 650 делегатов, приезжавших на Marché du Film до пандемии.

СДЕЛКИ И ПРОЕКТЫ

Богатство предложения ощущалось еще в Берлине на EFM, но в Каннах закупщики окончательно убедились в том, что в отношении количества продукта в данный момент на рынке сформировалась крайне здоровая ситуация. Сейлз-агентами было предложено достаточное количество сильных проектов по хорошим сценариям, от известных режиссеров и с популярными актерами, но при этом по приемлемой цене. Наблюдатели отмечают, что не все сценарии отличаются высоким качеством, однако хороших историй все равно много, средний уровень проектов очень радует. По-прежнему предлагается большое количество триллеров и ужасов – покупка жанрового кино остается достаточно безопасной. Кристен Стюарт в новом вампирском фильме, Дуэйн Джонсон в высокобюджетном рестлинг-проекте от A24, картины с Джейсоном Стэйтемом и другими звездами жанра для фанатов боевиков, историческая драма с Расселом Кроу, музыкальная комедия с Полом Раддом для тех, кто ищет чего-то легкого, – выбор у байеров был достаточно широкий. Причем международные дистрибьюторы, нацеленные на независимый контент, чувствовали в этот раз себя даже несколько увереннее и свободнее, чем стриминг-сервисы. Этому способствуют объединения байеров в консорциумы, такие как MadRiver и Vuelta Group, что помогает находить наилучший контент. В свою очередь в арт-сегменте особенным спросом пользовались многие фильмы из основного конкурса, в том числе ВСЕ, ЧТО МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАК СВЕТ; ДИКИЙ АЛМАЗ, ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА и САМЫЙ ЦЕННЫЙ ТОВАР. Однако проекты из других секций фестиваля уже с гораздо бόльшим трудом привлекали внимание дистрибьюторов.

При этом основной проблемой для многих торговых агентов остается североамериканский рынок. Компании-продавцы вынуждены на нем держать цены на треть или четверть ниже, чем было два года назад, а американские байеры все равно не отличаются активностью. Исключением стала компания Neon, которая заполучила не только главного триумфатора фестиваля, АНОРУ Шона Бейкера, но и не менее полюбившуюся критикам картину Мохаммада Расулофа СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА. Кстати, именно в портфеле Neon все пять последних обладателей «Золотой пальмовой ветви» – ПАРАЗИТЫ, ТИТАН, ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ, АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, а теперь и АНОРА.

Но все же настроение у сейлз-агентов по ходу рынка только росло, так как ставки на активность как крупных игроков, студий и платформ, так и небольших независимых участников, заинтересованных в приобретении телевизионных прав, в целом оправдались. К примеру, первую дорогую покупку за сравнительно долгое время совершил Netflix. Стриминг закрыл сделку с Rocket Science и CAA Media Finance по юридической драме Джона Ли Хэнкока МОНСАНТО, которая оценивается в $34 млн. В картине снимутся Глен Пауэлл, Энтони Маки и обладательница премии «Оскар» Лора Дерн. Также Netflix приобрел североамериканские и британские права на хит каннского конкурса ЭМИЛИЯ ПЕРЕС. Это новый фильм культового режиссера Жака Одиара с участием Селены Гомес и Зои Салдана, после конкурсного показа вызвавший 11-минутную овацию во Дворце фестивалей. Netflix выложил за мюзикл на испанском языке семизначную сумму, и, судя по всему, это самая крупная покупка платформой неанглоязычного фильма. На Латинскую Америку права на проект приобрела компания CDC United Network, на франкоговорящие территории – Pathé.

Самую дорогую сделку рынка совершил Apple Original Films, приобретя мировые права на фильм TENZING. Это приключенческая драма о покорении Эвереста в 1953 году. Продакшн-компания See Saw приступит к съемкам ленты весной 2025 года, собираясь потратить на производство $25 млн. В данный момент ведутся поиски исполнителя главного героя, Тенцинга Норгея. К проекту уже прикреплены Том Хиддлстон и Уиллем Дефо. Международными продажами занимался Rocket Science в партнерстве с Cross City Films, собственным отделом продаж See-Saw. Независимая компания UTA и Cross City Films приняли участие в продаже фильма на рынок США, выступив посредниками в сделке с Apple. Техгигант, как сообщается, выложил за проект $40 млн.

