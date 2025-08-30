top banner
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино

Автор: Илья Кувшинов

30 августа 2025

Основой стал список из ста советских фильмов

Министерство просвещения Росиии разработало и направило во все регионы страны методические рекомендации по изучению произведений отечественного кинематографа в общеобразовательных организациях.

Отмечается, что основой для рекомендаций стал список из ста фильмов, сформированный советом при президенте РФ по культуре и искусству. Ведомство подчеркивает, что в него вошли «кинокартины, снятые выдающимися отечественными режиссерами, чей авторитет и мастерство прошли проверку временем».

В их числе оказались работы Леонида Гайдая, Ролана Быкова, Георгия Данелии, Станислава Говорухина, Андрея Тарковского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Сергея Эйзенштейна и многих других советских режиссеров. Стоит отметить, что все проекты из списка были сделаны в советские времена.

Главная цель программы – использование «воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Минпросвящения уточняет, что в настоящее время предусмотрена возможность демонстрации фильмов «в полном объеме в рамках курсов внеурочной деятельности путем организации киноклубов, дискуссионных площадок с просмотром и обсуждением кинематографических произведений или при проведении занятий с детьми в группах продленного дня, школах полного дня».

Список фильмов, обязательных для школьной программы
АЙБОЛИТ-66 (реж. Ролан Быков, 1966)
ЧУЧЕЛО (реж. Ролан Быков, 1983)
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ (реж. Эдмонд Кеосаян, 1966)
ДВА КАПИТАНА (реж. Владимир Венгеров, 1955)
НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА (реж. Динара Асанова, 1975)
ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО (реж. Юлий Карасик, 1962)
СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА (реж. Надежда Кошеверова, 1968)
АЛЫЕ ПАРУСА (реж. Александр Птушко, 1961)
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА (реж. Александр Птушко, 1971-1972)
ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА (реж. Григорий Александров, 1934)
ВЕСНА (реж. Григорий Александров, 1947)
ЧАПАЕВ (реж. Георгий Васильев, Сергей Васильев, 1934)
БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ (реж. Владимир Мотыль, 1969)
ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ (реж. Владимир Мотыль, 1975)
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! (реж. Светлана Дружинина, 1987)
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (реж. Леонид Гайдай, 1966)
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ (реж. Леонид Гайдай, 1973)
ВИЙ (реж. Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967)
ДВА БОЙЦА (реж. Леонид Луков, 1943)
ВЕРТИКАЛЬ (реж. Станислав Говорухин, 1967)
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ (реж. Станислав Говорухин, 1979)
Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ (реж. Георгий Данелия, 1963)
МИМИНО (реж. Георгий Данелия, 1977)
НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД (реж. Семен Тимошенко, 1945)
ДЕВЧАТА (реж. Юрий Чулюкин, 1961)
ВЫСОТА (реж. Александр Зархи, 1957)
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО (реж. Александр Зархи, 1980)
ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА (реж. Эльдар Рязанов, 1962)
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ (реж. Эльдар Рязанов, 1966)
МЫ ИЗ ДЖАЗА (реж. Карен Шахназаров, 1983)
КУРЬЕР (реж. Карен Шахназаров, 1986)
Я ВАС ЛЮБИЛ (реж. Илья Фрэз, 1967)
В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (реж. Леонид Быков, 1973)
ТОРПЕДОНОСЦЫ (реж. Семен Аранович, 1983)
ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ (реж. Алла Сурикова, 1987)
СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА (реж. Евгений Карелов, 1968)
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО (реж. Марк Захаров, 1978)
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ (реж. Никита Михалков, 1974)
НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО (реж. Никита Михалков, 1976)
БЕГ (реж. Александр Алов, Владимир Наумов, 1970)
ЩИТ И МЕЧ (реж. Владимир Басов, 1968)
ПЕТР ПЕРВЫЙ (реж. Владимир Петров, 1937)
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (реж. Сергей Эйзенштейн, 1938)
ИВАН ГРОЗНЫЙ (реж. Сергей Эйзенштейн, 1944-1945)
ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ (реж. Михаил Калатозов, 1957)
КРАСНАЯ ПАЛАТКА (реж. Михаил Козаков, 1969)
ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА (реж. Михаил Козаков, 1982)
ОФИЦЕРЫ (реж. Владимир Роговой, 1971)
ГОРЯЧИЙ СНЕГ (реж. Гавриил Егиязаров, 1972)
ЭКИПАЖ (реж. Александр Митта, 1979)
ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА (реж. Александр Митта, 1969)
СОРОК ПЕРВЫЙ (реж. Григорий Чухрай, 1956)
БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ (реж. Григорий Чухрай, 1959)
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (реж. Сергей Бондарчук, 1959)
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ (реж. Сергей Бондарчук, 1975)
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ (реж. Виктор Трегубович, 1968)
КУБАНСКИЕ КАЗАКИ (реж. Иван Пырьев, 1949)
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ (реж. Иван Пырьев, 1968)
ПОДРАНКИ (реж. Николай Губенко, 1976)
ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА (реж. Станислав Ростоцкий, 1968)
...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ (реж. Станислав Ростоцкий, 1972)
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (реж. Владимир Меньшов, 1979)
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (реж. Владимир Меньшов, 1984)
ИВАНОВО ДЕТСТВО (реж. Андрей Тарковский, 1962)
СОЛЯРИС (реж. Андрей Тарковский, 1972)
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО (реж. Андрей Кончаловский, 1969)
ДЯДЯ ВАНЯ (реж. Андрей Кончаловский, 1970)
ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ (реж. Алексей Герман, 1971)
ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ (реж. Алексей Герман, 1976)
ДАМА С СОБАЧКОЙ (реж. Иосиф Хейфиц, 1960)
НАЧАЛО (реж. Глеб Панфилов, 1970)
В ОГНЕ БРОДА НЕТ (реж. Глеб Панфилов, 1967)
ОСВОБОЖДЕНИЕ (реж. Юрий Озеров, 1968–1971)
ГАМЛЕТ (реж. Григорий Козинцев, 1964)
КОРОЛЬ ЛИР (реж. Григорий Козинцев, 1970)
МЕРТВЫЙ СЕЗОН (реж. Савва Кулиш, 1968)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ (реж. Лев Кулиджанов, 1969)
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ (реж. Георгий Натансон, 1968)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (реж. Алексей Салтыков, 1964)
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ (реж. Самсон Самсонов, 1963)
МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ (реж. Эмиль Лотяну, 1978)
ВРЕМЯ, ВПЕРЕД! (реж. Михаил Швейцер, София Милькина, 1965)
КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА (реж. Михаил Швейцер, София Милькина, 1987)
ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА (реж. Михаил Ромм, 1961)
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ (реж. Михаил Ромм, 1965)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН (реж. Элем Климов, 1964)
ИДИ И СМОТРИ (реж. Элем Климов, 1985)
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ (реж. Владимир Бортко, 1988)
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ (реж. Андрей Смирнов, 1971)
ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ (реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер, 1956)
ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ (реж. Марлен Хуциев, 1966)
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ (реж. Александр Столпер, 1963)
ВОСХОЖДЕНИЕ (реж. Лариса Шепитько, 1976)
ТИХИЙ ДОН (реж. Сергей Герасимов, 1958)
ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ (реж. Василий Шукшин, 1972)
КАЛИНА КРАСНАЯ (реж. Василий Шукшин, 1973)
ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (реж. Владимир Хотиненко, 1987)
ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА (реж. Вадим Абдрашитов, 1986)
ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО… (реж. Александр Прошкин, 1987)
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (реж. Татьяна Лиознова, 1973)

Фото: кадр из фильма ИДИ И СМОТРИ

