На фестивале экранизаций «Читка 4.0» прошел питчинг литературных прав

В жюри питчинга вошли шеф-редактор Дирекции игрового кино и сериалов НТВ Василий Корвяков, креативный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и национального видеохостинга RUTUBE Виктория Кучерук, редактор департамента собственного производства «Иви» Лариса Шаманова, креативный продюсер Wink Originals Марина Наумова, креативный директор «Союзмультфильм» Мария Савиных, креативный продюсер ТВ-3 Ольга Савицкая, главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева, старший редактор оригинального контента Okko Юрий Овчинников.

Питчинг открыл «Метод книжной героини» Алекс Хилл. По замыслу создателей, экранизацией проекта должна стать полнометражная мелодрама, героиня которой, десятиклассница Лана, пытается понять, могут ли жанровые стереотипы помочь завоевать сердце Елисея – популярного старшеклассника. Алекс Хилл, по словам представителей издательства Like Book, нишеобразующая писательница, ее перу принадлежит уже 19 романов, суммарный тираж которых превысил 400 тысяч экземпляров. Среди второстепенных линий проекта – тема школьного буллинга.

Городское фэнтези «Седьмая сестра» представила автор произведения, Надежда Ожигина. Главная героиня книги – юная скрипачка, которая оказывается в центре противостояния древнего ордена и нечисти (члены ордена, семь сестер, подпитываются энергией от сталинских высоток). Среди образов романа – Яков Брюс, гостиница «Ленинградская» и злой китайский дракон.

«Лишний в его игре» Алены Филипенко представила автор романа. По ее задумке, экранизацией проекта должен стать 8-серийный реалистический драматический сериал. Среди его референсов – «Пингвины моей мамы», сеттинг – типичный спальный городской район. Сюжет «Лишнего в его игре» построен вокруг двух подростков, находящихся в сложных отношениях и социальных обстоятельствах.

«Птичка, успевшая улететь» – роман Юлии Артеевой, который, по замыслу представителей издательства Mainstream, мог бы стать школьной полнометражной мелодрамой про буллинг. Сюжет книги строится вокруг сделки отличницы и хулигана, из которой каждый участник рассчитывает получить свою прибыль – но в итоге между ними вспыхивают романтические чувства.

«Почти английский детектив» представила автор проекта, Ива Александрова. Главные герои книги – мальчик Сашка и его родственник, 60-летний ретроград-детектив Холмов, 30 лет проживший в Англии. По задумке писательницы, экранизация книги могла бы стать полнометражной семейной авантюрной комедией, построенной на контрасте двух центральных персонажей.

Тираж драмы «Мы с истекшим сроком годности» Стейс Крамер превысил 400 тысяч экземпляров. В качестве формата экранизации предполагается полный метр. Главная героиня романа – 17-летняя девушка, в результате аварии потерявшая возможность ходить. В центре реабилитации она знакомится с 70-летней Клементиной, и вместе они должны вытащить друг друга из тяжелой ситуации.

Следующим проектом питчинга стала фантастика «Альфа Ориона. Миссия «Венера». Фильм по книге рассчитан на детско-семейную аудиторию – ведь жизнь ее главного героя, десятилетнего Мишки, поделена между обычной школой и межзвезными путешествиями. Автор книги, Екатерина Авсянникова, отдельно отметила научную достоверность текста – и потенциальной экранизации. В рамках серии книг уже вышло три романа, планируется еще четыре.

«Маруся меняет родителей» Ольги Поповой – еще одна потенциальная полнометражная семейная фантастика, но уже в более реалистичном сеттинге. По сюжету, 12-летняя школьница меняет волшебным образом своих родителей, с которыми у нее сложные отношения, на «идеальных» – но затем выясняет, что настоящие все же лучше.

«Моя Лола. Записки мать-и-мачехи» Натальи Ремиш потенциально может стать семейной драмой про девочку-подростка, которая конфликтует с мачехой. Та, впрочем, сама находится в непростом психологическом состоянии. Судя по рассказу представителей издательства «Миф», это духоподъемная история о дружбе и семейных ценностях.

«Волшебную почту» представила Дарья Герасимова, автор проекта. По жанру это – городское фэнтези с детективными элементами, действие которого развернется в подмосковном Кратово. Писательница видит его как 8-серийный сериал, среди референсов она называет «Волшебный участок» и «Спайдервик». Сам цикл романов состоит из пяти книг. Главный герой произведений, 12-летний Никита, устраивается на работу на волшебную почту, летает на полумеханических гусях-лебедях и распутывает полные магии детективные дела.

Полнометражную детективную комедию по книге «Дивноморские сыщки» представила ее автор, Марина Беляева. Среди референсов проекта – франшиза про Манюню и «Любопытная Варвара». Героиня книги, 12-летняя Женя, отправляется на каникулы к дяде-режиссеру. Там она вместе с новыми друзьями должна распутать загадочное ограбление.

Городское фэнтези «Агент призрака» – первая часть цикла «Духи Минска». Ее главная героиня знакомится с призраком Пашей, живущим в подвале магазина «Стрела». Вместе они должны спасти магазин от сноса. Про «Агента призрака» аудитории рассказала его автор, писательница Екатерина Стрингель.

Предпоследним проектом питчинга стал «Конверт с желанием» Татьяны Золотаревой. Его создательница и представители издательства «Аквилегия-М» видят его как полнометражную семейную новогоднюю сказку. Главный герой проекта, 10-летний Миша, по сюжету должен помочь Деду Морозу в волшебной миссии – исполнять желания других детей.

Заключительным представленным на питчинге произведением стал приключенческий детектив «Четверка из Трясины» Гульшат Абдеевой. По сюжету, четыре подростка расследуют исчезновение учительницы, но в итоге вскрывают более глобальный заговор. Издательство «Эксмо» видит экранизацию текста как горизонтальный сериал 12+, среди референсов – вновь «Любопытная Варвара».

10.11.2025 Автор: Максим Острый