Также заметную активность проявил сервис Amazon Prime Video, отхвативший у AGC International права на триллер про выживание РАЙСКИЙ САД от режиссера Рона Ховарда и новый экшн САХАРНЫЕ БАНДИТЫ. РАЙСКИЙ САД – лента с Аной де Армас, Джудом Лоу, Сидни Суини, Ванессой Кирби и Даниэлем Брюлем, которая рассказывает о группе людей, решивших покинуть цивилизацию и в поисках смысла жизни отправиться на Галапагосские острова. Права на СНГ и страны Балтии приобрела компания Top Film. В свою очередь САХАРНЫЕ БАНДИТЫ – один из самых высокобюджетных проектов на рынке, его стоимость составляет $80 млн. Выход фильма с Уиллом Смитом планируется в сентябре, сразу вслед за четвертой частью ПЛОХИХ ПАРНЕЙ. В картине актер сыграл бывшего спецназовца, который возглавляет элитный отряд по борьбе с наркоторговцами в Бостоне. Проект был распродан на множество менее крупных рынков, включая страны СНГ (Arna Media).

Amazon Prime Video также приобрела международные права на боевик с Лиамом Нисоном МАНГУСТ в рамках сделки с Solution Entertainment Group. Последняя оценивается в $20 млн. Фильм воссоединяет Нисона с продюсерами Code Entertainment, создателями ЛЕДЯНОГО ДРАЙВА. Съемки начнутся в январе 2025 года в Австралии. Также актер подписался на участие в экшн-триллере ОТЕЛЬ «ТЕГЕРАН». Сюжет держится в секрете, однако известно, что сценарий основан на оригинальной идее бывшего оперативника ЦРУ. В проекте также будет сниматься Закари Ливай. Продажами ленты занимается Rocket Science.

Также остаются актуальными боевики с Джейсоном Стэйтемом. К примеру, Black Bear представил на рынке пока безымянный экшн-триллер Бальтазара Кормакура. В центре повествования – живущий в изоляции от общества мужчина, который вынужден противостоять призракам прошлого после того, как спасает девушку из океана во время страшного шторма. Съемки планируется начать в ноябре в Великобритании и Исландии. Права на США Black Bear делит с Range Select.

В центре внимания байеров также остаются байопики. Билли Зейн лично прилетел в Канны, чтобы представить драму ВАЛЬСИРУЯ С БРАНДО, где он сыграл легендарного актера. Лента расскажет о молодом архитекторе, который неожиданно для себя оказывается на незаселенном атолле в южной части Тихого океана вместе с его новым владельцем – Марлоном Брандо. Режиссером проекта выступил Билл Фишман. Фильм находится на финальной стадии постпродакшна.

Компания International Film Trust представила на рынке триллер ЗАХВАЧЕННЫЙ – еще одну киноверсию истории о похищении внука одного из богатейших людей мира Жана Пола Гетти. Проект сфокусируется на личности заказчика – боссе калабрийской мафии, который подвергает опасности всю организацию, влюбившись в мать своей жертвы во время напряженных переговоров о выкупе. Роль мафиози в разные годы жизни сыграют Тоби Кеббелл и Аль Пачино, а мать – Кэти Холмс. Режиссером выступит Дито Монтиель, начало съемок в Италии запланировано на зиму.

CAA Media Finance и FilmNation анонсировали запуск фильма о создании РОККИ, режиссером которого выступит постановщик ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ Питер Фаррелли. Продюсером проекта, получившего название Я ИГРАЮ РОККИ, выступает бывший босс Warner Bros. Motion Picture Тоби Эммерих. Сейчас вовсю идут работа над сценарием и предварительный кастинг картины. Продажей еще одного спортивного байопика – пока еще безымянного проекта о боксерше Кристи Мартин, которую прозвали «Рокки в юбке», занимается Black Bear. Главную роль в картине Дэвида Мишо (МАШИНА ВОЙНЫ) должна исполнить Сидни Суини. В свою очередь Дуэйн «Скала» Джонсон прикреплен к ленте Бенни Сэфди КРУШАЩАЯ МАШИНА, посвященной истории жизни американского бойца смешанного стиля (MMA) Марка Керра. Производством картины будет заниматься A24. Еще один проект студии – новая работа режиссера ТРЕУГОЛЬНИКА ПЕЧАЛИ Рубена Эстлунда. В ленте СИСТЕМА РАЗВЛЕЧЕНИЙ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ сыграют Киану Ривз, Даниэль Брюль и Кирстен Данст. Действие фильма разворачивается на борту самолета во время продолжительного перелета – как можно догадаться из названия, развлекательная система выходит из строя, и пассажиры вынуждены столкнуться с ужасом многочасовой скуки. Съемки картины должны стартовать в начале 2025 года – инсайдеры утверждают, что Эстлунд даже приобрел для своего проекта списанный «Боинг 747». Продажами ленты на рынке занимается Coproduction Office.

