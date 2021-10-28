Киноаудитория уикенда: 47% зрителей нового «Хэллоуина» пришли в кино с друзьями

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях с 21 по 24 октября как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 21 по 24 октября 2021 года на фоне усиления коронавирусных ограничительных мер посещаемость кинотеатров сократилась с 1,9 млн до 1,5 млн зрителей. Киноаудиторию отличает рост доли зрителей 12-17 лет с 17% до 20%, на достаточно высоком уровне осталась доля зрителей 18-24 лет (33%). Доля компаний друзей в кинозалах продолжила расти, поднявшись с 41% до 47%. В то же время доля семей сократилась с 26% до 22%, средний возраст ребенка на сеансах составил 10 лет.

Среди подростков (20% от общего числа зрителей) каждый третий (32%) предпочел посмотреть ВЕНОМ 2, каждый пятый (20%) выбрал мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР. На третьем месте у подростковой публики расположилась анимационная новинка НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (11%), четвертое место поделили между собой шпионский боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ и фильм ужасов ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (по 10% зрителей), еще 8% предпочли посмотреть фантастический эпос ДЮНА.

Среди зрителей 18-24 лет (33% от общего числа) почти каждый четвертый (23%) предпочел кинокомикс ВЕНОМ 2, на втором месте в рейтинге предпочтений можно встретить экшн НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (16%), на третьем – хоррор ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (15%), на четвертом - СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (12%), еще 10% зрителей выбрали новинку НЕИСПРАВИМЫЙ РОН.

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых составила 28%, основным выбором стал фильм об агенте 007 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (21%), каждый пятый зритель (20%) пришел на НЕИСПРАВИМОГО РОНА, на третьем месте - ВЕНОМ 2 (18%), 17% зрителей выбрали ДЮНУ, еще 7% - СЕМЕЙКУ АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР, по 4% зрителей пришли на ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ и комедию ДРАКУЛОВ.

Доля зрителей 35-44 лет составила 15%, среди них 19% сходили на НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, 18% выбрали ВЕНОМ 2, 16% посмотрели мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН, четвертое место между собой поделили сиквел СЕМЕЙКИ АДДАМС и ДЮНА (по 13% зрителей), еще 3% зрителей предпочли байопик КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЙЭНА.

Среди аудитории старше 45 лет (5% от общего числа зрителей), НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ посетили в кинотеатрах 22%, каждый пятый (20%) выбрал НЕИСПРАВИМОГО РОНА, ВЕНОМ 2 посетили 17% зрителей, четвертое место поделили между собой продолжение анимационной СЕМЕЙКИ АДДАМС и религиозная драма ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ (по 9% зрителей), еще по 7% предпочли ДЮНУ и ДРАКУЛОВА. Зрители старше 45 чаще других выбирали криминальный боевик ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП и военную драму УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* сохранилось на уровне 16 пунктов. Значение NPS новинки НЕИСПРАВИМЫЙ РОН, который показал на уикенде лучшую посещаемость, составило 42 пункта: 57% готовы рекомендовать мультфильм к просмотру, 14% - не готовы. Зрители 25-34 лет (38% аудитории проекта) оценили премьеру противоречиво: среди женщин 69% готовы рекомендовать к просмотру, 10% - не готовы, NPS = 59 пунктов; среди мужчин 29% рекомендуют к просмотру, 24% - не рекомендуют, NPS = 6 пунктов. Среди зрителей 18-24 лет (23% публики) мужчины чуть лучше оценили мультфильм, чем женщины; среди мужчин 56% готовы рекомендовать к просмотру, 22% - не готовы, NPS = 33 пункта, среди женщин 52% готовы рекомендовать, 20% - не готовы, NPS = 32 пункта.

Значение индекса «сарафанного радио» СЕМЕЙКИ АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР во второй уикенд широкого проката возросло с 5 до 10 пунктов: 41% зрителей готов рекомендовать мультфильм к просмотру, 31% - не готов. Лучше всего проект оценили зрители 12-17 лет (33% аудитории): 46% рекомендуют его к просмотру, 34% - не рекомендуют, NPS = 12 пунктов.

Значение индекса «сарафанного радио» ВЕНОМА 2 на четвертой неделе сократилось с 27 до 23 пунктов: 50% зрителей рекомендуют проект к просмотру, 27% - не рекомендуют. Женщины и девушки, которые после стартового уикенда проявляют к проекту больший интерес в отличие от мужчин, более склонны рекомендовать фильм с Томом Харди к просмотру: 54% - рекомендуют, 26% - не рекомендуют (NPS = 28 пунктов), тогда как среди сильной половины аудитории картину рекомендуют 45%, не рекомендуют - 28% (NPS = 17 пунктов). Среди зрителей 18-24 лет (33% аудитории) значение индекса «сарафанного радио» составило 13 пунктов: 44% рекомендуют ВЕНОМ 2 к просмотру, 30% - не рекомендуют.

Значение индекса «сарафанного радио» боевика о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ в третий уикенд возросло с 20 до 24 пунктов: 45% зрителей готовы рекомендовать его к просмотру, 20% - не готовы. Среди зрителей 25-34 лет (34% аудитории) значение индекса «сарафанного радио» составило 26 пунктов: 49% рекомендуют проект к просмотру, 22% - не рекомендуют. Среди зрителей 18-24 лет (31% публики) 44% готовы рекомендовать картину, 13% - не готовы, NPS = 31 пункт.

Значение NPS хоррора ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ на старте составило -27 пунктов (отрицательное значение NPS свойственно для жанра фильма ужасов): 26% рекомендуют к просмотру, 54% - не рекомендуют. Среди зрителей 18-24 лет (58% аудитории) ленту готовы рекомендовать 22% зрителей, не готовы - 54% зрителей, NPS = -31 пункт.

У фантастики «Дюна» на шестой неделе значение NPS возросло с 22 до 26 пунктов: 48% зрителей рекомендуют фильм Дэни Вильнева к просмотру, 22% - не рекомендуют.

НЕИСПРАВИМЫЙ РОН на старте привлек преимущественно женщин (70%). Доля семей достигла 50%, средний возраст ребенка на сеансах мультфильма составил 8 лет. Аудиторию проекта отличает высокая доля зрителей 25-34 лет (38%). Основными причинами выбора новинки стали анимационный жанр (54%), релевантность для семейного просмотра (49%), новизна (45%), сюжет, тематика и персонажи (44%), трейлер и реклама (43%), а также подходящее время сеанса (33%). Желание другого человека посмотреть мультфильм побудило к просмотру почти каждого пятого (17%), рекомендации и отзывы друзей привлекли в кинотеатры еще 11% пришедших. Основными источниками информации о премьере стали трейлеры перед началом сеансов (32%), сайты в сети Интернет (31%), социальные сети (14%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (13%), рекомендации друзей и знакомых (12%), а также рекламная печатная продукция в кинотеатре (11%).

СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР на второй полноценной неделе в кинотеатрах продолжает привлекать преимущественно женскую публику (80% аудитории). Доля семей с детьми составила 30%, средний возраст ребенка на показах составил 11 лет. Крупнейшей группой по составу просмотра стали компании друзей (54%). Аудиторию мультфильма отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (33%) и зрителей 18-24 лет (33%). Основными причинами выбора ленты стали сюжет, тематика и персонажи (57%), интерес к продолжению франшизы (52%), анимационный жанр (39%), новизна (30%), релевантность для семейного просмотра и трейлер, реклама (по 28%), а также подходящее время сеанса (26%). Желание другого человека посмотреть мультфильм побудило к просмотру почти каждого пятого (18%), интерес к проекту как к ремейку фильма детства СЕМЕЙКА АДДАМС привлек в кинотеатры еще 16% зрителей. Основными источниками информации стали трейлеры перед началом сеансов (28%), сайты в сети Интернет (26%), видеоблоги и трейлеры (25%), рекомендации друзей и знакомых (20%), телевизионный эфир (20%), социальные сети (19%), а также наружная реклама (10%).

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ в третий уикенд привлек женщин (51%) и мужчин (49%) примерно поровну. Средний возраст зрителя составил 28 лет. Аудиторию проекта отличают высокие доли зрителей 18-24 лет (31%) и зрителей 25-34 лет (34%). Крупнейшими группами по составу просмотра являются компании друзей (48%) и пары (32%). Основными причинами выбора ленты стали интерес к продолжению франшизы (60%), актерский состав (57%), сюжет и тематика (55%), жанр (36%), а также зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране (35%). Интерес к легендарной истории о Джеймсе Бонде привлек в кинотеатры каждого четвертого зрителя (24%), подходящее время сеанса привлекло еще 23%, а рекомендации и отзывы друзей привлекли 18% зрителей. Основными источниками информации о картине стали сайты в сети Интернет (38%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (28%), трейлеры перед началом сеансов (23%), социальные сети (23%), рекомендации друзей и знакомых (17%), а также наружная реклама (12%).

ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ на старте привлек преимущественно молодую мужскую публику, доля которой составила 52%. Средний возраст пришедшего на сеанс составил 21 год. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (24%) и 18-24 лет (58%). Крупнейшей группой по составу просмотра являются компании друзей (72%). Основными причинами выбора в случае новинки стали жанр (72%), сюжет и тематика (50%), интерес к продолжению франшизы (45%), новизна (28%), зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране (25%), а также подходящее время сеанса (22%). Трейлер и реклама привлекли каждого пятого зрителя (20%), актерский состав побудил к просмотру еще 17% зрителей. Основными источниками информации стали сайты в сети Интернет (29%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (21%), социальные сети (20%),трейлеры перед началом сеансов (20%), рекомендации друзей и знакомых (19%), а также телевизионный эфир (10%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.



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28.10.2021 Автор: Никита Никитин