В рамках II Дальневосточной кинопремии прошла дискуссия, посвященная развитию местной киноиндустрии

Модератором дискуссии выступил главный редактор портала Cinemaplex Рифат Фазлыев. В качестве спикеров в разговоре участвовали, в числе прочих, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, министр культуры Республики Бурятия, исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев, директор Дальневосточной премии Филипп Абрютин, руководитель представительства Союза кинематографистов России в Республике Бурятия Дина Замалиева-Подпругина.

Открылась встреча приветственным словом уроженца республики Бурятия Дмитрия Давиденко, который обозначил развитие регионального кино как приоритетное направление работы. Он выразил стремление поддерживать дебюты и авторское кино. Обращаясь к молодым авторам, директор Департамента призвал представителей киноиндустрии игнорировать стереотип о том, что поддержку получают только московские или питерские компании. Необходимо оформлять заявки и знать, что шансы получить господдержку велики, подчеркнул Давиденко. Также он заявил, что II Дальневосточная премия – начало большого пути по развитию кинематографа в регионе.

Отвечая на вопрос о текущем положении и стратегической цели ведомства, Давиденко подчеркнул стремление поддерживать таланты из регионов. Опираясь на пример якутского кино, директор Департамента поведал, что в регионах снимать можно, и такое региональное кино может быть малобюджетным, но при этом составлять конкуренцию блокбастерам – благодаря искренним посылам и жизненным историям. Давиденко напомнил, что Россия – многонациональная страна, и выразил желание в скором времени увидеть на экранах бурятское, алтайское и другие варианты регионального кино.

Гасан Гасанбалаев обратился к представителям отрасли с вопросами. В первую очередь его интересовало, почему в конкурсе, запущенном с Фондом кино, было всего 29 заявок. Почему ни одна из семи кинокомпаний, презентованных на «Новом векторе», прошедшем в прошлом году в Бурятии, не подала заявки? Он обратился к присутствующим представителям отрасли с просьбой обозначить суть проблемы, предложил корректировку условий при необходимости.

Вернувшись к теме якутского кино, Гасан Гасанбалаев напомнил, что это не феномен, а результат долгой работы, и что компания «Сахафильм» существует последние 30 лет. Затем ббыли подняты вопросы о необходимых мерах для того, чтобы дальневосточное кино попадало в широкий прокат. Понимая трудности выхода на масштаб страны, спикер призвал коллег сотрудничать в рамках локального проката, например, в Бурятии прокатывать якутское кино – и наоборот. Гасанбалаев вспомнил и про анимацию и предложил аудитории вместе найти необходимые меры для ее поддержки.

Филипп Абрютин в своем выступлении подробно описал специфику производства в регионах. По его словам, все 11 дальневосточных регионов индивидуальны и обладают уникальной историей, внутренним потенциалом, собственным характером и предрасположенностями в киноиндустрии. Где-то стоит поддерживать фестивальное движение, где-то – образовательные центры, где-то создавать очаги кинопроизводства. Нужны инициатива отрасли и поддержка регионального правительства, которое станет связью между создателями кино и федеральной властью.

При этом Абрютин обратил внимание, что многие создатели кино не могут себе позволить обеспечительный платеж для участия в конкурсе. Следующей весомой проблемой являются сложности с заполнением заявок и документов по отчетности. Участники боятся катастрофических последствий в виде необходимости возвращения полученной субсидии. Спикер предложил настраивать партнерство региональных представителей отрасли с более опытными федеральными коллегами, двигаться в совместное производство, а не просто использовать Дальний Восток как локации.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поделилась опытом знакомства с Тамарой Богдановой, продюсером фильма НАВАР: часть этой картины была снята на территории области. Далее совместная работа продолжилась при подготовке анимационного фестиваля «Хрустальный нерпенок». Также Дагаева напомнила, что в Бурятии заработал кинорибейт: первые деньги в размере 10 миллионов рублей были выделены на картину СЛЕЗЫ ДРАКОНА, которая сейчас начинает свой фестивальный путь. Всего за последние несколько лет была оказана поддержка кинопроизводству в размере 32 млн 700 тысяч рублей. Министр культуры обратила внимание аудитории, что для развития необходима постоянная системная работа.

Генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев поделился опытом создания фильма 9 СЕКУНД в сотрудничестве с Бурятией. Продюсер подтвердил, что производству была оказана ощутимая поддержка со стороны региона, которой, впрочем, не совсем хватило для продвижения ленты. Выделяемая поддержка от Фонда кино является возвратной, а сборы в условиях снижения посещаемости в 1,5-2 раза с 2019 года, не позволяют «развернуться». Рязанцев утверждает, что для запуска минимальной рекламы нужны 30-40 млн рублей.

Далее слово взял генеральный директор «Кинологистики» Анатолий Сергеев. Речь опять зашла о якутском кино. Он рассказал о том, как было организовано его производство в начале 2000-х, и обратил внимание, что в регионе очень популярно кино именно на якутском языке. Это тот момент, через который происходит национальная идентификация, подчеркнул Сергеев. Авторское кино на национальном языке, по словам эксперта, для большого зрителя звучит экзотично и становится более востребованным. Спикер предложил крепко подумать, куда хочет прийти бурятский кинематограф. Это фестивальное направление, где с малым бюджетом можно попасть на международные площадки? Или массовое кино? В зависимости от ответа, надо формировать и дальнейшую стратегию.

Сергеев утверждает, что для успеха очень важно обеспечить доступность оборудования и донести до всей отрасли, что кино можно снимать без огромных средств. В Якутии есть фильмы с бюджетом от 500 тысяч до 2 млн рублей, которые стали любимы и народом, и кинокритическим, фестивальным сообществом.

Исполнительный директор ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова включилась в беседу и выразила свое мнение о том, что для развития нужно формировать внутрицеховую ко-продукцию, сквозную систему подготовки кадров, а главное – создавать условия, чтобы молодежь оставалась в регионе или возвращалась после обучения. Для этого нужно создавать возможности кинопроизводства, создавать студии, поддерживать региональную идентичность. Нужны форумы и питчинги сценарных заявок на Дальнем Востоке. Ирина обратила внимание, что многие представители региональной киноотрасли не знали о недавно завершившем работу конкурсе детского контента, и соответственно не приняли в нем участие.

Дина Замалиева-Подпругина, плотно погруженная в тему бурятского кино, сделала акцент на том, что творческим людям тяжело дается заполнение заявок, и, соответственно, выигрывать у них зачастую не получается по такой банальной причине. Она заявила о необходимости создания продюсерского центра, способного работать с документацией, некого сообщества обученных линейных продюсеров.

Далее выступила министр культуры Забайкальского края Алена Ячменева с презентацией, в которой представила локации своего региона. Именно в Забайкалье был снят фильм ОЗЕРО ДЕТСТВА, на производство которого край привлек 22 млн рублей не бюджетных, а спонсорских денег. Прокатное удостоверение фильм пока не получил. В случае с картиной 9 СЕКУНД, по словам Ячменевой, были выделены 10 миллионов на производство и 25 имлн – на продвижение. Алексей Рязанцев отметил, что лидерами по сборам фильма стали Бурятия и Забайкалье. В 2025 году была создана кинокомиссия, вот-вот будет введена система кинорибейтов. На 2025 год губернатор согласовал поддержку в размере 15 миллионов рублей.

С 2010 года в регионе действует забайкальский международный кинофестиваль, в рамках которого проходит образовательная программа и показы в удаленных уголках края. В прошлом году был организован первый анимационный фестиваль с символичным названием «11 кадров».

Выступившие следом китайские коллеги из Gemini Sky обратились с просьбой помочь в их исследовательской работе при создании документального фильма о советско-японской войне. Их интересовала архивная работа, взаимодействие с российскими историками и информационная поддержка для продвижения. Дмитрий Давиденко выразил готовность оказать необходимую помощь и подчеркнул приоритетность сотрудничества с Китаем.

Возвращаясь к вопросу о том, почему в Бурятии не показывают якутское кино, представители отрасли посетовали на отсутствие рекламы в муниципальных кинотеатрах и необходимость продвигать эти фильмы самостоятельно, чем они не готовы заниматься. При этом в коммерческих кинотеатрах нет свободных сеансов.

В заключительной части дискуссии логичным образом был поднят вопрос о создании местной дистрибьюторской компании, которая позволит национальному контенту попадать в кинотеатры напрямую. Вячеслав Бутуханов, создатель фильма МОЙ ДРУГ – НЕРПА, как раз столкнувшись с этой проблемой, подтвердил, что основная сложность не в том, чтобы снять фильм, а в том, чтобы его продать.

06.10.2025 Автор: Ольга Куликова