«Альфа» Жюлии Дюкорно не выйдет в российский прокат
Автор: Илья Кувшинов
1 сентября 2025
Об этом сообщил дистрибьютор «Экспонента фильм»
Драма АЛЬФА не выйдет на российские экраны – компания «Экспонента фильм» сообщила, что выпуск картины был отменен по решению правообладателя.
Кинотеатральный релиз нового фильма от режиссера ТИТАНА Жюлии Дюкорно был намечен на 25 сентября.
Действие АЛЬФЫ разворачивается в недалеком будущем, где мир поразила неизвестная болезнь, превращающая людей в мраморные статуи. Когда юная Альфа возвращается домой с вечеринки с только что сделанной татуировкой, ее мать-врач понимает, что дочь могла заразиться.
Единственный российский публичный показ картины состоялся в июле в рамках церемонии закрытия фестиваля молодого кино Voices.
Фото: кадр из фильма АЛЬФА
