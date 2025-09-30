Второй день работы Eurasian Film Market 2025 открыла дискуссия, посвященная маркетингу стримингов

В начале разговора каждый из гостей рассказал в двух о словах о своей платформе. Директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Unico Play Виктория Коппель заметила, что ее стриминг стартовал совсем недавно, и он позиционирует себя как онлайн-кинотеатр не только для Казахстана. В планах Unico Play – 6 ориджиналс, контент делается на русском и на казахском языках, в том числе для самых маленьких зрителей.

Директор по закупке контента и дубляжу Freedom Media Бекзат Калдыгалиева рассказала о стратегии Freedom Media: на этой платформе также планируются ориджиналс и в целом максимально разнообразная жанровая сетка.

Директор по развитию Etnomedia Асель Умарова (Кыргызстан) представила свою платформу как первый онлайн кинотеатр Центральной Азии, который был разработан собственными специалистами. Etnomedia обладает библиотекой киргизских фильмов, начиная с советского периода. С прошлого года в каталоге платформы появилась и библиотека узбекских фильмов, что востребовано в силу географического расположения страны. Стриминг доступен по всему миру, в общей сложности он насчитывает более 800 единиц контента.

Полномочный представитель Казахтелекома по контенту Павел Финкельштейн подчеркнул, что миссия tv+ заключается в популяризации локального кино. Также компания занимается озвучанием на казахский язык мейджорского контента. Отвечая на вопрос о том, кто является аудиторией стримингов, Павел подчеркнул, что по сути все люди, но в первую очередь стриминги сейчас сосредоточены на городах, потому что там у населения уже есть привычка пользования подписной моделью.

Виктория Коппель добавила, что стримингам нужна та аудитория, которая готова платить и оставаться внутри платформы. При этом она напомнила, что проникновение интернета в стране достигает 95%, это самый высокий показатель в СНГ. Однако в регионах острую конкуренцию OTT составляет кабельное ТВ.

Асель Умарова рассказала, что их главная аудитория, конечно, находится в Кыргызстане, на втором месте – Россия, на третьем – США. Платформа доступна на всех типах ОС и на Smart TV, а также как отдельная вкладка на других стримингах. В первую очередь стриминг ориентирован на женскую аудиторию. Коппель, говоря о контентной стратегии стриминга, описала ее как формирующую три этапа контента: на первом из них нужен бэнгер, хит, который привлечет зрителя. За ним следует этап поддержки, более фонового смотрения. И наконец контент, ориентированный на детей, который может просматриваться циклично.

Ориджиналс, которые etnomedia производит по два проекта в год, Умарова на данном этапе описала для платформы как эксперимент. Бекзат Калдыгалиева оригинальные проекты, напротив, видит в качестве драйвера развития. Также представитель Freedom Media подчеркнула важность дубляжа на казахский язык, тем более в высоком качестве.

Еще одной темой дискуссии стали вертикальные сериалы. Асель Умарова рассказала, что у них на стадии продакшна находятся 3-4 проекта в этом формате, интерес к нему платформа увидела еще в прошлом году. Павел Финкельштейн добавил, что у них есть технология, и стриминг готов «влиться» в этот тренда. Коппель, в свою очередь, оценивает вертикальные форматы не как бизнес-модель, а как элемент привлечения. При этом она считает, что надо проверить, насколько основная аудитория формата – молодежь – в принципе платежеспособна.

30.09.2025 Автор: Максим Острый