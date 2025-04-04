Дивный новый мир: реальна ли вероятность возвращения голливудских мейджоров в Россию?

В конце апреля будет 100 дней, как США руководит 47-й президент Дональд Трамп. За этот период из Белого дома по внешнеполитическим трекам было отправлено довольно много крайне противоречивых сигналов. Их совокупность позволила многим экспертам прийти к предварительному выводу о том, что в российско-американских отношениях наблюдается положительная динамика. Данное обстоятельство дает нам повод вместе с участниками отрасли поразмышлять, реальна ли вероятность возвращения голливудских мейджоров на отечественный кинорынок в обозримой перспективе.

НОВОСТИ, НО НЕ СОБЫТИЯ

На фоне потепления российско-американских отношений наиболее оптимистично настроенные наблюдатели заговорили о возможном ослаблении антироссийских санкций по ряду ключевых направлений, в том числе в банковском секторе. Одним из известий, дающих повод для подобных спекуляций, можно считать опубликованное РБК интервью с главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи. С его слов, он готовит white paper для властей США, в котором один из основных блоков – как раз вопрос снятия ограничений с деятельности российских банков. Решение проблемы трансграничных платежей, от которой страдает не только российская, но и американская сторона, заметно повышает вероятность возвращения популярного англоязычного контента на российские онлайн-платформы. Данная гипотеза впервые прозвучала в другой заметке РБК, в которой PR-директор Okko Артем Саргсян рассказал, что у стриминга возобновилось общение с некоторыми мейджорами. В то же время он отметил, что говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано, так как все зависит от политической ситуации. В той же публикации указывалось, что контакты с Голливудом налаживает и «Кинопоиск». По словам директора по контенту Николая Буца, компания ведет переговоры с коллегами по рынку вокруг большого пакета новинок Lionsgate, в числе которых был назван и без того ожидаемый в официальном летнем прокате боевик БАЛЕРИНА, продолжение франшизы ДЖОН УИК.

На момент выхода данной публикации БК не удалось получить уточняющие комментарии от представителей Okko и «Кинопоиска». Впрочем, и без новых подробностей легко объяснить, почему возобновление поставок заокеанского контента на российский рынок в первую очередь начнется в сегменте платформ. В отличие от кинопроката, онлайн-кинотеатры с самого начала отказались от идеи показывать фильмы и сериалы без разрешения правообладателей. Приучить людей платить за легальный контент было главной миссией всего рынка, и в одночасье обнулить долгие годы планомерного развития и огромные инвестиции в это направление участники отрасли не могли себе позволить.

Второй медиасегмент, который также сравнительно оперативно может возобновить поставки западного контента – телевидение. Согласно пресс-службе телеканала ТВ-3, основная причина, по которой фильмы и сериалы голливудских студий-мейджоров остаются недоступными для легального рынка в России – прекращение сделок с февраля 2022 года. Ранее приобретенные права могли не истечь до сих пор, но новые соглашения не заключались по очевидным обстоятельствам. «Перспективы возвращения голливудских студий на российский рынок напрямую зависят от снятия санкций – как финансовых, так и политических. Пока эти ограничения остаются в силе, возобновление сотрудничества невозможно. Если же барьеры будут сняты, можно будет говорить не только о возврате «вечнозеленых» тайтлов, но и о появлении новых проектов. Однако условия для этого зависят не столько от игроков медиарынка, сколько от внешнеполитической ситуации в целом», – подчеркнули в пресс-службе телеканала.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с БК предлагает не обольщаться насчет того, как быстро возобновятся поставки заокеанских тайтлов на территорию России даже в случае серьезного снятия санкций: «Я вижу пока больше ожиданий, чем реальности. Радужные надежды распространяются на многие сферы (например, на автопром), и в том числе на крупные онлайн-тайтлы. Мы прекрасно понимаем, что прекращение контактов носило искусственный характер ввиду определенных причин. Постоянное взаимодействие представителей наших и зарубежных компаний сохранялось. Но если завтра скажут, что снимаются все санкции, транзакции разрешены и SWIFT возвращается, то останется ряд проблем, которые, очевидно, не решаемы в один миг. Основная из них – потребуется некоторое время (предположительно несколько месяцев) для проверки и приведения контента в соответствие с буквой закона, действующего на данный момент в России. С 2022 года кардинально поменялось законодательство в сфере контроля за содержанием контента. Не факт, что все фильмы, которые вернутся, будут соответствовать текущим законам (речь о запрете пропаганды чайлдфри, ЛГБТ и прочем). Как мы видим по ситуации с российскими онлайн-кинотеатрами, никто не в безопасности. Даже если этот контент уже несколько лет находится в библиотеке и раньше не привлекал внимание Роскомнадзора, то не факт, что так будет и сейчас. Утрированный пример: можно уже имеющуюся в библиотеках КРАСОТКУ запретить за пропаганду проституции. То есть надо пересмотреть все, не только новое. И это непростой и продолжительный процесс».

