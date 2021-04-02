Голливуд вне эфира: как российское ТВ живет после ухода мейджоров

Вот уже более двух лет мейджорские новинки не появляются не только в официальном российском кинопрокате, но и в эфире телеканалов. БК решил разобраться, как вещатели справляются с отсутствием премьер голливудских блокбастеров, как это отразилось на телесмотрении и насколько пришедший на замену мейджорам иностранный контент смог стать реальной альтернативой студийным проектам.

В 2022 году голливудские студии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной остановке проката, а также об отказе предоставления новинок и продления лицензионных договоров с онлайн-кинотеатрами и телеканалами. Постепенно из библиотек стримингов и вещателей стали исчезать крупные голливудские релизы. Позднее в том же 2022 году Warner Bros. запретил холдингу Национальная Медиа Группа (управляет каналами СТС, РЕН ТВ, «Че!» и «Домашний») показывать свой контент, несмотря на истечение срока контракта в 2024-м. На данный момент новинки голливудских студий не появляются в сетке вещания телеканалов, но некоторые картины прошлых лет все-таки попадают в эфир благодаря продолжающим действовать контрактам вещателей. Их продолжительность зависит от индивидуальных договоренностей с правообладателями и времени заключения сделок. Так, СТС все еще показывает проекты Disney (фильмы об Индиане Джонсе, ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ, ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ, КАПИТАН МАРВЕЛ), фильмы Sony (БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049, ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ, ANGRY BIRDS В КИНО, МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ, ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3, 2012), Universal (КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА) и Paramount (ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ, ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ, БАМБЛБИ). Также голливудское кино сохранилось в программе РЕН ТВ. Здесь можно увидеть картины Disney (СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ, СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2, КАПИТАН МАРВЕЛ, ДОКТОР СТРЭНДЖ, ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА, ВЕЧНЫЕ, ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ, KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, KING’S MAN: НАЧАЛО), а также проекты Sony (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, БЛАДШОТ) и ленты Paramount Pictures (ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, ФОРРЕСТ ГАМП).

Согласно исследованию Mediascope, телевидение по-прежнему остается самым охватным медиа: 98% населения старше 4-х лет в первом триместре 2024 года смотрели ТВ хотя бы раз в месяц, а 65% – в среднем раз в день (64% в 2023 году). При этом среднее время просмотра телевизора в день сокращается, пусть и неравномерно. В январе – апреле 2024-го оно составило 3 часа 35 минут. В 2023 году было 3 часа 33 минуты, в 2022-м – 3 часа 49 минут, в 2021-м – 3 часа 49 минут, в 2020-м – 3 часа 59 минут. Время телепросмотра растет в зависимости от возраста – чем старше зритель, тем дольше он смотрит, а также чаще потребляет социальный, политический и информационный контент. В то же время молодежь отдает предпочтение развлекательному контенту – кино, сериалам, шоу. Самыми популярными в структуре телесмотрения являются сериалы, занимая 28% в доле жанров от времени просмотра на ТВ, затем идут развлекательные программы с долей 19%. Просмотру кино отдается 12% телесмотрения, детскому контенту – 5%. В 2023 году просмотр сериалов также занимал 28% телесмотрения, а кино – 11%.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

По данным Mediascope, самыми востребованными фильмами среди аудитории 10–45 лет по итогам года стабильно становятся показанные 31 декабря на Первом канале или «России 1» советские фильмы – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ; ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!; БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. Конкуренцию им могут составить только иронично переосмысливающие эти же картины музыкально-комедийные фильмы ТНТ – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ в 2023 году и САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ в 2022-м. Далее в топ-10 попадали современные российские фильмы (картины франшизы о последнем богатыре, КОНЕК-ГОРБУНОК, Т-34) и голливудские проекты. Особняками в этой тенденции стоят 2020 и 2021 годы, когда части франшизы ГАРРИ ПОТТЕР доминировали и даже лидировали в топ-10.

В 2019 году топ-50 наиболее популярных фильмов на 72% состоял из зарубежного кино и на 28% – из отечественного. В рейтинг попали 36 голливудских картин, все современные студийные проекты (9 из них были премьерами) и 14 российских: 7 современных лент и 7 – советской классики.

Самыми востребованными при этом оказались ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ с рейтингом 7,3% (среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от населения) на Первом канале, Т-34 с рейтингом 5,9% на «России 1», КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА с 5,7% на Первом канале, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, набравший 4,5% на «России 1», и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ с 4,5% на «России 1». Лидерами по доле аудитории (среднее количество человек, смотревших телеканал, выраженное в процентах от всей телеаудитории) стали Т-34 (32,7%), ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ (25,9%), КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА (21,4%) и МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (21,4%).

