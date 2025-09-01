«Альфа» Жюлии Дюкорно не выйдет в российский прокат

Об этом сообщил дистрибьютор «Экспонента фильм»

Драма АЛЬФА не выйдет на российские экраны – компания «Экспонента фильм» сообщила, что выпуск картины был отменен по решению правообладателя.

Кинотеатральный релиз нового фильма от режиссера ТИТАНА Жюлии Дюкорно был намечен на 25 сентября.

Действие АЛЬФЫ разворачивается в недалеком будущем, где мир поразила неизвестная болезнь, превращающая людей в мраморные статуи. Когда юная Альфа возвращается домой с вечеринки с только что сделанной татуировкой, ее мать-врач понимает, что дочь могла заразиться.

Единственный российский публичный показ картины состоялся в июле в рамках церемонии закрытия фестиваля молодого кино Voices.

Фото: кадр из фильма АЛЬФА