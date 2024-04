Давным-давно, на неведомых дорожках: будущее отечественных киносказок

В Международный женский день вышедший еще 1 января блокбастер БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ перешагнул заветный рубеж в 3 млрд рублей. Картину за два месяца посмотрело в кинотеатрах 8,4 млн человек. Вместе с лентами ЧЕБУРАШКА и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ фильм Алексея Нужного стал третьим сказочным проектом за последние два года, добившимся колоссальных успехов в кинотеатрах. Зрители явно заинтересованы и дальше смотреть на большом экране новые версии хорошо знакомых сказочных сюжетов. БК решил разобраться, как давно киносказка является золотой жилой для отечественной киноиндустрии и что, по мнению участников и экспертов отрасли, будет происходить с жанром в скором времени.

ВМЕСТО ДИСКЛЕЙМЕРА

Согласно определению, сказка – один из жанров фольклора либо художественной литературы. Сказку характеризует отсутствие претензий на историчность повествования и нескрываемая вымышленность сюжета. Считается, что сказки обладают национальными особенностями, отражающими исторические и природные условия жизни каждого народа (если речь о фольклорной истории).

Отметим сразу, что в рамках данной статьи понятие киносказки трактовалось максимально широко – мы рассматривали практически любую историю, нацеленную на семейный просмотр, с элементами волшебства или мистики (фэнтези). Фольклорно-народный элемент в истории был желателен, но не обязателен. Например, мы не могли не рассмотреть в рамках материала пресловутого ЧЕБУРАШКУ, так как изначальную повесть Эдуарда Успенского вполне можно определить как авторскую сказку. При этом какие-то семейные релизы, в частности, некоторые мультфильмы, особенно далекие от фольклорных мотивов, при подготовке материала нами все же не учитывались.

СОВЕТСКИЕ ВОЛШЕБНИКИ

Одной из первых экранизаций сказок в истории кинематографа считается шестиминутная «Золушка» Жоржа Мельеса, которая вышла в 1899 году. В советской истории пионером в данном направлении стала картина ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ Александра Роу, увидевшая свет в 1938 году. Собственно, формальным ремейком именно этой ленты и считается недавний блокбастер Александра Войтинского. Безусловно, детский кинематограф в СССР к тому моменту уже существовал, но до дебюта Роу советское кино столь глубоко не погружалось в фольклор. В том же 1938 году вышла картина РУСЛАН И ЛЮДМИЛА режиссеров Виктора Невежина и Ивана Никитченко, пример экранизации уже авторской сказки.

Пик востребованности жанра продолжался без малого три десятилетия, на протяжении 1940-х, 1950-х и 1960-х годов. Основной вклад в кинофонд советской сказки внесли два гениальных автора – Александр Птушко и Александр Роу. Безусловно, на ниве киносказок трудились и другие прекрасные режиссеры. Подсчитать, сколько киносказок было создано в советские годы, крайне затруднительно, для этого придется провести отдельное исследование. Но счет, очевидно, идет на сотни названий, особенно с учетом анимации и работ для телевидения.

Возможность погружения в сказочное пространство давало советским режиссерам простор на самых разных творческих направлениях. Речь как об экспериментах с жанрами (специалисты небезосновательно находят в различных советских сказках проявления хоррора, сатиры, сюрреализма и других совсем не детских эстетических элементов), так и о поиске новых форм киноязыка. Многие фильмы того времени сегодня воспринимаются как вполне авангардные произведения. Например, экранный мир КОРОЛЕВСТВА КРИВЫХ ЗЕРКАЛ Александра Роу явно вдохновлен работами Сальвадора Дали и Антонио Гауди. В свою очередь, режиссер Ролан Быков называл свой фильм АЙБОЛИТ-66 первым советским киномюзиклом. Согласно определению на титрах, это «кинопредставление с песнями и танцами». Однако данный проект не является прозаичным музыкальным фильмом для семейного просмотра, а представляет собой довольно сложный микс из элементов кино, театра, цирка и эстрады. Среди прочего в картине по ходу действия постоянно играют с изображением с применением вариоэкрана и ломают четвертую стену.

Отдельная заслуга советских сказок – вклад в развитие спецэффектов и комбинированных съемок. Тот же Александр Птушко неоднократно экспериментировал с кинотехнологиями. Режиссер лично придумал множество изобретений для развития анимации и визуальных эффектов. К примеру, в фильме ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 1939 года за счет совмещения дальнего и ближнего планов он добивался иллюзии разницы в росте персонажей. Похожий прием применял Питер Джексон во ВЛАСТЕЛИНЕ КОЛЕЦ.