Из зарубежного кино наиболее высокие рейтинги показали премьеры СТС – МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (4,3%) и ТОР: РАГНАРЕК (4,2%). В целом 35 голливудских фильмов из топ-50 были представлены на СТС. Еще один рейтинговый фильм оказался в эфире Первого канала – АВАТАР с 4,1%.

Стоит обратить внимание на то, что рейтинг комедии ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ достиг рекордных 7,3%. Только премьера ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ в 2018 году на «России 1» смогла превзойти этот результат – тогда фильм заработал рейтинг 9,4% и долю аудитории 34,7%.

Любопытно, что этот год стал единственным за последние пять лет, когда самыми рейтинговыми оказались фильмы, показанные в эфире не только на новогодних праздниках. Вторую строчку заняла премьера Т-34 9 мая, пятую – премьера ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ 23 февраля, шестую – первый показ МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 на СТС 1 декабря, седьмую – премьера ТОРА: РАГНАРЕК на СТС 24 марта.

В 2021 году 35 фильмов в топ-50 были зарубежными – 33 современных голливудских и 2 классических. Так началась традиция Первого канала показывать две первые части франшизы ОДИН ДОМА 2-го и 3 января. 15 фильмов в таблице оказались российскими – 11 из советской классики и 4 современных. В топ-50 в том году попали только четыре премьеры: ШАЗАМ!, ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ, ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ. Все они расположились за пределами первой двадцатки.

Наиболее популярными у зрителей оказались ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ (Первый канал, 6,2%), ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА (СТС, 5%), ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА (СТС, 4,8%), ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ (СТС, 4,8%), ОДИН ДОМА 2 (Первый канал, 4,5%). Лидерами по доле аудитории стали ОДИН ДОМА 2 (26,7%), ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА (26,3%), ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА (25,2%), ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ (25,2%).

В топ-10 попало 7 зарубежных проектов – ОДИН ДОМА 2 и фильмы франшизы о Гарри Поттере. В 2021 году первые 19 самых рейтинговых картин были показаны в новогодние праздники. Все голливудские фильмы оказались из сетки СТС. В топ-50 от этого вещателя не попало ни одного российского проекта.

В 2022 году в топ-50 самых популярных фильмов попали 32 зарубежные картины – 29 голливудских проектов (из них 3 были премьерами) и 3 фильма из студийной классики. 18 фильмов в таблице оказались отечественными – 5 современных и 13 советских. Доля иностранного кино в топ-50 составила 64%, отечественного – 36%.

Самыми востребованными оказались ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ! (Первый канал, рейтинг 5,5%), ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (Первый канал, рейтинг 5,2%), САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ (ТНТ, 4,8%), ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА (СТС, 4,4%) и ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА (СТС, 4,4%). По доле аудитории лидировали ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ (24,9%), ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА (24,7%), ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА (24,3%).

В основном зарубежное кино из топ-50 было показано на СТС – в эфире телеканала присутствовало 30 иностранных фильмов. Также Первый канал со стабильным успехом вновь продемонстрировал две части франшизы ОДИН ДОМА. Первые 20 самых популярных фильмов были показаны в новогодние праздники.

В 2023 году число зарубежных картин в топ-50 сократилось еще больше – таковых набралось только 27. 24 из них были современными голливудскими фильмами (из них одна – премьера), 3 – классическими. Количество отечественных лент увеличилось до 21-й – 12 современных и 9 советской классики. Доля зарубежного кино в таблице составила 54%, отечественного – 42%.

В этом году в топ-10 впервые не пробились зарубежные проекты. На тот момент их уже оставалось в целом меньше, и в эфир попадали только многократно показанные на телевидении картины. Наибольший интерес у зрителей 10–45 лет вызвали ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ (ТНТ, 5,6%), ставший самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет, БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА («Россия 1», 4,8%), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ («Россия 1», 4,5%), ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ (Первый канал, 4,1%), ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ («Россия 1», 3,7%). Больше всего привлекли телеаудиторию БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА (22,7%), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (22,2%) и ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ (21,6%).

23 зарубежных фильма из топ-50 были показаны на СТС. Первый канал выпустил в эфир КРАСОТКУ и две части франшизы ОДИН ДОМА. РЕН ТВ продемонстрировал МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ.

