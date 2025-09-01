ИРИ запустил конкурс для создателей детского контента

Подать заявку можно до 30 сентября

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл новый конкурс, где будут рассматриваться заявки на создание контента для детей до 14 лет.

Принять участие в нем можно до 30 сентября (18:00 по мск). Подача заявок возможна в двух категориях – видеоконтент (игровые и анимационные проекты для онлайн-кинотеатров) и программные продукты (видеоигры и/или дополнения к ним).

Проекты должны быть созданы по новым темам, утвержденными Наблюдательным советом ИРИ специально для этого конкурса: «В команде лучше, чем одному», «Полезные навыки для маленького человека», «Опасные игры», «Родная страна», «Семья и семейные ценности –вначале род, потом Родина», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Возможности для самореализации и развитии в России», «Будь собой» и «Образ будущего».

Принять участие в конкурсе могут юридические, физические лица и ИП. Итоги будут подведены до 20 марта 2026 года.

Подробные условия конкурса доступны на официальном сайте ИРИ.