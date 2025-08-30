Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино

Основой стал список из ста советских фильмов

Министерство просвещения Росиии разработало и направило во все регионы страны методические рекомендации по изучению произведений отечественного кинематографа в общеобразовательных организациях.

Отмечается, что основой для рекомендаций стал список из ста фильмов, сформированный советом при президенте РФ по культуре и искусству. Ведомство подчеркивает, что в него вошли «кинокартины, снятые выдающимися отечественными режиссерами, чей авторитет и мастерство прошли проверку временем».

В их числе оказались работы Леонида Гайдая, Ролана Быкова, Георгия Данелии, Станислава Говорухина, Андрея Тарковского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Сергея Эйзенштейна и многих других советских режиссеров. Стоит отметить, что все проекты из списка были сделаны в советские времена.

Главная цель программы – использование «воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Минпросвящения уточняет, что в настоящее время предусмотрена возможность демонстрации фильмов «в полном объеме в рамках курсов внеурочной деятельности путем организации киноклубов, дискуссионных площадок с просмотром и обсуждением кинематографических произведений или при проведении занятий с детьми в группах продленного дня, школах полного дня».



Список фильмов, обязательных для школьной программы

– АЙБОЛИТ-66 (реж. Ролан Быков, 1966)

– ЧУЧЕЛО (реж. Ролан Быков, 1983)

– НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ (реж. Эдмонд Кеосаян, 1966)

– ДВА КАПИТАНА (реж. Владимир Венгеров, 1955)

– НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА (реж. Динара Асанова, 1975)

– ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО (реж. Юлий Карасик, 1962)

– СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА (реж. Надежда Кошеверова, 1968)

– АЛЫЕ ПАРУСА (реж. Александр Птушко, 1961)

– РУСЛАН И ЛЮДМИЛА (реж. Александр Птушко, 1971-1972)

– ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА (реж. Григорий Александров, 1934)

– ВЕСНА (реж. Григорий Александров, 1947)

– ЧАПАЕВ (реж. Георгий Васильев, Сергей Васильев, 1934)

– БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ (реж. Владимир Мотыль, 1969)

– ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ (реж. Владимир Мотыль, 1975)

– ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! (реж. Светлана Дружинина, 1987)

– КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (реж. Леонид Гайдай, 1966)

– ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ (реж. Леонид Гайдай, 1973)

– ВИЙ (реж. Константин Ершов, Георгий Кропачев, 1967)

– ДВА БОЙЦА (реж. Леонид Луков, 1943)

– ВЕРТИКАЛЬ (реж. Станислав Говорухин, 1967)

– МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ (реж. Станислав Говорухин, 1979)

– Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ (реж. Георгий Данелия, 1963)

– МИМИНО (реж. Георгий Данелия, 1977)

– НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД (реж. Семен Тимошенко, 1945)

– ДЕВЧАТА (реж. Юрий Чулюкин, 1961)

– ВЫСОТА (реж. Александр Зархи, 1957)

– ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО (реж. Александр Зархи, 1980)

– ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА (реж. Эльдар Рязанов, 1962)

– БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ (реж. Эльдар Рязанов, 1966)

– МЫ ИЗ ДЖАЗА (реж. Карен Шахназаров, 1983)

– КУРЬЕР (реж. Карен Шахназаров, 1986)

– Я ВАС ЛЮБИЛ (реж. Илья Фрэз, 1967)

– В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (реж. Леонид Быков, 1973)

– ТОРПЕДОНОСЦЫ (реж. Семен Аранович, 1983)

– ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ (реж. Алла Сурикова, 1987)

– СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА (реж. Евгений Карелов, 1968)

– ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО (реж. Марк Захаров, 1978)

– СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ (реж. Никита Михалков, 1974)

– НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО (реж. Никита Михалков, 1976)

– БЕГ (реж. Александр Алов, Владимир Наумов, 1970)

– ЩИТ И МЕЧ (реж. Владимир Басов, 1968)

– ПЕТР ПЕРВЫЙ (реж. Владимир Петров, 1937)

– АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (реж. Сергей Эйзенштейн, 1938)

– ИВАН ГРОЗНЫЙ (реж. Сергей Эйзенштейн, 1944-1945)

– ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ (реж. Михаил Калатозов, 1957)

– КРАСНАЯ ПАЛАТКА (реж. Михаил Козаков, 1969)

– ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА (реж. Михаил Козаков, 1982)

– ОФИЦЕРЫ (реж. Владимир Роговой, 1971)

– ГОРЯЧИЙ СНЕГ (реж. Гавриил Егиязаров, 1972)

– ЭКИПАЖ (реж. Александр Митта, 1979)

– ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА (реж. Александр Митта, 1969)

– СОРОК ПЕРВЫЙ (реж. Григорий Чухрай, 1956)

– БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ (реж. Григорий Чухрай, 1959)

– СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (реж. Сергей Бондарчук, 1959)

– ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ (реж. Сергей Бондарчук, 1975)

– НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ (реж. Виктор Трегубович, 1968)

– КУБАНСКИЕ КАЗАКИ (реж. Иван Пырьев, 1949)

– БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ (реж. Иван Пырьев, 1968)

– ПОДРАНКИ (реж. Николай Губенко, 1976)

– ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА (реж. Станислав Ростоцкий, 1968)

– ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ (реж. Станислав Ростоцкий, 1972)

– МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ (реж. Владимир Меньшов, 1979)

– ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (реж. Владимир Меньшов, 1984)

– ИВАНОВО ДЕТСТВО (реж. Андрей Тарковский, 1962)

– СОЛЯРИС (реж. Андрей Тарковский, 1972)

– ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО (реж. Андрей Кончаловский, 1969)

– ДЯДЯ ВАНЯ (реж. Андрей Кончаловский, 1970)

– ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ (реж. Алексей Герман, 1971)

– ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ (реж. Алексей Герман, 1976)

– ДАМА С СОБАЧКОЙ (реж. Иосиф Хейфиц, 1960)

– НАЧАЛО (реж. Глеб Панфилов, 1970)

– В ОГНЕ БРОДА НЕТ (реж. Глеб Панфилов, 1967)

– ОСВОБОЖДЕНИЕ (реж. Юрий Озеров, 1968–1971)

– ГАМЛЕТ (реж. Григорий Козинцев, 1964)

– КОРОЛЬ ЛИР (реж. Григорий Козинцев, 1970)

– МЕРТВЫЙ СЕЗОН (реж. Савва Кулиш, 1968)

– ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ (реж. Лев Кулиджанов, 1969)

– ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ (реж. Георгий Натансон, 1968)

– ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (реж. Алексей Салтыков, 1964)

– ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ (реж. Самсон Самсонов, 1963)

– МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ (реж. Эмиль Лотяну, 1978)

– ВРЕМЯ, ВПЕРЕД! (реж. Михаил Швейцер, София Милькина, 1965)

– КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА (реж. Михаил Швейцер, София Милькина, 1987)

– ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА (реж. Михаил Ромм, 1961)

– ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ (реж. Михаил Ромм, 1965)

– ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН (реж. Элем Климов, 1964)

– ИДИ И СМОТРИ (реж. Элем Климов, 1985)

– СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ (реж. Владимир Бортко, 1988)

– БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ (реж. Андрей Смирнов, 1971)

– ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ (реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер, 1956)

– ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ (реж. Марлен Хуциев, 1966)

– ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ (реж. Александр Столпер, 1963)

– ВОСХОЖДЕНИЕ (реж. Лариса Шепитько, 1976)

– ТИХИЙ ДОН (реж. Сергей Герасимов, 1958)

– ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ (реж. Василий Шукшин, 1972)

– КАЛИНА КРАСНАЯ (реж. Василий Шукшин, 1973)

– ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ (реж. Владимир Хотиненко, 1987)

– ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА (реж. Вадим Абдрашитов, 1986)

– ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО… (реж. Александр Прошкин, 1987)

– СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (реж. Татьяна Лиознова, 1973)

Фото: кадр из фильма ИДИ И СМОТРИ