В то же время иностранным игрокам важно понимать, что они вернутся на гораздо более конкурентный рынок, чем раньше, отметил Кусков: «Конечно, зрители соскучились по голливудскому контенту, по фильмам, которые в свое время им пришлись по вкусу. Но три последних года российская индустрия не стояла на месте, многие зрители стали больше смотреть отечественное кино. Они уже перестроились, даже те, кто раньше предпочитал зарубежный контент. На момент, когда мейджоры уходили, у нас было не более 29 миллионов подписок, сегодня – 58 миллионов. То есть за три года – фактически двукратный рост почти на одном только отечественном контенте. Иностранным кинокомпаниям нужно будет в какой-то степени доказывать свою состоятельность, чтобы люди платили деньги за их фильмы».

Также Кусков напомнил, что американские фильмы раньше в основном работали в онлайн-кинотеатрах по TVOD. То есть была востребована система покупки за единицу контента, но в текущих условиях гораздо более популярна SVOD, система ежемесячной подписки. И насколько будут нужны сегодня западные релизы в рамках транзакционной модели – большой вопрос.

СХЕМЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Насколько все же реально возвращение западного контента в легальное российское поле в текущих условиях? Анонимный собеседник из числа представителей медиарынка поделился с БК информацией о том, что данный вопрос прорабатывается вполне всерьез, причем как для платформ, так и для ТВ. В свою очередь, с заокеанской стороны есть, по меньшей мере, одна крупная студия, которая выражает осторожную заинтересованность и даже прорабатывает схему возвращения. Понятно, что голливудские компании пока не собираются приходить полноценно и вновь открывать офисы в Москве. Рассматривается модель через партнерства и лицензирование контента. Данная схема поначалу будет затрагивать «вечнозеленые» тайтлы, чтобы потом перенестись и на новинки. Очевидная проблема здесь в том, что не очень понятно, какая структура в России может стать лицензиатом голливудской продукции, учитывая, что все крупные холдинги в стране остаются под санкциями.

Другой анонимный собеседник БК, не став опровергать приведенную выше информацию, выразил сомнение, что в случае позитивного развития событий и планомерного снижения санкционного давления на российский рынок будет стремиться только один мейджор: «Я не удивлюсь, если большинство игроков на самом деле сейчас изучают вопрос про возвращение. Самозапрет не касается обсуждений возможных условий. Насколько я знаю, даже в худшие времена переговоры с российскими компаниями не карались какими-то санкциями. Это не может случиться по принципу, когда одна студия решила и стала что-то делать, а другие – не будут. Студии консолидированы и принимают решения на уровне MPAA, и поэтому, я думаю, некая синхронизация их действий будет. Но какие именно действия предпримет MPAA, чтобы можно было начать говорить о допустимости возобновления ведения бизнеса и лицензирования на территории России – вот это уже зависит от политических процессов. Очевидно, что прежняя структура рынка с непосредственным присутствием компаний-мейджоров – это зрелая модель. Ее воспроизведение даже при самом оптимистичном сценарии пока невозможно в течение ближайших лет».

Будет или нет снят запрет на поставку контента крупными студиями – зона рискованного прогнозирования, отмечает наш анонимный собеседник. Но вероятность того, что это самоограничение может быть снято быстрее, чем мы думаем, на данный момент существует: «Когда есть вероятность того, что это произойдет, нормальная реакция управленцев и бизнеса – попытаться подготовиться и перед возможной ситуацией быть в лучшей форме. Это и рождает большое количество разговоров о возврате. Мы все понимаем, что это вопрос политический, поэтому говорить о каком-то решении вне политического контекста бессмысленно».

Наши собеседники сходятся на том, что пусть временным, но действенным решением проблемы будет именно модель лицензирования, когда определяется компания-лицензиат, которая работает без ограничений по набору игроков на рынке. Так как она будет той коммерческой структурой, что покупает лицензии для распространения контента на конкретной территории, то и ограничения, связанные с санкциями, студии уже не станут волновать, считает один из наших анонимных собеседников: «Если студия решает открыть свой офис на определенной территории, чтобы работать или не работать с определенными структурами, это может вызывать ограничения. Но если речь идет о коммерческом покупателе лицензионных прав, то, я думаю, это уводит компании в сторону от любых юридических упреков». Понятно, что различные риски продолжат сохраняться, и, возможно, из-за них поставки в Россию будут замедлены. Предполагается, что покупать лицензии на голливудские проекты сможет любая отечественная компания, достаточно крупная, чтобы позволить себе это в финансовом плане. «Можно предположить, что студии будут лицензировать свой продукт на разные структуры. У каждой студии она может быть своя, могут быть какие-то пересечения. А российская компания, в свою очередь, уже будет лицензировать без оглядки на ограничения, имеющиеся у студий. Это самая логичная модель. Могут быть и сценарии, при которых студии лицензируют лишь игрокам, не находящимся под санкциями. Но, на мой взгляд, это не самая устойчивая модель, потому как мы понимаем, что санкционные игроки вроде «Газпрома» и НМГ не станут мириться с подобной дискриминацией и явно будут какие-то последствия», – рассуждает собеседник БК на условиях анонимности.

НОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Даже если в скором времени будут появляться подтверждения того, что вышеописанные схемы начали реализовываться, очевидно, что до традиционного кинопроката данные изменения доберутся едва ли не в последнюю очередь. Глава АВК и управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков рассказал БК, что он пока не видит предпосылок для возвращения студий, и, по его данным, на сегодня нет даже намека на возобновление переговоров с ними.

В то же время любопытно, что опрошенные нами спикеры не увидели сдерживающего обстоятельства в том факте, что на протяжении почти трех лет в России отдельные площадки демонстрировали голливудские блокбастеры без разрешения правообладателей. По совокупности всех факторов мейджоры, судя по всему, и в самом деле не будут считать это серьезным препятствием для своего возвращения на российский рынок. На вопрос, какова вероятность того, что отечественная компания-лицензиат не станет давать легальный контент площадкам, работавшим «пираткой», наш собеседник на условиях анонимности ответил, что это маловероятно: «Если бы на рынок вернулись сами студии, подход с избирательной росписью мог бы иметь место. Но в упрощенной модели – вряд ли. Главное, что прекратится теневой показ фильмов, так как у них на нашей территории появится правообладатель».

С таким прогнозом согласна и руководитель букинг-агентства «Оптима Кино» Елена Хажинская: «Мое мнение, что существующий теневой прокат не повлияет на отношения с мейджорами 2.0. Если у них будет желание вернуться и возможность им такую предоставят, то прошлые «грехи» кинотеатров для студий обнулятся. Думаю, наш рынок однозначно готов к возвращению. И дистрибьюторов, умеющих и знающих специфику работы со студиями, достаточно, и кинотеатры еще не забыли правила игры. А вот как будет вести себя профильное министерство – предугадать сложно».

В то же время Денис Кусков напоминает, что традиционные кинотеатры все последние годы пребывают в гораздо более шатком положении, чем платформы. До пандемии кинопоказ превосходил рынок онлайн-кинотеатров, а сейчас все поменялось. Очевидно, что возвращение крупных зарубежных фильмов в традиционные кинотеатры будет всячески приветствоваться, но это уже не вызовет какого-то взрывного эффекта, считает эксперт. По данным исследования TelecomDaily, 62% пользователей, которые платят деньги онлайнкинотеатрам, если не могут найти контент, идут в серую зону. Это не просто люди, которые всегда экономят, а те, кто платит, но не может найти желаемое, подчеркивает Кусков. По этой причине он также считает, что голливудские компании не станут упускать возможность вернуться на российский рынок легальным образом: «Всем будет выгодно, чтобы новый контент находился в публичной зоне. От этого выиграют и платформы, и кинотеатры, и правообладатели, которые сейчас получают ноль прибыли, а так перестанут терять деньги».

«Дела в голливудском бизнесе идут не настолько великолепно, чтобы какая-то одна студия, если нет внятного, четкого политического запрета, могла себе позволить не лицензировать продукт в России, – вторит коллегам наш анонимный собеседник. – Это можно было представить в какие-то жирные годы, но я не верю, что мейджор сегодня будет игнорировать возможность работы на российском рынке. Может, будет какое-то замедление, связанное с инфраструктурой и возможностью использовать имеющиеся договоры и бизнес-взаимосвязи, но, я думаю, так или иначе это будет синхронный процесс». Другими словами, если мейджоры будут возвращаться, то сделают это, скорее всего, все вместе.

Елена Хажинская надеется, что, несмотря на все пертурбации, гипотетическое возвращение западного контента нормализует ситуацию в российских кинотеатрах: «Публика еще не успела кардинально поменяться, мы это видим по посещаемости. Основная аудитория ушла из кинотеатров из-за того, что ей за редким исключением нечего там смотреть. Сказки, семейные проекты, комедии, патриотическое кино – это то, чем занято 80 процентов экранного времени. Не важно, хорошо это или плохо, но давайте признаем, что молодежи это просто неинтересно, а именно молодежь – основной драйвер просмотров в будние дни. Российское законодательство действительно накладывает определенные ограничения, но дистрибьюторы уже научились подгонять западное кино под необходимые требования. Да и, справедливости ради, вектор неудобных для нас тем в Голливуде меняется, по крайней мере, на ближайшие четыре года».

Подытоживая, можно сказать следующее: вопрос возвращения Голливуда в Россию носит не только технический или этический (для студий, по крайней мере) характер, но и политический. Если в ближайшем будущем нынешние правительства двух стран найдут точки соприкосновения и сотрудничества на высшем государственном уровне посредством, по сути, властных институций, то и бизнес подтянется за этими решениями и использует пускай временные, но рабочие механизмы проникновения на наш рынок. Очевидно и то, что консервативный поворот, который наблюдается и усиливается в Штатах с приходом Трампа на новый президентский срок, вполне может стать здесь идеологическим подспорьем. Но стоит помнить, что эти процессы, при всем характерном для нынешней американской власти стремлении к быстрым решениям и спонтанным поступкам, не произойдут мгновенно, поскольку все равно будут вынуждены задействовать множественные, зачастую, вероятно, свежесозданные бюрократические механизмы.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ОГОНЬ И ПЕПЕЛ

04.04.2025 Автор: Никита Никитин, Вероника Скурихина