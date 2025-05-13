В Челябинской области создана региональная кинокомиссия

Задачи кинокомиссии были заявлены в рамках II окружного форума «Российская креативная неделя – Урал»

13 мая в рамках II окружного форума «Российская креативная неделя – Урал» в Челябинске было объявлено о начале работы региональной кинокомиссии. Предполагается, что в рамках программы будут помогать киностудиям в съемочном процессе на территории Челябинской области – информировать об уникальных локациях Южного Урала, решать организационные вопросы, отбирать сценарии фильмов и телесериалов для оказания мер нефинансовой поддержки.

Председателем кинокомиссии стал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк. Также в ее состав вошли гендиректор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, директор областного киноцентра Юрий Сычев, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения ЧГИК Николай Тележников, один из авторов инклюзивного фестиваля «Незримое кино» Александра Петрова и другие представители индустрии.

«На поверхности первая задача – это помощь в развитии, содействие киностудиям, даже небольшим, молодым. Кроме того, кинокомиссия создается для координации работы всех органов власти и иных структур (МВД, ГИБДД), которые так или иначе могут помочь в съемочном процессе. Мы также готовы информировать те кинокомпании, которые приходят для съемок на территорию нашей области, об интересных локациях – природных ландшафтах, промышленных площадках, учреждениях культуры. Ну и самое главное это, конечно, рассмотрение заявок тех фильмов, тех сценариев, которые в дальнейшем могут претендовать на получение содействия в производстве кинофильмов», – рассказала первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

При этом, как подчеркнула Анфалова-Шишкина, в Челябинской области будет принята не система рибейтов, как в других регионах, а система нефинансовых мер поддержки (оплата трансфера, организации кастинга, подбора локаций и пр). Это связано с тем, что далеко не всегда киностудии могут официально подтвердить свои расходы, особенно крупные суммы, и получить ожидаемое возмещение затрат.

Гендиректор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук считает, что главной задачей кинокомиссии должно стать облегчение кастинга и поиск локаций: «И, конечно, техника должна быть в регионе, потому что, как мне кажется, нужно давать возможность снимать на месте тем, кто здесь хочет снимать, – отметил спикер. – Но это вопрос не самый важный. Самое главное, чтобы были подготовленные кадры, которые с этой техникой умеют работать».

Решение о создании кинокомиссии принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом форуме «Российская креативная неделя – Урал» в 2024 году. Как известно, успешные примеры таких структур есть в Калининградской области, на Алтае, в Красноярском крае и других регионах.

Фото: пресс-служба II окружного форума «Российская креативная неделя – Урал»