«Дух огня»: дискуссия «Сказочный бум: устойчивый тренд или точка перегрева»

В завершение деловой программы XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» состоялась встреча «Сказочный бум: устойчивый тренд или точка перегрева». Модератором выступил Андрей Апостолов, продюсер и программный директор фестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest». Участники говорили на тему тренда на производство киносказок и делились своими ожиданиями по направлению его развития.

Продюсер и глава студии CGF Александр Горохов отметил, что сказки активно снимали и в начале нулевых, но тогда «не взлетело», отчасти потому, что западная продукция на тот момент была более качественной в этом жанре. К 2016 году, когда снимали КОНЬКА-ГОРБУНКА, по его словам, отечественные производители были уже технологически готовы делать сложное кино в этом жанре. Но вопрос модератора, мешает ли засилье сказок, основанных на классических сюжетах, развиваться оригинальным идеям, Александр ответил примером ГОРЫНЫЧА. Герой знакомый, а история за ним - уникальная. По мнению спикера, это нормальная тенденция для современного «быстрого» мира, где нет времени знакомить зрителя с новыми героями, для этого есть форматы игр и сериалов.

Генеральный директор «Руки Вверх Продакшн» и «Руки Вверх Интертеймент» Вадим Бакунев, напротив, верит в новых персонажей и поделился историей создания сказочного героя, который готовится появиться на больших экранах страны. Авторы искали в нашем эпосе близкого каждому с детства героя, который еще не был представлен в кино. Им стал Бабайка. Гостям показали фрагмент будущей картины для знакомства с образом героя. Вадим сделал акцент на роль музыки в сказках и подчеркнул, что для этой работы Сергеем Жуковым написано порядка 14 новых треков.

Следующим к беседе подключился художник-постановщик, режиссер Сергей Февралев. Он рассказал о своем делении киноиндустрии на две части: коммерческое кино и, так называемые, НИИ, которые разрабатывают новые формы, а коммерческое кино их потом использует. По его словам, в сказочной индустрии кинодеятели сейчас топчутся на одной ступени развития, на которой есть заработок, но при этом нуждаются в качественном переходе на новый этап. На вопрос «Что будет после сказки?», Сергей ответил, что придет продвинутая сказка, предложил обратиться к готическим сюжетам и посмотреть в сторону абсурдных историй. Режиссер ЩЕКОТУНА призывает не повторяться и делать авторское кино, экспериментируя с направлениями.

Продюсер Георгий Житков рассуждал на тему восприятия сказок в кинотеатрах подростками. Он подчеркнул, что современной молодежи не нравится поход в кино как семейное мероприятие, и прокатчикам нужно искать новые формы для подрастающего поколения, при этом явно выделяется яркий тренд по посещаемости. 60–63% киноходящей аудитории - женщины, из них больше половины - девочки до 17 лет, которые ходят в кино группой. Продюсер посоветовал внимательно посмотреть в сторону подросткового коллективного просмотра. К сказкам спикер относится оптимистично, как к возможности высказать то, что не может быть высказано в обычном авторском кино. Он призывает использовать прием многосмысловых посланий и не забывать про юмор. По мнению Георгия, бум всегда рождает возможность выбора, из которого появляются франшизы.

Сооснователю, XOVP – eXtraOrdinary Virtual Production Юрию Ярушникову был адресован вопрос, насколько новые технологии облегчат бюджетные расходы и насколько это повлияет на среднее качество сказочного контента. По его мнению, обилие генеративного контента приведет к падению качества, но с другой стороны, создаст шансы малым командам заявить о себе и выйти с идеями, о которых большие продакшены, идущие по гарантированному пути, даже думать не будут. Выиграют те, у кого будет порох, чтобы честно высказаться, кто произнесет свою сверхидею. Юрий утверждает, что сериалы и полнометражные фильмы сейчас могут делать команды из десяти человек. И это производственный тренд будущих лет.

Милета Поштич, директор Центра комиксов и анимации Сербии, рассказал, как обстоят дела с детским и семейный кино в его стране, подчеркнул востребованность российских сказок сербской аудиторией и призвал чаще обращаться к духовной составляющей сказок, к русским архетипам, которые понятны людям всего мира.

Следом слово взяла руководитель направления КСО «Национальной Медиа Группы», Мария Залунина. На примере кейса БУРАТИНО она показала, как киносказка из фильма превращается в мультимедийное социальное явление и является поставщиком смыслов. По ее словам, картина открыла возможность говорить с аудиторией на сложные темы, такие как насилие, инклюзия, чувства родителей, в семьях которых рождаются особенные дети. Мария рассказала о методологии воспитательной оффлайн работы в школах с кадрами из БУРАТИНО в качестве иллюстраций.

Фото: пресс-служба фестиваля

16.03.2026 Автор: Ольга Куликова