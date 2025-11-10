На фестивале экранизаций «Читка 4.0» состоялся конкурс проектов в разработке

В жюри конкурса экранизаций, готовых к производству и находящихся в поисках партнеров, вошли исполнительный директор Фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, владелец и генеральный продюсер кинокомпании «ХитФильм Продакшн» Анастасия Шипулина, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, генеральный директор «Коммерческого фонда развития кино и анимации» и соучредитель студии «Комитет» Антон Сиренко, директор по маркетингу и контенту социальной сети «Одноклассники» Борис Мокроусов, продюсер Кинокомпании братьев Андреасян Гевонд Андреасян, сооснователь «Монументал Вижн» и «Монументал Пикчерс» Полина Шлихт.

Первым представленным проектом стал анимационный полнометражный фильм ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ по книгам Юлии Ивановой. По словам генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, студия рассчитывает на то, что проект станет большой франшизой. Создатели отмечают, что мир Чароводья – это фэнтезийная метафора нашей реальности, где каждый подросток сталкивается с поиском себя и своего таланта. По сюжету, главной героине предстоит поступление в волшебную школу, но кто-то этого очень не хочет. Девочка отправляется в опасное путешествие – ей предстоит узнать тайну своего прошлого, встретить первую любовь, научиться летать на призраках и обрести волшебную силу. По картине гостям мероприятия показали первый тизер.

Фэнтезийная драма ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ Антона Бильжо основана на поэме грузинского писателя Важи Пшевалы «Гость и хозяин». Автором идеи был режиссер Михаил Калатозишвили (ДИКОЕ ПОЛЕ), которого не стало в 2009 году. По сюжету, врач Николай после инцидента в горах оказывается в отдаленной деревне. За ним ухаживает семья – Охотник, который его обнаружил, и его жена Лейла. Чем больше Николай находится в этой горной деревне, тем больше он понимает, что здесь общество живет по своим законам и ритуалам, далеким от привычных. В числе референсов создатели называют ЛОБСТЕРА Йоргоса Лантимоса, СТАЛКЕРА Андрея Тарковского и сериал «Топи». Сам Бильжо отметил, что ему было бы очень интересно создать весь этот фэнтезийный мир.

Мистический сериал «Убыр» сценариста и шоураннера Любови Мульменко основан на книге Шамиля Идиатуллина. По сюжету, подросток из Казани обнаруживает, что в его родителей вселился «убыр» – злой дух из татарских мифов, который умеет проникать в тела людей и управлять ими как марионетками. Вместе с младшей сестрой герой должен сперва спастись от мамы с папой, а потом найти способ, как спасти их самих. В числе референсов Мульменко назвала «Очень странные дела», «Топи» и «Конец ***го мира» – в частности, автор отметила, что последний сериал вдохновил ее на прием использования закадрового текста в истории.

Действие драмеди «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» разворачивается в Москве начала нулевых. По сюжету одноименного романа Ивана Бевза, герои-старшеклассники создают внутри школы собственное государство с валютой-«сотками», своими законами и иерархией. Пока взрослые пытаются учить их «жить», они занимаются борьбой за власть и лидерство Режиссером сериала выступает Александра Сарана (ВТРОЕМ). Одним из главных референсов создатели называют проект Райана Мерфи «Политик» для Netflix. По словам писателя, его книга насыщена поп-культурными отсылками, которые формируют дополнительный пласт, интересный зрителю.

Полнометражный байопик РАХМАНИНОВ основан на книге Маргариты Мамич «Композитор тишины. Сергей Рахманинов». По сюжету, молодой музыкант Сергей Рахманинов хочет стать великим композитором, однако на пути к своей мечте ему предстоит столкнуться со своим однокурсником Александром Скрябиным, который пытается доказать свою исключительность, подавив конкурента. По словам режиссера и автора сценария Алексея Мальцева, ему хотелось бы сделать из картины напряженный триллер в духе ОДЕРЖИМОСТИ Дэмьена Шазелла.

Романтическое драмеди ГОЛОД – это совместный проект режиссера Юлии Трофимовой и продюсера Катерины Михайловой. Картина основана на одноименном романе Светланы Павловой, который рассказывает о борьбе с расстройством пищевого поведения и о том, как полюбить себя. Главная героиня – 30-летняя Лена – всю жизнь страдает от булимии. Однажды она знакомится с парнем-клептоманом, и так начинается история взаимоисцеления от болезни, которой якобы не существует, которую не умеют лечить и о которой стыдно говорить в обществе. В дрим-касте на главную женскую роль – Анастасия Уколова, Стася Милославская, Юлия Хлынина и Марина Васильева, а на мужскую – Роман Евдокимов, Слава Копейкин, Риналь Мухаметов и Антон Риваль. Одним из основных референсов Трофимова называет (500) ДНЕЙ ЛЕТА. Помимо этого, создатели вдохновляются картинами МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ, ДНЕВНИК БРИДЖЕТ ДЖОНС и сериалом «Между нами химия». Съемки проекта запланированы в Санкт-Петербурге и Астрахани.

Сериал «Солонго» основан на книге Евгения Рудашевского «Тайна пропавшей экспедиции» – романе, где переплетаются путешествие, погоня и детектив, а любопытство становится великой движущей силой. По сюжету, чтобы найти пропавшего дедушку-геолога, Артем с семьей отправляется по его следам в Восточный Саян. Однако в погоне за легендой о золоте их ждет нечто большее – древний мир, хранители его тайн и много опасностей. Пока одни ищут золото, мальчик и его новая подруга Солонго должны защитить древнюю цивилизацию от уничтожения. В числе референсов продюсер Максим Дашкин назвал ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2, ДЖУМАНДЖИ с Робином Уильямсом и последнюю часть ИНДИАНЫ ДЖОНСА. Сейчас уже готов полнометражный сценарий, который будет перерабатываться в восьмисерийную историю.

Заключительным проектом конкурса проектов в разработке стал сериал «Воитель с Марса», основанный на крымском цикле «Бунт пупсиков» Дмитрия Емеца. В центре повествования – семья Гавриловых, которая едет в Крым и оказывается втянутой в палеонтологические приключения. Обычный отпуск превращается в охоту за истиной: кто оставил «марсианское предупреждение» и что скрывают крымские пещеры? Режиссером сериала выступает Александр Сухарев, а сценаристом – Юлия Лемарк. В числе референсов создатели называют «Любопытную Варвару», «Приключения Электроника», а также советские фильмы ПРОПАЛО ЛЕТО и КОРТИК.

10.11.2025 Автор: Илья Кувшинов