В 1952 году вышла лента САДКО, один из самых высокобюджетных блокбастеров своего времени. Слава ленты преодолела железный занавес – на Венецианском кинофестивале фильм наряду с другими картинами получил награду «Серебряный лев» («Золотой лев» на тот момент еще не вручался). Тем самым САДКО стал одной из первых картин-сказок, получивших международную фестивальную награду, что до сих пор остается большой редкостью для фантастических лент. В свою очередь, сыгравший заглавного персонажа Сергей Столяров был внесен в список лучших актеров мира за полвека истории кино. Киноведы любят вспоминать, что легендарный продюсер Роджер Корман в обход авторских прав выпустил САДКО в американский прокат под названием ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА. В адаптации для англоязычного зрителя королю B-movie помогал 23-летний Фрэнсис Форд Коппола. В наши дни над новой версией САДКО трудится режиссер Даша Чаруша. Она же выступит и композитором ленты. Производством музыкального фильма занимается компания ID Production.

Безусловно, сказочные фильмы в период своего расцвета били и рекорды тогдашнего бокс-офиса. К примеру, ЗОЛУШКУ режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро в момент выхода в 1947 году посмотрело 18 миллионов зрителей.

Спад спроса на игровые сказки начался в середине 1970-х годов. Сказочные фильмы начали снимать или откровенно для взрослых, или их действие перемещали в современность, и они становились похожи на те картины, которые мы сегодня называем фэнтези. Но так или иначе жизнь в жанре теплилась до самого распада СССР. Возрождение направления началось уже в новом веке, и стартовал этот процесс в сегменте анимации.

На новом витке развития отечественного кино работу продюсеров со сказочными сюжетами сковывал низкий уровень отечественных кинотехнологий. Насмотренность современного кинозрителя, обусловленная легкодоступностью высокобюджетного заокеанского фэнтези, не позволяла российским кинопроизводителям обратиться к теме волшебства на большом экране должным образом. Всего несколько лет назад они смогли наконец предложить аудитории по-настоящему конкурентоспособный в плане зрелищности и увлекательности продукт. До этого момента малоубедительные семейные проекты и фэнтези (ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД, СКАЗКА. ЕСТЬ, СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК и другие) не пользовались спросом у придирчивого российского зрителя.

По этим причинам сказка на большом экране в российском кино до недавнего времени присутствовала преимущественно благодаря мультипликации. О традициях советской анимационной сказки можно рассказать едва ли не больше, чем о заслугах игровых фильмов. По мнению историка анимации, кинокритика Павла Шведова, у советской мультипликации всегда были специфические особенности применения сказочных сюжетов: «Советская анимационная школа с самого начала искала оригинальные драматургические решения и самобытный визуальный стиль. Они были выработаны в конце 40-х – начале 50-х годов. Сказочный реализм того времени можно назвать первым самостоятельным стилем «Союзмультфильма», не похожим на мультфильмы других рынков, стран и студий. Казалось бы, тот же Дисней тоже занимался сказкой, но все же так называемая народная сказка лучше была представлена именно в советской анимационной школе. То же можно сказать и про авторскую сказку, тех же «Снежную королеву» или «Конька-горбунка». Как мне кажется, наша анимационная традиция сильнее впитала классические тропы и сказочные формы, нежели это происходило у Диснея. Он иначе трактовал потенциал сказки на экране. Возможно, эта зависимость от сказки как раз и позволила вести должным образом борьбу с «диснеевщиной», то есть отойти от космополитичного, глобального анимационного языка, основанного на американской технологии целлулоидной анимации конвейерного типа». Как итог – советская мультипликация может похвастаться множеством шедевров по мотивам популярных сказок, включая «Сказку о царе Салтане», «Аленький цветочек», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказку о золотом петушке» и многие другие работы, хорошо нам известные с детства.

В последние двадцать лет киносказка на наших глазах прошла огромный путь. Она возродилась через анимационные мультсериалы штучной выделки («Гора самоцветов») и арт-мейнстримные полнометражные работы (АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ Константина Бронзита), в итоге превратившись в отдельный сегмент блокбастеров с многомиллиардным потенциалом. Этот сложный многоступенчатый процесс в своем развитии прошел четыре основных этапа.

