От видеоконтента к искусству сериала: предварительные результаты работы ИРИ в 2022-2023 годах

17 июля стало известно, что генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский назначен председателем общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Чуть раньше, 5 июля, был опубликован список победителей проводимого ИРИ регулярного конкурса национального контента. Согласно ему, в разделе «Видеоконтент» финансирование получат 60 проектов. БК решил выяснить, какие тайтлы, добившиеся поддержки в предыдущих конкурсах, уже успели предстать перед зрителями и каких успехов они смогли достичь, а также разобраться, как участие ИРИ сказывается непосредственно на процессе производства.

Данный материал – дополненая версия публикации, которая впервые была опубликована в ЭБК №28 (1058).

КОНКУРСНЫЙ КОНВЕЙЕР

Всего 5 июля было отобрано 130 самых разных контент-проектов, которые будут произведены в ближайшие три года. На их поддержку совокупно выделено более 15,7 млрд рублей. По направлению «Видеоконтент» победителями стали 60 документальных, анимационных и игровых сериалов, в том числе экранизации литературных произведений, исторические ленты и другие работы. Среди них проект по мотивам одного из знаковых произведений братьев Стругацких «Трудно быть богом», исторический художественный сериал «Князь Андрей» о великом князе Владимирском Андрее Боголюбском, сказочный сериал «Лукоморье» по мотивам поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», современная «Москва слезам не верит» о девушке, которая приезжает покорять столицу с ребенком на руках, второй сезон семейного детективного сериала «Любопытная Варвара» и другие проекты. Кроме того, ИРИ поддержал продолжение анимационных сериалов «Супергерои.ру» и «Невский» (с подзаголовком «Владычица морская»), а также анимационный проект «Пушкин и...», который теперь из Михайловского отправится на Кавказ. «В рамках этого конкурса мы впервые запрашивали посерийный сценарный план, сценарии первых серий, подробные концепции. Это позволяет еще больше повышать качество проектов, которые доходят до финала, а главное – четко оценивать, какими они получатся и найдут ли отклик у аудитории. Нам еще предстоит детально проанализировать главные темы, жанры и тенденции по следам конкурса, но уже сейчас очевидны несколько трендов: экранизации литературных произведений, интерес к мало освещенным в сериалах историческим эпохам, контент о семье и для семьи», – рассказал Алексей Гореславский на сайте ИРИ.

Оператором субсидии на создание национального контента в сети Институт развития интернета (АНО «ИРИ») выступает с 2020 года. Если в первый год выполнения этой задачи размер субсидии от ИРИ составил 3 млрд рублей, то уже в 2022-м объем финансирования оценивался в 15 млрд. Бюджет ИРИ на текущий год достигает 18,2 млрд. Для сравнения: согласно закону о бюджете, поддержка кинематографии по линии Минкультуры (включая Фонд кино) в 2024 году составляет 16,2 млрд рублей. В то же время в 2025-м ожидается, что поддержка производства контента по линии ИРИ снизится до 12,9 млрд, а еще через год придет к уровню в 13,5 млрд рублей. Но даже в случае сокращений государство в лице ИРИ остается крупнейшим заказчиком самого различного контента.

По данным Алексея Гореславского, озвученным им в интервью «РИА Новости» 1 июля, за прошедшие четыре года при поддержке ИРИ вышло более 1,8 тысяч проектов: «Конечно, не все из них стали заметными или массовыми – есть нишевые продукты, рассчитанные на определенный сегмент аудитории. Но именно в 2023-2024 годах вышел ряд крупных проектов, многие из которых делались на протяжении нескольких лет. Это и сериалы – «Слово пацана. Кровь на асфальте», «ГДР», «Мастодонт» и другие, и документальные проекты, и онлайн-шоу, и «Смута» – первая крупная компьютерная игра, созданная при поддержке государства. Произошел эффект накопления, участие ИРИ стало заметным». Важно понимать, что ИРИ поддерживает контент самых разных жанров и форматов – не только игровые тайтлы, но и документальные сериалы, онлайн-шоу, вертикальные веб-сериалы, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры и прочее. Конкретно в 2022-2023 годах было поддержано около тысячи различных тайтлов на сумму более 45 млрд рублей.

Порядка 20 млрд из этой суммы вложены в масштабные и долгосрочные видеопроекты – игровые и документальные сериалы, проекты платформ. Помимо этого, на контент в блогосфере было потрачено 17 млрд рублей, 5,5 млрд – на мультиформатные проекты и спецпроекты в СМИ, 2,5 млрд – на игры и программное обеспечение.

