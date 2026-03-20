Доктор из Простоквашино: итоги российского онлайн-проката в феврале 2026 года

Февраль в онлайн-кинотеатрах прошел под знаком семьи, однако без перекоса в исключительно детский контент. Немалым вниманием пользовались и те релизы, которые одинаково интересны всем возрастным группам внутри семьи, как, например, снова набравшие очков ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ или НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ.

Однако безоговорочным лидером стал новогодний хит ПРОСТОКВАШИНО, первым из участников «новогодней битвы» вышедший онлайн. Экранизация произведений Эдуарда Успенского была представлена на шести площадках из семи участников топа и на четырех – Okko, «Иви», Wink и КИОН – стала лидером, а на оставшихся двух – «Кинопоиск» и Start – получила серебро. На последней платформе лидерство удерживает ЧЕБУРАШКА, который зрители пересматривают в том числе на фоне новостей о скором цифровом релизе второй части.

На стриминге «Яндекса» чарт возглавили ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ, которые также были проданы Okko. Там анимация закрепилась на третьем месте.

Не слишком ярко выступившая в прокате комедия ДОБРЫЙ ДОКТОР заинтересовала зрителей сразу четырех онлайн-кинотеатров. Выше всего фильм с Юрием Стояновым и Виктором Хориняком поднялся на Premier, где традиционно ценят комедии, заняв вторую строчку. В Okko и КИОН ремейк французской ленты оказался на четвертом месте, а в «Иви» – на восьмом. С высокой вероятностью цифровой релиз новинки спровоцировал интерес к предыдущей актерской работе Юрия Стоянова – НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Летняя комедия оказалась в чартах тех площадок, где пользователи не смогли найти зимнюю картину в базовой подписке: это «Кинопоиск» (8-е место) и Start (7-е место). Еще один новогодний фильм, ЗА ПАЛЫЧА! 2, нашел свою аудиторию на платформах Premier (5-е место) и Okko (6-е место).

А темной лошадкой чарта оказался психологический триллер МОЙ СЫН, вышедший с длинным цифровым окном на четырех стримингах. Выше всего ленту с Юлией Снигирь и Леоном Кемстачем поставили подписчики «Иви» – на второе место. Пользователи Wink определили ее на пятое место. На КИОН и Okko картина из программы фестиваля «Маяк» стала седьмой и восьмой соответственно.

Не исключено, что на фоне новостей о скором выходе пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые» полнометражный фильм, который служит предысторией к новым сериям, ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ укрепил свои позиции в рейтингах сразу четырех онлайн-кинотеатров. Впрочем, в первую пятерку проект вошел только на Wink, заняв второе место. На «Кинопоиске» рост популярности составил три строчки: с девятого места в январе картина поднялась на шестое в феврале. На Start у ленты восьмое место, на «Иви» – десятое.

Среди зарубежных релизов отличную динамику показывает ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, сохранившая присутствие в чарте «Кинопоиска» (3-е место) и Okko (5-е место). А главными сюрпризами февральского рейтинга можно назвать появление в топах ГРЕНЛАНДИИ, занявшей десятую строчку на «Кинопоиске» – проект очевидно решили посмотреть на фоне выхода в прокат сиквела. Этот же фактор, релиз продолжения истории, спровоцировал просмотры драмы РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ, обеспечившие ей четвертое место на «Иви». Зрители Start верны одному из ведущих брендов площадки – Чебурашке. Это доказывает интерес к документальному проекту ЧЕБУРАШКА 2. КАМЕРА, СВЕТ, АПЕЛЬСИН!, замкнувшему топ-10 стриминга. А в онлайн-кинотеатре Premier высоким спросом пользуются полные метры телеканала ТВ-3, также входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», ВМЕСТЕ НАВСЕГДА и ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА.

В сериальном сегменте лидерство захватили новинки, выходившие параллельно на ТВ. В первую очередь это проекты ГПМ РТВ «Госзащита», чья премьера состоялась на трех площадках, и «СашаТаня». Новинка с Владимиром Сычевым расположилась в чартах Premier, «Кинопоиска» и Okko на втором, третьем и четвертом местах соответственно. Январский сезон хита «СашаТаня» на домашней платформе Premier стал третьим, на Wink поднялся с седьмой на пятую строчку, а в Okko сохранил свою позицию на седьмой. Еще две новинки, обе выходившие на СТС, были представлены одновременно на «Кинопоиске» и Okko – это комедии «Трешка» и «Мистер Ноготь». История героини Юлии Александровой стала лидером на площадке «Яндекса» и третьей на стриминге «Сбера», а сериал о том, как герой Александра Робака сменил профессию, в тех же онлайн-кинотеатрах стал вторым и шестым соответственно.

Второй сезон саги «Дети перемен» уверенно чувствует себя на производящих платформах: первое место на Start и второе на Wink. В сервисе «Ростелекома» в статусе непобедимого хита выступают «Ландыши», закрепившиеся также на восьмом месте чарта «Кинопоиска». Интересно, что популярность «Детей перемен» подняла волну интереса к проектам с Викторией Исаковой в образе «женщины от криминала». Так на Start на шестом месте обосновался экшн-триллер «Надежда» 2020 года. В Okko сыграла ставка на победителя фестиваля «Новый сезон», драмеди «Встать на ноги», занявшего первую строчку. На «Иви» вышел новый сезон местного хита «Первый отдел», ожидаемо возглавившего чарт. Пользователи КИОН заинтересовались постапокалиптической драмой «Резервация», оказавшейся на первом месте, и триллером «Черное солнце», расположившемся на второй строчке. На Premier позицию лидера не уступают «Реальные пацаны», очевидно, на фоне активно развивающейся карьеры актера Николая Наумова. А на «Кинопоиске» выход полнометражного фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА вызывает желание пользователей пересмотреть оригинальный сериал «Король и Шут», закрепившийся на седьмой строчке.

Фото: кадр из фильма ПРОСТОКВАШИНО

20.03.2026 Автор: Вероника Cкурихина