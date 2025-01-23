Из сказки – в реальность: итоги «новогодней битвы 2025»

8 января завершилась очередная «новогодняя битва». Мы уже провели экспресс-анализ праздничных сборов, теперь настала пора сделать определенные выводы из этого состязания.

Материал был впервые опубликован в ЭБК #2 (1083) от 17 января 2025 года

ВВЕРХ И ВНИЗ

Напомним основные показатели прошедшего праздничного марафона. Общий объем сборов «новогодней битвы» за восемь дней составил рекордные 6,2 млрд рублей. Посещаемость достигла отметки в 13 млн зрителей. По сборам наблюдается положительная динамика, по количеству проданных билетов – заметное снижение. Если в прошлом году средняя цена кинобилета только приближалась к отметке в 400 рублей, составив 392 рубля, то в этот раз она не просто пробила эту планку, но и оказалась уже достаточно близко к 500 рублям. Как рассказали опрошенные нами представители кинотеатров, по завершению праздников некоторые из них уже откатили цены назад. Особенно это касается региональных площадок. Впрочем, демонстраторы явно продолжат тестировать границы чувствительности зрителей к цене кинобилета, так как общая экономическая обстановка не оставляет игрокам рынка иного выхода.

«У нас есть кинотеатры в некоторых городах, которые не поднимали цены в принципе. В итоге изза отсутствия прироста посещаемости они проиграли и по сборам тоже. И таких примеров у нас по стране шесть-семь, – рассказывает глава Ассоциации владельцев кинотеатров, управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков. – Конкретный пример – в Чебоксарах наблюдался рост цены на 16–18 процентов, и это хоть как-то скомпенсировало падение посещаемости на 23 процента. Но в кинотеатрах, где не поднимали цену, повторюсь, нет притока дополнительной аудитории. Безусловно, мы фиксируем негатив по поводу роста цен, но от общего числа обращений это составляет меньше одного процента. Из 162 тысяч обращений на горячие линии наших кинотеатров гораздо больше жалоб, около 3,6 – 3,7 процента, на качество репертуара».

«Новогодняя битва 2025» стала третьей с момента ухода официального голливудского контента с нашего рынка. В начале 2024-го мы вспоминали, что поначалу успех ЧЕБУРАШКИ казался аномалией: до этого емкость кинопрокатного рынка в России привычно считалась от АВАТАРА, и результат картины Дмитрия Дьяченко раздвинул горизонт достаточно неожиданно. Сейчас окончательно стало понятно, что обновление рекордов в январе – это уже не феномен, а новая норма. Также пора привыкнуть к тому, что российский зритель теперь спокойно относится к отсутствию в репертуаре голливудского контента и охотно воспринимает отечественные сказки как полноценную замену импортным блокбастерам. Не все российские релизы «одинаково полезны» в Новый год, однако масштабные проекты с соответствующими рекламными кампаниями так или иначе не ударяют в грязь лицом в период праздников.

«БИТВА» СТАЛА БИТВОЙ

Первое, что принципиально отличает только что прошедшую «НГ-битву» от двух ее предшественниц – тот факт, что это была именно битва, то есть в прокате наблюдалась реальная конкуренция между дистрибьюторами и их релизами. Напомним, что на протяжении двух предыдущих лет в новогодние дни на больших экранах безоговорочно доминировала продукция «Централ Партнершип». В 2023 году ЧЕБУРАШКА совокупно собрал 6,8 млрд рублей, чем удивил тогда рынок, даже несмотря на очень условную конкуренцию. Спустя год похожий трюк с валовыми сборами под 7 млрд повторил уже тандем фильмов. ХОЛОП 2 и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ собрали на двоих 6,9 млрд рублей. В этом году ЦПШ вынужден был смириться с прямой конкуренцией. Против первой части ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА компания «НМГ Кинопрокат» выставила сразу два проекта. Речь о еще одной сказке, ленте ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, а также о праздничной комедии ЕЛКИ 11.

Итоги прошедшего противостояния можно оценивать двояко. По абсолютным сборам победил релиз ЦПШ, как за период с 1 по 8 января, так и с учетом уже первого внепраздничного уикенда. К концу второй недели января на счету ДОРОГИ ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА набралось 2,896 млрд рублей и более 6 млн проданных билетов В свою очередь, тандем из ФИНИСТА и ЕЛОК 11 за период с 1 по 12 января заработал 2,755 млрд (совокупные 5,8 млн зрителей), что лишь немногим меньше показателей фильма Игоря Волошина. А с учетом декабрьских сборов последних ЕЛОК «НМГ Кинопрокат» уже опережает ЦПШ. Совокупная касса тандема ФИНИСТ – ЕЛКИ 11 на данный момент составляет 3,4 млрд рублей.