Важный показатель влиятельности ИРИ – неуклонный рост числа оригинальных проектов платформ, вышедших при поддержке института за последние три года. Если в 2021-м 18% originals от онлайн-платформ были поддержаны ИРИ, то в 2022-м их было уже 26%, а в прошлом году – 37%. ИРИ планирует сохранить долю присутствия в онлайне на уровне 40%. Только до конца этого года при поддержке института выйдет 22 сериала, а на 2025-й запланировано более 20 художественных тайтлов.

«В прошлом году мы получили рекордные просмотры поддержанного нами контента на онлайн-платформах. Проекты собрали 334 миллиона просмотров, и это, безусловно, один из главных показателей для нас. Среди наиболее популярных – «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Крутая перемена», «Большой дом», «Мастодонт», «Политех», – поведал Алексей Гореславский. – Но ошибочно считать, что ИРИ поддерживает исключительно крупные сериальные продукты для онлайн-платформ. Блогосфера традиционно остается важным для нас направлением. И если говорить про количество поддержанных проектов, то бóльшая или примерно равная по сравнению с сериалами часть приходится как раз на блогосферу, год от года эта пропорция может меняться. Например, в этом году количество поддержанных проектов по направлениям «Видеоконтент» и «Контент в блогосфере» примерно равно, блогосфера всего на пару процентов больше. Если же рассматривать бюджеты, то видеоконтент остается лидером по сравнению с блогосферой, в соотношении примерно 60 на 20 процентов, за счет крупных сериальных проектов, которые стоят многократно дороже контента для соцсетей. А по просмотрам многие проекты блогосферы ничуть не уступают некоторым сериалам. Например, в прошлом году четыре наших проекта о науке – «Отнаучим», «Наука для всех», «Страсти по грантам» и «Ньютон для чайников» – суммарно собрали 34 миллиона просмотров».

КОПИЛКА ДЛЯ КОНТЕНТА

На протяжении года институт проводит несколько конкурсов на создание национального контента в цифровой среде. Победителей каждого конкурса определяет рабочая группа продюсерского совета института. Конкурсы на получение субсидии проводятся по нескольким трекам, в том числе на создание так называемого национального контента, контента для молодежи, а также по направлению дебютов. Победителей конкурсов определяет рабочая группа Продюсерского совета Института – при проведении отбора национального контента, либо его Конкурсного комитета – в случае с отбором молодежных проектов. Наиболее привычные игровые сериалы и фильмы чаще всего проходят по направлению «Видеоконтент» в конкурсе на создание национального контента. Именно на данный сегмент мы и обратим самое пристальное внимание, хотя в конкурсном направлении «Молодежный контент» также нередко встречаются различные успешные проекты.

«Мы поддерживаем только тех, кто успешно прошел все этапы конкурсного отбора. У нас четкая система, заявки рассматриваются по целому набору параметров. Так что софинансировать проекты, которые не прошли весь этот путь и не защитили свою идею перед экспертами наших советов, для нас невозможно, – рассказал БК Алексей Гореславский. – Но к нам на конкурс может прийти уже готовый проект, который нигде не публиковался. Если он попадает под условия конкурса, проходит всю отборочную процедуру и становится победителем, у нас есть возможность компенсировать часть затрат на производство. Но это должен быть новый проект, условно, если сняли в 2021-м и принесли – ничего не получится».

В стремлении проверить тезис Гореславского о накопительном эффекте поддержки ИРИ аналитики БК решили посмотреть, какие именно проекты, победившие в конкурсах института в прошлом и позапрошлом годах, стали доступны зрителям на данный момент. Подчеркнем, что при всем стремлении к системности аналитики БК не ставили себе задачу охватить весь контент, в софинансировании которого ИРИ принимал участие в последнее время. Сферы интересов института крайне разнообразны, и наиболее мультиформатных, «гибридных» их представителей (например, вертикальный веб-сериал «Зумеры», выходящий на сервисе Yappy) мы не стали учитывать. Также мы постарались не учитывать новые сезоны уже успешных проектов, а брали только оригинальные тайтлы, поддержанные ИРИ. Допускаем, что в дальнейшем наш подход к наблюдению за деятельностью института претерпит изменения.

2022 ГОД

Из поддержанных в самом конце 2021 и 2022 годах проектов до зрителей за последние 18 месяцев добралось 34 тайтлов. Это заметно больше 6 сериалов, указанных на сайте ИРИ, поддержанных и вышедших за 2020 и 2021 годы. Анимационный сериал «Пушкин и… Михайловское. Начало» – единственный проект, который можно было при желании посмотреть в традиционных кинотеатрах. Релиз дистрибьютора «Кинотайм» заработал скромные 1,4 млн рублей. Все остальные проекты – сериалы для платформ и телеканалов.

