Обзор новинок проката на уикенде 15–18 мая 2025 года

Из числа новинок за зрительское внимание на этой неделе поборются две российские комедии: одна лирическая, другая фантастическая. В роуд-муви ТУДА (NMG) Петр Федоров везет Ирину Старшенбаум из Москвы в Уфу, и вместе герои разбираются со своими психологическими и романтическими проблемами. Крепкий звездный актерский состав разыгрывает довольно простую и понятную историю для философски настроенных 30-летних. Проект активно поддерживает «Кинопоиск», а положительный «сарафан» тянется с показа ленты на ММКФ. Это позволяет прогнозировать сборы на уровне жанровых аналогов ТУР С ИВАНУШКАМИ (47,6 млн рублей на старте) и БЕЗ МЕНЯ (40,7 млн на старте).

Ромком ОЛЕНЬ (CP) делает ставку на юмор попроще и пободрее. Главный герой в исполнении Кузьмы Сапрыкина в наказание за свое потребительское отношение к девушкам в буквальном смысле обзаводится рогами. Череда нелепых приключений в компании одной из пассий должна перевоспитать рогоносца. Судя по материалам, фильм рассчитан на молодую аудиторию и зрителей канала ТНТ, который в том числе отвечал за производство комедии. Ближайшими кассовыми ориентирами видятся недавние релизы также с фантастическим элементом ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (25 млн на старте) и МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн на старте).

Зарубежная новинка ВЕРНЫЙ ДРУГ (VLG) тоже рассказывает историю одной пары, но необычной: одинокой писательницы и гигантского пса, который достается ей в наследство от лучшего друга. Философская драма о принятии утраты с комедийным элементом способна привлечь взрослую столичную аудиторию. В главных ролях – Наоми Уоттс и Билл Мюррей, а также невероятно харизматичный дог. Прокатчик делает ставку в рекламных материалах на то, что с хвостатым героем все будет хорошо. Основными кассовыми референсами видятся такие тихие драмы, как СЫН (6,2 млн на старте) и СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (5,4 млн на старте).

Главным предложением для маленьких зрителей и семейной аудитории станет мультфильм ЦАРЬ ЦАРЕЙ (AK). Название отсылает к библейскому сюжету, но материалы продают анимацию как качественную сказку в историческом сеттинге. Наиболее подходящими референсами видятся такие релизы, как НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ (28,6 млн на старте) и ЗАБЫТОЕ ЧУДО (7,3 млн на старте).

Поклонникам хорроров на выбор предоставлены два релиза. БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (NKI) покажет очередное противостояние команды дайверов и акулы-убийцы. А СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (EXP) столкнет героиню с родовым проклятием и сопутствующими ему монстрами. Обе картины, судя по роликам, выдержаны в классической стилистике, поэтому ориентирами для прогнозов могут служить такие же традиционные представители жанра. Для акульего триллера это ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (8,5 млн на старте) и ОПАСНЫЕ ВОДЫ (7 млн на старте), а для фильма ужасов с потусторонними сущностями – ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМ (9,5 млн на старте) и ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА (11,6 млн на старте).

Отдельно стоит отметить выход в прокат фильма-концерта ЖВАНЕЦКИЙ (CAO), где российские звезды театра и кино прочитают легендарные монологи советского сатирика. А поклонников аниме может заинтересовать появление на больших экранах классики Мамору Осии ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 2: НЕВИННОСТЬ (RUR).

Также в прокат выйдут французский триллер ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО БЕЛЛЬ (CIPA), черная комедия КАК ЗАРАБОТАТЬ НА УБИЙСТВЕ (RWV), семейное кино МОЯ ЛОШАДЬ (KNLG), перевыпуск классики Бернардо Бертолуччи ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР (INK), романтический экшн ПОТЕРЯННАЯ ПРИНЦЕССА (PRD), экранизация повести Аркадия Гайдара СУДЬБА БАРАБАНЩИКА (SBF), очередной МУЛЬТ В КИНО (MVK, с 17.05) и киноверсия спектакля ЖИЛ. БЫЛ. ДОМ (COOL / KAP, с 14.05).

Фото: кадр из фильма ТУДА

12.05.2025 Автор: Вероника Скурихина