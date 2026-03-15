  «Дух огня»: сессия «Детский и семейный контент как национальный приоритет»

«Дух огня»: сессия «Детский и семейный контент как национальный приоритет»

На деловой программе эксперты обсудили роль кино в формировании ценностей и будущего поколения

В рамках деловой программы XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» состоялась пленарная сессия «Детский и семейный контент как национальный приоритет. Роль кино в формировании ценностей и будущего поколения».

В дискуссии приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук; президент Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица; член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль; старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова;  заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Юлия Голубева; генеральный продюсер 1-2-3 Production Артем Михалков; генеральный продюсер Okko, президент Международного фестиваля детского и семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев (онлайн); режиссер, сценарист Алексей Герман;  председатель совета директоров АО «Киностудия „Союзмультфильм“», генеральный директор АО «Киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького» Юлиана Слащева; директор Пекинского международного детского кинофестиваля Ли Гэ (Китай); вице-президент Ассоциации образовательного кино и медиа стран БРИКС Сайед Султан Ахмед, (Индия, онлайн); главный директор управления кинематографии Бирол Гювен (Турция). Модератором пленарной сессии стал основатель, генеральный продюсер издания DREAMCAST Трифон Бебутов.

Открыл встречу губернатор. Он поделился детскими воспоминаниями, большую роль в которых играло кино, и определил задачу фестиваля стать пространством для развития молодых кинематографических команд. «Сегодня мы наблюдаем фундаментальные изменения в подходе к развитию детского и семейного контента. Государственная политика в этой сфере претерпела существенную эволюцию, превратившись из простого направления работы в стратегический приоритет. Это особенно важно для Югры, где каждая девятая семья является многодетной, а значит, вопросы воспитания и культурного развития детей напрямую влияют на будущее региона», – заявил Руслан Кухарук.

Следом слово взял Эмир Кустурица. Режиссер отметил рост конкуренции за внимание зрителя, на фоне которой особенно важно говорить с людьми о ценностях и смыслах. «Коммерческий успех не всегда равен настоящему качеству, но по-настоящему хороший фильм всегда остается в душе зрителя и становится частью культуры», – отметил президент фестиваля. Он подчеркнул необходимость детскому кино быть зрительским, и затрагивать внутреннего ребенка в каждом из нас. По его словам, эстетика всегда происходит из этого источника.

Член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль на вопрос о мотивации крупной промышленной компании вкладываться в контент для детей и подростков, отметил необходимость формирования будущих потребителей и будущих сотрудников. Он рассказал, как компания работает с контентом, объясняя в детских продуктах, что такое нефть, как ее добывают и зачем. Приводил в пример ФИКСИКОВ, СИНИЙ ТРАКТОР и другие проекты, в которых «Газпром нефть» знакомила зрителей с работой автозаправок и нефтяных платформ. Кроме того, Александр представил серию сказок народов Севера, которая сначала будет продемонстрирована на фасаде стенда компании на промышленном форуме, а позже выйдет в качестве детской анимации на платформе Premier.

Использование детского и семейного контента как инструмента бытового просвещения отметила и Вера Подгузова. «Мы поддерживаем проекты, обращенные к истории и культуре, к образам национальных героев. Через финансово-образовательные программы и сохранение идентичности участвуем в инициативах, которые работают на будущее страны. Это наша осознанная позиция как финансового института, отвечающего за развитие страны», – подчеркнула выступающая.

«Газпром-Медиа Холдинг», обладающий обширной экспертизой в вопросах создания и продвижения детского и семейного контента, представляла Юлия Голубева. Заместитель генерального директора привела пример, как холдинг работает с аналитикой для разработки новых проектов. «Полтора года назад появились результаты исследования «Образ героя в современном кинематографе», а прямо сейчас завершаем исследование «Культурного кода россиян», его влияние на восприятие, выбор и в том числе на медиапотребление. «Разговаривая с людьми по всей стране о том, что такое хорошо и плохо, мы подтверждаем свои гипотезы, избавляемся от сомнений и получаем вдохновение», – подчеркнула она. По словам спикера, среди обилия контента, который в том числе радует качеством, мало оригинальных проектов и новых героев. «Конечно, сказки и ремейки – значимая и коммерчески успешная часть киноиндустрии, их нужно продолжать снимать, но важно соблюдать баланс. Если новых сюжетов и героев будет недостаточно, мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда у аудитории возникнет усталость, и она способна утратить интерес к киноновинкам в целом. Мы видим этот вызов и держим его в фокусе. И я не сомневаюсь, что фильмы, представленные в программе этого 24-го фестиваля «Дух огня», удивят нас в этом смысле» – подытожила Голубева.

Ее мысль подхватил генеральный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production, также входящей в структуру ГПМ, Артем Михалков. Он обозначил важность воспитательной и просветительской деятельности и предложил сделать фокус на продвижение проектов в Индию, Китай, Таиланд, чтобы создать мост между странами через культурный код, заложенный в сказках.

Постановщик Алексей Герман сделал акцент на необходимости говорить с подростками на понятном им языке, призывал к балансу между интересом и эмоциональным восприятием и проверял присутствующих на знание пристрастий современной молодежи. Он подчеркнул, что мы живем в новую эпоху, способы коммуникации в которой активно меняются, и производители контента обязаны это учитывать. Герман ожидает взрыв возможностей в производстве и утверждает, что в конце 2027 года будут производиться целиковые полнометражные фильмы с помощью искусственного интеллекта, и они уже не будут выглядеть пластиковыми.

Юлиана Слащева согласилась с предыдущим спикером и выразила намерение за год построить обновленный «Союзмультфильм». На данный момент в киностудии работают 800 человек, 600 из которых пока полностью придерживаются традиционного формата. Стоит острая необходимость научиться делать контент быстрее и дешевле, чем сейчас. Тестируются новые способы взаимодействия с аудиторией, где сначала создаются рилсы, потом книги, потом аудиоподкасты, следом игрушки, и лишь за ними идут полноценные серии анимационного сериала.

Следом к дискуссии подключился Гавриил Гордеев. Он говорил о психологии детей и их потребности воспринимать контент не в одиночку, а в связке с родителями. Гавриил утверждает, что наибольшие эмоции возникают при совместном просмотре детей и родителей, и он призывает всех к ощущению ответственности при создании контента. По мнению спикера, генеративный контент не изменит человека и его отношение к большим художественным произведениям.

О необходимости совместного просмотра говорил и главный директор управления кинематографии Турции Бирол Гювен. Он подчеркнул огромные возможности влияния кинопродюсеров на развития общества и призвал создавать качественный контент для возрождения традиции совместного семейного просмотра, которая оказалась в стране под угрозой из-за цифровизации.

В свою очередь директор Пекинского международного детского кинофестиваля Ли Гэ выразил стремление создавать связь между поколениями и использовать кино как инструмент сохранения наследия. Он предлагает учить детей базовым человеческим ценностям: вежливости, соблюдению собственного достоинства и умению вести себя со взрослыми. Ли Гэ рассказал, что в Китае существует Ассоциация детского и юношеского кино, контент которой утверждается на уровне двух ключевых министерств: пропаганды и образования. В стране ведется очень строгий контроль.

А вице-президент Ассоциации образовательного кино и медиа стран БРИКС Сайед Султан Ахмед предложил коллегам глубже разбираться в детской психологии и выразил намерение увеличить количество детского контента в своих зонах влияния.

Фото: пресс-служба фестиваля

15.03.2026 Автор: Ольга Куликова