В период с января по май 2024 года в топ-50 самых популярных проектов оказалось 20 зарубежных фильмов – 13 современных голливудских, 1 классический и 6 независимых картин, впервые попавших в чарт (одна из них была премьерой). Число отечественных фильмов увеличилось до 30-ти, из них 24 были современными и 6 – советскими. Доля зарубежного кино в топ-50 сократилась до 40%, сегмент российского увеличился до 60%.

Самыми рейтинговыми стали ЧЕБУРАШКА («Россия 1», 5,5%), КОНЕК-ГОРБУНОК («Россия 1», 4%), ВЫЗОВ (Первый канал, 3,4%), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (СТС, 3,1%), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА (СТС, 3,1%). По доле аудитории лидировали ЧЕБУРАШКА (28,3%), КОНЕК-ГОРБУНОК (23,3%), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (21,1%).

Самыми популярными из зарубежных стал показы на СТС фильмов ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (2,2%), КРУЭЛЛА (2%), МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (1,9%). Данный вещатель в целом показал 11 студийных проектов и всего 6 независимых. В таблицу попали 2 фильма из эфира РЕН ТВ – СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 и Я, РОБОТ.

ОСТАТКИ БЫЛОЙ РОСКОШИ

При сравнении самых популярных фильмов по годам в первую очередь заметно, как снижаются рейтинги картин. В 2018 году рейтинг топ-50 располагался в диапазоне от рекордной отметки 9,4%, которую смог достичь ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, до 3,7%. В 2019-м топ-50 занял промежуток от рейтинга лидирующего фильма ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 7,3% до 3,4%. В 2022 году рейтинга в 3% достигли и превысили 27 фильмов, лидер смог заработать 5,5%, а топ-50 закрывал проект с рейтингом 2,5%. В 2023-м рейтинга в 3% достигли только 6 картин, диапазон топ-50 составил 5,6% – 2,0%. По итогам первых пяти месяцев 2024 года рейтинг свыше 3% заработали шесть фильмов, диапазон топ-50 составил 5,5% – 1,5%. Показатели, разумеется, изменятся к концу года, так как самые рейтинговые проекты скорее всего будут показаны в декабре. Совокупный рейтинг топ-50 в 2019-м составлял 199%, а в 2023-м – 129%. За первые пять месяцев 2024 года – 102%. Также постепенно снижается и доля аудитории. Иными словами, просмотр фильмов в телеэфире привлекает все меньше зрителей, по крайней мере, в рассматриваемом нами возрасте. При этом студийные фильмы в прежние годы обеспечивали стабильно высокие рейтинги просмотров телеканалам, на которых присутствовали.

В основном зарубежное кино из топа самых рейтинговых фильмов было показано в эфире СТС. В 2024 году впервые количество голливудского кино в топ-50 от СТС заметно сократилось. Ему на смену пришло больше российских проектов – не только фильмы франшизы про последнего богатыря и ЧЕБУРАШКА, но и мультфильмы ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ, КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, комедия ТАЙНЫЙ САНТА, семейный фильм БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР. Также среди зрителей СТС стали востребованы независимые зарубежные проекты – КАСПЕР, ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ, ПАДЕНИЕ ЛУНЫ, СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2, БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ, 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ. При этом канал показывает и азиатское кино – китайские боевики ИП МАН 3, КОРОЛЬ НЕБА, МУЛАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ, ДЕНЬ СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ. Но если старые голливудские фильмы и независимые проекты по востребованности у зрителей попадают в топ-50, то эксперименты с азиатским контентом не показывают высоких рейтингов. Как замечает заместитель генерального директора ГПМ РТВ Марина Разумова, восприятие этого контента зависит от проекта и требует анализа аудиторных предпочтений на базе фокус-групп или соответствующих рейтингов.

Возможно, именно отсутствие голливудских новинок и сокращение библиотечных тайтлов стало причиной того, что СТС по итогам 2023 года опустился на седьмое место в топе телеканалов с рейтингом 0,5% и долей 4,1%. В 2022-м показатели канала составляли 0,6% и 4,2% соответственно. В целом, по данным Mediascope, все телеканалы в прошлом году продемонстрировали снижение рейтингов, хотя и незначительное. Так, рейтинги «России 1» и НТВ снизились на 0,1 процентного пункта, до 2% и 1,1% соответственно. Рейтинг занимающего третью строчку Первого канала составил 1% против 1,3% в 2022-м.

По данным Mediascope, доля зарубежных фильмов в эфире федеральных телеканалов в январе – мае 2024 года достигла минимальных значений и составила 21,9%, российских – 78,1%. По итогам 2023-го доля иностранных картин была чуть выше – 28,4%, российских – 71,6%. В предыдущие годы зарубежные фильмы занимали в сетке вещания российских каналов примерно один и тот же уровень: в 2022-м – 39,3%, в 2021-м – 42,3%, в 2020-м – 39,4%, в 2019-м – 41%, в 2018-м – 39,9%. Как мы видим, количество зарубежного кино сократилось практически вдвое, а объем российского контента увеличился примерно на 20%. Основными стратегиями замещения контента голливудских студий на российском телевидении стали поиск новых источников пополнения каталогов и закупка независимого американского и европейского кино, контента из Южной Кореи, Турции, Китая, Латинской Америки, Индии. Так, на Первом канале в ночном эфире показывают такие независимые зарубежные авторские картины, как КАМОН, КАМОН; АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, ЭТА БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ, ОДИН НА ОДИН, а также французский детектив с Жераром Депардье МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА и аргентинскую драму ДЖИЛЬДА с Натальей Орейро.

В программе ТНТ также присутствует зарубежное кино, хотя по востребованности у зрителей проекты не попадают в топ-50. В эфире канала показывают такие фильмы, как боевики ПЕРЕВОДЧИК и ГИПНОТИК, романтическое фэнтези Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ, драму ЖАННА ДЮБАРРИ, фантастический экшн ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС, комедии РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ и 1+1. В сетке вещателя присутствуют проекты Summit A Lionsgate Company (ЛА-ЛА ЛЕНД, ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ, БОГИ ЕГИПТА), картины Pathé (АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ, АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ, АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ, АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, ПАРИЖ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ) и даже фильмы Sony Pictures (ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ), Warner Bros. (ОТСТУПНИКИ Мартина Скорсезе) и криминальный триллер с Джоном Траволтой СКРЫТАЯ УГРОЗА Paramount Pictures.

РЕН ТВ по-прежнему активно показывает зарубежное кино. Занимающий пятое место в рейтинге вещателей телеканал впервые за последние пять лет смог в 2023 году вернуться в топ-50 самых популярных фильмов с показом МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ. В 2024-м в рейтинг уже попали представленные в эфире РЕН ТВ СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2; Я, РОБОТ и мультфильмы франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ. Кроме фильмов Disney, Sony, Paramount, в программе канала можно увидеть проекты независимых производителей: криминальную комедию ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, экшн-комедии МОЙ ШПИОН и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА, детектив ДОСТАТЬ НОЖИ, боевики ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ, ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА, ОПАСНЫЙ БИЗНЕС, ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН, БЕГЛЕЦ, триллеры ВЫШКА и МИЗАНТРОП, фантастический экшн АПГРЕЙД, фэнтези ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЕК. Также РЕН ТВ экспериментирует с контентом из новых стран и выпускает в эфир, к примеру, корейский триллер ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, бразильский триллер ПРИНЦЕССА ЯКУДЗА.

На ТВ-3 демонстрируют такие фантастические проекты, как боевик ИГРА ЭНДЕРА (2013), ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ (2017), ПОЕЗД СМЕРТИ (2018), мелодраму ЗОИ (2018), семейные приключения ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (2005), фильм УЖАСОВ ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ (2018), фэнтези НОЧЬ В МАГАЗИНЕ УЖАСТИКОВ (2022) и ПОХИТИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ (2021). Также показывают семейные приключения ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ (2020), мелодраму ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (2022), мультфильм КОРОЛЬ САФАРИ (2013).

