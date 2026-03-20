  • Предварительная касса четверга: «Домовенок Кузя 2» ожидаемо возглавил прокат

Автор: БК

20 марта 2026

Новинка заработала в стартовый день порядка 22 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала семейная картина ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (AK). Новинка заработала около 22 млн рублей (57,3 тысячи зрителей) и претендует на 230-260 млн рублей по итогу уикенда. 

Британский триллер НА ЦЕПИ (VLG) начал свой прокат с почти 3 млн рублей (5,3 тысячи зрителей), что позволило ему занять пятое место в таблице лучших релизов четверга. Скорее всего, к вечеру воскресенья в копилке релиза окажется 15-18 млн рублей. 

Другая отечественная работа, рассчитанная на самого юного зрителя, ДОКТОР ГАФ (CP) стартовала с восьмой строчки таблицы. Фильм с Сергеем Гармашом записал на свой счет порядка 1,7 млн рублей и может рассчитывать на 20-25 млн рублей к концу недели. 

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал французский детектив ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (PVZGL). На счету фильма с Джоди Фостер оказалось 1,5 млн рублей, что за четыре дня проката должно превратиться в 10-12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2

