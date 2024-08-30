Казахстанский трамплин: итоги проката за первое полугодие 2024 года

Казахстанские кинотеатры продолжают радовать отрасль постоянно растущими сборами – за первое полугодие 2024 года их общая выручка уже превысила тотал докризисного 2019-го. Одновременно с этим на рынке страны наблюдается еще несколько тенденций, которые БК постарался отследить и проанализировать.

Главное, что бросается в глаза при взгляде на статистику за первое полугодие – это общий рост сборов казахстанского кинопроката. За шесть месяцев кинотеатры на этом рынке освоили 4,8 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2023 год этот показатель составил 6,5 млрд, а за 2022-й – лишь 3,3 млрд. Напомним, что в докризисный 2019-й кинотеатры Казахстана смогли освоить в общей сложности 3,2 млрд. Другими словами, рынок страны продолжает на глазах расти в объеме, и делает он это впечатляющими темпами: по сравнению с шестью месяцами 2023 года он прибавил 67,6%. Посещаемость также подросла, пусть и не столь значительно – на 38,1%.

Если говорить про конкретные фильмы, то сразу два проекта смогли преодолеть в первом полугодии планку в 300 млн рублей – это голливудский мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4 (307 млн) и кыргызстанский РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ (304 млн). В первом полугодии 2023 года даже ФОРСАЖ 10 не смог дотянуться до отметки в 200 млн, освоив 198 млн. Рубеж в 100 млн рублей сейчас уже перешагнуло 13 картин. Годом ранее их было лишь 5, а за весь 2023-й – 11.

Общее число релизов, работавших в казахстанских кинотеатрах в 2024 году, по итогам шести месяцев составило 278. Из них 190 были иностранными, 66 – локальными и 20 – российскими. Репертуар площадок таким образом значительно расширился по сравнению с первым полугодием 2023-го: тогда общее число фильмов достигло 200, из которых зарубежными были 149, казахстанскими – 32, а российскими – 19.

Вторая тенденция, обращающая на себя внимание, – это все более уверенное самочувствие локального контента, даже на фоне мощных голливудских релизов. В топ-10 самых кассовых проектов 2024 года казахстанские картины заняли четыре строчки. Наибольшего успеха добилась комедия БРАТ ИЛИ БРАК 3, с 236 млн рублей замкнувшая тройку лидеров. Всего в топ-50 представлено 24 казахстанских проекта. Годом ранее за шесть месяцев в чарт пробилось 17 локальных релизов, в 2022-м – 14. Общие сборы локального контента за шесть месяцев достигли 2,1 млрд рублей, или 43,9% от общего объема рынка. За аналогичный отрезок времени в 2023 году этот показатель составлял 724 млн рублей, или 25,2%. За весь 2022-й казахстанские фильмы заработали 816 млн, их доля в общей кассе кинотеатров достигла 24,9%.

Продюсер Анара Жунусова подчеркивает несколько трендов, связанных с локальными релизами: «Если исключить мировые тенденции вроде рекордных цифр ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ и ГОЛОВОЛОМКИ 2, то я бы отметила, что локальный контент, обретающий зрительскую популярность, стал разнообразнее. Если все предыдущие годы доминировал комедийный жанр, то кассовые сборы социального хоррора ДАСТУР, экшн-драмы ПРИГОВОР, музыкальной драмы ШУЛАМА и кыргызской драмы РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ показывают, что казахстанские зрители готовы к жанровому разнообразию». Также эксперт обращает внимание на рост объемов производства: «Релизов банально стало больше. Если в 2022-м в кинотеатральном прокате было пятьдесят картин казахстанского производства, то в 2023-м их количество выросло до семидесяти. Это почти в полтора раза больше. В этом году мы ожидаем, что общее число отечественных фильмов, вышедших в прокат, будет не менее девяноста. В индустрии происходит смена поколений, кино снимают как народные любимцы, пришедшие из мира шоу-бизнеса, так и новые авторы, говорящие с молодой аудиторией на одном языке».