Сэмюэл Л. Джексон и Генри Голдинг подписались на участие в научно-фантастическом триллере ИГРЫ РАЗУМА, международными продажами которого занимается A Higher Standard. Лента расскажет о шпионе, который проникает на виллу бывшего владельца фирмы по нейропротезированию, чтобы украсть его новое изобретение, однако все оказывается не так, как кажется. Начало съемок запланировано на октябрь.

ПЛОТЬ БОГОВ – новый проект режиссера МЭНДИ Паноса Косматоса. Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют главные роли в фантасмагорическом триллере про вампиров, действие которого разворачивается в декорациях ночного Лос-Анджелеса 1980-х годов. CAA Media Finance и WME Independent представляют права на фильм в США. Международными продажами занимается XYZ Films.

Еще один экшн-триллер – ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ с участием Джеймса Франко и Томми Ли Джонса. Продажами проекта занимается Red Sea Media. Это история о киллере, который вынужден выполнить свой последний заказ, преследуемый еще более смертоносным убийцей. Режиссером картины выступит Дэмиен Лихтенштайн (3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА). Съемки начнутся в июне в Джорджии.

Эд Харрис поставит криминальный триллер ПАХАРИ. Экранизация одноименного романа расскажет о странной дружбе между молодым полицейским-неудачником (Оуэн Тиг) и легендарным убийцей (Ник Нолти), который оказался в заключении. Международными продажами проекта занимается Concourse Media.

Компания ME Independent анонсировала исторический триллер НЮРНБЕРГ с Расселом Кроу, Рами Малеком и Майклом Шенноном. Мировые продажи проекта стартовали на набережной Круазетт. Режиссером и продюсером картины является Джеймс Вандербилт. Ее съемки проходят в Венгрии. Международные продажи у компании WME Independent.

Немецкая Kinostar привезла в Канны новый проект Уве Болла – триллер ПОБЕГ о столкновении группы мигрантов и местных европейских жителей. Роли в картине исполнили Бархад Абди, Аманда Пламмер, Ульрих Томсен и другие. Съемки уже завершены.

Highland Film Group анонсировала продажи сиквела детектива 2020 года УБИЙСТВА ПО ОТКРЫТКАМ с Джеффри Дином Морганом и Фамке Янссен. Криминальный триллер УБИЙЦА ПО ОТКРЫТКАМ, режиссером которого выступит Ренни Харлин, расскажет о новом приключении нью-йоркского детектива. Съемки запланированы на эту осень в Мадриде, Лондоне, Флоренции и одном из городов Латвии. В числе продюсеров – один из владельцев Megogo Владимир Артеменко и Роман Копелевич (СЛЕД КИЛЛЕРА).

Также Highland Film Group представила на рынке экшн-триллер АЛАРУМ с Сильвестром Сталлоне, Скоттом Иствудом и Уиллой Фицджеральд. В центре повествования ленты – супружеская пара бывших киллеров, скрывающихся от своих экс-работодателей на курорте в Белизе. Когда в их руках оказывается флешка с секретной информацией, тандему приходится вернуться в дело, ведь за ним охотятся все спецслужбы мира. Режиссером проекта выступил Майкл Полиш (СИЛА СТИХИИ). Съемки уже завершены, в России фильм выпустит компания «Парадиз».

Пирс Броснан исполнит главную роль в новом режиссерском проекте своего сына Шона – триллере ВОЛЧЬЯ ЗЕМЛЯ. Фильм расскажет о подростке, который осознает, что постепенно превращается в оборотня. После жесткого нападения на собственную сестру он решает отправиться на поиски легендарного охотника, который способен обратить вспять страшное проклятие. Визуальными эффектами в картине займется Imaginarium Studios Энди Серкиса. Начало съемок запланировано на конец этого года в Великобритании. Продажами проекта занимается компания The Exchange.

