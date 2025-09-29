В Алматы стартовал Eurasian Film Market 2025

В начале форума с приветственным словом выступили основатель и генеральный директор кинорынка Елена Ларионова и сооснователь, партнер Екатерина Бордачева, а также представитель Бюро туризма Алматы. Они поблагодарили собравшихся коллег и партнеров и отметили, что усилия кинорынка направлены в том числе на распространение локального контента на международной арене.

Также на открытии выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Казахстан Сильван Гиоге. Он подчеркнул, что в последние годы кино стало одним из приоритетных направлений в сотрудничестве двух стран. В рамках этих усилий, в частности, запущена программа по подготовке сопровождения съемок европейских сериалов в странах Центральной Азии.

Первая панельная дискуссия была посвящена закупочным и репертуарным стратегиям в Центральной Азии. Ее открыл Председатель Экспертного совета при Центре поддержки национального кино Республики Казахстан Бауржан Шукенов, который рассказал о киноиндустрии Казахстана по состоянию на 2025 год. В 43 городах в настоящий момент работает 108 кинотеатров. Число IMAX-залов в Республике – 4. При этом только половина населения страны имеет доступ к современному кинохождению. В Алматы, по данным Шукенова, имеется 20 кинотеатров на 150 экранов, в Астане – 11 кинотеатров на 60 экранов. В 2024 году бокс-офис превысил отметку в $100 млн, в прокат вышло 487 фильмов. Шукенов отметил, что экранов на все проекты не хватает. Средняя цена билета составляет $3,8. Больше половины кинотеатров (51,4%) – это независимые площадки. Лидером среди сетей является Kinopark-Kinoplex (26,7%). Говоря о сборах локального контента, которые достигли 39% в 2024 году, Шукенов отметил появление зрителя, которому нужно именно казахстанское кино. Он отметил важность дубляжа иностранных фильмов для этой аудитории. Отдельно Шукенов обратил внимание на долю в бокс-офисе кыргызстанских проектов, которая в прошлом году достигла 5,4%.

Затем слово взял Лоран Молинаро – арт-советник, закупщик контента Французского медиахолдинга M6 (Франция). Он напомнил, что в соответствии с требованиями квот количество фильмов из Европы во Франции должно соответствовать 40%. Большую часть оставшегося репертуара занимают американские проекты. Однако именно на телевидении возникает пространство для фильмов из Японии, Бразилии и других стран мира. Точкой входа для казахстанского контента он считает независимое кино – от него можно будет перейти к блокбастерам и жанровым проектам.

Дмитрий Кириенко, руководитель киносети Chaplin Cinema согласился с тем, что существует аудитория, потребляющая контент на родном языке. Он также считает, что раньше ее не было в кинотеатрах, она не формировалась их репертуаром, для нее не было перманентного предложения. Сегодня мы наблюдаем определенное плато для казахстанского кино, считает Кириенко, оно удерживает долю в 45%. Что касается дубляжа голливудских проектов, то доля студийного локализованного кино начала сильно расти начиная с сиквела АВАТАРА.

Контент-менеджер TV+ Мадина Нуразханова рассказала, что аудитория стримингов в Республике очень активно смотрит именно казахстанский контент. Значительную часть публики онлайн-кинотеатров составляют дети, и их родители – это те пользователи, на которых стоит обратить внимание. В этом смысле она пожелала кинотеатральному прокату больше локальных релизов, нацеленных именно на детско-семейную аудиторию.

Борис Сопко и Регина Бабина, представляющие кинотеатр «Юбилейный» в Усть-Каменогорске, в своем выступлении посетовали на чрезмерно жесткие требования по росписи со стороны дистрибьюторов. При этом низкие сборы картин зачастую обусловлены недостаточными рекламными кампаниями картин. Спикеры предложили регулярно собирать в рамках кинорынка коммуникационную площадку для встреч региональных кинотеатров и продюсеров.

Завершая дискуссию, коммерческий директор Capella Film Юлия Фатеева отметила в своем выступлении, что территории СНГ и Казахстана безусловно приоритетны для компании в рамках ее стратегии развития. При этом очень жаль, что пакеты релизов российских дистрибьюторов зачастую не могут добиться росписи в Республике (из-за упомянутой выше нехватки экранов). Говоря о локальном контенте, Фатеева отметила, что на оба наших рынка влияет множество внешних факторов политического, экономического и иных характеров. В силу этого она считает, что сосредоточенность на локальном продукте решает три задачи. Первая из них – это достижение независимости экономики СНГ, вторая – это прибыль «здесь и сейчас», третья – это появление новой культуры потребления и воспитание соответствующего зрителя.

29.09.2025 Автор: Максим Острый