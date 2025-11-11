«Союзмультфильм» провел свое мероприятие в рамках фестиваля «Читка 4.0»

Функции модератора беседы взял на себя автор и ведущий программы «Индустрия кино» телеканала «Россия-24» Иван Кудрявцев.

Директор департамента по стратегической аналитике «Союзмультфильм» Юлия Кукушкина в начале встречи рассказала о том, как на студии в принципе появилось игровое направление. Первый фактор, который привел «Союзмультфильм» к этому вектору – это необходимость выстраивания базового ценностного фундамента у юной аудитории. Большая задача студии – это передача ценностей из поколения в поколение. При этом компания понимает, что ее зритель очень чувствителен к назидательности, так что развлекательную оболочку необходимо сохранить.

Второй вызов, с которым столкнулся «Союзмультфильм» – это тот факт, что аудитория школьного возраста утрачивает интерес к анимации. Компенсировать этот тренд как раз должно игровое направление – тем более что поход в кино остается важной и востребованной формой досуга.

При этом Юлия Кукушкина отметила тенденцию снижения количества новых брендов в отечественной анимации последних лет – в том числе в пакете студии. Компании по всему миру, отметила эксперт, работают со своими вечнозелеными тайтлами, и в этом нет ничего страшного. Как следствие, сокращается и рынок лицензированных товаров с новыми IP. Согласно приведенной Юлией Кукушкиной статистике, топ-20 узнаваемых брендов по итогам первого полугодия 2025 года возглавляет «Простоквашино», на втором месте – «Ну, погоди!», на третьем – «Маша и медведь».

Генеральный продюсер игрового направления «Союзмультфильм» Нелли Яралова, в свою очередь, рассказала о двух стратегических направлениях по игровому кино «Союзмультфильма». Первое – это «линейка наследия»: в ее рамках вторую жизнь в лайв-экшн кино получают уже знакомые персонажи студии. Внутри студии будут реализованы фильмы про Бонифация и героев анимационных лент «Шайбу-шайбу» и «В стране невыученных уроков».

Второе – создание новых IP, в том числе в рамках сериального контента. Студия хочет как дать жизнь литературным произведениям из школьной программы, так и подступиться к разработке оригинального подросткового контента. Примером этого направления должны стать проекты «Чуковский» и адаптация «Ордена Алой звезды». В планах студии – вырастить из последней большую франшизу.

В целом в игровое кино «Союзмультфильм» планирует вкладывать в год порядка 1,5-2 млрд рублей – рассказала Нелли Яралова в заключительной части беседы.