Сразу несколько заявленных на рынке проектов были связаны с Россией. Пол Дано, Алисия Викандер, Джуд Лоу, Зак Галифианакис и Том Стерридж сыграют в политическом триллере Оливье Ассайаса КРЕМЛЕВСКИЙ ВОЛШЕБНИК. Экранизация книги Джулиано да Эмполи расскажет о вымышленном политтехнологе Вадиме Баранове, который в 1990-х годах становится советником перспективного сотрудника ФСБ и будущего президента России Владимира Путина. Продажами проекта на международные территории занимается Gaumont. Также Сергей Лозница уже в октябре приступит к съемкам драмы ДВА ПРОКУРОРА, основанной на одноименной повести физика и писателя Георгия Демидова. Действие проекта разворачивается в СССР во время «большого террора». Продажами ленты, которая будет сниматься в копродукции с Францией, Германией, Голландией, Румынией и Литвой, занимается компания SBS.

Том Фелтон, Елизавета Бугулова, Игорь Жижикин, Ричард Брейк и Эгги Кукавка сыграют в новом проекте от режиссера ЖЕЛЕЗНОГО НЕБА Тимо Вуоренсолы ВИДОИЗМЕНЕННЫЙ. Действие научно-фантастического фильма с бюджетом в $15 млн будет разворачиваться в альтернативном настоящем, где бόльшая часть человечества подверглась генетическому усовершенствованию. Релиз картины ожидается в начале 2025 года.

Леа Сейду подписалась на участие в новом режиссерском проекте соавтора АНАТОМИИ ПАДЕНИЯ Артура Харари – ленте НЕИЗВЕСТНЫЙ. Международными продажами картины, сюжет которой держится в секрете, занимается студия Pathé, она же выступает сопродюсером вместе с французской Bathysphere. Стоит отметить, что североамериканские права на фильм уже приобрела компания Neon.

ITN Studios представила на рынке первые материалы по хоррору ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ от создателей недавней ленты ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД. Переосмысление известной истории в ключе фильма ужасов расскажет о Венди Дарлинг, которая отправляется в путешествие, чтобы спасти своего брата Майкла из лап злого Питера Пэна. Режиссером и автором сценария проекта выступает Скотт Чемберс. Съемки картины идут сейчас в Великобритании.

В центре повествования гонконгского экшн-триллера ПРОКУРОР с Донни Йеном – прокурор, который рискует своей карьерой, чтобы раскрыть дело мужчины, несправедливо обвиненного в торговле наркотиками. Незадолго до Кинорынка в Каннах компания Mandarin Motion Pictures закрыла часть сделок по проекту на международные территории – в частности, права на Россию и СНГ приобрела Capella Film.

Concourse Media занимается продажами экшн-триллера ДИВЕРСАНТ с Аароном Экхартом и Дэнни Хьюстоном, который рассказывает о новоизбранном президенте США, обнаруживающем, что Белый дом на протяжении десятилетий контролировался элитной теневой организацией. Съемки проекта начнутся в Испании осенью. Права на прокат ленты в России и СНГ уже приобрела компания «Парадиз».

Дольф Лундгрен, Майкл Джей Уайт и Шарлотта Кирк сыграют в экшн-триллере ДЕРИСЬ ИЛИ БЕГИ. В центре повествования ленты окажется опытный киллер, который должен убрать своего безжалостного предшественника. Только столкнувшись с ним лицом к лицу, главный герой понимает, что не может сделать это, и пускается вместе с ним в бега. За продажи проекта отвечает Archstone.

Стоивший в производстве $120 млн и вызвавший неоднозначную реакцию критиков МЕГАЛОПОЛИС Фрэнсиса Форда Копполы тем не менее активно раскупался на самые разные территории задолго до премьеры. Еще до старта фестиваля Constantin Film приобрел проект на Германию и все немецкоговорящие территории, включая Швейцарию и Австрию. Также фильм приобрели Eagle Pictures (Италия), Tripictures (Испания), Entertainment Film Distributors Limited (Великобритания), Le Pacte (Франция). После премьеры во Дворце фестивалей МЕГАЛОПОЛИС был продан в Австралию (Madman Entertainment), страны Бенилюкса (September Films), Болгарию (Profilm), Чехию и Словакию (Film Europe), Грецию (Feel Good Entertainment), Венгрию (Mozinet), Израиль (Lev Cinemas), Марокко (Facility Event), Скандинавию (Njutafilms), Турцию (Bir Film) и на другие территории. Ведутся переговоры о выпуске фильма в Японии, Китае, Южной Корее, Юго-Восточной Азии, Польше, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Продажами нового фильма неугомонного Гая Ричи ЖЕНА И СОБАКА занимается компания Black Bear. Фильм будет посвящен жизни британской аристократии. Старт съемок запланирован на октябрь.