Что касается голливудских релизов, то, помимо уже упомянутой КУНГ-ФУ ПАНДЫ 4, лучше прочих в первом полугодии проявили себя ГОЛОВОЛОМКА 2 (234 млн рублей), ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ (186 млн) и ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ (156 млн). С релизом анимационного фильма студии Pixar связан еще один важный феномен – это проявившаяся на нем востребованность дубляжа на казахский язык. Генеральный директор компании «Меломан» Вадим Голенко считает эту практику абсолютно нормальной, поскольку развитие казахского языка идет сейчас в стране достаточно активно. При этом он отмечает, что таких случаев все еще крайне мало: «Последним был АВАТАР. СУ ЖОЛЫ (АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ), который выходил практически два года назад. Еще мы за бюджет министерства культуры делали дубляж ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ: ВАКАНДА НАВЕКИ. После этого, несмотря на то, что Государственный центр поддержки национального кино объявлял конкурсы, объявлял питчинги на финансирование дубляжа зарубежного кино на казахский язык, голливудские фильмы с казахским дубляжом не выходили». По оценке Голенко, доля дублированной на казахский версии в общих сборах проекта составила порядка 10%. «Меломан» планирует развивать это направление деятельности: «Впереди у нас три больших проекта: ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ от Sony, о чем было объявлено на Comic Con в Астане, а также весьма популярная в Казахстане МОАНА 2 и МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ студии Disney. Мне кажется, на базе четырех фильмов можно будет делать уже какие-то выводы, насколько казахский дубляж востребован зрителями».

Вадим Голенко отмечает важность того факта, что сейчас студии занимаются дубляжом на казахский полностью за свой счет: «Здесь нет никаких спонсоров, нет государственных денег, студии все делают сами. И, соответственно, на кинотеатры нет никакого административного давления. Все, что мы делали до этого, было при поддержке государства, министерства культуры. То есть эти дублированные фильмы попадали все равно в некий идеологический вектор. И на кинотеатры было давление. В случае с ОЙЖУМБАК 2 (ГОЛОВОЛОМКОЙ 2) я могу сказать, что у кинотеатров был абсолютно свободный выбор, какую языковую версию им показывать. У анимационного фильма было абсолютно естественное, органичное посещение сеансов в кинотеатрах. То есть никто людей не вынуждал, а кинотеатры не заставлял ставить больше сеансов казахской версии. Это кинотеатры делали самостоятельно, понимая своего зрителя». Также Голенко отметил, что для казахской версии проекта были впервые сделаны русские субтитры, а сам дубляж на оба языка теперь осуществляется в Казахстане. По словам Голенко, очень важно выделение бюджета на этот процесс, в том числе на соответствующий маркетинг, самими студиями: «Это огромная радость внутри нашей компании. Это действительно очень большая, ответственная и в то же время очень радостная работа. Это не технологичный перевод и наложение голосов актеров на картинку, это реально большое творческое, эмоциональное, доброе, радостное событие. Наша страна, по сути, является билингвальной, поэтому возможность сделать доступным для всех именно большое кино, кино, которое любят, ждут, которое является семейным, – конечно, это огромная радость для нас».

Среди казахстанских релизов первого полугодия пять проектов смогли заработать свыше 100 млн рублей. За аналогичный отрезок 2023 года это удалось только сиквелу ХОТЯ БЫ В КИНО (103 млн рублей). По итогам всего 2023 года таких фильмов было три, а в 2022-м это не удалось сделать ни одному местному проекту.

Изменения в локальном контенте и рост его популярности, по крайней мере, частично связаны с изменениями в самом казахстанском обществе. По словам Анары Жунусовой, самым заметным инфоповодом, повлиявшим в том числе на современную культуру, стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой: «Это дело подняло одну из важнейших тем, которая долгие годы замалчивалась, – тему семейно-бытового насилия, и сильно отразилось на казахстанском обществе. Не так давно мы завершили работу над сериалом «111». Ежедневно около трехсот женщин обращаются за помощью в полицию по фактам бытового насилия. Домашнее насилие – огромная проблема, которую обществу нужно решать коллективно. Нашим проектом мы хотели дать некий голос жертвам насилия, показать, что они не одни. В этом смысл названия проекта, служба «111» – это экстренный контакт-центр, оказывающий помощь детям и женщинам в трудной жизненной ситуации, подвергшимся бытовому насилию, чьи права нарушены. Уникальность сериала в том, что над ним работали четыре режиссера, видения и идеи которых разные, что добавляет оригинальность и новый дух проекту. Роли исполнили известные казахстанские актеры Жанель Сергазина, Еркебулан Дайыров, Айнур Бермухамбетова, Акжол Примбетов, Жаркынай Ханайым, Асан Мажит и другие».

