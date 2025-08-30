Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
Основой стал список из ста советских фильмов
Министерство просвещения Росиии разработало и направило во все регионы страны методические рекомендации по изучению произведений отечественного кинематографа в общеобразовательных организациях.
Отмечается, что основой для рекомендаций стал список из ста фильмов, сформированный советом при президенте РФ по культуре и искусству. Ведомство подчеркивает, что в него вошли «кинокартины, снятые выдающимися отечественными режиссерами, чей авторитет и мастерство прошли проверку временем».
В их числе оказались работы Леонида Гайдая, Ролана Быкова, Георгия Данелии, Станислава Говорухина, Андрея Тарковского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Сергея Эйзенштейна и многих других советских режиссеров. Стоит отметить, что все проекты из списка были сделаны в советские времена.
Главная цель программы – использование «воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Минпросвящения уточняет, что в настоящее время предусмотрена возможность демонстрации фильмов «в полном объеме в рамках курсов внеурочной деятельности путем организации киноклубов, дискуссионных площадок с просмотром и обсуждением кинематографических произведений или при проведении занятий с детьми в группах продленного дня, школах полного дня».
Список фильмов, обязательных для школьной программы
– АЙБОЛИТ-66 (реж. Ролан Быков, 1966)
– ЧУЧЕЛО (реж. Ролан Быков, 1983)
– НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ (реж. Эдмонд Кеосаян, 1966)
– ДВА КАПИТАНА (реж. Владимир Венгеров, 1955)
– НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА (реж. Динара Асанова, 1975)
– ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО (реж. Юлий Карасик, 1962)
– СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА (реж. Надежда Кошеверова, 1968)
– АЛЫЕ ПАРУСА (реж. Александр Птушко, 1961)
– РУСЛАН И ЛЮДМИЛА (реж. Александр Птушко, 1971-1972)
– ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА (реж. Григорий Александров, 1934)
– ВЕСНА (реж. Григорий Александров, 1947)
– ЧАПАЕВ (реж. Георгий Васильев, Сергей Васильев, 1934)
– БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ (реж. Владимир Мотыль, 1969)
– ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ (реж. Владимир Мотыль, 1975)
– ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! (реж. Светлана Дружинина, 1987)
– КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (реж. Леонид Гайдай, 1966)
– ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ (реж. Леонид Гайдай, 1973)
– ВИЙ (реж. Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967)
– ДВА БОЙЦА (реж. Леонид Луков, 1943)
– ВЕРТИКАЛЬ (реж. Станислав Говорухин, 1967)
– МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ (реж. Станислав Говорухин, 1979)
– Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ (реж. Георгий Данелия, 1963)
– МИМИНО (реж. Георгий Данелия, 1977)
– НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД (реж. Семен Тимошенко, 1945)
– ДЕВЧАТА (реж. Юрий Чулюкин, 1961)
– ВЫСОТА (реж. Александр Зархи, 1957)
– ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО (реж. Александр Зархи, 1980)
– ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА (реж. Эльдар Рязанов, 1962)
– БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ (реж. Эльдар Рязанов, 1966)
– МЫ ИЗ ДЖАЗА (реж. Карен Шахназаров, 1983)
– КУРЬЕР (реж. Карен Шахназаров, 1986)
– Я ВАС ЛЮБИЛ (реж. Илья Фрэз, 1967)
– В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (реж. Леонид Быков, 1973)
– ТОРПЕДОНОСЦЫ (реж. Семен Аранович, 1983)
– ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ (реж. Алла Сурикова, 1987)
– СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА (реж. Евгений Карелов, 1968)
– ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО (реж. Марк Захаров, 1978)
– СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ (реж. Никита Михалков, 1974)
– НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО (реж. Никита Михалков, 1976)
– БЕГ (реж. Александр Алов, Владимир Наумов, 1970)
– ЩИТ И МЕЧ (реж. Владимир Басов, 1968)
– ПЕТР ПЕРВЫЙ (реж. Владимир Петров, 1937)
– АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (реж. Сергей Эйзенштейн, 1938)
– ИВАН ГРОЗНЫЙ (реж. Сергей Эйзенштейн, 1944-1945)
– ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ (реж. Михаил Калатозов, 1957)
– КРАСНАЯ ПАЛАТКА (реж. Михаил Козаков, 1969)
– ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА (реж. Михаил Козаков, 1982)
– ОФИЦЕРЫ (реж. Владимир Роговой, 1971)
– ГОРЯЧИЙ СНЕГ (реж. Гавриил Егиязаров, 1972)
– ЭКИПАЖ (реж. Александр Митта, 1979)
– ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА (реж. Александр Митта, 1969)
– СОРОК ПЕРВЫЙ (реж. Григорий Чухрай, 1956)
– БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ (реж. Григорий Чухрай, 1959)
– СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (реж. Сергей Бондарчук, 1959)
– ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ (реж. Сергей Бондарчук, 1975)
– НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ (реж. Виктор Трегубович, 1968)
– КУБАНСКИЕ КАЗАКИ (реж. Иван Пырьев, 1949)
– БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ (реж. Иван Пырьев, 1968)
– ПОДРАНКИ (реж. Николай Губенко, 1976)
– ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА (реж. Станислав Ростоцкий, 1968)
– ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ (реж. Станислав Ростоцкий, 1972)
– МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (реж. Владимир Меньшов, 1979)
– ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (реж. Владимир Меньшов, 1984)
– ИВАНОВО ДЕТСТВО (реж. Андрей Тарковский, 1962)
– СОЛЯРИС (реж. Андрей Тарковский, 1972)
– ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО (реж. Андрей Кончаловский, 1969)
– ДЯДЯ ВАНЯ (реж. Андрей Кончаловский, 1970)
– ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ (реж. Алексей Герман, 1971)
– ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ (реж. Алексей Герман, 1976)
– ДАМА С СОБАЧКОЙ (реж. Иосиф Хейфиц, 1960)
– НАЧАЛО (реж. Глеб Панфилов, 1970)
– В ОГНЕ БРОДА НЕТ (реж. Глеб Панфилов, 1967)
– ОСВОБОЖДЕНИЕ (реж. Юрий Озеров, 1968–1971)
– ГАМЛЕТ (реж. Григорий Козинцев, 1964)
– КОРОЛЬ ЛИР (реж. Григорий Козинцев, 1970)
– МЕРТВЫЙ СЕЗОН (реж. Савва Кулиш, 1968)
– ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ (реж. Лев Кулиджанов, 1969)
– ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ (реж. Георгий Натансон, 1968)
– ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (реж. Алексей Салтыков, 1964)
– ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ (реж. Самсон Самсонов, 1963)
– МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ (реж. Эмиль Лотяну, 1978)
– ВРЕМЯ, ВПЕРЕД! (реж. Михаил Швейцер, София Милькина, 1965)
– КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА (реж. Михаил Швейцер, София Милькина, 1987)
– ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА (реж. Михаил Ромм, 1961)
– ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ (реж. Михаил Ромм, 1965)
– ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН (реж. Элем Климов, 1964)
– ИДИ И СМОТРИ (реж. Элем Климов, 1985)
– СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ (реж. Владимир Бортко, 1988)
– БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ (реж. Андрей Смирнов, 1971)
– ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ (реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер, 1956)
– ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ (реж. Марлен Хуциев, 1966)
– ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ (реж. Александр Столпер, 1963)
– ВОСХОЖДЕНИЕ (реж. Лариса Шепитько, 1976)
– ТИХИЙ ДОН (реж. Сергей Герасимов, 1958)
– ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ (реж. Василий Шукшин, 1972)
– КАЛИНА КРАСНАЯ (реж. Василий Шукшин, 1973)
– ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (реж. Владимир Хотиненко, 1987)
– ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА (реж. Вадим Абдрашитов, 1986)
– ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО… (реж. Александр Прошкин, 1987)
– СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (реж. Татьяна Лиознова, 1973)
Фото: кадр из фильма ИДИ И СМОТРИ