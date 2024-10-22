Международный кинорынок Eurasian Film Market: деловая программа

С 14 по 17 октября в Алматы прошел Международный кинорынок Eurasian Film Market. Мероприятие охватило все отрасли киноиндустрии, включив в себя и презентации дистрибьюторов и технологических компаний, и кинопоказы, и уже зарекомендовавшую себя программу #Поиск. Участие в кинорынке приняли порядка 100 компаний из 19 стран.

Помимо прочего, в рамках кинорынка состоялась дискуссия, посвященная механизмам продвижения и маркетинга киноконтента в СНГ. Участниками разговора стали генеральный директор компании «Тикетон» Виктория Торгунакова, директор по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж» Анна Бочарова, генеральный директор компании «Меломан» Вадим Голенко, руководитель отдела маркетинга компании «Экспонента Фильм» Виктория Репникова, генеральный директор сети кинотеатров CINEMAX Бауржан Бисимбаев, генеральный продюсер Unico Studio Ирина Сосновая, CEO медийной группы Unico-Q Group Анара Жунусова, а также контент менеджер TV+ Мадина Нуразханова.

Виктория Торгунакова в рамках своего выступления представила общий обзор рынка казахстанского кинопроката и проката соседних государств. По подсчетам компании «Тикетон», если в Казахстане в 2023 году действовало 113 кинотеатров, то в Узбекистане – 101, в Кыргызстане – 49, а в Таджикистане – лишь 4. При этом в Казахстане еще в 2022-м работало 105 площадок. Среднее число залов в кинотеатре в стране составляет 3,9, в Алматы – 6,8. Общее число киноэкранов в Казахстане – 418. Посещаемость в 2023 году составила 21 млн человек, из них 35% пришлось на Алматы. Число зрителей фильмов из США достигло 7,2 млн человек, из Казахстана – 6,8 млн.

Анна Бочарова, в свою очередь, подчеркнула, что основная задача перед дистрибьюторами и кинотеатрами сегодня – это привести в кинотеатры зрителя. Последний сейчас очень искушен и в то же время перегружен информацией. Большую роль в поддержке проката в этом смысле играют специальные события в рамках предпремьерных показов или на первой неделе после премьеры. Бочарова видит положительную динамику в таких показах, несмотря на то что показы со спикерами могут отличаться по цене и представлять не самый очевидный в коммерческом плане материал. Так зрители получают в кинотеатрах то, что они не могут получить дома – и за счет этого традиционный прокат может опередить стриминги.

Вадим Голенко посвятил свое выступление важности локализации и адаптации зарубежного контента. Это обеспечивает дополнительный буст к позитивному «сарафану», хотя требует высокой креативной нагрузки. По словам Голенко, адаптация удлиняет промокампанию проектов и позволяет им попасть в нестандартные каналы продвижения. Несмотря на то, что согласование процесса с правообладателем может занимать до полугода, Голенко не сомневается в эффективности такого подхода.

Виктория Репникова рассказала подробнее о процессе локализации проектов в ситуации, когда длительная местная рекламная кампания невозможна из-за высокого темпа выпуска релизов. Так, территории СНГ могут выбирать из разных вариантов постеров или названий те, которые больше подходят именно для них. Важную роль, по словам Репниковой, играет выбор информационных и промо-партнеров – однако в этом направлении необходимо более активное участие местных коллег.

Бауржан Бисимбаев поблагодарил компанию «Меломан» за тот вклад, который она оказывает в развитие дубляжа на казахский язык. Именно это может усилить работу киноиндустрии в регионах и привлечь там дополнительную аудиторию. Доказательством этому он считает тот факт, что и сейчас заполняемость сеансов у казахстанского контента выше, чем у иного. Также Бисимбаев заявил, что, как ему кажется, локальные фильмы недополучают время в кинотеатрах, однако вины последних в этом нет, поскольку площадки выполняют обязательства перед дистрибьюторами. В итоге все недополучают прибыль.

Ирина Сосновая и Анара Жунусова объявили о том, что они свои усилия сосредоточат во многом на производстве женского контента и женских историй, в том числе для стримингов. Также генеральный продюсер Unico Studio заявила, что рассчитывает на установление партнерских отношений между стримингами и кинотеатрами. Сосновая подчеркнула, что, если обратить внимание на российский опыт, то можно увидеть, что бум онлайн-платформ сказался на всей отрасли в целом.

В завершение дискуссии Мадина Нуразханова рассказала об особенностях онлайн-аудитории в зависимости от устройства. Для нее очевидно, что любой контент может найти своего зрителя – вопрос в удачном маркетинге. Нуразханова обратила внимание продюсеров на то, что при продаже проекта на площадку требуется не только сам фильм, но и адекватные сопровождающие его промо-материалы – именно они работают в первую очередь на то, чтобы публика познакомилась с релизом.

На второй день кинорынка состоялась дискуссия, посвященная глобальному партнерству, в том числе ко-продукции и совместному финансированию. Ее участниками стали атташе по аудиовизуальному сотрудничеству посольства Франции Эммануэль Фосийон, экс-директор Европейского Кинорынка Деннис Рух, со-основатель Beijin Xina Culture Media, режиссер и продюсер Дима Лиу и кинокритик, писатель Ихсан Кабил.

Выступление Эммануэль Фосийон прошло под эгидой фонда Unifrance и было посвящено международной дистрибуции французского контента. По словам госпожи Фосийон, посещаемость французского кино по всему миру растет и стремится восстановить допандемийные показатели. В этом смысле рынок Казахстана представляет большой стратегический интерес. Также атташе рассказала о ключевых компаниях – экспортерах французского контента на международной арене и о ближайших крупных национальных релизах. Зашла речь и о специальных воркшопах, по итогам которых кинематографисты из Казахстана могли представить свои проекты французским продюсерам.

Дима Лиу, представлявший в рамках EFM китайскую сторону, поделился своим опытом в создании международных проектов, в том числе с участием КНР. По его словам, первым шагом для создателей контента при работе с китайской стороной должно стать нахождение партнера в лице китайской кинокомпании, не столь важно, государственной или частной. После этого уже в Госкино КНР подаются документы по проекту, в том числе полностью переведенный на китайский язык сценарий. В настоящий момент инвестиции в кино осуществляют не только государственные или частные фонды, но и основные местные стриминги. Средний бюджет современной китайской мелодрамы, по оценке Лиу – $5 млн. Лиу оценивает китайский рынок как сильно развитый и столь же сильно, на 80% нацеленный на внутреннего потребителя. Эта тенденция значительно усилилась в последние 2-3 года. Однако Китай активно занимается копродукцией и много снимает за границей.

Ихсан Кабил, в свою очередь, рассказал более подробно о структуре турецкой киноиндустрии. По словам эксперта, у Турции очень прочные связи как со странами центральной Азии, так и с Китаем и Россией. Это обеспечивает возможности стабильного экспорта турецкого контента по многим направлениям, и страна служит в этом смысле определенным мостом. Государственное регулирование в Турции не столь сильно, как на других территориях, что, по словам Кабила, открывает возможности как содержательно (в частности, для артхаусного сегмента), так и в деловом плане (копродукции и софинансировании).

В конце дискуссии слово взял Деннис Рух. Его выступление было посвящено тому, как в Германии финансируется кино, в том числе со стороны государства, и как отрасль переживает текущую реструктуризацию этой системы. При этом локальный контент в Германии не столь популярен, как в других странах, и занимает на рынке нишу, по оценке эксперта, примерно в 15-20 процентов.

Фото: пресс-служба Eurasian Film Market

22.10.2024 Автор: Максим Острый