Рост сборов казахстанского кино отражается и в его международной активности, в том числе на российском рынке. И если в российском кинопрокате значительными достижениями ему пока что похвастаться сложно, то привлечь внимание местных стримингов ему уже удалось. Руководитель отдела контентной стратегии и аналитики онлайн-кинотеатра «Иви» Роман Бобров отмечает: «Сегодня в Казахстане активно развивается индустрия отечественного кинопроизводства. Качество проектов растет, многие кинокартины участвуют в международных фестивалях и получают награды. Поэтому для нас важно, чтобы казахстанские тайтлы были доступны на «Иви» и для казахскоязычной, и для русскоязычной аудиторий – для этого мы ввели возможность выбора аудиодорожки и включения субтитров. Первым продакшном, который начал выпускать фильмы в альтернативном русском дубляже, стал крупнейший правообладатель в Казахстане – Tiger Films. В казахстанском кино зрителям нравится не только качественная картинка, но и прежде всего сюжеты, которые часто берут начало из обычной жизни, а также казахский юмор. Комедийные жанры с большим отрывом вырвались вперед по популярности, вслед за ними расположились боевики и фильмы в жанре криминала, а также драмы. За последний год лидерами по просмотрам казахстанских фильмов на «Иви» стали такие проекты, как ДУБАЙ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, КОРНИ, ДАВАЙТЕ СЪЕДЕМ».

Анара Жунусова подтверждает амбиции казахстанских проектов в российском онлайн-прокате: «Бόльшая часть казахстанских релизов находит свое место на таких площадках, как «Кинопоиск», Start или «Иви». Более того, я знаю, что несколько моих коллег планируют создавать эксклюзивный контент для российских стриминг-платформ. Так что точно могу сказать, что отношения казахстанских кинопроизводителей и российских стримингов переживают довольно теплый период».

Самым удачным российским релизом первого полугодия стала экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА. Фильм заработал 33,6 млн рублей, на 6,1 млн опередив комедию ХОЛОП 2 (27,6 млн). Замкнул тройку лидеров мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, на счету которого 18,2 млн. Рубеж в 10 млн покорился также БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ (16,4 млн) и ЛЕТУЧЕМУ КОРАБЛЮ (12,3 млн).

В первом полугодии прошлого года картина была радикально иная – тогда на счету ЧЕБУРАШКИ было 71,7 млн рублей, а второе место занимало продолжение комедии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА с 5,4 млн. Не менее любопытным выглядит сравнение с итоговым чартом за 2022 год. В нем рубеж в 10 млн среди российских картин покорился только ФИННИКУ (11,2 млн), а всего в топ-10 было сразу восемь мультфильмов, так что нынешний рейтинг выглядит гораздо более жанрово разнообразным.

Лидером среди казахстанских дистрибьюторов по итогам шести месяцев осталась компания «Интерфильм» (она же возглавляла рейтинг по итогам 2023 года). Представленные ею фильмы заработали 2,5 млрд рублей, или 52,2% от общей кассы кинотеатров страны. Вторая строчка досталась компании «Меломан» с 1,8 млрд, или 38,1%. Замкнул тройку лидеров дистрибьютор Asana Film. В его активе 423 млн рублей (8,8%). В 2023 году доли этих компаний составляли 51,4%, 42,4% и 3,0% соответственно.

Текущий год уже внес серьезные изменения в чарт самых кассовых релизов Казахстана за период с 2017 года. Мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4 расположился в нем на четвертом месте. Отметим также хоррор ДАСТУР, стартовавший в кинотеатрах в самом конце декабря и заработавший 347 млн рублей. В верхнюю половину чарта пробились еще три фильма 2024 года. По одной только этой таблице видно, что кинопрокат Казахстана находится на значительном подъеме, и впереди у него много интересного.

Фото: пресс-служба компании «Меломан»

30.08.2024 Автор: Ольга Куликова, Максим Острый, Вероника Скурихина