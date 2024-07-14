На смотре «Горький Fest» стартовала деловая программа

Программный директор фестиваля Андрей Апостолов начал встречу с напоминания о том, сказка как жанр заявлена сквозной темой смотра: «Часто спрашивают, почему выбрали тему сказок. Тема сказок, она сейчас очевидна, она на слуху, это действительно главный тренд последнего киносезона, и хочется, пока это все актуально, поговорить, откуда такая востребованность жанра. И очень хотелось бы, чтобы наша дискуссия выполняла еще какую-то прогностическую функцию». Апостолов поделился результатами своего недавнего исследования: на данный момент на разных стадиях в производстве находится порядка 60 киносказок. И над некоторыми из них, например ОГНИВО, работают сразу несколько конкурирующих студий.

Первым слово взял драматург, главный редактор кинокомпании «СТВ» Александр Архипов. Он отметил, что, несмотря на признанный тренд, кинокомпания Сергея Сельянова сказочным жанром интересовалась всегда: «Сложно говорить, что мы идем в форватере, мы этот форватер замутили отчасти. Для нас это тренд последних 30 лет существования компании. Мы делаем кино, которое нам самим чертовски интересно делать. Мы КОНЬКА-ГОРБУНКА задумывали 10 лет назад, но тогда не было таких технических возможностей, и тогда мы думали сделать из него мультфильм. Сейчас мы очень много что можем визуально воплотить из своих фантазий». Сценарист также отметил, что сказочные мультфильмы, не считая флагманской франшизы «СТВ» о трех богатырях, которая показала отличные результаты в начале лета, сейчас не собирают достаточную кассу, но компания продолжит их выпускать.

Директор департамента кинодистрибуции кинокомпании «Централ Партнершип» Павел Верещагин не согласился с утверждением относительно сборов мультфильмов, но подчеркнул, что полнометражные игровые фильм лучше работают на семейную аудиторию. А популярные советские мультфильмы, такие как «Бременские музыканты», служат источником вдохновения для режиссеров и сценаристов, которые хотят, чтобы их дети разделили интерес к тем историям, на которых сами кинематографисты выросли. «Это культурное наследие, это сказки, которые находятся в нашем генетическом коде, и, безусловно, родители с большой охотой пытаются поделиться этим и воспоминаниями, той ностальгией, которая присутствует, когда они видят название «Волшебник Изумрудного города» или «Бременские музыканты». И это не попытка следовать голливудскому тренду переснимать свою культовую анимацию, добавил Верещагин, а «это попытка сделать что-то по-другому».

Георгий Шабанов — продюсер, генеральный директор All media company, напомнил участникам, что даже при наличии такого богатого материала для создания сказок (популярные книги, сказки Роу, советские мультфильмы, права на экранизации которых уже разобраны кинокомпаниями), все равно можно создать оригинальную историю, как это произошло с франшизой ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. Ее успех должно повторить полнометражное фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. В рамках дискуссии Шабанов объявил, что эта история уже запланирована, как трилогия.

Новичком в «сказочной» дискуссии выступила кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент», которая на данный момент открыто заявила о работе над тремя сказочными проектами. Генеральный директор и продюсер Юлия Иванова подчеркнула, что вступать в сказочное кинопроизводство, когда почти все кинокомпании уже встали на рельсы, сложно. Но поскольку команда «Марс Медиа» любит профессиональные вызовы, их выбор пал на «Хозяйку Медной горы» Бажова – нелубочное и сложное для реализации произведение. «Мы знаем, что был не один подход к штанге «Хозяйке Медной горы». И если мы помним свое детство, то мы читали и читали, а когда ты начинаешь смотреть как продюсер на этот проект как на продукт, то это очень сложное и местами загадочное произведение, которое мы хотим снять в той же стилистике. Сдвинуться от развлекательного и комедийного в сторону загадочного, мистического фильма в духе МАЛЕФИСЕНТЫ. При этом в разработке у студии также находится новая версия фильма ВАРВАРА – КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА, который как раз прошел проверку современными детьми. Юлия отметила, что ее 8-летняя дочь, которая предпочитает короткие видео в соцсетях, без отрыва посмотрела ленту 1970 года и смеялась над шутками, как ее мама в детстве.

О трансформации предпочтений аудитории упомянул и Георгий Шабанов. Он обратил внимание на изменение зрительского восприятия: современные дети привыкли к коротким форматам видео в социальных сетях. Поэтому традиционные сказки Александра Роу по большей части им неинтересны, его дети смотреть их не стали, и нужно в современных сказках повышать темп повествования. Кинокритик и креативный продюсер Лариса Малюкова дополнила, что еще есть тренд на инфантилизацию взрослой аудитории. В том числе поэтому современные сказки так востребованы и собирают большую кассу. Второй причиной рекордных сборов назвали общее повышение средней цены на билет. А вот отсутствие голливудского контента в официальном прокате, по мнению продюсеров, никак не повлияло на финансовый успех. «Давайте существовать в реальном пространстве: он [голливудский контент] присутствует. А мы все равно ставим свои рекорды», – прокомментировал Шабанов. А Павел Верещагин напомнил, что «Чебурашка» выходил одновременно со вторым АВАТАРОМ.

Основная сложность продюсерам видится в том, чтобы удивить зрителей по-настоящему новым продуктом. «Бокс-офис, который сейчас 6-7 миллиардов у нас есть, превысить несложно. Важнее завлечь новых зрителей, и для этого нужно придумывать что-то новое», – сказал Георгий Шабанов. При этом он отметил, что кинокомпаниям нужно договариваться, кто за какую сказку берется, чтобы не повторяться с сюжетами, если речь идет о public domain, а не о купленных правах на экранизацию той или иной книги. Аналогичное джентльменское соглашение существует и в вопросе выбора исполнителей «сказочного» заказа. Официально режиссеры, сценаристы, за некоторым исключением, и актеры не связаны эксклюзивными договорами с конкретными студиями. Но «есть определенные стратегические, дружеские, человеческие взаимоотношения. Мы работаем с Климом Шипенко и Димой Дьяченко, но при этом тот же Дима снимает что-то для СТС, когда он свободен», – поясняет Шабанов. Это же подтверждает представитель ЦПШ Павел Верещагин: «Для нас, как для дистрибутора, очень важно, что, допустим, если есть Александр Петров в какой-то сказке, то не нужно его везде пихать. Зритель устает от однообразия. Нужно находить новые лица. Так что за нами никто не закреплен».

Таким новым лицом для массовой аудитории, по прогнозу «СТВ», станет Роман Евдокимов, которого сейчас зрители знают по сериалам «Актрисы» и «Неверные», а уже в октябре 2024 года появится в главной роли в сказке ОГНИВО. «Мы исходим из продюсерских и творческих амбиций: если Маковецкий уже снялся в сказке, зачем его звать на такую же роль», – рассуждает Юлия Иванова, которой только предстоит сформировать актерский состав ХОЗЯЙКИ МЕДНОЙ ГОРЫ. Юлия Снигирь на постере, который сопровождал первую новость об экранизации – это дримкаст, а не текущее положение дел.

Резюме встречи подвела кинокритик Лариса Малюкова: «Сказка – этот тот ковер-самолет, на котором сейчас выплывает индустрия. Сказка – это возможность убежать от реальности и отдохнуть от своих проблем. Ведь сказки всегда были особенно востребованны в сложные времена. Золотая жила сказочных сюжетов, понятно, будет выбрана. Поэтому сейчас ведущие продюсеры уже начинают двигаться от чистой сказки в сторону фэнтези, смешивать жанры. В сказку пошли авторские режиссеры, которые развивают кинематограф: такие, как Игорь Волошин. Павел Лунгин снимает фентези. Поэтому какое-то время, пока не возникнет новый тренд, сказка будет двигаться в разных направлениях. Это переломный момент, за которым любопытно наблюдать».

А ответом на заглавный вопрос, как долго продлится сказочный тренд, стало короткое слово: «Продлится».

Фото: Максим Кашин

14.07.2024 Автор: Вероника Скурихина