Не отказываются от зарубежного контента и вещатели, не входящие в первый и второй мультиплексы. Генеральный директор компании «Виасат» Алексей Кроль отмечает, что каналы компании сохраняют свою ДНК и привычный облик. «Конечно, состав несколько изменился: часть студийного контента ушла и пришли новые проекты. За последние два года библиотека компании «Виасат» продолжила пополняться актуальным западным контентом. Например, зрительской популярностью пользуются европейские детективные сериалы из Франции, Испании, Италии. Также мы отмечаем высокий интерес к скандинавским проектам – атмосферным триллерам из Дании, Швеции, Норвегии. Есть контент и для детей: например, шведский фэнтези-сериал «Рони, дочь разбойника». Кроме того, мы приобрели еще больше качественных российских проектов, которые органично соседствуют с зарубежными новинками». Компания впервые на российском телевидении показала такие хиты, как ДЖОН УИК 4, НЕУДЕРЖИМЫЕ 4, ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ. Также «Виасат» следует тренду расширения географии: помимо западных проектов, появились сериалы из Кореи, Турции, Китая. Несмотря на снижение общего рейтинга ТВ в коммерческой аудитории 25–49 лет на 7%, «Виасат» удалось удержать объем аудитории на своих базовых киноканалах (viju TV1000, viju TV1000 action, «viju TV1000 русское») на уровне 2022 года: средняя доля аудитории – 2,2%, среднее время просмотра – 56 минут.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Отклик зрителей на независимые, даже высококачественные американские и европейские проекты, как и в прокате, несравним с реакцией на голливудские картины. А вот российский контент вызывает у аудитории высокий интерес, поэтому телеканалы стремятся наращивать собственное производство либо приобретать ТВ-права на показ отечественных фильмов у других компаний. Оригинальные проекты телеканалов, как правило, становятся самыми рейтинговыми проектами вещателей. В первую очередь потому, что каналы вкладываются в масштабное крупнобюджетное кино, которому впоследствии выделяют заметные ресурсы при продвижении на своих площадках. «Подавляющая часть каналов еще два года назад переориентировалась исключительно на отечественное кино и с тех пор сохраняет этот российский вектор. Прежде всего это справедливо в отношении ВГТРК и НТВ. Количество зарубежных проектов на этих каналах крайне мало, – замечает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. – У тех каналов, которые были ориентированы на иностранное кино, вроде СТС и ТВ-3, сохраняется в сетке сравнительно большой объем зарубежного контента. Но в массе своей это старые фильмы, которые уже были показаны неоднократно. Новые проекты там практически не появляются. Показать их телеканалам, может, и хочется, но они этого не делают, боясь шквала негодования в связи с демонстрацией контента из недружественных стран. То есть наблюдается двойное препятствие для зарубежного контента – его не дают правообладатели и телеканалы сами не хотят его брать, боясь негативной реакции определенной части общества». Глава TelecomDaily также отмечает, что поток сериалов из новых, дружественных стран, Кореи, Китая, резко вырос в 2022 году, но к текущему моменту их доля снизилась и не растет. «В целом международные контакты телеканалов сохраняются. Развиваются в случае новых стран и поддерживаются связи с традиционными партнерами, той же Францией, к примеру. Но просто эти партнерства не выходят в публичное поле», – говорит Кусков.

Из 8 российских фильмов «России 1» в топ-50 по итогам первых пяти месяцев 2024 года 6 являются оригинальными проектами телеканала или созданными при его непосредственном участии: ЧЕБУРАШКА, КОНЕК-ГОРБУНОК, ХОЛОП, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, Т-34, НЕПОСЛУШНИК 2. Также в таблицу попали приобретенные картины ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» и БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. Самым рейтинговым фильмом Первого канала за тот же период оказался оригинальный проект вещателя ВЫЗОВ (3,4%). Также в топ попали МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (2,6%), ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ (2,2%), НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (СВИНГЕРЫ) (2%), МОРОЗКО (2%), БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (1,7%), В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (1,6%). Единственным проектом ТНТ в топ-50 стал собственный телефильм ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ. Из 8 российских проектов СТС в топе самых рейтинговых оригинальными оказались 2 – ЧЕБУРАШКА и ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ.

В 2023 году наиболее востребованными у зрителей стали 6 оригинальных из 11 российских проектов «России 1»: ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА, КОНЕК-ГОРБУНОК, ХОЛОП, НЕПОСЛУШНИК, Т-34.

Из 8 отечественных в топе «выстрелил» 1 собственный проект Первого канала – ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. На СТС таковых не оказалось, а из российского кино, показанного на канале, в чарт попали ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА и МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Из собственных проектов ТНТ – ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ и САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ. Для сравнения: в 2019 году в топ-50 были представлены оригинальные проекты только «России 1» и Первого канала.

