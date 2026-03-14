«Дух огня»: сессия «Анимация 2030: контент, аудитория, влияние»

В рамках деловой программы XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» состоялась сессия «Анимация 2030: контент, аудитория, влияние». Модератором встречи выступила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

Панель по анимации в Ханты-Мансийске проводится впервые. Сверхзадачей мероприятия было обозначить развитие региональных возможностей. После представления участников речь зашла о цифрах. 70% производства анимационного контента сейчас приходится на Москву, небольшая часть – на Санкт-Петербург и Воронеж, остальные территории представлены неравномерно и пока что довольно скромно, хотя в Ассоциации состоят уже 18 регионов. Прирастать анимация, по мнению директора Ассоциации, будет именно регионами. Была отмечена необходимость организовать взаимодействие между образовательными структурами и продюсерами. Например, в Ханты-Мансийском округе сейчас работает три школы креативных индустрий, и стоит задача сохранения новых подготовленных кадров на местах, чтобы образовалась собственная производственная структура.

Первой выступала гостья из ЮАР. Диана Мейкинг, директор фестиваля Cape Town International Animation Festival, рассказала аудитории, как развивается анимационная индустрия в Африке и как национальные проекты выводятся на международные рынки. По словам спикера, производители контента заинтересованы не столько в характерах, сколько в отражении африканского наследия, современной жизни и психологии. Идет активный поиск новых каналов дистрибьюции и партнеров по копродукции. В зале прозвучало предложение создать мост между российскими и африканскими анимационными студиями.

После презентации африканских коллег слово взял Алексей Богатырев, продюсер, руководитель анимационной студи «Воронеж», директор Школы анимации. На счету студии 10 полнометражных проектов, 4 сериала, опыт сотрудничества с зарубежными онлайн-площадками. Штат – 350 человек. Алексей подчеркнул, что в последних проектах студия старается фокусироваться на исторических событиях и на воссоздании природных локации России. Изначально несколько проектов предполагались как сериалы, но, выйдя на зарубежный рынок, создатели столкнулись с тем, что потребитель хочет такой же проект, но в полнометражном формате. По словам спикера, задача соединить серии в полный метр – сложнее, чем может показаться на первый взгляд, но еще труднее, как показал опыт, разъединить полный метр на отдельные серии. В качестве насущной проблемы было обозначено отсутствие колледжа креативных индустрий: молодые люди заканчивают школы, а дальше развиваться в кинообласти в регионе негде. В завершении выступления Алексей пригласил участников в Воронеж на фестиваль «Мультпрактика». В этом году организаторы ожидают порядка четырех тысяч заявок.

Следом выступал Николай Иванов, директор анимационной студии ChildGood animation из Ростова-на-Дону. Структура существует с 2022 года и позиционирует себя, как анимационный стартап. В презентации были представлены цифровые и онлайн-продукты, направленные на развитие когнитивных навыков детей. Спикер поделился личным опытом оптимизации производственных процессов, значительным сокращением расходов и увеличением скорости производства с помощью ИИ. В планах Иванова – создание анимационного кластера в родном городе.

Далее к аудитории обратилась Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, продюсер анимационной компании «Ярко». На счету студии 10 сериалов и один полный метр. Сейчас в работе еще два полнометражных фильма и один сериал. Поговорили об экономических трендах, согласно которым больше не актуально производить контент для международных рынков. Сейчас большинство игроков сосредоточены на лицензировании, соответственно, стараются выехать на «вечнозеленых» брендах, экранизациях сказок. Лицензироваться с новыми брендами стало сложнее, чем, к примеру, пять лет назад. В качестве феномена был представлен сериал «Технолайк». По словам спикера, это был продюсерский риск, но лицензионная программа удивила. Продукт вышел в декабре, а сейчас, в марте, она закрыта практически по всем направлениям. Начали работу с социальных сетей, сделали программу по кибербезопасности, и на этой идее выстроили эко-систему еще до выхода сериала. Этот подход обеспечил результаты, заметно превышающие ожидания.

Следующим спикером стала Ника Овчарова, руководитель отдела маркетинга СТС по анимации. Она подчеркнула, что анимация – не просто формат создания детского контента, а инструмент зарождения культурного кода в детях. Сегодня на конкурентную способность, по ее словам, влияет не только качество, гораздо важнее - сильные персонажи и живые миры, с которыми дети могут себя ассоциировать. Раньше основным окном распространения контента было телевидение, теперь ребенок живет в информационном пространстве 360, и для успеха важно, чтобы проект существовал на разных платформах, онлайн и офлайн. Нужна многослойная система коммуникации, большую роль в которой играют цифровые платформы, бонусный и игровой контент. Оффлайн формат важен для создания сильной эмоциональной связи с персонажами. Сегодня приходится поспевать за изменениями «новых людей», у которых активно меняются когнитивные привычки и возможности.

Далее производственный блок продолжила презентация SberStudios. Исполнительный директор Центра иммерсивных решений Алексей Храмцев познакомил аудиторию с возможностями студии, веб-платформами для кинопроизводства, создания виртуальных миров, графики, спецэффектов и цифровых аватаров. Была показана презентация совместного проекта с Третьяковской галереей, в котором благодаря нейросетям оживают картины. В завершении презентации Алексей пригласил всех желающих на экскурсию в свой производственный хаб.

Следующим спикером выступила Юлия Кукушкина, руководитель аналитического департамента, «Союзмультфильм». Она подчеркнула необходимость учитывать постоянно меняющиеся интересы детей, обозначила большую потребность в базовых смыслах. Целевая аудитория меняется – меняются продукты и дистрибуция. Сломалась история с жизненным циклом бренда. Теперь у создателей есть всего 2-3 секунды, чтобы успеть заинтересовать детей в условиях огромной конкуренции между современными персонажами. В каком формате случаться эти секунды, предугадать сложно, поэтому нужно быть представленным везде, в том числе оффлайн. ИИ, по словам Юлии, – это вызов, поскольку теперь люди могут сами создавать контент. «Союзмультфильм» стремится стать мультиразвлекательным хабом и возглавить это направление, поэтому активно заинтересован в брейнсторме с аудиторией.

Далее последовал международный блок. Милета Поштич, директор центра комиксов и анимации Сербии, поделился своим кинематографическим путем, рассказал о том, как старается сделать процесс создания анимации креативным и перенимает опыт скандинавских стран, где над проектами работают команды художников по развитию истории. Ли Гэ, директор Пекинского международного детского кинофестиваля, поделился примером работы на стримингах Китая с малобюджетным контентом. На первой фазе, благодаря использованию коротких видеороликов на различных платформах, укореняют бренды без вложения крупных средств. На втором этапе создаются производственные и финансовые коллаборации. Магазины, созданные для продажи товаров, связанных с запущенными на первом этапе брендами, часто успешно работают в Китае. Если второй этап стал удачным, следует расширение бизнес-модели. В итоге контент небольшого масштаба может трансформироваться в крупную отраслевую систему. Все этапы должны следовать поэтапно, чтобы гарантировать стабильность функционирования отрасли и не требовать крупных затрат в начале проектов.

Ирина Мастусова отметила, что китайская анимация на глазах индустрии из региональной истории превратилась в мировой феномен, и сотрудничество с Китаем - один из базовых векторов развития нашей анимации. Также она подтвердила информацию о том, что подписаны соглашения о сотрудничестве на уровне руководства стран.

Работа с Россией хорошо налажена и у Ирана. Как заявляет Мохаммад Хамадани, продюсер, основатель анимационной студия Skyframe, в начале совместного пути он ожидал большого культурного разрыва, но на практике в наших культурах оказалось много созвучных символов. Была показана презентация совместно созданных проектов, среди них оказались МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН, БАРБОСКИНЫ и другие.

За турецкий рынок отвечала Карина Миа Салтыкова, продюсер и генеральный директор KUNAY Film. Разговор шел о развитии турецкой анимационной индустрии, в которой заданы два направления: локальный рынок и импорт российской анимации в Турцию. Сейчас более 3% турецкого рынка занимают российские проекты. 10 отечественных картин выходят на территории Турции и Северного Кипра. Новое стремление рынка – чтобы релизы выходили в те же даты, что и в России. Кроме того, был подчеркнут интерес со стороны Турции к копродукции.

Завершающим спикером выступил Николай Данн, режиссер, продюсер, основатель образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль плюс» и одноименного международного фестиваля детского и семейного кино. Он напомнил, что анимация – это инструмент образования, воспитания и детской психологии, призвал сделать акцент на кинопедагогике и создании пространства важных смыслов.

Подводя итоги встречи, модератор подчеркнула, что анимация работает как «мягкая сила» и имеет огромную роль в формировании государственной структуры. Мастусова сообщила, что шаги в этом направлении уже делаются: 11 марта состоялась отраслевая встреча лидеров анимационной индустрии с министром экономики Максимом Решетниковым по формированию стратегии развития креативных индустрий.

14.03.2026 Автор: Ольга Куликова