СКАЗКА XXI ВЕКА

Составив таблицу самых важных представителей жанра за последние двадцать лет, аналитики БК решили разделить позднюю историю российской киносказки на определенные периоды. Предлагаемая классификация не является обязательной, а служит скромной попыткой проследить динамику развития жанра через рыночную призму. Достаточно отметить, что предлагаемые нами временные рамки не являются строгими, а «наслаиваются» друг на друга. Повторимся, это не строгая классификация, а игра в статистику на основе объективных данных бокс-офиса.

Первый этап становления полнометражной сказки в современной истории отечественного кинематографа продолжался до 2009 года. Это период появления анимационной студии «Мельница» (в этом году компания отмечает 25-летний юбилей) и время ее работы над первыми «богатырскими» проектами, историями сольных приключений Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Венчает этот период выход КНИГИ МАСТЕРОВ, первой попытки в современной киноистории создать масштабный семейный проект на основе фольклорного материала. Попытку эту произвела компания Disney, и она считается неудачной. Сборы картины составили чуть более 300 млн рублей, а отзывы о ленте зрителей и критиков в момент выхода были скорее негативными. В то же время без этого релиза определенно не было бы дальнейшего безоговорочного успеха ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ.

«Когда я смотрю АЛЕШУ ПОПОВИЧА и другие анимационные проекты того периода, то вижу качественный европейский арт-мейнстрим. Примерно в то время выходит ТРИО ИЗ БЕЛЬВИЛЛЯ, которое таким же образом ориентировано на раскрытие совершенно локального сюжета с целью выйти на глобальный рынок, – вспоминает Павел Шведов. – Для меня подобные проекты являются идеальными примерами процесса, который я называю «глокализация», когда для выхода в мировой прокат в проекте используется локальный миф или какое-то крайне оригинальное визуальное решение. Тот же продюсер, который выпустил ТРИО ИЗ БЕЛЬВИЛЛЯ, помогал Тому Муру запускать ТАЙНУ КЕЛЛС. И это та же самая культурная парадигма, в которой выходил проект Константина Бронзита в то время. Вы берете какую-то специфическую историю, которая связана с мифической реальностью конкретной территории, и ее экранизируете. Бронзит потому и попадал с этим фильмом на европейские анимационные фестивали, что это локальный арт-мейнстрим, у которого есть все шансы стать глобальным. Удачное нахождение визуального решения повлекло за собой создание многосерийной франшизы полнометражных фильмов, которые теперь уже, конечно, далеки от первоначального замысла. Сегодня это уже больше локальный проект, который лучше воспринимается именно в России, чистый анимационный энтертейнмент для русскоязычной аудитории».

Сделав ставку на внутреннего зрителя, студия «Мельница» захватила рынок и в период с 2010 по 2017 год тотально на нем доминировала. В 2010-м первый командный проект «богатырской» франшизы про Шамаханскую царицу собрал в кинотеатрах 575 млн рублей, выведя всю франшизу на принципиально иной уровень сборов и посещаемости. На данном временном отрезке никакой другой релиз не мог оспорить флагманский статус ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ для российской коммерческой анимации и в целом для сказочного жанра. Сразу два мультфильма серии, НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ и ХОД КОНЕМ, собирают в этот период более 900 млн рублей, а «Мельница» запускает похожую анимационную франшизу, про приключения Ивана Царевича и Серого волка, которая несильно уступает ТРЕМ БОГАТЫРЯМ в популярности. На тот момент преобладание анимации в сказочном жанре по-прежнему продиктовано уровнем производственных технологий в отечественной киноиндустрии. Единственной крупной игровой сказкой тех лет становится фильм Андрея Кончаловского ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ, который снимается при участии венгерских и британских кинематографистов. Показы в популярном на тот момент формате 3D приносят проекту дополнительную кассу, но не помогают ЩЕЛКУНЧИКУ сформировать сильный «сарафан».