Пожалуй, наиболее громкий проект в таблице – драмеди «Ректор». Сериал Студии творческих инициатив «Открытие» о гениальном ученом-социофобе вышел в онлайн-кинотеатре Premier и социальной сети «ВКонтакте» 25 апреля, чуть больше чем за два месяца он набрал на всех платформах свыше 20 млн просмотров. В 2022 году сериал был представлен в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале «Пилот» в Иваново, а в 2024-м включен в основной конкурс третьего фестиваля контента стриминговых сервисов Original+. К моменту выхода этого материала «Ректор» уже набрал 21,7 млн просмотров, о чем БК рассказал продюсер сериала, главный редактор «Кино-Театр.Ру», генеральный директор Студии творческих инициатив «Открытие» Жан Просянов. «Для нашего проекта это просто небывалый успех. Сериал, где главный герой не бандит, не полицейский, не бизнесмен, не психолог, как в большинстве сегодняшних сериалов, а юный ученый, оказался настолько популярен и заработал уже более 20 миллионов просмотров, что показывает и доказывает: зрителю сегодня нужны новые герои. И наш Лаврик в исполнении неподражаемого Владимира Канухина – один из примеров героя нашего времени, которого все так активно ищут, – рассказал Просянов на сайте ИРИ. – Я очень рад, что «Ректор» получился именно таким – с виду смесь легкой комедии и драмы, но при этом поднимающая такие серьезные темы, как преемственность и обновление кадров, важность научной деятельности и разработка научных открытий, коррупция и борьба с ней. Как оказалось, все это отозвалось у зрителя».

«Из самых свежих проектов, созданных при поддержке ИРИ, которые выходили на медиаплатформе «Смотрим», стоит упомянуть сериалы «Царская прививка» про борьбу с эпидемией оспы в эпоху правления Екатерины Великой и «Адмирал Кузнецов», посвященный жизни легендарного наркома ВМФ Николая Кузнецова, возглавлявшего советский флот во время Великой Отечественной войны [Судя по открытым данным 2022 и 2023 годов, был поддержан ранее. – Прим. БК], – рассказала БК директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1» Ясмина Бен Аммар. – Итоги пока подводить рано, поскольку оба проекта продолжают набирать просмотры онлайн, но в целом мы довольны результатом. Особенно это касается сериала «Адмирал Кузнецов», который стал доступен интернет-аудитории еще в марте, но получил дополнительный всплеск зрительского интереса накануне праздника 9 Мая. В самое ближайшее время мы ожидаем очередное увеличение количества просмотров этого сериала – 24 июля исполняется 120 лет со дня рождения Николая Кузнецова, а 28 июля отмечается День Военно-морского флота России, и это праздник, который был учрежден как раз по инициативе адмирала Кузнецова в 1939 году».

Другие громкие сериалы отбора 2022 года – детективный проект «Цербер» (производство – «Студия Чеховъ» для телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Premier при поддержке ИРИ), победивший в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор жюри» на V фестивале «Пилот», и драмеди из линейки Premier Original «Саша против!» об отношениях в межнациональной семье, созданное компанией SoloFilm, за которое его постановщик Анна Зайцева получила приз за лучшую режиссуру на одном из старейших в мире смотров веб-сериалов LA Web Series Festival в Лос-Анджелесе.

Также около 20 сериалов, отобранных на конкурсе в 2022 году, продолжают оставаться в производстве. Часть из них успеет выйти до конца этого года, что-то планируется к выходу уже в следующем.

