На EFM 2025 прошли презентации, посвященные кинематографиям Индии и Китая

Программер международного кинофестиваля в Индии и корпорации NFDC Каника Катьял рассказала об особенностях киноиндустрии своей страны и структуре работы National Film Development Corporation. В Индии за последние два года было произведено порядка 3500 фильмов, доход отрасли превысил $2,1 млрд. Страна заключила 17 соглашений о копродукции, в том числе с Китаем и Россией. Ключевые направления работы NFDC – производство (и дистрибуция), продвижение и сохранение. Корпорация является государственным ведомством.

За всю историю NFDC оказала финансовую поддержку более чем 380 фильмам на 20 языках. Помогает она и с кинотеатральным прокатом, и с продвижением на стримингах, и с участием в международных кинофестивалях – в том числе в Каннах и Берлине. Акцент в работе NFDC делается на региональном индийском кино.

Что касается промоутирования, то NFDC готова работать как с институциональными, так и частными интересантами. Также корпорация предлагает сотрудничество зарубежным режиссерам, продюсерам, исследователям кино. В числе возможностей NFDC – участие проектов или стран на IFFI, MIFF, Waves Film Bazaar и т.д. Для международных продюсеров и ко-продукционных проектов предусмотрены также гранты и налоговые льготы.

Отдельно Каника Катьял остановилась на возможностях, которые предоставляют фестивали IFFI и MIFF. Первый из них состоится уже в ноябре, на него было прислано более 1900 заявок, в том числе из Китая и России.

Что касается кинорынков, то Waves Film Bazaar в 2024 году привлек 2350 участников. На форум в прошлом году приехало более 2000 продюсеров, представителей студий, байеров. Waves Film Bazaar выступает рыночной платформой копродукций, для которой специально отбирается порядка 20 проектов. Их создателям предоставляют возможность пообщаться с продюсерами из Индии и других стран. Денежные гранты, которые предлагает рынок, могут быть выделены копродукционным проектам. Среди условий получения – тематика фильма должна быть посвящена Южной Азии или Индии.

Индия предоставляет и возможности для рибейтов: для этого есть ряд критериев, которым фильм должен соответствовать (определенный минимальный бюджет фильма, съемки должны вестись в Индии, или кто-то из творческого руководства проекта должен быть гражданином Индии и т.д.). Объем выплат достигает 300 млн рупий (в районе $3,4 млн). В случае с анимационными картинами правила аналогичные, однако стартовый бюджет картины может быть ниже.

Среди фокусов NFDC – WAVES Bazaar, электронная площадка, глобальный маркетплейс для поиска инвесторов. Первая офлайн-редакция WAVES Bazaar привлекла 10 000 делегатов, в ее рамках прошло более 3 300 деловых встреч.

Презентацию, посвященную Китаю, провел представитель компании Gemini Sky Film, продюсер и дистрибьютор Сюань Гуо. По его данным, за последние пять лет общий бокс-офис Китая рос в среднем на 20% в год. В стране насчитывается 15 тыс кинотеатров на 80 тыс экранов. Доля локальных проектов в 2024 году составила порядка 80%. Более половины национального бокс-офиса собирают пять крупнейших киносетей.

Затем Гуо более подробно рассказал о модели дистрибуции в Китае, согласно которой из общего бокс-офиса вычитается 5% в Фонд развития национального кино, 3,3% идут на налоги, 45-48% отходит продюсерам. Продюсер отдельно подчеркнул, что продвижение и дистрибуция в наши дни сильно изменились под влиянием интернета, того массива данных, который он предоставляет, и возможностей по более точечному маркетингу. Затем Гуо поведал о проблемах и нюансах, которые имеются в китайском прокате – перенасыщенность праздничных дат, конфликт между стримингами и традиционными кинотеатрами, разделение контента на столичный и региональный и разница в заполняемости залов в крупных городах и более мелких. В целом продюсер отметил, что китайская киноиндустрия очень сильно зависит прокатного бокс-офиса. В случае с игровыми фильмами он видит проблему в недостаточной коммерциализации других каналов прибыли.

Что касается импорта фильмов в Китай, то он может осуществляться по двум путям. Один – это соглашение между Китаем и США о дистрибуции американских картин (36 фильмов в год, которые прокатывают исключительно China Film и Huaxia). Второй касается проектов из других стран. Эти картины должны подать соответствующую заявку и пройти цензурный комитет. При этом доля Голливуда после ковида сократилась с 30% до 15%, в то время как доля лент из других стран выросла – с 2,5% до 6,2%. В основном это проекты из Японии, Таиланда и других стран, в том числе России.

30.09.2025 Автор: Максим Острый