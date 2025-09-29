В рамках Eurasian Film Market 2025 состоялись презентации компаний, занимающихся локальным кино

Про Tolqyn Film Fund, созданный под управлением Dasco Capital, собравшимся рассказал один из инициаторов проекта и его CEO – кинопродюсер Эрнар Курмашев. Паевый фонд предоставляет возможности для венчурного инвестирования в кинематограф как Казахстана, так и других стран. На копродукцию заложено 30% планируемых вложений. Задача организации – работа с коммерческим контентом с целью последующего получения прибыли и от проката, и от вторичных продаж. Курмашев отдельно остановился на потенциале казахстанской киноиндустрии: кинопрокат в Республике продолжает рост даже в постпандемийной ситуации (тогда как мировой бокс-офис в 2024 году показал небольшое снижение).

В числе преимуществ фонда – диверсифицированная модель инвестиций, которая позволяет снизить риски, адекватность бюджетов и налоговые льготы, возможные благодаря экосистеме МФЦА. В планах фонда – в течение трех лет снять 19 картин. Их отбор был проведен после просмотра порядка 100 проектов. В процедуре отбора участвуют как представители инвесторов, так и независимые эксперты. В настоящий момент фонд вошел в качестве инвестора в три релиза, в том числе в ДАСТУР 2 – сиквел одного из самых кассовых проектов в истории Казахстана. Два других поддержанных фильма – истерн 7 ҚАРАҚШЫ и ремейк киргизского релиза, комедия БАЙКУС. Курмашев подчеркнул, что Tolqyn Film Found будет функционировать три года, поэтому проекты рассматриваются на стадии готового, разработанного сценария.

Следующую презентацию провели представители Ascar Cinema – руководитель компании Максим Колодкин и продюсер Санат Шапашов. Представленный ими проект – БАҚЫТ ҚҰШАҒЫНДА, первый в истории jukebox-мюзикл на казахском языке, который, в соответствии с ожиданиями Колодкина, должен крайне активно выступить в прокате уже в октябре этого года. В основе ленты – творчество казахстанского композитора Шамши Калдаякова, в проекте будет задействовано 12 его треков. Отдельно продюсер картины остановился на том факте, что фильм целиком снят в Астане: он предложил представителям индустрии обратить внимание на потенциал этого города в качестве кинолокации. Шапашов пообещал участие проекта во множестве кинофестивалей, в том числе в Париже. Лента будет сопровождаться субтитрами на русском и английском языке.

Еще одна презентация первого дня работы кинорынка была посвящена волне нового казахстанского кино. В этом году устроители форума решили сделать акцент на анимационном контенте: собравшимся представили шесть мультфильмов.

Блок компании Idea Cinema включает в себя три релиза – в том числе фантастический полный метр ЖЕЛАЯҚ, вышедший в прокат в мае этого года. Два других проекта – исторический сериал «Шоқан. Қашқария сапары» и фантастика «Киберзащита». Релиз последнего назначен на ноябрь 2025-го.

Два проекта, ориентированных на самого юного зрителя – «Күншіктер» и «Бес тәй-тәй» – были представлены компанией Tasqyn Studio. Это вторые сезоны уже полюбившихся зрителям сериалов. Стоит отметить, что, судя по продемонстрированному шоурилу, в пакете студии есть анимация, рассчитанная в том числе на подростковую аудиторию.

Заключительным проектом презентации стал мультфильм «Maqta qyz» от ARA Studios. История о дружбе девочки и котика – еще один релиз, рассчитанный на сегмент pre-school. По словам организаторов форума, именно такой контент пользуется сейчас максимальной востребованностью у аудитории, в том числе в регионах Казахстана.

29.09.2025 Автор: Максим Острый