Согласно нашей классификации, третий временной период коммерческой истории сказочного жанра в России начинается с выходом ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ в 2017 году и заканчивается с завершением проката его триквела, ПОСЛАННИКА ТЬМЫ. Если мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, стартовавший через два месяца после ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, еще смог собрать внушительные 779 млн рублей, то выпущенная следом НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА ограничилась 580 млн. Можно говорить о том, что в этот период именно игровая сказка от Yellow, Black and White перехватывает у ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ эстафетную палочку главной фэнтези-франшизы российского кино в глазах активной семейной аудитории. Безусловно, снижение спроса на мультфильмы «Мельницы» было обусловлено не только конкуренцией с ПОСЛЕДНИМ БОГАТЫРЕМ, но и множеством других причин. Свое влияние на кассовые сборы оказали и пандемия, и некоторое однообразие приключений мультгероев, и не самый высокий уровень анимации. Так или иначе, три фильма франшизы от Yellow, Black and White совокупно собрали более 5,9 млрд рублей, укрепив сказочный тренд на российском рынке. «На мой взгляд, нам удалось создать универсальное развлечение для всей семьи. Благодаря талантливой команде профессионалов у нас получилось не просто смешное приключенческое кино, но и уникальный, детально проработанный мир, который мы продолжим развивать, – рассказал БК генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян. – Вместе с партнерами нам удалось создать новый сказочный мир, который увлек всю страну и заставил зрителей с трепетом ждать продолжения. В нашей франшизе сплетаются современный и былинный миры, а герои любимых русских сказок не всегда оказываются теми, кем виделись в детстве. Мы смогли объединить волшебство и добрый юмор, неожиданные сюжетные повороты и захватывающий экшн». 2021-й стал годом выхода сразу трех крупных фэнтези – второго и третьего ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, а также КОНЬКА-ГОРБУНКА, первой высокобюджетной сказки от студии СТВ и продюсера Сергея Сельянова. Тем самым один этап сказочного тренда сменился другим, который продолжается и по сей день.

С 2021 года количество сказочных и вообще семейных проектов, представленных в кинотеатрах, начинает заметно расти. Чемпионами бокс-офиса друг за другом становятся ремейки советских сказок, как анимационных, так и игровых. На данный момент КОНЕК-ГОРБУНОК, ЧЕБУРАШКА, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ совокупно собрали 13,5 млрд рублей. Примечательно, что доля ЧЕБУРАШКИ в этой сумме составляет ровно половину, что, впрочем, не умаляет достижений других блокбастеров. К примеру, те же МУЗЫКАНТЫ стали лишь четвертым российским проектом современного проката, взявшим рубеж в 3 млрд.

Свой заветный рубеж наконец покорила и франшиза «Мельницы». ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ стал первым проектом во всей серии, перешагнувшим отметку в 1 млрд рублей валовых сборов. Последнее стало возможным благодаря росту цены билета и «Пушкинской карте», считает продюсер Сергей Сельянов: «Без учета этих обстоятельств мультфильм собрал бы 800–900 миллионов рублей. Картина не стала рекордсменом по зрителям, тем не менее ее результаты втройне приятны и дают перспективу на будущее в свете 20-летия франшизы и 25-летия студии «Мельница». Жизнь фильма не исчерпывается кинопрокатом, и этот цикл пользуется успехом и на телеканалах, и на платформах, демонстрируя огромные цифры. Мы все время чувствуем тотально позитивную ответную реакцию от зрителей, поэтому и не собирались прекращать развитие франшизы. Тем более кинотеатрам будет приятнее работать со следующим мультфильмом, ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, в дальнейшем выйдет еще один мультфильм про ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ». Пусть историческое достижение вызвано в том числе внешними экономическими факторами, остается только позавидовать стойкости и долголетию ведущей отечественной анимационной франшизы. Забавно, что совокупная касса «богатырских» мультфильмов практически идентична аналогичному показателю ПОСЛЕДНИХ БОГАТЫРЕЙ и равняется на данный момент 5,9 млрд рублей.

«В одной из презентаций для студентов я использую выборку с сайта «Бюллетеня кинопрокатчика», сделанную по анимации за последние двадцать лет. И по ней видно, как уже очень долго в секторе кинопрокатной анимации ничего не меняется. На мой взгляд, это уже в какой-то мере напоминает некие созависимые отношения между мультфильмами и зрителями, как в плохой паре, – с улыбкой отмечает Павел Шведов. – Здесь уже и аниматоры давно могут страдать от этой зависимости, и даже продюсеры. И зрители, возможно, уже давно тоже не в восторге от такого партнерства, но каждая из сторон все же получает какое-то наркотическое удовлетворение от того, что данный анимационный клондайк, вселенная ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ, сохраняется. Сегодня даже смешно вспоминать, что франшиза родилась из авторского проекта Константина Бронзита. Она стала отдельным, параллельным сердцем внутри нашего анимационного кино, которое живет само по себе, перекачивает ресурсы по каким-то параллельным кровеносным сосудам. Это совершенно особая замкнутая вселенная, индустриальный артефакт, или странный бриллиант, который уже нельзя раздробить, чью целостность нарушить невозможно».

