Киноаудитория уикенда: 83% зрителей «Французского вестника» являются поклонниками Уэса Андерсона

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 18 по 21 ноября как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 18 по 21 ноября 2021 года посещаемость кинотеатров возросла с 958,8 тыс. до 1,1 млн зрителей. Киноаудиторию в этот раз отличает рост доли зрителей 25-34 лет с 31% до 39% и сокращение зрителей 12-17 лет с 16% до 10% и зрителей 18-24 лет с 40% до 32%. Крупнейшими группами по составу просмотра по-прежнему остаются пары (33%) и компании друзей, доля которых сократилась с 46% до 41%.

Среди подростков (10% от общего объема аудитории) основным выбором стал фантастический комикс ВЕЧНЫЕ (29%), на втором месте военная картина НЕБО (11%), третье место поделили фантастическая лента ДЮНА, спортивный байопик КОРОЛЬ РИЧАРД, анимация НЕИСПРАВИМЫЙ РОН и кинокомикс ВЕНОМ 2 (по 7% зрителей), на четвертом - хоррор РЯД 19 (6%). Зрители данного возраста чаще других выбирали мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых сократилась до 32%, каждый третий (32%) предпочел ВЕЧНЫХ, на втором месте новый фильм Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (30%), каждый пятый зритель (19%) выбрал историческую драму ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ.

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых возросла до 39%, ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК Уэса Андерсона предпочли для просмотра 35%, ВЕЧНЫХ - 30%, историческую картину Ридли Скотта ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ выбрал каждый пятый (20%), байопик КОРОЛЬ РИЧАРД с Уиллом Смитом и мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО выбрали по 3% зрителей.

Доля зрителей 35-44 лет возросла до 14%, почти каждый четвертый (23%) выбрал ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН», второе место поделили ВЕЧНЫЕ и ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (по 20% зрителей), 16% зрителей предпочли НЕБО, еще 5% выбрали КОЩЕЙ. НАЧАЛО. Зрители данной возрастной категории чаще других выбирали для просмотра отечественный мультфильм ПЛЮШЕВЫЙ БУМ!

Среди аудитории старше 45 лет, доля которой составила 5%, каждый пятый зритель (21%) сходил на ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН», также почти каждый пятый (19%) предпочел ВЕЧНЫХ, на третьем месте ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (16%), на четвертом – НЕБО (14%), по 9% зрителей у мультфильмов КОЩЕЙ. НАЧАЛО и НЕИСПРАВИМЫЙ РОН, еще 7% зрителей посетили последний фильм о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* возросло с 1 до 18 пунктов на фоне высокого значения NPS премьер недели. Значение NPS ВЕЧНЫХ во второй уикенд составило 1 пункт: 33% зрителей готовы рекомендовать комикс к просмотру, 32% - не готовы. Женская публика лучше, чем мужская, оценила кинокомикс: 37% рекомендуют его к просмотру, 28% - не рекомендуют (NPS = 9 пунктов), тогда как среди мужчин 28% рекомендуют к просмотру, 37% - не рекомендуют (NPS = -10 пунктов). Среди зрителей 25-34 лет (41% аудитории) значение индекса «сарафанного радио» составило -12 пунктов: 24% готовы рекомендовать фильм, 36% - не готовы. Среди публики 18-24 лет (36% аудитории) картину лучше оценили также женщины: 42% рекомендуют ленту к просмотру, 31% зрителей – не рекомендует, NPS = 12 пунктов, тогда как среди мужчин того же возраста проект рекомендуют 28%, не рекомендуют – 33%, NPS = -5 пунктов.

Значение «сарафанного радио» НЕБА на старте составило 57 пунктов: 69% рекомендуют фильм к просмотру, 12% - не рекомендуют. Женщины оценили новинку лучше, чем мужчины: 79% рекомендуют его к просмотру, только 7% - не рекомендуют, NPS = 72 пункта; тогда как среди сильной половины 55% рекомендуют к просмотру, 20% - не рекомендуют, NPS = 35 пунктов.

Значение NPS ПОСЛЕДНЕЙ ДУЭЛИ Ридли Скотта составило 16 пунктов: 44% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 27% - не готовы. Среди зрителей 25-34 лет (43% аудитории фильма) 49% готовы рекомендовать проеки к просмотру, 28% - не готовы, NPS = 22 пункта. Среди зрителей 18-24 лет (35% аудитории) среднее значение NPS у женщин и мужчин примерно равное: среди женщин NPS = 12 пунктов, 33% рекомендуют к просмотру, 21% - не рекомендует; а среди мужчин NPS = 11 пунктов, 42% рекомендуют к просмотру, 32% - не рекомендуют.

Значение «сарафанного радио» ФРАНЦУЗСКОГО ВЕСТНИКА. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» составило 29 пунктов: 49% готовы рекомендовать фильм к просмотру, 21% - не готов. Среди зрителей 25-34 лет (48% аудитории) значение NPS составило 26 пунктов: 47% рекомендуют ленту к просмотру, 21% - не рекомендует. Среди публики в возрасте 18-24 лет (35% аудитории) мужчины лучше оценили новую работу культового режиссера: 62% готовы его рекомендовать, 25% - не готовы, NPS = 38 пунктов; тогда как среди женщин готовы рекомендовать 49%, не готовы - 20%, NPS = 29 пунктов.

ВЕЧНЫЕ во второй уикенд привлекли преимущественно молодую женскую аудиторию, доля которой составила 57%. Средний возраст зрителя составил 26 лет. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (36%) и зрителей 25-34 лет (41%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (53%) и пары (29%). Основными причинами выбора стали лояльность к проектам киновселенной Marvel (71%), сюжет и тематика (64%), актерский состав (52%), жанр (47%), новизна (45%), зрелищность фильма и интерес к просмотру именно на большом экране (45%), а также интерес к продолжению франшизы (35%). Трейлер и реклама побудили к просмотру каждого четвертого (27%), подходящее время сподвигло на похрд в кин еще 19% зрителей. Рекомендации и отзывы друзей, коллег побудили к просмотру еще 15% зрителей. Основными источниками информации о картине стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (39%), социальные сети (33%), сайты в сети Интернет (27%), трейлеры перед сеансами (26%), рекомендации друзей и знакомых (18%), наружная реклама (11%), а также телевизионный эфир (10%).

НЕБО на старте привлекло преимущественно женщин и девушек, доля которых составила 59%. Средний возраст пришедших составил 32 года. Аудиторию ленты отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (20%) и зрителей 35-44 лет (39%). Сравнительно высока доля семей (45%), средний возраст ребенка на сеансах составил 12 лет. Основными причинами выбора новинки стали сюжет и тематика (83%), приверженность проектам российского производства (46%), жанр (44%), актерский состав (34%), трейлер и реклама (32%), зрелищность фильма, интерес к просмотру именно на большом экране (27%), новизна (24%), а также рекомендации и отзывы друзей (24%). Каждый пятый посчитал НЕБО релевантным для семейного просмотра (22%), интерес к реальныМ событиям в основе привлек еще 15%. Основными источниками информации о премьере стали телевизионный эфир (27%), трейлеры перед началом показов (27%), сайты в сети Интернет (20%), рекомендации друзей и знакомых (18%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (16%), а также социальные сети и наружная реклама (по 12%).

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ привлекла преимущественно женскую аудиторию (55%). Средний возраст зрителя - 28 лет. В случае картины Ридли Скотта публику характеризуют высокие доли зрителей 18-24 лет (35%) и зрителей 25-34 лет (43%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (41%) и пары (40%), а также достаточно высок процент тех, кто пришел на фильм без спутников (12%). Основными причинами выбора стали актерский состав (63%), сюжет и тематика (58%), жанр (51%), интерес к режиссерской работе Ридли Скотта (39%), трейлер и реклама (38%), зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране (37%), а также новизна (36%). Подходящее время сеанса привлекло в кинотеатры каждого четвертого (27%). Основными источниками информации стали сайты в сети Интернет (34%), трейлеры перед сеансами (32%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (20%), рекомендации друзей и знакомых (17%), социальные сети (10%), а также рекламная печатная продукция в кинотеатре (7%).

ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» также как и другие ключевые релизы недели привлек преимущественно женщин (60%). Средний возраст публики составил 28 лет. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (35%) и зрителей 25-34 лет (48%). Крупнейшими группами по составу просмотра привычно остаются пары (44%) и компании друзей (41%). Основными причинами выбора являются интерес к режиссерской работе Уэса Андерсона (83%), актерский состав (75%), сюжет и тематика (49%), жанр (33%), новизна (30%), трейлер и реклама (23%) и интерес к просмотру ленты именно на большом экране (21%). Рецензии, рекомендации кинокритиков, блогеров и отзывы в интернете, соцсетях привлекли в кинотеатры по 17% зрителей, рекомендации и отзывы друзей, коллег побудили к просмотру еще 15%. Основными источниками информации о релизе стали сайты в сети Интернет (39%), социальные сети (29%), рекомендации друзей и знакомых (25%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (21%), трейлеры перед сеансами (18%), а также мобильные приложения для покупки билетов (9%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.



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26.11.2021 Автор: Никита Никитин