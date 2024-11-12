Фестиваль «Читка 3.0»: Время игр

Первым мероприятием стала дискуссия «Экранизация видеоигр: потенциал и инструменты развития». В ней приняли участие генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, заместитель генерального директора АНО «ИРИ» Андрей Воронков, глава 1C Game Studios Альберт Жильцов, владелец ресурсов AG.RU, «Игромания», «Канобу» Гаджи Махтиев, проектный менеджер проектного офиса по работе с индустриями, руководитель проекта «Фабрика Видеоигр» Агентства креативных индустрий Шамиль Рамазанов.

Альберт Жильцов отметил, что тема экранизаций – очень сложная, и никто не владеет секретом успеха, потому что огромную роль играет везение. Игра сама по себе, по его словам, такое же произведение, как кино, спектакль и т.д., и в игровой индустрии точно также есть разрыв между блокбастерами и авторским высказыванием. При этом Жильцов сравнил игры с книгами в том плане, что они оставляют пространство воображению потребителя. Действия игрока, по его замечанию, вносят элемент неопределенности в повествование. При этом поздние франшизы, подобные Assassin’s Creed, появившиеся в эпоху качественной графики, не нуждаются в линейной экранизации как таковой, но требуют уважения со стороны кинематографистов к игрокам, проведшим в них многие сотни часов. Жильцов подчеркнул, что полноценного геймдева в России сейчас нет: он не успел развиться, и в ближайшее время будет находиться в ситуации «самиздата», самое слабое место которого – сюжеты и смыслы. Именно в этом пункте он видит возможность для сближения между индустриями игр и киносценариев.

Андрей Воронков обратил внимание на тот факт, что игры давно стали частью массовой культуры. В этом смысле неудивительно, что 16 команд в этом году выпускают игровые проекты, поддержанные ИРИ. Объем их скачиваний в этом году достиг 4,7 млн. Отечественные игры, по оценке Воронкова, востребованы у российских геймеров, у тех нет против них предубеждений. ИРИ при этом видит большие перспективы у кроссмедийного подхода к контенту, несмотря на то что работа над игрой может занимать больше времени, чем подготовка сериала.

Гаджи Махтиев подчеркнул, что маркетинговый подход к экранизации игр, когда игровой бренд рассматривался как дополнительный инструмент для расширения аудитории, устарел. За последние десять лет эта парадигма поменялась, и историй успеха стало больше. Доходы кинокомпаний в этой ситуации выросли, и теперь экранизации игр представляют взаимовыгодный интерес. При этом Махтиев напомнил, что игровая индустрия занимает первое место в развлекательном сегменте и является драйвером социализации, в этом он видит ее отличительную черту.

Шамиль Рамазанов в рамках своей презентации рассказал о Кластере видеоигр и анимации, который в настоящий момент развивается в Москве. Его резидентами уже хотят стать порядка 40 компаний. Рамазанов отметил, что технологически это схожие области, поэтому их представители смогут эффективно соседствовать в едином пространстве.

Также в рамках второго дня «Читки» состоялось два питчинга сценарных заявок для экранизации и новеллизации игр. В первом блоке были представлены проекты 1С Game Studios, во втором – независимые релизы.

Открыли питчинг Павел Коротких и Дмитрий Соколов. Они представили проект «Транссибирская полночь», вдохновленный «Войной миров» Герберта Уэллса. Его главный герой – машинист паровоза, который вынужден противостоять как марсианам, так и некоторым людям. По проекту планируется 8 серий. В качестве референсов создатели называют СХВАТКУ, «Эпидемию» и МГЛУ. Уникальность проекта, по их словам, заключается в историческом сеттинге и проактивной позиции персонажей.

Алексей Кононов-Панин представил ОПЕРАЦИЮ РАДАР. Это полный метр во вселенной игры «Калибр». По жанру картина представляет собой боевик, который, по словам автора, «не стыдно обсудить в баре мужчинам». Главный герой фильма должен спасти отца, которого взяла в заложники зловещая ЧВК.

Игорь Ахмедов рассказали о проекте «Бессмертный. Начало». По задумке, это 4-серийный проект, который может стать фундаментом для франшизы. Ахмедов в своем выступлении подчеркнул важность обращения к традиционным отечественным нарративам и образам. Вселенная проекта включает в себя три мира – богов, людей и смерти и снов. Главная героиня проекта – Варвара Краса, Длинная коса. Среди референсов – «Проповедник» и «Американские боги».

Евгений Махина рассказал о полнометражном проекте ВОЙНА МИРОВ: ЗАПАДНЯ. История разворачивается в конце XIX века и повествует о бунте на каторге. При этом сеттинг проекта включает в себя фантастический элемент – марсиан. В качестве референсов Махина указал ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА и СОБИБОР. В центре сюжета, по словам создателя, в первую очередь конфликт людей, в то время как марсиане выступают скорее фоном.

Проект Double Heart представил Андрей Иванов. Это еще одна киноадаптация игры «Калибр», полнометражный военный боевик. Среди референсов – МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ. По словам режиссера, он планирует снимать этот фильм для себя, но семилетнего.

Заключительным проектом блока стала САМАЯ ХОЛОДНАЯ НОЧЬ, ее представил Максим Козлов. Действие проекта также разворачивается во вселенной «Калибра». Это полнометражный боевик на полтора-два часа в антарктическом сеттинге. По сюжету, две группы спецназа начинают охоту за неким сверхценным грузом.

Второй блок питчинга был посвящен сценарным заявкам для экранизации и новеллизации инди-игр.

Его открыл Сергей Голубкин и «Сумеречные войны». Это сериал на 10 эпизодов в шпионско-фантастическом жанре, его действие происходит в 2065 году. По сюжету, отряд бойцов, собранный гениальным ученым, противостоит власти международных корпораций.

Дмитрий Качков представил проект Redeemer. Его основной посыл, по словам создателя – «человеческий дух сильнее железа». В качестве референса Качков назвал боевик УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. Главный герой – бывший солдат, который противостоит жестокой ЧВК.

Артем Коблов рассказал собравшимся про «Симулятор Егора». Создатель охарактеризовал проект как камерную фантастику. По сюжету, главный герой должен вернуться в реальный мир из симуляции. Коблов видит видео-адаптацию в виде сериала на 8 серий. Среди источников вдохновения были упомянуты настоящие квест-румы. В дримкасте проекта – Эльдар Калимулин и Мария Мацель.

Оксана Ермакова и Данила Ермаков представили проект СЕРДЦЕ АЛТАЯ по одноименной игре. Главная героиня, по сюжету, отправляется в горы Алтая, чтобы разобраться в прошлом отца и заодно раскрыть тайну скрытого ото всех города. И игра, и фильм основаны на традиционной культуре этих мест.

Дмитрий Кондраков рассказал о проекте Signals of Outer Space. В качестве игры – это фантастическая стратегия, в качестве киноадаптации – это сериал на 10 эпизодов. Среди референсов Кондраков упомянул «Светлячок» и «Звездный путь». Главные герои проекта – разношерстный отряд космической службы спасения.

Заключительным проектом стал TORN AWAY про маленькую девочку на войне. Его представили Артем Коблов и Олеся Мотолыга. Судя по представленному трейлеру, это история выживания в жестоких условиях. Создатели игры предполагают в качестве оптимального формата экранизации полнометражную авторскую анимацию. Среди упомянутых референсов – мультфильмы Томма Мура.

12.11.2024 Автор: Максим Острый