Впрочем, важнее другое. Пока что ВОЛШЕБНИК обгоняет ФИНИСТА по общим сборам на 28%. Однако уже сейчас это преимущество стремительно тает и, судя по всему, продолжит сокращаться в будущем. Еще в дни «НГ-битвы» ФИНИСТ стал превосходить ВОЛШЕБНИКА по наработке, а в уикенд 9–12 января – и по кассе и посещаемости. Не исключено, что итоговые сборы обоих блокбастеров значительно сблизятся. Чтобы поверить в это, достаточно взглянуть на индексы потребительской лояльности участников «новогодней битвы». По данному критерию ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА является аутсайдером (NPS – 12), в то время как у ФИНИСТА данный показатель почти в три раза выше (NPS – 34). А лидером здесь являются как раз ЕЛКИ 11 (NPS – 57), что служит красноречивой иллюстрацией важности качества «сарафана» для новогодних релизов. Другими словами, с учетом неоднозначности «сарафана» именно ВОЛШЕБНИКУ труднее всего будет проявлять стойкость в условиях будничного проката.

«Новогодние хедлайнеры, будем честны, выработали свой потенциал. В этот уикенд на них еще сходят, но я не думаю, что в двадцатых числах января заполняемость их сеансов будет превышать 25 процентов, – отмечает Алексей Воронков. – Феномен ЧЕБУРАШКИ в свое время был в том, что один его сеанс даже в марте по-прежнему давал заполняемость в 70–80 процентов. Да, в апреле его стали ставить только по выходным, но и тогда он давал высокую заполняемость. На момент 8 января мы фиксировали самое большое падение относительно 1-2 января. Я ожидаю, что этот январь станет худшим с момента разгара ковида, то есть на уровне январей 2021-2022 годов».

СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ

Пожалуй, главное аналитическое наблюдение, которое важно проговорить по итогам прошедшей «НГ-битвы», касается репертуарного разнообразия на праздники, а точнее, его отсутствия. Две крупные семейные новинки плюс несколько холдоверов (ДОМОВЕНОК КУЗЯ, БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД и даже ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3), а также ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 всецело удовлетворили спрос на развлечения родителей с маленькими детьми в период с 1 по 8 января. Жертвой повышенной конкуренции в сегменте стал в итоге мультфильм «Мельницы», о чем мы писали неделю назад. Анимация заметно уступила как по сборам, так и по проданным билетам своим прямым предшественникам. Семейная аудитория, может, и была готова посетить кинотеатры не единожды за время праздников, но с учетом столь сильного предложения в плане сказок мультфильм явно не стал для нее первым выбором.

В то же время острую нехватку предложения для молодежной аудитории и вообще любой другой публики за пределами семейной отметили буквально все наши собеседники из числа демонстраторов. «К разнообразию репертуара есть большие вопросы, как в декабре, так и непосредственно в период новогодних праздников. Очень не хватало качественного крупного контента для взрослой аудитории, что негативно отразилось не только на общей посещаемости, но и на продажах отдельных категорий товаров в кинобаре, – признается Виктория Масленкина, директор по репертуарному планированию сети «Киномакс». – Взрослая аудитория просто не пришла в кинотеатры. Это и есть главный вывод из прошедшей «новогодней битвы» – контент должен быть нацелен на все категории зрителей».

«Новогодний репертуар оказался вполне рабочим, но, увы, однообразным. В целом было только русское кино и только сказки, если смотреть на большие релизы. Имеющиеся взрослые проекты, увы, оказались либо провальными, либо не тянущими на участие в «новогодних битвах». Прежде всего нам нужны деньги, а не разнообразие, а все, кроме сказок, приносило, по сути, копейки. В таком разнообразии особого смысла нет, – вторит коллеге Андрей Колесниченко, руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал». – В «новогодней битве» должны участвовать только действительно качественные и кассовые релизы с большими рекламными кампаниями, разножанровые, на разновозрастную аудиторию. Ведь в этот период буквально каждый сеанс на счету, и он должен максимально наполняться, а не формально болтаться под провальный релиз неновогоднего уровня».

Очевидно, перекос в сторону сказок стал одним из факторов, позитивно повлиявших на посещаемость ЕЛОК 11, которые смогли занять нишу универсального праздничного фильма. С тем, что новогодняя комедия оказалась интересна широкому срезу аудитории, согласен Алексей Воронков: «Два детских фильма, каждый из которых заработал больше двух миллиардов – очень хороший результат. Если бы вместе с ними рядом еще был и взрослый фильм вроде ХОЛОПА 2 – это был бы и вовсе победоносный год. Мне кажется, именно изза нехватки взрослого контента произошел взлет ЕЛОК. Для фильма, вышедшего в середине декабря, собирать на протяжении восьми новогодних дней от 30 до 70 миллионов – это очень хорошо. 1 и 2 января все прошло ожидаемо отлично, но по мере приближения 8 января нехватка взрослого контента уже заметно сказывалась».

