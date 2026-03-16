top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» дотягивается до 2 млрд рублей

Автор: Георгий Романов

16 марта 2026

Единственной новинкой чарта стал «Марсупилами. Пушистый круиз»

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала семейная картина Сарика Андреасяна СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK), которая смогла заработать чуть больше 66 млн рублей (149,2 тысячи зрителей). Проект вплотную приблизился в отметке в 2 млрд рублей и уже в понедельник сможет преодолеть эту престижную планку. 

Единственной новинкой, которой удалось пробраться в топ-10 лучших релизов уикенда, стала французская комедия МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (EXP). Релиз заработал около 15 млн рублей (32,2 тысячи зрителей) за четыре дня проката, что позволило ему занять девятое место в таблице. 

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Новости Рецензии Кино TV online