Сергей Сельянов подтверждает то, о чем мы говорили в начале: отечественные продюсеры только недавно получили возможность делать крупнобюджетные, технологически сложные фильмы, за годы кропотливого развития наконец наработав в этом плане необходимую экспертизу. «Кино для детей, семейное кино – самое дорогое в мире, – говорит продюсер. – И дело не только в деньгах, но и в компетенциях, связанных с графикой, со строительством больших декораций, с богатым костюмным рядом, специальными видами съемок. Съемки большого фильма – совсем не то, что съемки обычных картин, которые тоже бывают прекрасны, но все-таки основную погоду делают крупнобюджетные проекты. Все это нужно было освоить, и мы стали системно выпускать подобные релизы года три назад. Как нам кажется, мы все лучше чувствуем зрителя. И потом, это просто само по себе должно приносить удовлетворение. Почему кинокомпания СТВ регулярно и системно делает такие картины? Еще и потому, что я просто это люблю, всегда этого хотел и вот дорвался. Чистое продюсерское счастье, когда на твою любовь зритель отвечает своей любовью».

СКАЗОЧНЫЙ МАЯТНИК

Каждый следующий семейный проект с известным брендом в основе сегодня автоматически воспринимается рынком как гарантированный суперхит. Но как долго это будет продолжаться? За последнее время БК поговорил с несколькими экспертами индустрии, и в ближайшей перспективе большинство из них настроено по данному вопросу оптимистично, хотя и с оговорками. Например, по мнению продюсера Алексея Учителя, со сказочным периодом в российском кинематографе еще как минимум 3–5 лет все будет неплохо. В то же время Учитель видит проблему в том, что скоро закончатся все известные мультфильмы и сказки.

Сценарист и креативный продюсер «НМГ Студии» Андрей Золотарев высказал возражение против моды на любые жанры, в том числе сказки и фэнтези. По его мнению, любой сильный жанровый тренд существует только в голове продюсера, который хочет получить гарантированную прибыль. Зритель же вовсе не идет за трендом, а готов смотреть совершенно любой жанр.

Генеральный директор «Марс Медиа» Юлия Иванова считает, что сказки останутся популярными у зрителей, как это было в прежние времена, и спада интереса к жанру ждать не стоит: «Сейчас на сказки можно ходить всей семьей, как детям и родителям, так и бабушкам-дедушкам. Каждое поколение найдет что-то в них для себя. Думаю, в первую очередь именно с этим связана популярность жанра сегодня. К тому же сами сказки в новом изложении стали совершенно особенными. К примеру, сегодня в них есть возможность адаптировать юмор к современному миру. Визуальная составляющая, которая имеет огромное значение в данном жанре, сейчас может быть реализована на высочайшем производственном уровне. Да и сами истории, которые берутся за основу адаптаций, будут вечны, потому что лучшие сказки – про людей и для людей, для каждого из нас. Производственный цикл столь масштабных проектов от начала съемок до выхода в прокат занимает довольно много времени. Все фильмы, как у нашей компании, так и проекты коллег, рассчитаны на максимально широкую аудиторию. И если в течение года будет выходить хотя бы пять таких фильмов, это останется и подарком для зрителей, и стимулом для развития нашей киноиндустрии».

Сергей Сельянов также склоняется к тому, что обилие сказок для аудитории не является проблемой. Все зависит в первую очередь от качества самих фильмов: «Если сказка удалась, ее преимущество состоит в том, что за пределами кинотеатров она будет жить долго на телевидении или платформах. Сказки легко могут жить 25–50 лет и больше, поэтому с финансовой точки зрения это позволяет распределять риски. Горизонт инвестирования при производстве сказок составляет не один год. Но если сказка не зацепила аудиторию в первый год, то очень мало шансов, что через 3–5 лет она вдруг как-то заиграет новыми красками».