Beta Cinema начала предпродажи экранизации романа Джулиана Барнса «Шум времени», рассказывающего о жизни композитора Дмитрия Шостаковича. Главные роли в картине исполнят Аугуст Диль и Андреа Райзборо. Адаптацией исходной книги занимается Кристофер Хэмптон (ОТЕЦ, ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ), а режиссером выступит Ян Комаса (ТЕЛО ХРИСТОВО).

Sony Pictures Classics приобрел права у CAA Media Finance на первый за двенадцать лет игровой проект бразильского режиссера Уолтера Саллеса (ДНЕВНИКИ МОТОЦИКЛИСТА) под названием Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ. Фильм расскажет реальную историю поисков женщиной своего мужа, отца семейства, после его исчезновения в период становления в Бразилии военной диктатуры на стыке 60–70-х годов. Права приобретены на Северную Америку, Ближний Восток, Восточную Европу, Турцию, Португалию, Австралию и Новую Зеландию. Продюсерами являются VideoFilmes, RT Features и Mact Productions в сотрудничестве с Conspiração, Arte France Cinéma и Globoplay. Финансирует фильм компания Library Pictures International.

The Match Factory занимается международными продажами новой ленты Джима Джармуша ОТЕЦ МАМА СЕСТРА БРАТ. В актерском составе проекта – Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс, Маим Бялик, Вики Крипс и Шарлотта Рэмплинг. Съемки уже завершены, сейчас начался постпродакшн картины.

БЕЗ ПОЛИТИКИ И БЕЗ ОТМЕНЫ

Первое, что хочется отметить в связи с фестивалем – количество приехавших звезд. Если в прошлом году возможности Канн в плане паблисити были сокращены из-за начавшейся забастовки, то в этот раз ограничений по приездам артистов уже не наблюдалось. Эмма Стоун, Кевин Костнер, Селена Гомес, Адам Драйвер, Деми Мур, Ричард Гир, Мэрил Стрип, Аня Тейлор-Джой, а также режиссеры Фрэнсис Форд Коппола, Джордж Лукас, Йоргос Лантимос, Джордж Миллер, Дэвид Кроненберг и многие другие приехали по приглашению фестиваля или ради продвижения своих проектов. При этом, пожалуй, главным гостем Канн стал режиссер Мохаммад Расулоф, который смог покинуть родной Иран, где он получил восьмилетний тюремный срок за свою политическую позицию.

Накануне открытия многие наблюдатели предсказывали, что последние Канны станут одним из самых политизированных фестивалей в истории. На набережной Круазетт ожидали выступлений различных активистов, в том числе по поводу конфликта Израиля и Палестины, а также движения #MeToo. Свои требования выдвигали даже работники самого фестиваля, которые угрожали устроить забастовку. Однако по итогу политическое измерение Канн не стало доминирующим. Наиболее наглядной иллюстрацией того, что политический контекст в фильмах-лауреатах, с одной стороны, присутствовал, а с другой – не выбивался на передний план, можно считать главное событие фестиваля – вручение «Золотой пальмовой ветви» картине АНОРА независимого американского режиссера Шона Бейкера. Это драмеди об отношениях секс-работницы из Бруклина и сына русского олигарха. Казалось бы, в современных реалиях изображение российских нуворишей в западном фильме в позитивном или даже нейтральном ключе – абсолютный моветон. Однако данной картине не только рукоплескали несколько минут после премьеры и хвалили российских участников актерского ансамбля (в особенности Марка Эйдельштейна и Юру Борисова), но и вручили ей главный приз. Достаточно тепло, пусть в итоге и без наград, был встречен профессиональной аудиторией и новый фильм Кирилла Серебренникова ЛИМОНОВ, БАЛЛАДА ОБ ЭДИЧКЕ. В целом можно с уверенностью утверждать, что так называемая отмена российской культуры не только не распространяется на классику досоветского и советского периодов, но и как явление выглядит преувеличенным применительно к актуальным произведениям.