Тенденция производства оригинального полнометражного контента телеканалами будет лишь усиливаться. Не только «Россия 1», Первый канал и СТС работают над созданием игрового кино, но и НТВ приступил к съемкам собственных фильмов. Несмотря на то, что вещатель занимает второе место в рейтинге каналов, полнометражное кино из программы НТВ не попадает в топ-50. Но, учитывая кинопроизводственные планы канала, в будущем это вполне может измениться. Телекомпания НТВ участвовала в создании фильмов ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ, работает над спортивной драмой БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ Виктора Демента с Алексеем Воробьевым и Иваном Охлобыстиным. При участии НТВ создана сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ Ильи Учителя. Также НТВ поддерживает будущие проекты «ВайТ Медиа» Тимура Вайнштейна, являющегося генеральным продюсером НТВ: спортивный байопик РОДНИНА, военный экшн БЫСТРЕЕ ВРАГА. Еще один проект НТВ в препродакшне – военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Вадима Островского, экранизация одноименного романа Бориса Васильева.

Для «Газпром-медиа РТВ» и ТНТ текущая ситуация не стала критической, так как субхолдинг давно переориентировался на собственное производство контента, заявляет Марина Разумова. «Мы наблюдаем интерес аудитории к российскому контенту: высокие доли показывают шоу и реалити, сериальные линейки, полнометражное российское кино, ориентированное на семейное смотрение, – поясняет она. – Но зритель с удовольствием смотрит и зарубежный контент в форме кино, анимации и сериальных линеек. Последние премьеры мультипликационной линейки «Леди Баг» и сериала «Зорро» на ТВ-3 привлекли интерес аудитории». ТНТ активно наращивает собственное производство. Вещатель работает над новым новогодним фильмом от создателей САМОИРОНИИ СУДЬБЫ и ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ, комедией БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. В постпродакшне находятся комедии ОЛЕНЬ Михаила Соловьева, ШАЛЕ Ольги Френкель, ТОПОЛИНЫЙ ПУХ Артема Лемперта и Кирилла Клепалова. Завершены съемки комедий БАТЯ 2. ДЕД Ильи Учителя, БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ Александра Назарова и предназначенной для телеэфира фантастической комедии ОТДОХНУТЬ ПО-ЛЮДСКИ. Также ТНТ планирует снять комедию КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ Марюса Вайсберга. Вместе с тем «Газпром-медиа РТВ» открыто для любых партнерств с отечественными и зарубежными мейджорами и кинопроизводителями. «Мы готовы заключить сделки по покупке лицензионных прав внутренних и внешних производителей и дистрибьюторов на любом этапе производства, если продукт формирует ожидания успеха и является потенциальным хитом у аудитории», – говорит Марина Разумова.

Острую фазу контентного голода телеканалы возместили развлекательными и общественно-политическими передачами, отмечает Денис Кусков. «Здесь же пригодились и российские оригинальные сериалы, производимые онлайн-кинотеатрами. При этом оценить, насколько удачно российский контент замещает заокеанский, сложно. Какие-нибудь крупные проекты, чье качество, согласимся, улучшилось в последние два года, как, например, ЧЕБУРАШКА, пожалуй, да, в сложившихся условиях служат хорошей альтернативой. Но был бы ЧЕБУРАШКА так же востребован лет пять-семь назад – большой вопрос, – продолжает он. – В то же время мы наблюдаем тенденцию, что в целом медиапотребления становится больше. Зрители теперь охотнее смотрят различные проекты, в том числе и на телевидении, досматриваемость, глубина просмотра растет. Сериалов, которые начинают смотреть и бросают, становится меньше. Видимо, это служит и индикатором качества оригинальных российских тайтлов в том числе».

Кризис в российской медиаотрасли, начавшийся в 2022 году, сказался и на телесмотрении – по крайней мере, в том его сегменте, который связан с наиболее активной киноходящей и в целом интересующейся кино публикой. И если первая реакция вещателей была в чем-то схожа с поведением стримингов, которые постарались восполнить тающие каталоги количественно, закупая контент в новых, дружественных странах, то затем, судя по всему, здесь также начался период жажды ориджиналсов как основных драйверов зрительского интереса.

Можно обратить внимание на то, что самые яркие сериалы из онлайн-кинотеатров все активнее пробивают себе дорогу на федеральных каналах – взять то же «Слово пацана. Кровь на асфальте», которое увидело свет на НТВ в апреле этого года. При этом возвращения Голливуда в ближайшее время ждать не стоит, а готовых альтернатив ему нет. Вероятно, теперь и телевидение будет вынуждено, с одной стороны, присоединиться к большой контентной охоте, уже запущенной стримингами, с другой – стараться все активнее сотрудничать с VOD-площадками, инвестируя в совместные, в первую очередь сериальные проекты.

Фото: кадры из фильмов ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА, АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, ДЖОН УИК 4 и ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ

11.07.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин