Заключительным мероприятием деловой программы EFM стал круглый стол, посвященный копродукции

Модератором сессии выступил Давид Туганов – эксперт в области цифровой трансформации, управления изменениями и внедрения инноваций, основатель «Альянcа креативных индустрий РК». В обсуждении приняли участие заместитель генерального директора «Роскино» Оксана Фролова, генеральный директор АНО «Творческая студия «Стелла» Ксения Пушкина, генеральный директор Lendoc film studio Алексей Тельнов, продюсер Taurus Production Анна Чакиртова, менеджер по международному продвижению Salem Entertainment Лаура Сабанбаева, руководитель международного отдела «Казахфильм» Ольга Хлащева, продюсер, дистрибьютор, представитель компании Gemini Sky Film Суян Го, программер по зарубежному кино NFDC Каника Катиэль и главный редактор «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

В начале встречи собравшиеся рассказали друг другу и гостям форума, почему, собственно, они занимаются копродукцией и в каком разрезе. Максим Острый, в свою очередь, напомнил, что зачастую копродукция не может привлечь интерес зрителей во всех странах-участницах проекта, и попросил других спикеров рассказать, как они решают эту дилемму. Алексей Тельнов заметил, что, действительно, нет смысла искусственно встраивать в фильм, уже находящийся на определенной степени готовности, те или иные сюжетные элементы, которые обеспечат ему копродукционные возможности. Также Тельнов рассказал, что в ближайшем будущем в Высшей школе экономики будет запущен специальный курс для сценаристов из разных стран, который позволит более эффективно запускать именно совместные проекты.

Каника Катиэль, в свою очередь, отметила, что ответ на вопрос о цели копродукции зависит от того, кому он адресован. Для продюсеров, например, это могут быть экономические интересы. NFDC, в свою очередь, предлагает различные площадки, которые помогают адаптировать сценарий в соответствии с реализацией копродукционных задач или помочь с поиском софинансирования.

Ольга Хлащева подчеркнула, что для государственных организаций копродукция – это связи, это отношения между территориями, это, наконец, обеспечение высокого KPI. Говоря о механизмах копродукции, Хлащева напомнила про французские ведомства, которые могут в рамках сотрудничества выделять небольшие суммы – например, на то, чтобы постпродакшн фильма делался во Франции. Также она призвала снимать кино не для инвесторов, а для зрителей – только в таком случае проект вызовет подлинный интерес.

Оксана Фролова напомнила, что независимо от языка или культуры мы все разделяем общечеловеческие ценности. Поэтому базовые сюжетные конструкции будут по умолчанию понятны, а вот наращивание на них интересных всем смыслов – это задача режиссеров, сценаристов и т.д.

Лаура Сабанбаева отметила, что для Salem Entertainment как для коммерческой структуры копродукция – это возможность выйти на новые рынки и одновременно разделить финансовые риски.

Ольга Хлащева, анализируя варианты выбора между частной и государственной копродукцией, посетовала на то, как долго идет работа над проектом, если в нем принимает участие китайская сторона. В то же время, по ее словам, у казахского кино есть три мечты – Канны, «Оскар» и выход на китайский рынок. Так что работа в этом направлении будет продолжена.

Затем речь зашла о конкретном примере копродукции – кинокартине КРАСНЫЙ ШЕЛК. Максим Острый напомнил, что в СНГ сборы этого проекта составили $7,7 млн. При этом первый уикенд в Китае принес ленте лишь $228 тысяч – и тогда казалось, что это как раз пример того, что она смогла вызывать интерес в одной стране и не справилась с этой задачей в другой. Однако по итогам третьего уикенда касса ШЕЛКА в Китае достигла уже $1,5 млн, показав отличную динамику сборов и росписи. Вероятно, заметил Острый, мы можем сделать вывод, что маркетинг фильма оказался успешным на обоих рынках: он смог настроить оптику двух аудиторий таким образом, что каждая смотрела картину как кино про себя. На эту задачу, безусловно, работал и сюжет фильма, удерживающий баланс между российскими и китайскими актерами в кадре.

Каника Катиэль, говоря о стратегии успеха на индийском рынке, привела в пример картину ГУБНАЯ ПОМАДА ПОД МОЕЙ БУРКОЙ. Этому фильму удалось сломать гендерные и нарративные стереотипы индийского кино – и тем самым привлечь совершенно новую аудиторию.

Суян Го, в свою очередь, подчеркнул, что в основе успешного копродакшна в первую очередь лежат хорошие, доверительные отношения. Само сотрудничество в таком случае начинается естественным путем. Разумеется, указал Го, огромное значение имеют и соглашения между странами – такие, как соглашение между Казахстаном и Китаем касательно кинопроизводства. Суян Го поддержал мысль о том, что почти невозможно сделать так, чтобы фильм одинаково приняла аудитория в обеих странах. Однако и в Китае, и в Казахстане есть своя, зрелая киноиндустрия, и если они пытаются создать копродукцию, то вполне в их силах найти достаточно сильную для этого историю. Вернувшись к примеру КРАСНОГО ШЕЛКА, продюсер согласился с тем, что лента показала отличный результат, и напомнил, что фильмам из других стран нужно время, чтобы аудитория к ним привыкла. Прежде чем в Китае успешно прошел индийский блокбастер ДАНГО, в течение десяти лет картины из Индии не пользовались особым успехом – однако готовили зрителей. И сейчас индийским лентам в китайском прокате уже значительно легче заработать серьезные деньги.

В заключительной части дискуссии Оксана Фролова подчеркнула важность ЕАИС в качестве инструмента, позволяющего детально и оперативно отслеживать и анализировать статистику по любым проектам, выходящим в российский прокат, и призвала всех собравшихся к дальнейшему сотрудничеству – в рамках которого РОСКИНО будет оказывать всю возможную помощь и поддержку.

01.10.2025 Автор: Максим Острый