Сегодня уже очевидно, что запущенная сказочная машинерия набрала ход и пока не собирается останавливаться. Например, у одной только компании «Марс Медиа» в разработке находятся три сказки: РУСЛАН И ЛЮДМИЛА, ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА и ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ. «Это очень разные проекты. Конечно, к каждому из них у нас индивидуальный подход. Объединяет всех одно – наша любовь и уважение к первоисточнику, на основе которого пишутся сценарии будущих фильмов, – рассказывает Юлия Иванова. – Стилистика каждого проекта будет разной. ВАРВАРА-КРАСА – с большим количеством современного юмора, с яркими персонажами. РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – масштабный, очень зрелищный проект с необычным визуальным решением. ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ – сложная, глубокая история с новыми персонажами».

Сергей Сельянов также поделился своими планами: «Мы сняли фильмы КОНЕК-ГОРБУНОК, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ОГНИВО, скоро приступим к съемкам ГОРЫНЫЧА. ОГНИВО с полной самоотдачей делает та же команда, что работала над ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и КОНЬКОМ-ГОРБУНКОМ. Мы испытываем удовольствие от процесса создания картины, а результат все-таки, помимо качества фильма, зависит от зрителя и от маркетинга. Надеемся, эта яркая живая сказка по мотивам книги Андерсена проявит себя в прокате». Также Сельянов рассказал, что еще три года назад совместно с американскими коллегами планировалось создание игрового сериала по ТРЕМ БОГАТЫРЯМ: «Предполагалось снять три сезона. Первый сезон основывался на первом мультфильме и был посвящен Алеше Поповичу. Был готов сценарий первой серии и посерийник остальных семи. Снимать должен был очень серьезный режиссер. Проект уверенно развивался, но потом по известной причине все остановилось. Я держу его в поле зрения, но не уверен, что его нужно делать как российский сериал. В качестве международного проекта он более интересен. Тогда мир восточно-славянского фольклора был привлекателен для зарубежной аудитории. Но, может быть, руки дойдут и до него. Возможно, что-то изменится, и мы возобновим работу. Эти темы вечные, а значит, выйдет фильм или сериал сейчас либо через десять лет, не имеет критического значения».

Обращает на себя внимание, что только в следующую «новогоднюю битву» заявлены сиквел БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (его выпустит «Наше кино»), ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА от создателей БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ (и через два года к нему обещают сиквел), а братья Андреасян готовят к выпуску ДОМОВЕНКА КУЗЮ. И это не говоря о приквеле ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ под названием ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ из пакета «НМГ Кинопрокат». Даже с оглядкой на емкость новогоднего периода представляется, что такому количеству столь крупных проектов будет тесно даже в столь успешный праздничный период. Тем не менее Эдуард Илоян убежден, что у ФИНИСТА есть все основания стать очередным хитом: «Во-первых, у франшизы есть лояльная аудитория, полюбившая проект в кинотеатрах и увеличенная за счет релизов на ТВ и онлайн-площадках. Во-вторых, сильная команда создателей: во главе сценарной группы – один из генеральных продюсеров нашей студии Виталий Шляппо, автор трилогии ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, ЧЕБУРАШКИ и других успешных проектов Yellow, Black and White, в режиссерском кресле – Дмитрий Дьяченко, а наш главный партнер – телеканал «Россия». В-третьих, подходящая дата выхода фильма в прокат. В новогодние праздники людям как никогда хочется верить в чудо. Раньше это желание исполнял ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, а сейчас, уверен, это получится и у ФИНИСТА».

По мнению Павла Шведова, рынок в отношении сказочных блокбастеров по-прежнему находится на низком старте, и в будущем кинопроизводителей и зрителей ждет несколько интересных трансформаций: «Мне кажется, мы до сих пор находимся в начале тренда. Фильмы, которые собирают сегодня большую кассу, могут быть не настолько хорошими, как нам может показаться. Однако зрители этого пока не видят, не ощущают, их сознание застит новизна. И, конечно, любовь к знакомым персонажам. Но в какой-то момент появится проект, созданный по лекалам ЧЕБУРАШКИ или БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, который окажется феноменально неуспешным. Это охладит сознание продюсеров и вернет им адекватность. Это заставит их обращать внимание уже на качество проекта, а не просто делать ставку на ностальгические чувства зрителей. Пока мы живем в растущем рынке, нам кажется, что еще есть множество лакун, до которых можно дотянутся. Однако в какой-то момент аудитория откроет глаза и ощутит не только чувство соприкосновения с любимым героем, но и увидит его новую реализацию на экране и, возможно, ужаснется. И это будет холодным душем для всего рынка».

Фото: кадры из фильмов ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, САДКО, АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

18.04.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин