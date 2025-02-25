CSTB.PRO.MEDIA 2025: сессия «Активный рост ИИ в продакшене. Первые итоги»

Одной из дискуссий в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2025 стала сессия «Активный рост ИИ в продакшене. Первые итоги», посвященная работе с искусственным интеллектом в киноиндустрии.

В начале разговора продюсер и основатель первого в России конкурса AI-фильмов «MyFilm48» Павел Перегудов, выступавший модератором встречи, напомнил, что год назад компания OpenAI в закрытом режиме представила нейросеть Sora, которая позволяет генерировать впечатляюще реалистичные видео. В этом же году свою нейросеть Veo 2 запустил Google.

Затем слово взял креативный директор «Триколора» Дмитрий Набиджанов и рассказал о интеграции нейросетей в маркетинг. По его словам, за год работы с ИИ пришло осознание, что нейросети увеличивают трудозатраты на 10-15%. Так, например, по его данным, экономия времени случается в двух случаях из десяти. Набиджанов отметил, что до сих пор нет четкого понимания о том, как работают подобные инструменты в маркетинге и на что они способны без привлечения дополнительных ресурсов. Помимо этого, большой поток развлекательного ИИ-контента создает ложное представление о качестве продукта нейросетевых сервисов. Тем не менее, «Триколор» использует ИИ для создания фоновых видео, 3D-графики на сайте, а также оригинальных рекламных роликов.

Директор по индустрии Media&Entertainment Yandex Cloud Тимур Баязитов отметил, что, по их данным, медиакомпании на 90% увеличили потребление облачных сервисов. В числе продуктов, которые разрабатывает компания – сервис Yandex Cloud Video, позволяющий создать собственную комплексную платформу управления видеоконтентом. Если говорить о ИИ, то буквально сегодня «Яндекс» представил очередную языковую модель YandexGPT 5 Pro, которая применяется в чате с Алисой, а также доступна в Yandex Cloud через API. С облачными сервисами компании активно работают анимационные студии «Воронеж» (на инфраструктуре Yandex Cloud созданы мультфильмы «Руслан и Людмила» и сериал «Супергерои.ру») и «Рики» (в частности, студия меньше зависит от работоспособности собственной инфраструктуры, может быстро делать рендеринг и безопасно хранить большие объемы материала). Тем не менее, Баязитов заметил, что все равно необходимо «взвешивать хайп и реальность».

Продюсер по документальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Владимир Тодоров представил первый неигровой проект с большим использованием ИИ «Призраки. Природа страха». Трехсерийное шоу дополняет историю мистического триллера «Охотники за призраком» и исследует феномен призраков: от истоков веры людей в сверхъестественное до эксплуатации образа в литературе и кино. По словам Тодорова, 30% визуала проекта было сгенерировано нейросетью. В частности, для создания изображений использовались несколько моделей FLUX, Ideogram 2, Dalee, а для генерации видео – Runway, Kling, Minimax и Claude 3.5 Sonnet. Одна из гордостей авторов – восстановление эпизодов из утраченнных хорроров начала ХХ века по их синопсисам и раскадровкам. Тем не менее, идеальных моделей пока нет, поэтому много нейросетевой работы приходилось исправлять в графических редакторах, а также прибегать к традиционным трекингу и композу для видео. Тодоров также анонсировал будущий совместный проект Okko и ИРИ, который будет полностью сделан при помощи ИИ, однако не стал раскрывать его детали.

Режиссер и основатель XOVP – eXtraOrdinary Virtual Production Юрий Ярушников заметил, что за минувший год технология развилась настолько, что появилась возможность использовать сгенерированные ИИ-кадры целиком. Однако, эксперт согласился с предыдущими спикерами, что во многих случаях это буквально «вопрос везения». XOVP задействует нейросети в кинопроизводстве, при создании трейлеров и сиззлов (в частности, для представления и защиты проектов перед инвесторами и на питчингах), а также для аниматиков и раскадровок. Одним из наиболее ярких примеров использования ИИ в последнее время Ярушников назвал сериал «Мирный атом», где он также выступил режиссером. Для шпионского проекта XOVP полностью сгенерировала сцену заседания ООН (всего два актера в кадре были настоящими), а также несколько полноценных шотов.

Основатель агентства аудиобрендинга SoundDesigner.PRO Василий Филатов пошутил, что если вы не любите нейросети, то «вы просто не умеете их готовить». Если говорить про музыку и звук, то нейросетевые создания уже активно окружают пользователей. Реалии на рынке таковы, что наибольшей популярностью среди юзеров пользуется Whisper для преобразования речи в текст. Если говорить о нейросетях для генерации голоса, то лучшее качество, на данный момент, демонстрируют GAN и WaveNet.

Генеральный продюсер Team Films Теймур Джафаров отметил, что ИИ – это прекрасный инструмент в работе. Он привел в качестве примера сцену встречи Брежнева с Люцифером из сериала «13-я клиническая. Начало» – пластический грим Игоря Миркурбанова очень сильно выделялся в кадре, поэтому авторы частично использовали технологию deepfake. В данный момент Team Films также ведет работу над экранизацией книги братьев Стругацких «Трудно быть богом» – там нейросеть помогает в работе над концептами новых миров. Компания также проводила сценарный эксперимент: авторы загружали задачи в большие языковые модели, и ИИ выдавала результат, превосходящий 90% всего поступающего редакторам материала. Правда, пока что нейросетей пока хватает лишь на малое количество материала (10-12 страниц). Джафаров заметил, что опасность использования ИИ заключается в том, что мы можем оказаться в мире, где люди перестанут быть творцами и станут обычными пользователями.

Режиссер и разработчик сложнопостановочных сцен в МАСТЕРЕ МАРГАРИТЕ и ЧЕБУРАШКЕ Индар Джендубаев согласился с Джафаровым, что нельзя отдавать ИИ много работы, однако важно не забывать, что индустрия находится в вечной гонке. Эксперт полагает, что если мы теряем личность творца, то тогда мы теряем сакральность самого продукта. Тем не менее, по его словам, нельзя не признать, что сейчас появилось много талантливых нейросетевых художников и промт-операторов.

Руководитель отдела интеграции высокотехнологичных решений студии локализации контента «Кириллица» Денис Смирнов рассказал, что студия активно развивает нейросеть Neurocast, благодаря которой можно получить слепок голоса актера. Одна из главных фишек технологии – возможность дублировать актера оригинальным голосом на разных языках. Тем не менее, ИИ не может делать все самостоятельно – для нейросинтеза все равно необходим человек.

Заместитель генерального директора Киностудии им. М. Горького Александр Бондарев шутливо успокоил всех присутствующих – в существовании ИИ «заложен обман»: по его словам, на самом деле, конечно же, это никакой не интеллект. Он заметил, что нейросети безусловно облегчают решение производственных проблем, однако все еще не тянут драматургию. Помимо этого, живым людям свойственна асинхронность, поэтому пока машины не могут заменить живых актеров на экране. «Интеллект – это хорошо, но не забывайте о вахтере», – подытожил Бондарев.

25.02.2025 Автор: Илья Кувшинов