Аналитики сходятся во мнении, что «зрительские» итоги Канн во многом связаны с именем председателя жюри, режиссера и актрисы Греты Гервиг, начинавшей свою карьеру в независимом американском кино. К примеру, одним из фаворитов смотра стала упомянутая нами выше зрительская лента Жака Одиара ЭМИЛИЯ ПЕРЕC, получившая приз жюри и награду за лучшие женские роли. Мюзикл любимца Канн рассказывает о боссе мексиканского картеля, которому необходимо совершить трансгендерный переход, в том числе чтобы уйти из криминального бизнеса. В cвою очередь другому главному фавориту критиков, картине СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА уже упомянутого Мохаммада Расулофа, ленте с наиболее ярким внешнеполитическим контекстом, досталось пять различных второстепенных наград, включая специальный приз жюри.

В то же время приходится констатировать, что многие призеры фестиваля с большой долей вероятности не появятся в российских кинотеатрах. У АНОРЫ бόльшая часть мировых прав принадлежит Universal Pictures International, а у ВИДОВ ДОБРОТЫ Йоргоса Лантимоса (приз за лучшую мужскую роль Джесси Племонсу) – Searchlight Pictures. Призрачны шансы на выход в российский прокат и у одной из самых обсуждаемых премьер фестиваля – долгожданного МЕГАЛОПОЛИСА маэстро режиссуры Фрэнсиса Форда Копполы.

Однако совсем без официальных фестивальных премьер отечественный зритель не останется. Благодаря усилиям компании «Русский Репортаж» уже 20 июня на российские экраны выйдет фильм открытия нынешних Канн, комедия ВТОРОЙ АКТ Кантена Дюпьё. Также в пакете прокатчика – драмеди МОЙ МАРЧЕЛЛО Кристофа Оноре (26 сентября). Кроме того, уже обзавелись датами драма РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА Жиля Леллуша (17 октября, Capella Film), экранизация Александра Дюма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (26 сентября, «Атмосфера кино») и мультфильм КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ (3 октября, «Пионер»). Два последних проекта – премьеры смотра вне основного конкурса. К ним же относятся эпический вестерн Кевина Костнера ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1 («Парадиз», 27 июня) и СЕРФЕР с Николасом Кейджем (Global Film). В пакете GF и новая картина легендарного Пола Шредера О, КАНАДА.

Из числа призеров Канн российские киноманы смогут посмотреть арт-хоррор СУБСТАНЦИЯ Корали Фаржа. Фантасмагорический фильм ужасов в духе работ Дэвида Кроненберга с участием голливудских звезд Деми Мур, Маргарет Куолли и Денниса Куэйда находится в пакете компании «Вольга». Новый проект самого Кроненберга, САВАН с Венсаном Касселем, также выйдет в России. Компания «Наше кино» выпустит его на экраны 10 октября.

Среди отечественных прокатчиков выделяется компания Arthouse, которая на данный момент заявила к выпуску в России сразу три каннские премьеры – конкурсную работу Цзя Чжанкэ ПОКОЛЕНИЕ РОМАНТИКОВ, ленту ЧЕРНЫЙ ПЕС Гуань Ху, победившую в «Особом взгляде», и картину САРАНЧА постановщика Кэфф.

Наконец, по два фестивальных проекта есть в пакетах компаний A-One (АРМАНД Хальвдан Ульман Тёнделя и ЖЕНЩИНЫ С БАЛКОНА Ноэми Мерлан) и Universal Distribution (НЕОГРАНЕННЫЙ АЛМАЗ Агаты Ридингер и УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК Мэтью Ранкина), по одному – у «Экспоненты» (САМЫЙ ЦЕННЫЙ ТОВАР Мишеля Хазанавичуса), «Про:взгляда» (ПТИЦА Андреа Арнольд) и «Пионера» (уже упомянутый КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ).

Можно констатировать, что для российского проката дистрибьюторами закуплено достаточно большое количество картин из конкурса и параллельных программ смотра – статистика близка к показателям доковидных лет. Ни внутренние, ни внешние ограничения пока не способны остановить качественное мировое кино на его пути к российскому зрителю. То же справедливо и по отношению к самому Каннскому фестивалю – судя по тому вниманию, которое ему уделяет русскоязычная пресса, легендарная набережная Круазетт по-прежнему остается одним из главных магнитов для российских киноманов и пишущих о кино журналистов.

Фото: соцсети фестиваля и кинорынка Marché du Film, кадры из фильмов АНОРА, НЮРНБЕРГ и ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ

06.06.2024 Автор: Илья Кувшинов, Никита Никитин