В связи со сказанным выше вызывает опасения следующий год, где к выходу заявлено еще больше крупного семейного контента, подчеркивает Воронков: «Надеюсь, продюсеры сделают выводы, что праздника хочет не только семейная аудитория, но и зритель постарше. Для него в этот Новый год ничего привлекательного не нашлось. К сожалению, ПОСЛЕДНИЙ РОНИН и БРАТЬЯ не сработали. И тут важно понимать, что кинотеатры смогут отдать детскому контенту не более 60 процентов экранного времени».

«Основной вывод из «новогодней битвы», на который, надеюсь, обратят внимание продюсеры и прокатные компании – на праздники нужно показывать не только детские фильмы. Мы недобрали точно процентов 20 на отсутствии вменяемого предложения для взрослых. Глядя на следующий Новый год, уже однозначно можно сказать: так, как там сейчас, делать нельзя», – соглашается с коллегами Елена Хажинская, руководитель букинг-агентства «Оптима кино».

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА

Помимо несбалансированного предложения, кинопрокат в эту «новогоднюю битву» столкнулся и с другими вызовами. К примеру, в прошлом году определенный вклад в привлечение зрителей, напомним, внесла погода: аномально сильные морозы во многих регионах страны поспособствовали тому, чтобы люди в качестве досуга выбирали кинотеатры. В этот раз подобных факторов, сыгравших на пользу кинохождению, уже не наблюдалось.

Отдельный нюанс – уровень «сарафана» новогодних релизов, который мы уже затронули выше. Как мы уже отмечали неделю назад, интерес к походу в кино в этот раз у зрителей таял заметно быстрее, чем год назад. Начиная с 6 января не только посещаемость, но и сборы стали уступать прошлогодним данным. В последний день длинных выходных касса и вовсе опустилась ниже 500 млн рублей, а количество проданных билетов – ниже отметки в 1 млн. Данная динамика наглядно показывает, что пусть не сразу, но «сарафанное радио» берет свое, отражаясь на выносливости холдоверов в условиях уже будничной работы.

По оценке Алексея Воронкова, кинотеатры по всей стране привлекли на 20% меньше зрителей, чем в прошлом году, и только за счет роста цены билета им удалось повторить прошлогодние показатели: «В отличие от бравирующих высказываний в прессе я бы называл этот Новый год антирекордом. К концу января все встанет на свои места и будет заметно, что сборы в этом году меньше, чем год назад. В последние праздничные дни мы фиксировали падение посещаемости на 25–30 процентов. Приходилось отмечать очень хорошую заполняемость на утренних и дневных сеансах, а вот на вечерних у нас было, к сожалению, в среднем 10–15 процентов заполняемости. А на отдельных вечерних сеансах мы фиксировали заполняемость в 3 процента. Представьте: в Новый год в зале на сто мест – по три проданных билета, и это катастрофа. Первые восемь дней года принесли кинотеатрам месячную выручку января, это закроет нам расходы на месяц. Все, что теперь мы заработаем до конца месяца, можно будет временно «положить на полку». Но давайте не забывать, что с этого года кинотеатры начинают платить НДС с продаж бара, это 5–7 процентов. У крупных сетей это 20 процентов. Цены на попкорн, снеки и воду у поставщиков выросли с 1 января на 12–20 процентов. И если в прошлом году весь январский запас оставался кинотеатру, то для компенсации дополнительных расходов требуется, чтобы сборы с 9 по 31 января были выше хотя бы на 20–22 процента. В этом случае можно будет сказать, что мы отработали январь на уровне прошлого года».

В прошлом году набранного запаса кинотеатрам хватило на 2 – 2,5 месяца, подчеркивает Воронков. Это площадкам помогло в марте, когда пришлось столкнуться с последствиями теракта в «Крокус Сити Холле», а также в апреле и мае. Однако в начале прошлого года также выходили МАСТЕР И МАРГАРИТА и ЛЕД 3, которые также дали еще немного запаса.

«Будут сильные фильмы – будут и сборы, нет сильных фильмов – нет сборов. Давайте просто прикладывать максимум усилий, чтобы получать результаты, а не искать причины неудач, – призвал коллег к действию Андрей Колесниченко. – У всех кинотеатров своя экономика, подходы к работе и росписи в новогодние праздники. Кто самый эффективный, тот дольше всех и продержится. Но раз уж все мы пережили пандемию и другие приключения, а количество кинотеатров в стране так или иначе продолжает расти, то как-нибудь переживем и этот год».

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

23.01.2025 Автор: Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов, Никита Никитин