CSTB.PRO.MEDIA 2025: панельная дискуссия «Лидеры отечественной анимации»

Во второй день форума CSTB.PRO.MEDIA 2025 прошла панельная дискуссия «Лидеры отечественной анимации. Продюсеры, которые создают бренды & бренды, которые создают продюсеры», организованная при поддержке Ассоциации анимационного кино (ААК). Модератором выступила исполнительный директор ААК Ирина Мастусова.

Первой слово взяла директор по специальным исследованиям Mediascope Марина Пикулева, которая поделилась информацией о том, что смотрят дети (от 4 до 17 лет). Безусловно, для большинства из них главным местом потребления контента является интернет. Эксперт подчеркнула, что дети часто не разделяют контент на профессиональный и любительский, поэтому они могут с одинаковым интересом смотреть, как фильмы, сериалы и анимацию, так и блогеров-любителей. В числе лидеров по запросам 12-17-летних подростков в сети – аниме и российские сериалы. В топ-5 попали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Магическая битва», «Монолог фармацевта», «Трудные подростки» и «Ван Пис».

По словам Пикулевой, было бы ошибкой считать, что дети не смотрят телевизор – он все еще остается частью проведения семейного досуга. Если говорить о рейтингах анимационных проектов на ТВ и в онлайн-кинотеатрах, то большим спросом среди тинейджеров пользуются отечественные шоу («Муся, Чук и Станислав», «Смешарики снимают шоу», «Мастер Витя и мотор», «Три кота»).

Главный редактор телеканала «О!» Дарья Ильина рассказала о том, что его сетка на 75% состоит из российских проектов. Больше 35 программ в эфире «О!» – собственного производства («Динозавры», «Веселый алфавит», «Спроси у трио!»). Канал также выступает сопродюсером мультсериалов «Мастер Витя и мотор», «Команда Флоры», «Оранжевая корова» и «Пластилинки». Согласно недавнему опросу на сайте «Ю!», детям и родителям при выборе контента больше всего важна познавательная направленность (43,24%) и безопасность (33,56%).

Ирина Матусова отметила, что «Мастер Витя и мотор» получил большую оценку экспертов на международных рынках – в особенности, в Латинской Америке. На днях анимационный сериал для дошкольников стал победителем международного конкурса Kidscreen Licensing Challenge, который проходит в рамках ежегодного Kidscreen Summit в Сан-Диего.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская подчеркнула, что студия сейчас фокусируется на классических брендах, потому что есть запрос на поколенческие истории – родители хотят познакомить детей с тем, на чем они росли. Эксперт уверена, что это общемировой тренд, ведь бороться за любовь зрителей с каждым днем становится все сложнее. Помимо конкуренции внутри индустрии, анимационному контенту приходится активно соперничать с блогерами и digital-платформами. Осетинская уверена, что уже знакомые бренды и герои быстрее доходят до сердца детей.

Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина напомнила, что в этом году зрителей ждет полнометражный сиквел ФИННИКА (23 октября). Если говорить о создании успешного бренда, то это невозможно без базирования на основных ценностях (семья, дружба), а также актуальности самой истории. Помимо этого, проекты должны быть интересны как детям, так и взрослым. Немчина также объявила о том, что в производство запущен новый сезон «Пин-кода» – спин-оффа «Смешариков», который не выходил с 2018 года. Отмечается, что сериал будет выполнен в новом стиле. Также в девелопменте у «Рики» находятся несколько проектов для аудитории 18+. Немчина надеется, что они станут такими же любимыми зрителями, как и «Аркейн».

Генеральный директор и генеральный продюсер студии «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова рассказала, что этом году в прокат выйдет первый полный метр компании ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (26 июня). Если говорить о уже существующих брендах, то Мухаметзянова отметила сериал «Шушумагия» для девочек в возрасте от 4 до 6 лет – по ее словам, компания понимала ограниченность аудитории, поэтому привлекла к промо-кампании блогера Милану Хаметову. Эксперт уверена, что к каждому из проектов нужен индивидуальный подход – тренды среди детей меняются очень быстро.

Коммерческий директор Кинокомпании СТВ Людмила Цой напомнила, что в этом году анимационной студии «Мельница» исполняется 25 лет. Однако Цой отметила, что компания не старается гнаться за сиюминутными трендами и пытается создавать вневременные проекты, основанные на базовых ценностях. По ее словам, в числе трендов современной мировой анимации – известный бренд или сильная литературная основа. Также она заметила, что у зрителей в последнее время сильнее падает концентрация внимания, поэтому появляется все больше мультсериалов с коротким хронометражем.

Генеральный директор ITSALIVE Роксана Бушкова рассказала о том, что компания создает персонажей для брендов, однако постепенно готовится к тому, чтобы создавать собственные проекты. При разработке 3D-маскотов и аватаров ITSALIVE всегда изучает новые способы визуализации виртуального человека и старается использовать весь потенциал: интерактивное общение со зрителем, Real-Time спецэффекты, новые сюжеты и истории.

Генеральный директор «Паровоза» Антон Сметанкин уверен, что студия создает проекты, которых, как кажется авторской команде, нет на рынке. При работе над брендом важно сразу создать энное количество серий проекта, потому что, в отличие от кино, анимационные сериалы редко замечают на старте. Недавно «Паровоз» выпустил шоу «МЧС. Муся, Чук и Станислав», который посвящен теме безопасности и правилам поведения детей в экстремальных ситуациях. При создании сериала авторы обратились к МЧС и Следственному комитету РФ и попросили статистку по наиболее частым травмам среди детей. Сметанкин также заметил, что за годы работы «Паравозу» повезло создать много успешных брендов («Мимимишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг»), однако не все задумки студии стрельнули – в частности, он привел в пример сериал «Бумажки», который так и не стал массовым. Помимо этого, три года назад компания пришла в авторскую анимацию («Спать хочется» Игоря Волошина): Сметанкин отметил, что «Паровоза» это настоящая отдушина, однако площадки для демонстрации подобного рода проектов сейчас отсутствуют.

Генеральный директор Platoshka Анна Шелегина заметила, что это частная студия и семейный бизнес, который сосредоточен на одном проекте – мультсериале «Цветняшки». На сегодняшний день у него уже больше 3 млн зрителей. По ее словам, уникальность шоу заключается в том, что это развивающий мюзикл – для «Цветняшек» написано около 200 песен, которые также очень хорошо монетизируются. Недавно студия запустила спин-офф по вселенной шоу, посвященный спорту.

Директор департамента анимации «СТС Медиа» Анна Тарада сообщила о том, что уже осенью в эфире появится новый сезон мультсериала «Три кота». Она заметила, что проект с самого начала придумывался как франшиза с возможным международным потенциалом. По словам Тарады, очень важно, чтобы персонажи брендов не только взаимодействовали со зрителями через видео, но и через другие медиа (аудио, игры и т.д.) – в частности, к релизу полнометражного фильма ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ в прошлом году «СТС Медиа» запустил подкаст «Три кота. Северные истории», предвосхищающий события картины. Эксперт также согласилась с коллегами, что сейчас очень важно оставаться актуальным – каждый раз приходится заново завоевывать любовь зрителей.

26.02.2025 Автор: Илья Кувшинов