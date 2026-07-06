«Горький fest» 2026: дискуссия «Путешествия во времени как фактор зрительского успеха»

Деловая программа фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде продолжилась дискуссией «Путешествия во времени как фактор зрительского успеха». Модератором выступила журналист и автор одноименного Telegram‑канала Сусанна Альперина.

Программный директор фестиваля Андрей Апостолов напомнил, что тема путешествий во времени проходит через несколько секций форума и является одним из самых востребованных сюжетных приемов в массовом кино – от отечественной классики до современных хитов. В фокус обсуждения попали не только буквальные перемещения героев в прошлое и будущее, но и более широкое «зрительское путешествие во времени» – обращение к историческому материалу и фантастическим прогнозам как драйверу интереса аудитории.

Генеральный продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров обозначил утилитарный эффект «временного» сеттинга: он позволяет радикально обострять ситуации и обсуждать темы, которые в прямом сегодняшнем контексте были бы невозможны или конфликтны. На примере ХОЛОПА 3 он показал, как перенос действия в условное прошлое дает возможность выстраивать жесткие воспитательные коллизии, не нарушая табу современности, и одновременно обеспечивать массовый зрительский отклик. При этом, по его словам, решает не сама эпоха, а качество истории и степень погружения зрителя: время – лишь инструмент, а не самоценность.

Продюсер Сергей Маевский (ЧЕБУРАШКА 2, ХОЛОП 3) развил эту мысль, подчеркнув, что экранное путешествие во времени работает потому, что кино в принципе не является прямым слепком реальности, а представляет собой художественно переработанное представление о ней. Перемещение в иную временную или пространственную реальность освобождает авторов от жесткой привязки к «спорному» настоящему и позволяет самостоятельно конструировать систему смысловых и визуальных правил. При этом ядро остается неизменным: рассказываются универсальные человеческие истории, которые одинаково считываются в любом времени, а зритель получает возможность прожить их в более выразительной, «очищенной» среде.

Генеральный продюсер стриминга Okko Гавриил Гордеев предложил рассматривать фильмы о прошлом и будущем через призму эскапизма и притчи. По его оценке, обращение к историческим эпохам – это поиск коллективного и личного опыта, которого у зрителя нет, но который необходим для понимания настоящего: от далекой старины до недавних 1990‑х. Выход в будущее, напротив, активирует режим фантазии и моделирования сценариев, причем фантастика способна как вдохновлять, так и угнетать, формируя массовые представления – вплоть до образа искусственного интеллекта, сложившегося не из науки, а из ТЕРМИНАТОРА и МАТРИЦЫ. В этом контексте Гордеев отметил особую значимость социальной фантастики Стругацких и подобных проектов (в том числе разрабатываемого «Полдня»), которые через будущее проговаривают этические и ценностные ориентиры для поколения.

Режиссер Андрей Кравчук обозначил историческое кино как «зеркало», позволяющее не столько реконструировать прошлое, сколько лучше понять самих себя и специфику страны. По его словам, дистанция во времени помогает осмыслить болезненные процессы, которые в моменте еще «не зажили» и слишком остро переживаются. Обращение к прошлым эпохам, цикличности истории и мотивам людей дает возможность зрителю увидеть собственный путь и точки роста – от личных кризисов до национальных переломов. В своей работе над историческими проектами, включая предстоящую картину РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ о Петре I, Кравчук рассматривает «путешествие во времени» как путешествие внутрь себя и в коллективную память, помогающее точнее понимать направление движения общества.

Режиссер Алексей Герман мл. подчеркнул, что его обращение к прошлому было во многом вынужденным способом обрести опору в условиях неосмысленного настоящего начала 2000‑х. При этом для него ключевым является не сам исторический период, а возможность конструировать целостные миры – как в ретроспективных проектах, так и в планируемых анимационных фильмах о будущем, космических путешествиях и гибридных реальностях в духе RPG‑жанра. Герман обратил внимание, что и историческое кино, и биографические ленты зачастую содержат элементы художественного мифа и фантастики, как в случае с ДОВЛАТОВЫМ или готовящемся проекте об Эйзенштейне. В этом смысле время, пространство, фантазия и личные мечты выступают единым набором инструментов кинематографа, позволяющим зрителю пройти эмоциональный путь, соприкоснуться со своими страхами и нереализованными желаниями и выйти из зала внутренне измененным.

В результате дискуссии участники сошлись в том, что путешествия во времени – в прямом или метафорическом виде – становятся не просто эффектным сюжетом, но и мощным фактором зрительского успеха. Они дают авторам свободу конструировать выразительные миры, позволяют безопасно и зрелищно проговаривать острые темы, помогают аудитории осмыслять настоящее через опыт прошлого и проекции будущего. При этом устойчивый интерес к таким историям обеспечивается не самим «временным трюком», а глубиной человеческих отношений, универсальностью конфликтов и силой эмоционального переживания, которые зритель получает, вне зависимости от того, в какую эпоху его приглашает экран.

06.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов