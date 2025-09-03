Лето запретов

C марта следующего года в прокат не смогут выйти фильмы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Что это означает для кинопроката и к каким последствиям приведет, БК обсудил с экспертами индустрии.

1 августа Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у вышедшего неделей ранее драмеди Евы Виктор ПРОСТИ, ДЕТКА, получившего награду Каннского кинофестиваля за режиссерский дебют и приз «Сандэнса» за лучший сценарий. Как объяснили в ведомстве, причиной стало выявление недостоверных сведений в документах, предоставленных для выдачи прокатного удостоверения. Все это произошло на фоне принятия накануне поправок в закон о кинематографии, ужесточающих процесс получения прокатных удостоверений. Согласно новым нормам, с 1 марта 2026 года ПУ не будет выдаваться фильмам, содержащим материалы, противоречащие или отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Также министерство культуры сможет вносить изменения в ранее выданные ПУ для актуализации сведений о запрете распространения фильмов среди детей. Прокат или показ проектов без учета указанных изменений станет приравниваться к прокату и показу без ПУ. Из поправок, как и из полученного БК комментария от министерства культуры, неясно, будет это обязательное или выборочное действие. Как рассказали представители дистрибьюторских компаний на условиях анонимности, коммуникации с министерством по данному вопросу еще не было. Возможно, ведомство станет опираться на фидбэк от неравнодушных граждан и реагировать на запросы проверки того или иного фильма на предмет соответствия традиционным ценностям, предположили наши собеседники.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце июня группой депутатов и сенаторов: главой комитета по информационной политике Сергеем Боярским и его первым заместителем Антоном Горелкиным, председателем комитета по культуре Ольгой Казаковой и ее первым заместителем Дмитрием Певцовым, а также главой комитета по госстроительству Совета Федерации Андреем Клишасом.

Согласно принятым в том же постановлении изменениям в закон об информации, владельцам аудиовизуальных сервисов также будет запрещено допускать распространение произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующих их отрицание. В течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора они должны будут блокировать доступ к таким проектам. По новому закону, то же касается и владельцев соцсетей – они также обязаны в течение суток реагировать на запросы РКН и сами мониторить и ограничивать доступ к подобному контенту.

В первом чтении законопроект включал в себя требование о прокатных удостоверениях для фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, но в итоговой версии этот пункт удалось исключить. Тогда участники рынка отмечали существенные риски для стримингов, главный из которых – переток аудитории на ресурсы без редакторского контроля, то есть пиратские.

ПО ТРАДИЦИИ

Дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей добавилась к длинному списку уже существующих оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Так, ПУ не предоставляется в случае, если фильм нарушает законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, содержит сведения об изготовлении наркотических средств, пропагандирует порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола, отказ от деторождения и содержит нецензурную брань.

«Каждый фильм, на который поступает заявление о выдаче прокатного удостоверения, в обязательном порядке просматривается и оценивается компетентными сотрудниками Минкультуры России, решение принимается, исходя из контекста и художественного замысла, – объяснили в профильном ведомстве. – Проблем у Минкультуры России с правоприменением указанного положения не имеется, ни один из отказов в выдаче прокатных удостоверений по данному основанию не был оспорен. Указанный положительный опыт будет применим при реализации положений нового закона».

Согласно подписанному в 2022 году указу президента, под традиционными российскими ценностями понимаются жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

По документу, угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия США и других недружественных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых компаний и лиц в России. К деструктивной идеологии, ведущей к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для общества системы идей и ценностей, отнесены культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Соответствие фильмов этим понятиям помогут определить критерии, которые планируется ввести к марту 2026 года, как заявила одна из авторов новых норм Ольга Казакова. Более того, по ее словам, министерство культуры будет не только актуализировать возрастной рейтинг в прокатных удостоверениях, выданных картинам ранее, но и проверять их на соблюдение нового законодательства. «Законодательство меняется, вводятся какие-то запретные нормы. Мы этим законом дали возможность заявителю, который хочет еще раз проверить, соответствует ли его фильм новым требованиям, обратиться в Минкультуры. Ведомство должно будет пересмотреть такой проект и дать по нему заключение. Мы наделили министерство культуры правом выносить дополнительное заключение, например, если появилась новая чувствительность к какой-то теме или вступил в силу новый запрет, а фильм был выпущен раньше», – заявила депутат. Казакова также отметила, что закон не запрещает показ трудных жизненных ситуаций, таких как развод или воспитание детей в одиночку. «Кино – творческий продукт. Но только его целью не должна быть пропаганда отрицания наших ценностей, это не должно быть заложено в смысл фильма», – уточнила она. В рамках этой инициативы первый зампред Госдумы по культуре Елена Драпеко уже предложила пересмотреть на соответствие традиционным ценностям фильмы 80–90-х годов, в том числе картины Алексея Балабанова.

«В минкульте не объясняли, как будет работать этот механизм, но это выглядит как колоссальный объем работы. Насколько нам известно, в настоящий момент у ведомства нет таких ресурсов, – отметил один из дистрибьюторов, пожелавший не называть свое имя. – Кроме того, после запрета пропаганды ЛГБТ* уже были случаи отзыва прокатных удостоверений у фильмов, которые получили разрешительный документ ранее. Иногда это чувствительно для картин, которые уже вышли из проката и попали на стриминг-сервисы, но все же лучше, чем отзыв «прокатки». Кроме того, среди коллег звучат мнения, что первые изменения коснутся громких фильмов со спорным с точки зрения закона сюжетом, а не всех тайтлов подряд».

По заявлению главы комитета по культуре, после вступления в силу новых норм в связи с увеличением объема работы планируется расширить штат экспертов Минкультуры, проверяющих фильмы и сериалы для выдачи прокатного удостоверения. «Мы с министром культуры уже обсуждали, что количество этих людей должно быть увеличено в связи с тем, что теперь появляется еще и заявительный характер, когда они должны будут работать с обращениями и давать заключение, действительно ли что-то противоречит законодательству или указу президента о традиционных духовно-нравственных ценностях», – сказала Ольга Казакова.

В министерстве культуры обратили внимание, что в реализацию нового закона предусмотрено принятие нескольких подзаконных актов, в том числе приказ Минкультуры о внесении изменений в порядок и отказ предоставления, а также отзыва и внесения изменений в ПУ. Указанные акты будут прорабатываться с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и профессиональным сообществом и приняты с 1 марта 2026 года.

РЕАКЦИЯ ИНДУСТРИИ

Эксперты индустрии призывают конкретизировать критерии материалов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. «Главная задача для всех, кто занимается созданием и дистрибуцией контента – получить от министерства культуры подробный список ограничений, которые будет возможно учитывать еще до съемок или до подписания сделки по закупке готового контента. То есть добиться детального описания, что является традиционными российскими ценностями и какие именно сюжетные элементы отрицают или дискредитируют их», – считает один из прокатчиков на условиях анонимности.

Как объясняют некоторые собеседники БК, министерство не следит за совпадением версии, которая выходит в российский прокат, с оригиналом, поэтому дистрибьюторы имеют возможность редактировать или переозвучивать фильмы, чтобы приводить их в соответствие с новым законодательством РФ. Но это возможно только с согласия правообладателя. Некоторые авторы не разрешают вносить изменения в свои проекты, что важно обсудить еще на этапе переговоров. Таким образом в отечественный прокат выходил ряд фильмов, где были вырезаны сцены с употреблением наркотиков, сокращены, кадрированы, удалены или заблюрены какие-то откровенные эпизоды, убирались или замалчивались при дублировании линии с квир-персонами. Возможно, картина ПРОСТИ, ДЕТКА запоздало привлекла внимание экспертов как раз тем, что там остался такой персонаж.

«Возможность редактирования есть, и мы активно ею пользуемся. Нам неизвестно, отслеживает ли минкульт соответствие российских версий оригинальным фильмам. При этом мы достоверно знаем, что ведомство в курсе того, что версия в российском прокате может отличаться от оригинальной, так как существует практика, когда сам минкульт указывает на те сцены, которые необходимо привести в соответствие с действующим законодательством (путем вырезания, наложения блюра и так далее)», – рассказывает один из дистрибьюторов.

Другой представитель прокатной компании на условиях анонимности уточняет, что с точки зрения бизнеса кейс с ПРОСТИ, ДЕТКА – это потеря всех вложенных в фильм средств: сумма на закупку проекта, бюджет на выпуск, неудобства для кинотеатров, которым приходится внепланово менять расписание и возвращать зрителям деньги за билеты. Такие ситуации, очевидно, серьезно ударяют по бизнесу с финансовой точки зрения, и чем дороже фильм – тем сильнее, поясняет спикер.

«Этот случай вызывает беспокойство. Особенно тревожно то, что официальной причиной отзыва прокатного удостоверения является «выявление недостоверных сведений» в документах, поданных дистрибьютором для получения удостоверения. Существует практика, согласно которой, если в документах обнаруживается ошибка, представитель минкульта сообщает об этом прокатчику и тот оперативно исправляет ее. На факт выдачи прокатного удостоверения это не влияет. Поэтому непонятно, о каких именно недостоверных сведениях идет речь, и это вызывает замешательство», – рассказывает другой прокатчик.

Кейс фильма ПРОСТИ, ДЕТКА – уже не первый случай, когда прокатное удостоверение используется как инструмент цензурирования. В 2023 году «Экспонента» так же выпустила на большие экраны драму иранского режиссера Али Аббаси УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК», которая лишилась прокатного удостоверения через пять дней после релиза. Тогда причиной прямо называли наличие в фильме материалов, распространение которых запрещено законодательством РФ. Следующий проект Аббаси, УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА, и вовсе не получил ПУ, как и еще один фильм «Атмосферы Кино» – ДОГМЕН Люка Бессона. В 2022 году удостоверение не выдали драме ИСКУШЕНИЕ Пола Верховена, а в 2023-м оно было отозвано у АЙТЫ Степана Бурнашева уже после проката и релиза фильма на стримингах.

Как отмечают собеседники БК, игроки рынка уже достаточно продолжительное время выбирают контент крайне аккуратно и стараются учитывать все требования законодательства. Но поскольку права на фильмы часто приобретаются за один-два года до релиза, компании могут столкнуться с тем, что соответствующие законодательству на дату подписания сделки картины к моменту выпуска уже перестают быть таковыми из-за появления какого-то нового закона, и это влечет за собой значительные финансовые потери.

В этих обстоятельствах остается либо полностью избегать хоть сколько-нибудь сомнительных с точки зрения государственной политики фильмов, либо рисковать. «Тут нет идеальной стратегии: конечно, безопаснее для бизнеса было бы осторожничать, и многие делают именно так, включая нас, – сообщает один из прокатчиков. – Но все мы работаем с продуктом, который воздействует на эмоции. Есть люди, которые дорожат тем, что привозят в страну полюбившиеся им фильмы, это ощущение некой миссии, и это немаловажная мотивация. Поэтому я вижу, что некоторые продолжают рисковать и закупать фильмы, которые потенциально могут вызвать вопросы. Редактируют их, изо всех сил стараясь не навредить».

После марта 2026 года дистрибьюторы планируют действовать в зависимости от того, как будет применяться новая норма, касающаяся традиционных российский ценностей. Как пояснил один из прокатчиков, закупочная политика станет более осторожной, байеры будут внимательнее отсматривать фильмы, читать сценарии, оценивать риски. Эксперт допустил, что по совокупности факторов права на некоторые проекты могут быть не закуплены компанией.

Но при этом некоторые дистрибьюторы все же готовы рисковать. «Стратегия полного избегания «сомнительных» фильмов не выглядит привлекательной, потому что кино как виду искусства свойственны провокации, постановка острых вопросов и поиск неожиданных ответов. Будем искать пути для адаптации фильмов к действующему законодательству России и соблюдать баланс между художественным замыслом и законом, – рассказал один из прокатчиков. – Привозить фестивальное артхаусное кино точно будем и дальше. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Кино – это вид искусства, в котором не бывает черного и белого. Мы уверены, что и законодатель, и минкульт это тоже понимают. Будем наблюдать за тем, как станет складываться практика».

Пока же остается констатировать, что на данный момент прокатные удостоверения, которые в свое время служили протекционистским задачам в качестве инструмента участия государства в формировании сетки релизов, сейчас используются абсолютно иначе – как рычаги влияния на содержимое контента. Отрицать это (или описывать в каких-то иных категориях) кажется уже просто невозможным.

Этим летом Госдума приняла еще одну новую норму, потенциально способную коснуться кино – законопроект, запрещающий размещать изображения религиозных объектов без соответствующих символов. В том же июле Верховный суд РФ признал «международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны, как это было сделано в 2023 году с «международным общественным движением ЛГБТ*». Вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем прокатные удостоверения перестанут выдаваться фильмам, содержащим «материалы, пропагандирующие сатанизм». Под это при желании потенциально может попасть любой хоррор об экзорцизме или демонах. В результате официальному кинопрокату будет нанесен очередной удар в наиболее сложный момент его существования, что усилит только его лишенный «редакторского контроля» сегмент. Остается надеяться, что, подобно героине фильма ПРОСТИ, ДЕТКА, кинопрокат выдержит эпизод насилия, сможет его прожить и преодолеть.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

Фото: кадр из фильма ПРОСТИ, ДЕТКА

03.09.2025 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин