top banner

ИРИ запустил конкурс для создателей детского контента

Автор: Илья Кувшинов

1 сентября 2025

Подать заявку можно до 30 сентября

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл новый конкурс, где будут рассматриваться заявки на создание контента для детей до 14 лет.

Принять участие в нем можно до 30 сентября (18:00 по мск). Подача заявок возможна в двух категориях – видеоконтент (игровые и анимационные проекты для онлайн-кинотеатров) и программные продукты (видеоигры и/или дополнения к ним).

Проекты должны быть созданы по новым темам, утвержденными Наблюдательным советом ИРИ специально для этого конкурса: «В команде лучше, чем одному», «Полезные навыки для маленького человека», «Опасные игры», «Родная страна», «Семья и семейные ценности –вначале род, потом Родина», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Возможности для самореализации и развитии в России», «Будь собой» и «Образ будущего».

Принять участие в конкурсе могут юридические, физические лица и ИП. Итоги будут подведены до 20 марта 2026 года.

Подробные условия конкурса доступны на официальном сайте ИРИ.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko провел презентацию нового сезона
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc: выбор БК
Подробнее
Объявлена полная программа фестиваля импакт-кино «Лампа»
Подробнее
«Альфа» Жюлии Дюкорно не выйдет в России в запланированную дату
Подробнее
Москва заключила четыре международных соглашения о развитии кинопроизводства
Подробнее
ФПРК и Red Pepper Film представили Конкурс игрового короткометражного кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2025 года
Подробнее
Кабмин одобрил наделение Минкультуры правом расследовать показы фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
В Китае пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
Подробнее
«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»
Подробнее
82-й Венецианский кинофестиваль начинает свою работу
Подробнее
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым проектом в истории Netflix
Подробнее
Касса четверга: в тройке лидеров оказались одни новинки
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 августа
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Выход 8» опережает «Паразитов»
Подробнее
Бесконечная история: перспективы жанра аниме в российском прокате
Подробнее

Новости по теме

ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
ИРИ может запустить конкурс для поддержки франшиз
Подробнее
ИРИ подвел итоги третьего конкурса дебютов
Подробнее
ИРИ объявил дату проведения Национальной премии интернет-контента
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента
Подробнее