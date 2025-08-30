Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября

«Москва слезам не верит. Все только начинается», новые «Голодные игры» и многое другое

Главной новинкой, которая появятся в онлайн-кинотеатре Wink в сентябре, станет музыкальная мелодрама «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова. В центре сюжета – история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в Москву в поисках любви и счастья и вновь встречаются спустя 20 лет.

Кроме того, зрителей стриминга ждут комедия «Осторожно, люди!», фантастическая антиутопия ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ и многое другое.

С 1 сентября:

«Осторожно, люди!» (комедия, реж. Дмитрий Белавин, Сергей Цапенков)

По сюжету в преподавателя филфака Семенова — самого бесхребетного существа на планете — вселился инопланетянин, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу пришелец узнает, что человечество сжигает нефть, которая создана учеными из более развитой цивилизации как лекарство от всех болезней. Он хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семенова Алена, его бывшая жена Катя, декан, комендант-уфолог и сильная страсть к коллеге Анне Михайловне.

«Воскрешение» (триллер, реж. Самир Реэм, Аманда Роу)

В небольшом городе Уосо в Висконсине происходит необъяснимое событие: недавно умершие люди возвращаются к жизни. Вернувшиеся выглядят и ведут себя как при жизни. Спустя несколько недель Центр по контролю и профилактике заболеваний США закрывает город на карантин и составляет реестр всех оживленных людей.

С 4 сентября:

«Москва слезам не верит. Все только начинается» (мелодрама, реж. Ольга Долматовская, Жора Крыжовников)

История начинается в начале нулевых. Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу... Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Также в сентябре:

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ (фантастический триллер, реж. Фрэнсис Лоуренс)

До того как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимания Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто змея.

«След» (детектив, реж. Юрий Харнас)

Детективный сериал о работе Федеральной экспертной службы. Спецы доказывают, что даже самые предусмотрительные и хитрые преступники оставляют следы и профессионалы-криминалисты их непременно найдут. В лаборатории ФЭС собраны лучшие кадры во всех областях криминалистики. Исследуя различные улики, они направляют следствие, генерируют версии и изобличают преступников.

Фото: кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»