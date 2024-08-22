«Короче», день третий: на колесах

В третий день смотра показали две новые полнометражные картины, ЧИСТЫЙ ЛИСТ и ТОЧКА ОПОРЫ. Из второго блока короткометражек больше всего восторгов вызвали две комедии «Внимание!» и «Последний фильм о любви».

КОНКУРС ДЕБЮТОВ

ЧИСТЫЙ ЛИСТ, реж. Полина Кондратьева

Про что. Главная героиня фильма – Рита, которая живёт с отцом и учится в колледже. Когда ее отчисляют, она устраивается на работу сиделкой к бывшей преподавательнице. У ее дочери – тяжёлая форма ДЦП.

Впечатления. Социально-значимая драма, которая сюжетно рифмуется с недавней премьерой из Выборга ПРАВИЛА ФИЛИППА. Если в фильме Романа Косова сиделка устраивалась к герою с особенностями развития, то ЧИСТЫЙ ЛИСТ затрагивает тему людей с ДЦП. Консенсус фестивального зала – именно ЧИСТЫЙ ЛИСТ пока лучший фильм дебютной программы. Многие зрители после сеанса искренне благодарили создателей за щемящую историю. Среди прочего фильм выделяется ярким актерским ансамблем во главе Полиной Цыгановой и Еленой Лядовой. Другая первичная ассоциация к фильму – КЛАСС КОРРЕКЦИИ Ивана И. Твердовского. Проект, поддержанный фондом «Кинопрайм».

ТОЧКА ОПОРЫ, реж. Александр Андреев

Про что. Максим – успешный кинохудожник. Хозяин на киноплощадке, любимец всей съёмочной команды. Все меняется в одночасье, когда во время съёмок происходит несчастный случай. Теперь Максиму придется передвигаться на инвалидной коляске.

Впечатления. В основе картины – реальная трагедия второго продюсера фильма, генерального директора киностудии «Три А фильм» Александра Суворова. Сами создатели определяют свой фильм как социальную трагикомедию о любви к жизни и необходимости получать удовольствие от каждого дня. Совершенно не собираемся спорить с предлагаемыми жизненными установками, но все же даже самые правильные ценности, заложенные в картину, не служат гарантией хорошего кино.

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ КОНКУРС

«Внимание!», реж. Семен Шомин

Про что. Главный герой – актер провинциального театра Веня, который пытается разобраться в своих отношениях с женой, коллегами по цеху и собственной жизнью. Некоторое время назад Веня вышел на сцену пьяным и чуть не сорвал спектакль. Теперь коллеги смотрят на него косо, и он решается высказать им все, что он о них думает.

Впечатления. Комедии про изнанку актерской / театральной жизни имеют богатую историю, как в короткометражном кино, так и в полнометражном. «Внимание!» – явный наследник легендарного «Проклятия». Если фильм Жоры Крыжовникова состоит из одного истеричного монолога Тимофея Трибунцева, то «Внимание!» – сложнее встроенный и продолжительный фильм, благодаря чему в нем ещё больше шуток. Например, вынужденный соглашаться на второстепенные роли в спектаклях Веня выходит на сцену в смешных костюмах червя или лошади («Веня, помни, ты – червь!»). Очевидный полнометражный референс проекта – УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ.

«Последний фильм о любви», реж. Сергей Малкин

Про что. Даша, Женя и Васса – подруги. У Жени день рождения, и они готовятся отпраздновать, но Васса приходит с печальной новостью – ее бросил парень. Повестка дня резко меняется – теперь нужно помочь близкой подруге пережить горе. Впереди несколько неожиданных поворотов и солнечно-теплый финал.

Впечатления. Еще один зрительский хит короткометражной программы, сильно рассмешивший профессиональный зал фестиваля смотра. «Последний фильм о любви» воспринимается даже не как участник хорошего сборника короткометражных комедий, но как пилот отличного сериала про трех подруг. Героини узнаваемые и живые, диалоги – остроумные и запоминающиеся («Тебе нужен такой мужчина, как Сарик Андреасян!»). Не удивимся, если приключения Даши, Жени и Вассы будут продолжены.

Фото: кадр из фильма ЧИСТЫЙ ЛИСТ

22.08.2024 Автор: Никита Никитин