ТАЙТЛ КОНКУРС РЕЛИЗ ДАТА ВЫХОДА 20/22 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Kino1TV 22.02.24 Первый канал 23.02.24 Абрек НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Start 04.11.23 Адмирал Кузнецов НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Смотрим 14.03.24 Ася и Вася НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Иви 24.08.23 Большой дом МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТЕНТ Первый канал 22.01.24 Кинопоиск 28.09.23 Иви 28.09.23 Okko 28.09.23 Все ок НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Wink 20.03.24 Глаз пустыни МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТЕНТ Premier 22.02.24 НТВ 23.02.24 Десять дней до весны НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Premier 08.03.24 НТВ 11.03.24 Закрытый уровень НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ more.tv 07.04.23 Казачок НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Premier 01.04.24 ТНТ 01.04.24 Клипот НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Premier 18.01.24 РЕН ТВ 26.02.24 Красный 5 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Premier 22.02.24 ТНТ 08.04.24 Короче, план такой НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Wink 10.10.24 СТС 11.03.24 Крутая перемена НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Start 01.09.23 Курьеры НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ KION 22.02.24 Мастодонт НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Premier 04.10.23 Многодетство НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Start 12.02.24 Не дождетесь НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Premier 01.10.23 Невский НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Кинопоиск 25.02.24 Недетское кино МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТЕНТ Wink 01.01.24 СТС 12.06.24 Ненормальная (Некрасивая) НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Кинопоиск 04.07.24 Отмороженные НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Wink 02.11.23 more.tv 02.11.23 Переведи ее через Майдан НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Kino1TV 11.03.24 По зову сердца НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Иви 15.03.24 НТВ 08.05.24 Позывной «Журавли» НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Иви 25.04.23 Политех МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТЕНТ Wink 26.10.23 СТС 22.01.24 Пушкин и... Михайловское. Начало НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Кинопрокат, дистрибьютор – «Кинотайм» 06.06.24 Ректор НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Premier 25.04.24 Супергерои.ру НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Кинопоиск 02.11.23 Тайны Карениной НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Wink 17.07.24 Kion 17.07.24 Точка ноль (Эпицентр) НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Иви 04.04.24 НТВ 04.04.24 Трепачи НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Premier 21.09.23 ФК РОДИНА НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Wink 12.10.23 more.tv 12.10.23 Цербер НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Premier 23.11.23 НТВ 04.02.24 Царская прививка НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Смотрим 23.11.23 Россия 1 15.06.24

2023 ГОД

Самым успешным проектом из пакета ИРИ 2023 года стал, разумеется, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект Жоры Крыжовникова сначала победил на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», а после онлайн-премьеры в ноябре 2023 года моментально стал суперхитом на сервисах Wink и Start. Достаточно вспомнить, что на видеосервисе Wink его посмотрело более 1 млн зрителей всего за первые три дня показа. В момент выхода «Слово пацана» уверенно заняло лидирующую позицию по стартовым показателям в линейке Wink Originals за всю историю ее существования. Сериал возглавлял топы Start и Wink с конца 2023-го по начало 2024 года, начав сдавать позиции по просмотрам лишь в феврале. За три месяца на одном только сервисе Wink сериал посмотрело 23 млн человек.

Другим недавним заметным проектом от ИРИ стала трагикомедия «Артист с большой дороги» с популярным Юрием Стояновым в главной роли, хотя достижения данного проекта, безусловно, гораздо скромнее. Премьера сериала состоялась 29 февраля в онлайнкинотеатрах Start, Wink и Okko; суммарно за первый уикенд проект на трех платформах посмотрело 400 тысяч домохозяйств.

Не стоит удивляться тому, что перечень поддержанных в 2023 году проектов короче, чем предыдущий список. Многое из отобранного в прошлом году еще только готовится к выходу, это также более 20 проектов. В ближайшие месяцы состоятся премьеры таких потенциально успешных сериалов, как исторический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым (сериал открытия фестиваля «Пилот» этого года), продолжение сказочной кинофраншизы «Последний богатырь. Наследие», драма «Челюскин. Первые» и многие другие.

ТАЙТЛ КОНКУРС РЕЛИЗ ДАТА ВЫХОДА Артист с большой дороги (Артист) НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ START, Wink 29.02.24 ГДР НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Wink 16.02.24 НТВ 26.02.24 Котострофа МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТЕНТ Wink 24.11.23 СТС 05.02.24 Лето в городе НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Wink 01.09.23 Политех МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТЕНТ Wink 26.10.23 СТС 22.01.24 Родные люди НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Wink 17.10.23 Саша против! МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТЕНТ Premier 23.11.23 Слово пацана. Кровь на асфальте НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Wink, START 09.11.23 НТВ 15.04.24 Супергерои.ру НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ Кинопоиск 02.11.23 Цифровой код МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТЕНТ Premier 23.11.23

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Как конкретно выстроено сотрудничество продакшнов с ИРИ, нам рассказал Жан Просянов: «Сначала мы придумываем проект, потом подаем его в рамках конкурса (молодежного или национального), далее эксперты ИРИ (никто не знает, кто это) ставят оценку проекту. Проекты, набравшие проходной балл, допускаются до очного питчинга, который проходит в присутствии членов продюсерского или конкурсного комитета, состоящего из понятных людей из индустрии, руководителей платформ и продакшнов, тех имен, которые мы слышим, когда говорим о производстве. Редакторы ИРИ принимают непосредственное участие в работе над проектом, производители сдают им сценарный материал, редакторы высылают правки, как и везде. Продюсеры проверяют сметы, первичные документы, следят за исполнением KPI».

Похожим образом с представителями ИРИ выстроены отношения и у коллег Ясмины Бен Аммар: «Представители ИРИ участвуют в производстве наших совместных проектов – скорее в роли кураторов, чем редакторов или продюсеров, взаимодействуя и со студиями, непосредственно ведущими съемку материала, и с медиаплатформой «Смотрим», где должна состояться премьера новых серий. Отрадно, что наше взаимодействие происходит прежде всего на этапе работы над сценарием и всегда выстроено в формате заинтересованного диалога. Благодаря этому удается избежать значительных правок уже на той стадии, когда проект полностью готов, и любые замечания означали бы необходимость «резать по живому». Поддержку со стороны ИРИ мы оцениваем самым положительный образом. Более того, мы видим позитивные изменения в том, как выстраивается наше взаимодействие. Заметно, что с течением времени в ИРИ стали более требовательны к качеству подаваемых заявок, и это мотивирует наших партнеров и нас тщательнее относиться к тем проектам, которые мы отбираем для подачи на конкурсный отбор для поддержки со стороны ИРИ». Отдельно Ясмина Бен Аммар упомянула содействие ИРИ в продвижении, так как по каждому из проектов выделяются средства, предназначенные для маркетинговой поддержки: «Благодаря этому новые проекты звучат гораздо ярче, чем могло бы быть. Кроме того, у ИРИ отличная пиар-служба, с которой у нас налажено крайне продуктивное взаимодействие – их возможности по продвижению информации на собственных ресурсах и в дружественных СМИ также очень помогают «подсветить» наш контент».

«Мы более чем довольны сотрудничеством с ИРИ и надеемся, что оно будет расширяться. Кроме многим полюбившегося сериала «Ректор» с Володей Канухиным в главной роли, на видеохостингах вышли фантастический проект «За ширмой тысячного ли» и, конечно же, наш мультиформатный проект «Кинокарта». «Ширма» собрала около 8,1 миллиона, а на «Кинокарте» (включая посты в соцсетях) за время работы было более 1,2 миллиона пользователей. Мы ставили перед собой реалистичные планы по KPI, но смогли их даже перевыполнить, – рассказал Жан Просянов. – Сейчас снимаем второй сезон «За ширмой тысячного ли», там мы везем писателей-фантастов в настоящие научные центры, уверены, что получится очень интересно. И скоро стартует «Кинокарта 2.0», теперь у нее будет видеоформат. Вместе с известными актерами мы в формате трэвел-шоу пройдемся по тем местам, где снимали культовое российское и советское кино».

Как рассказала Ясмина Бен Аммар, в данный момент при содействии ИРИ готовится к выпуску целый ряд исторических сериалов, чьи премьеры стоит ожидать в этом сезоне и в следующем году. Среди них – «Атом», «Столыпин», «Александр I», буквально только что стартовали съемки сериала «Князь Андрей». По мнению Бен Аммар, поддержка ИРИ помогает историческим проектам получить необходимые размах, качество и достоверность. Это, в свою очередь, важно для привлечения и просвещения молодой интернет-аудитории, а также создает стимул для дальнейшего развития индустрии.

«Сейчас каждый третий сериал делается при поддержке ИРИ, не заметить эту деятельность невозможно. «Слово пацана», «Трудные подростки», «Плевако», «Красный 5» – список можно продолжать бесконечно, – рассуждает Жан Просянов. – Много детского контента. При этом у многих проектов длинный цикл производства, и многие вещи логично стали выходить через год, полтора, два. Лично я очень жду сериал «Челюскин», и его объективно долго делать. ИРИ работает в плотной связке с платформами и выпускает то, что может быть там востребовано».

Согласно данным самого ИРИ, обнародованным на презентации нового сезона в прошлогоднем сентябре, в 2022–2024 годах институт поддержал свыше 900 проектов. Бόльшая часть из них уже вышла с сентября 2023 года или выйдет до конца 2024-го. 53% отобранных в 2022–2024 годах проектов приходится на контент в блогосфере. На видеоконтент, то есть на игровые и документальные сериалы, а также различные телешоу, приходится чуть больше трети, а именно – 36%. В целом можно утверждать, что слова Алексея Гореславского о накопительном эффекте поддержки ИРИ прошли проверку. Многие крупные релизы, которые выходят только сейчас, были поддержаны институтом еще на самых первых конкурсах. Начав со скромных веб-сериалов четыре года назад, ИРИ на данный момент стал одним из основных участников производства в том числе флагманского стриминг-контента, и это влияние в ближайшее время только продолжит усиливаться.

Фото: кадр со съемок «Слово пацана. Кровь на асфальте»

01.08.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин