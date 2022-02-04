Средняя цена билета в кино в России установила рекорд по итогам января 2022 года

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», средняя цена билета в российских кинотеатрах по итогам января 2022 года составила 323,7 рубля — это на 13,2% больше, чем средняя стоимость билета в январе 2021 года. По итогам всего 2021 года этот показатель равен 278,1 руб.

Для сравнения, средняя цена кинобилета в России в 2020-м составляла 264 рублей, в 2019-м — 256,8 рублей, в 2018 году — 252,1 рублей, в 2017-м — 260,8 рублей (все данные — по итогам января каждого из годов). Иными словами, на протяжении последних нескольких лет стоимость просмотра фильма на большом экране в стране колебалась в районе 260 рублей, практически не реагируя на инфляцию.

Однако в 2021 году ускорение инфляции, рост издержек из-за последствий локдауна, повышение зарплат персонала и другие факторы заставили большинство кинотеатров задуматься о повышении стоимость своих услуг. В середине 2021-го аналитики БК сформировали "справедливую цену" билета в кино в России, которая на тот момент составляла 360 рублей. Вероятно, этого значения цена сможет достичь в течение одного-двух лет.

При этом нужно понимать, что уже в феврале цены в кинотеатрах могут опуститься с январских максимумов, которых они достигли в том числе за счет "новогодней битвы" — во время январских каникул ряд сетей повысили стоимость билета на 30-40%. Однако можно предположить, что уже в 2022 году средняя цена кинобилета в России не опустится ниже 300 рублей.

04.02.2022 Автор: БК